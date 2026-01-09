Новини
Тръмп: Руската икономика е в много лошо състояние
  Тема: Украйна

Тръмп: Руската икономика е в много лошо състояние

9 Януари, 2026 13:06

През последните месеци Тръмп наложи няколко кръга санкции срещу руската икономика на фона на войната в Украйна

Тръмп: Руската икономика е в много лошо състояние - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя нови санкции срещу Русия за войната ѝ в Украйна, но същевременно изрази надежда тези мерки да не бъдат използвани, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Подкрепям санкциите", посочи снощи Тръмп пред американския телевизионен канал "Фокс Нюз", като допълни, че САЩ се надяват да не ги използват.

Американският президент подчерта, че САЩ вече са наложили "тежки санкции срещу Русия" и изтъкна, че руската икономика "е в много лошо състояние", като допълни същевременно, че Русия е по-голяма и разполага с по-силно влияние от Украйна.

През последните месеци Тръмп наложи няколко кръга санкции срещу руската икономика на фона на войната в Украйна, продължаваща вече четири години, които бяха насочени срещу двете най-големи руски нефтени компании, и наложи мита на Индия заради търговските ѝ отношения с Москва.

Сенаторът републиканец Линдзи Греъм заяви, че предложените санкции ще позволят на Тръмп да засили натиска си върху страни като Китай, Индия и Бразилия, за да спрат да купуват руски нефт. Той изрази увереност, че очаква мерките да бъдат подкрепени както от демократите, така и от републиканците в Конгреса още следващата седмица.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Всяка сутрин милиарди хора по света

    25 38 Отговор
    Се събуждат,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #8, #21, #31, #39, #81

    13:07 09.01.2026

  • 2 Калашников

    32 16 Отговор
    Ще ти се Чичо Дончооо!!! Мечтите били безплатни

    13:08 09.01.2026

  • 3 Копейка

    10 16 Отговор
    Тука кво да викаме?

    Коментиран от #22

    13:08 09.01.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    18 30 Отговор
    Как пък един клепар не замина за великата матушка?

    Коментиран от #10, #33, #44

    13:09 09.01.2026

  • 5 Педро Волгата

    13 21 Отговор
    Казвах му аз на Путин да приеме еврото!

    Коментиран от #58

    13:09 09.01.2026

  • 6 Ако не е Китай

    14 27 Отговор
    руснята да умрели!

    13:09 09.01.2026

  • 7 Затова

    12 18 Отговор
    ще ги спасявате,като 1945 и 1989 !

    Коментиран от #17

    13:09 09.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Депутат от руската Дума

    15 28 Отговор
    "Без западни технологии, дори един пирон не можем да произведем"!

    Коментиран от #40

    13:11 09.01.2026

  • 10 ха ха

    13 22 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Чакай сега копейките как ще ти обясняват как Русия била четвърта икономика и след малко ще задмине ни немската🤣🤣

    Коментиран от #23

    13:11 09.01.2026

  • 11 Гориил

    27 11 Отговор
    Руската икономика се е пренасочила към азиатските пазари и бързо увеличава вътрешното производство и износа на високотехнологични продукти. Тръмп преувеличава заплахите и, както винаги, подвежда.

    Коментиран от #20

    13:12 09.01.2026

  • 12 Сбербанк

    22 7 Отговор
    То и американската опера хич я няма, но какво от това? В Русия никога не е имало икономика в западен смисъл, не им и трябва. Икономика трябва на продажниците за да си получат 30-те сребърника за продажбата на родината.

    13:12 09.01.2026

  • 13 И Киев е Руски

    27 9 Отговор
    Киев твърди, че Русия е изстреляла тежка балистична ракета към Западна Украйна, близо до границата с Европейския съюз и НАТО. Следващия път тя ще прелети границата (случайно) до Мерц, Макрон, Стармер и поляците в база на НАТО

    Коментиран от #19, #41

    13:12 09.01.2026

  • 14 456

    27 8 Отговор
    Ох ,милият перчем. То американската икономика толкова е добре ,че чак и терористи и официални крадци станаха. Затова и в отчаянието си започнаха да заплашват света. Долара умира. 148 държави в света ползват китайската разплащателна система т.е. търгуват или в собствени валути или юани.

