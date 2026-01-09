Тръмп: Руската икономика е в много лошо състояние

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя нови санкции срещу Русия за войната ѝ в Украйна, но същевременно изрази надежда тези мерки да не бъдат използвани, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Подкрепям санкциите", посочи снощи Тръмп пред американския телевизионен канал "Фокс Нюз", като допълни, че САЩ се надяват да не ги използват.
Американският президент подчерта, че САЩ вече са наложили "тежки санкции срещу Русия" и изтъкна, че руската икономика "е в много лошо състояние", като допълни същевременно, че Русия е по-голяма и разполага с по-силно влияние от Украйна.
През последните месеци Тръмп наложи няколко кръга санкции срещу руската икономика на фона на войната в Украйна, продължаваща вече четири години, които бяха насочени срещу двете най-големи руски нефтени компании, и наложи мита на Индия заради търговските ѝ отношения с Москва.
Сенаторът републиканец Линдзи Греъм заяви, че предложените санкции ще позволят на Тръмп да засили натиска си върху страни като Китай, Индия и Бразилия, за да спрат да купуват руски нефт. Той изрази увереност, че очаква мерките да бъдат подкрепени както от демократите, така и от републиканците в Конгреса още следващата седмица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #8, #21, #31, #39, #81
13:07 09.01.2026
2 Калашников
13:08 09.01.2026
3 Копейка
Коментиран от #22
13:08 09.01.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #10, #33, #44
13:09 09.01.2026
5 Педро Волгата
Коментиран от #58
13:09 09.01.2026
6 Ако не е Китай
13:09 09.01.2026
7 Затова
Коментиран от #17
13:09 09.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Депутат от руската Дума
Коментиран от #40
13:11 09.01.2026
10 ха ха
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Чакай сега копейките как ще ти обясняват как Русия била четвърта икономика и след малко ще задмине ни немската🤣🤣
Коментиран от #23
13:11 09.01.2026
11 Гориил
Коментиран от #20
13:12 09.01.2026
12 Сбербанк
13:12 09.01.2026
13 И Киев е Руски
Коментиран от #19, #41
13:12 09.01.2026
14 456
13:12 09.01.2026
15 Че те
13:12 09.01.2026
16 ЩОТО ВИЕ СТЕ
13:12 09.01.2026
17 Дон Корлеоне
До коментар #7 от "Затова":Хаяско е още жив благодарение на Тръмп.
Коментиран от #66
13:13 09.01.2026
18 Путин за брави, че
Коментиран от #28
13:13 09.01.2026
19 404
До коментар #13 от "И Киев е Руски":И пак с халосни патрони... трябваше да се зареди, да се покаже на янките и гей европейците майката на Кузка
13:13 09.01.2026
20 Китай
До коментар #11 от "Гориил":е залят от Москвичи !
13:13 09.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бай Ставри
До коментар #3 от "Копейка":С8р8сче, викай и ще ти се подаде от пиле мляко
13:14 09.01.2026
23 456
До коментар #10 от "ха ха":Руската икономика от няколко години задмина немската и това е факт. Както е факт ,че това на запада не им изнася да го кажат.
Коментиран от #32
13:14 09.01.2026
24 Ватата
Коментиран от #63
13:14 09.01.2026
25 И Киев е Руски
13:14 09.01.2026
26 Бензиностанция с ракети
13:15 09.01.2026
27 !!!?
13:15 09.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 гръмовержецът💥
Коментиран от #42
13:16 09.01.2026
30 От кога
13:16 09.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 В РФ има
До коментар #23 от "456":36000 елмобила!В Германия 180 000 зарядни станции....
Коментиран от #48
13:17 09.01.2026
33 си пън
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":ганчо,с 2000еврака на месец си живеем прекрасно тука
13:17 09.01.2026
34 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #45, #61
13:18 09.01.2026
35 Още един танкер
Голямо унижение!
13:18 09.01.2026
36 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:18 09.01.2026
37 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
13:19 09.01.2026
38 Усс...ран русофил
13:19 09.01.2026
39 овч, 🐑
До коментар #1 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Всяка сутрин милиарди хора по света се радват , че не ги бият , не стоят на студено и тъмно като урките ! Наблягай на джумерките и киселото зеле , наглеждай овчиците и спри да драскаш щуротии по сайтовете !
Коментиран от #59
13:19 09.01.2026
40 Рублевка
До коментар #9 от "Депутат от руската Дума":В руската Дума има гниди, но са малцинство. В Народното събрание гнидите са абсолютно мнозинство.
13:19 09.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 А пък
До коментар #29 от "гръмовержецът💥":рускитеСвине си мрат 4 години в Донбас.
Коментиран от #49
13:20 09.01.2026
43 Евроатлантик
13:21 09.01.2026
44 Лудият от портиерната
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Над 10 000 000 емигранта и мигранта има в Русия включетелно и от фашшшииссттккиияя ес
Коментиран от #52, #55
13:21 09.01.2026
45 Копейка
До коментар #34 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":Какво друго можеш да напишеш наследник на дървосекач от Коми и рускиня интердевушка.
