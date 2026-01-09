Тръмп: Руската икономика е в много лошо състояние

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя нови санкции срещу Русия за войната ѝ в Украйна, но същевременно изрази надежда тези мерки да не бъдат използвани, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Подкрепям санкциите", посочи снощи Тръмп пред американския телевизионен канал "Фокс Нюз", като допълни, че САЩ се надяват да не ги използват.

Американският президент подчерта, че САЩ вече са наложили "тежки санкции срещу Русия" и изтъкна, че руската икономика "е в много лошо състояние", като допълни същевременно, че Русия е по-голяма и разполага с по-силно влияние от Украйна.

През последните месеци Тръмп наложи няколко кръга санкции срещу руската икономика на фона на войната в Украйна, продължаваща вече четири години, които бяха насочени срещу двете най-големи руски нефтени компании, и наложи мита на Индия заради търговските ѝ отношения с Москва.

Сенаторът републиканец Линдзи Греъм заяви, че предложените санкции ще позволят на Тръмп да засили натиска си върху страни като Китай, Индия и Бразилия, за да спрат да купуват руски нефт. Той изрази увереност, че очаква мерките да бъдат подкрепени както от демократите, така и от републиканците в Конгреса още следващата седмица.