    13:12 09.01.2026

  • 15 Че те

    7 11 Отговор
    имат ли ,,икономика"?

    13:12 09.01.2026

  • 16 ЩОТО ВИЕ СТЕ

    32 9 Отговор
    ВЪРЗАЛИ И ЦЪФНАЛИ С ДЪЛГ ОТ НАД 38 ТРИЛИОНА. РУСИЯ НЯМА ТОЗИ ПРОБЛЕМ.

    13:12 09.01.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    8 16 Отговор

    До коментар #7 от "Затова":

    Хаяско е още жив благодарение на Тръмп.

    Коментиран от #66

    13:13 09.01.2026

  • 18 Путин за брави, че

    10 20 Отговор
    1991 г. САЩ им изпращаха салам и пилешки бутчета да не изпукат от глад!

    Коментиран от #28

    13:13 09.01.2026

  • 19 404

    10 8 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    И пак с халосни патрони... трябваше да се зареди, да се покаже на янките и гей европейците майката на Кузка

    13:13 09.01.2026

  • 20 Китай

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    е залят от Москвичи !

    13:13 09.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бай Ставри

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Копейка":

    С8р8сче, викай и ще ти се подаде от пиле мляко

    13:14 09.01.2026

  • 23 456

    15 7 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха":

    Руската икономика от няколко години задмина немската и това е факт. Както е факт ,че това на запада не им изнася да го кажат.

    Коментиран от #32

    13:14 09.01.2026

  • 24 Ватата

    9 9 Отговор
    Рашата, изтича......

    Коментиран от #63

    13:14 09.01.2026

  • 25 И Киев е Руски

    10 6 Отговор
    Съдейки по съобщенията, този път лешниковите храсти са били засадени на едно от най-големите газохранилища в Украйна. След прекъсването на електрозахранването в Белгород вчера, то си го е заслужило. Не е ли време да започнем да засаждаме храсти и в домовете на особено закоравели личности като Буданов?

    13:14 09.01.2026

  • 26 Бензиностанция с ракети

    8 7 Отговор
    Нефт вече няма, но вие се дръжте!

    13:15 09.01.2026

  • 27 !!!?

    9 8 Отговор
    Тръмп прилага политиката на Рейгън...ссср на Путлер върви към Перестройка 2.0 !!!?

    13:15 09.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 гръмовержецът💥

    12 9 Отговор
    Русия това , Русия - онова , а Путин си кара СВО-то и не му дреме нито за зеления, нито за мерцовци , каласи и так далее какво говорят .

    Коментиран от #42

    13:16 09.01.2026

  • 30 От кога

    9 9 Отговор
    помпането на нефт е икономика?Русия е Венецуела с ракети !

    13:16 09.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 В РФ има

    6 9 Отговор

    До коментар #23 от "456":

    36000 елмобила!В Германия 180 000 зарядни станции....

    Коментиран от #48

    13:17 09.01.2026

  • 33 си пън

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    ганчо,с 2000еврака на месец си живеем прекрасно тука

    13:17 09.01.2026

  • 34 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    10 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #45, #61

    13:18 09.01.2026

  • 35 Още един танкер

    8 7 Отговор
    превзеха американците!
    Голямо унижение!

    13:18 09.01.2026

  • 36 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    8 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:18 09.01.2026

  • 37 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    6 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:19 09.01.2026

  • 38 Усс...ран русофил

    6 6 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    13:19 09.01.2026

  • 39 овч, 🐑

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Всяка сутрин милиарди хора по света се радват , че не ги бият , не стоят на студено и тъмно като урките ! Наблягай на джумерките и киселото зеле , наглеждай овчиците и спри да драскаш щуротии по сайтовете !

    Коментиран от #59

    13:19 09.01.2026

  • 40 Рублевка

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Депутат от руската Дума":

    В руската Дума има гниди, но са малцинство. В Народното събрание гнидите са абсолютно мнозинство.

    13:19 09.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А пък

    9 6 Отговор

    До коментар #29 от "гръмовержецът💥":

    рускитеСвине си мрат 4 години в Донбас.