Коментиран от #47
13:21 09.01.2026
46 Обикновен човек
13:21 09.01.2026
47 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
До коментар #45 от "Копейка":Не мога друго но мога да ти дам набора да го ближеш, ха ха
Коментиран от #72
13:23 09.01.2026
48 456
До коментар #32 от "В РФ има":Мога да ти пратя снимка ,тези електрички колко се движат сега. Хората едно време купуваха електрички докато държавата ги субсидираше с по 5К и бяха без данък. Сега вече няма нищо такова и масово се опитват да ги продават. Цените са смешни ,но кандидати 0. Ако това наричаш икономика....
13:23 09.01.2026
49 гръмовержецът💥
До коментар #42 от "А пък":А урките вече са в праисторическо време ! Нямат ток , стоят като скотове на тъмно и студено , крият се по мазетата като мишки , бият ги както циганин не си бие кучето и още , и още .....Най-жалкото в цялата ситуация е да имаш президент шут и просяк !
13:23 09.01.2026
50 хаспелге
13:23 09.01.2026
51 Гост
13:24 09.01.2026
52 Стой си в портиерната
До коментар #44 от "Лудият от портиерната":и не драскай простотии!
Гледай кой влиза и кой излиза!
Коментиран от #64, #77
13:24 09.01.2026
53 нов Виетнам до дома
13:24 09.01.2026
54 Владимир Путин, президент
Санкциите, Четири года, черната чума, ебола, антракса, сибирската язва, спин-а и синята пъпка работят за Русия и за благото на руския народ.
Малиййй...ша ме обесят като аятолаха.....🎅
13:25 09.01.2026
55 Копейка в шок
До коментар #44 от "Лудият от портиерната":Не бе тьотята от пАсоля и Главната кАпейка Костя казаха, че са 100 милиона и още толкова чакат по границите.
Наплива е огромен към крепостния рай.
Ама от нашенски братя копейки нито един.И аз се оплаквам, ама си седя в бащината панелка ,на прокъсаното диване и вече уви с центрове в джобчето.
Коментиран от #60
13:25 09.01.2026
56 Руснакъ
Коментиран от #65
13:26 09.01.2026
57 И Киев е Руски
13:26 09.01.2026
58 Няма нужда
До коментар #5 от "Педро Волгата":Рублата ще е новата валута на Европа
13:27 09.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 604
До коментар #55 от "Копейка в шок":в БГ русофилите са 1-2%, не бъркай неутрално мислещите хора с русофили!!!
13:28 09.01.2026
61 Кукундрел
До коментар #34 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":такъв. Повтаряш едно и също, като изкопана грамофонна плоча.
Коментиран от #76
13:28 09.01.2026
62 Гръм и мълнии
13:28 09.01.2026
63 Бензъл
До коментар #24 от "Ватата":Гледаме гледаме как изтича.Тия ги разправяй на децата в детската градина
13:28 09.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 404
До коментар #56 от "Руснакъ":По добре камЪне отколкото генита...ите на Мърсу.а
13:28 09.01.2026
66 Булава
До коментар #17 от "Дон Корлеоне":Не точно обратното е.Повярвай
13:28 09.01.2026
67 Смех с ватеникте
Коментиран от #74
13:29 09.01.2026
68 АБВ
Коментиран от #75
13:29 09.01.2026
69 Гориил
13:29 09.01.2026
70 Значи
13:30 09.01.2026
71 кравар
13:31 09.01.2026
72 Копейка
До коментар #47 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":Ха ха ха даже и рускините от Слънчака, като чуят за увиснали съветски пеNISSS бягат със 100.
Пробвай сам от БКП също няма желаещи.
По добре разкажи за мамашка интердевочка.
Папаша знаеш като????
13:31 09.01.2026
73 Гориил
13:31 09.01.2026
74 ФАКТ!
До коментар #67 от "Смех с ватеникте":Руснаците се оказаха особено некадърни.Квито им смартфоните,телевизорите и пералните такива им и орехите.
13:32 09.01.2026
75 Руснак без крак
До коментар #68 от "АБВ":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
13:33 09.01.2026
76 Тука са 5-6
До коментар #61 от "Кукундрел":сбъркани русо де била, по цял ден драскат от скука!
13:35 09.01.2026
77 Лудият от портиерната
До коментар #52 от "Стой си в портиерната":Ст ой си в ко 4 ин ка та и не гр ух ти, яж ка кв от о ти пу сн ат. По до бн и ст ат ис ти ки не са за тв оя ум
13:35 09.01.2026
78 Клоуна пусин 🤡💩
Над един милион и двеста хиляди руснаци бяха убити или осакатени в безсмислени "месни" щурмове, които не донесоха нищо освен трагедия за семействата им и милиони неродени деца - в държава, където демографията е катастрофална.
Путин докара икономиката на Русия до ръба на колапса, загуби най-платежоспособните западноевропейски пазари за руски нефт и газ и превърна страната си в опозорен суровинен придатък на Китай и Индия.
И още - Путин превърна две традиционно неутрални държави в членове на НАТО, удвоявайки границите на страната си с западния алианс.
Този тип не е хитър стратег, а просто масов убиец. И ще свърши като такъв.
13:35 09.01.2026
79 Дедо
13:36 09.01.2026
80 Хмммм
13:36 09.01.2026
81 Навремето
До коментар #1 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Татарите са едяли само гречка и са завладели половин европа. Руският народ е издръжлив и не е капризен. Няма да се огъне.
13:41 09.01.2026