Кирил Дмитриев: Лъжа е, че Стив Уиткоф губи влияние във Вашингтон

Диалогът на Русия с екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп продължава въз основа на споразуменията, постигнати на срещата на върха в Аляска, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни.

„Диалогът на Русия с екипа на Тръмп продължава въз основа на споразуменията, постигнати на срещата на върха в Аляска“, написа той в Telegram.

Дмитриев отбеляза, че слуховете, измислени и разпространявани от противниците на мирния процес, за отслабващото влияние на специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф в администрацията на президента на САЩ, са се оказали напълно неоснователни. „Като главен архитект и преговарящ, който успешно създаде и приложи плана на Тръмп за Газа, подкрепен и от Русия, Уиткоф поддържа и значително засилва ключовата си роля. Неговият успех и прагматичен подход са признати дори от най-пламенните му критици“, добави руският президентски пратеник.