    Коментиран от #49

    13:20 09.01.2026

  • 43 Евроатлантик

    3 3 Отговор
    Доналд ще стабилизира американската икономика като подчини Гренландия, Венецуела, Колумбия, Куба и ето сега навлиза и в Мексико. От всякъде ще потече печалба. Няма кой да го спре.

    13:21 09.01.2026

  • 44 Лудият от портиерната

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Над 10 000 000 емигранта и мигранта има в Русия включетелно и от фашшшииссттккиияя ес

    Коментиран от #52, #55

    13:21 09.01.2026

  • 45 Копейка

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Какво друго можеш да напишеш наследник на дървосекач от Коми и рускиня интердевушка.

    Коментиран от #47

    13:21 09.01.2026

  • 46 Обикновен човек

    2 3 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    13:21 09.01.2026

  • 47 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Копейка":

    Не мога друго но мога да ти дам набора да го ближеш, ха ха

    Коментиран от #72

    13:23 09.01.2026

  • 48 456

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "В РФ има":

    Мога да ти пратя снимка ,тези електрички колко се движат сега. Хората едно време купуваха електрички докато държавата ги субсидираше с по 5К и бяха без данък. Сега вече няма нищо такова и масово се опитват да ги продават. Цените са смешни ,но кандидати 0. Ако това наричаш икономика....

    13:23 09.01.2026

  • 49 гръмовержецът💥

    5 6 Отговор

    До коментар #42 от "А пък":

    А урките вече са в праисторическо време ! Нямат ток , стоят като скотове на тъмно и студено , крият се по мазетата като мишки , бият ги както циганин не си бие кучето и още , и още .....Най-жалкото в цялата ситуация е да имаш президент шут и просяк !

    13:23 09.01.2026

  • 50 хаспелге

    1 1 Отговор
    Настана време да грембем с ЧЕРПАЦИТЕ , на вересия ??

    13:23 09.01.2026

  • 51 Гост

    5 3 Отговор
    Абе лоша лоша колко да е лоша? Не одат по моретата да дебат танкери да ги краднат.

    13:24 09.01.2026

  • 52 Стой си в портиерната

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Лудият от портиерната":

    и не драскай простотии!
    Гледай кой влиза и кой излиза!

    Коментиран от #64, #77

    13:24 09.01.2026

  • 53 нов Виетнам до дома

    5 4 Отговор
    Думите му показват, че е извън реалността. А в Мексико го "чакат", мексиканците в САЩ след протестите ще му спретнат гражданска война и другите мигранти ще им помогнат.

    13:24 09.01.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    Пълна лъжа !!!
    Санкциите, Четири года, черната чума, ебола, антракса, сибирската язва, спин-а и синята пъпка работят за Русия и за благото на руския народ.
    Малиййй...ша ме обесят като аятолаха.....🎅

    13:25 09.01.2026

  • 55 Копейка в шок

    8 3 Отговор

    До коментар #44 от "Лудият от портиерната":

    Не бе тьотята от пАсоля и Главната кАпейка Костя казаха, че са 100 милиона и още толкова чакат по границите.
    Наплива е огромен към крепостния рай.
    Ама от нашенски братя копейки нито един.И аз се оплаквам, ама си седя в бащината панелка ,на прокъсаното диване и вече уви с центрове в джобчето.

    Коментиран от #60

    13:25 09.01.2026

  • 56 Руснакъ

    8 1 Отговор
    камъни че ядем , амъ немъ да се спрем!!!!!

    Коментиран от #65

    13:26 09.01.2026

  • 57 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    41 сажале бо. Л.к

    13:26 09.01.2026

  • 58 Няма нужда

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Педро Волгата":

    Рублата ще е новата валута на Европа

    13:27 09.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 604

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Копейка в шок":

    в БГ русофилите са 1-2%, не бъркай неутрално мислещите хора с русофили!!!

    13:28 09.01.2026

  • 61 Кукундрел

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    такъв. Повтаряш едно и също, като изкопана грамофонна плоча.

    Коментиран от #76

    13:28 09.01.2026

  • 62 Гръм и мълнии

    1 4 Отговор
    Бате Дончо се заиграва напред назад, ама ще гризне дръвцето

    13:28 09.01.2026

  • 63 Бензъл

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ватата":

    Гледаме гледаме как изтича.Тия ги разправяй на децата в детската градина

    13:28 09.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 404

    1 5 Отговор

    До коментар #56 от "Руснакъ":

    По добре камЪне отколкото генита...ите на Мърсу.а

    13:28 09.01.2026

  • 66 Булава

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дон Корлеоне":

    Не точно обратното е.Повярвай

    13:28 09.01.2026

  • 67 Смех с ватеникте

    9 1 Отговор
    Орешника пробил два тавана и изгорил всички произведения на Ленин.Толкоз...

    Коментиран от #74

    13:29 09.01.2026

  • 68 АБВ

    5 7 Отговор
    Тя е в лошо състояние от 2022 година, фалирала и разпаднала се, ама нещо не е точно така. Млати Украйна и 50+ държави, в т.ч. цялото НАТО. Жалкари !!!

    Коментиран от #75

    13:29 09.01.2026

  • 69 Гориил

    2 6 Отговор
    Утре Тръмп ще обяви, че китайската икономика е на ръба на колапса.Защо? Защото Тръмп иска така.

    13:29 09.01.2026

  • 70 Значи

    5 1 Отговор
    е време за решителен нокаут на джуджето.

    13:30 09.01.2026

  • 71 кравар

    3 2 Отговор
    щото вашта е в цветущо състояние та затова грабите петрол

    13:31 09.01.2026

  • 72 Копейка

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Ха ха ха даже и рускините от Слънчака, като чуят за увиснали съветски пеNISSS бягат със 100.
    Пробвай сам от БКП също няма желаещи.
    По добре разкажи за мамашка интердевочка.
    Папаша знаеш като????

    13:31 09.01.2026

  • 73 Гориил

    2 2 Отговор
    Тръмп иска да получи достъп до руски ресурси.

    13:31 09.01.2026

  • 74 ФАКТ!

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Смех с ватеникте":

    Руснаците се оказаха особено некадърни.Квито им смартфоните,телевизорите и пералните такива им и орехите.

    13:32 09.01.2026

  • 75 Руснак без крак

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "АБВ":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    13:33 09.01.2026

  • 76 Тука са 5-6

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Кукундрел":

    сбъркани русо де била, по цял ден драскат от скука!

    13:35 09.01.2026

  • 77 Лудият от портиерната

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Стой си в портиерната":

    Ст ой си в ко 4 ин ка та и не гр ух ти, яж ка кв от о ти пу сн ат. По до бн и ст ат ис ти ки не са за тв оя ум

    13:35 09.01.2026

  • 78 Клоуна пусин 🤡💩

    2 2 Отговор
    Само за 4 години Путлер загуби напълно влиянието на Русия в Сирия и Венецуела, а в Иран руското влияние ще последва същата съдба.
    Над един милион и двеста хиляди руснаци бяха убити или осакатени в безсмислени "месни" щурмове, които не донесоха нищо освен трагедия за семействата им и милиони неродени деца - в държава, където демографията е катастрофална.
    Путин докара икономиката на Русия до ръба на колапса, загуби най-платежоспособните западноевропейски пазари за руски нефт и газ и превърна страната си в опозорен суровинен придатък на Китай и Индия.
    И още - Путин превърна две традиционно неутрални държави в членове на НАТО, удвоявайки границите на страната си с западния алианс.
    Този тип не е хитър стратег, а просто масов убиец. И ще свърши като такъв.

    13:35 09.01.2026

  • 79 Дедо

    2 2 Отговор
    Тия имат 35 трилиона дългове към ората ама Рашара биле зле де немат ни ена вересия, а само са давале и помагале на кой ли не.

    13:36 09.01.2026

  • 80 Хмммм

    2 0 Отговор
    Тя руската икономика кога пък е била в добро състояние?Бай Дончо се е заблудил нещо😁😁😁

    13:36 09.01.2026

  • 81 Навремето

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Татарите са едяли само гречка и са завладели половин европа. Руският народ е издръжлив и не е капризен. Няма да се огъне.

    13:41 09.01.2026