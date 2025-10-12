Кирил Дмитриев: Лъжа е, че Стив Уиткоф губи влияние във Вашингтон

Диалогът на Русия с екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп продължава въз основа на споразуменията, постигнати на срещата на върха в Аляска, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни.
„Диалогът на Русия с екипа на Тръмп продължава въз основа на споразуменията, постигнати на срещата на върха в Аляска“, написа той в Telegram.
Дмитриев отбеляза, че слуховете, измислени и разпространявани от противниците на мирния процес, за отслабващото влияние на специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф в администрацията на президента на САЩ, са се оказали напълно неоснователни. „Като главен архитект и преговарящ, който успешно създаде и приложи плана на Тръмп за Газа, подкрепен и от Русия, Уиткоф поддържа и значително засилва ключовата си роля. Неговият успех и прагматичен подход са признати дори от най-пламенните му критици“, добави руският президентски пратеник.
Оценка 2.3 от 8 гласа.
1 Майна
Разговорите между Путин и Тръмп продължават
Без " ушите" на банкерската кабала
Коментиран от #9
12:48 12.10.2025
2 мошЕто
Коментиран от #3, #5
12:49 12.10.2025
3 минувача
До коментар #2 от "мошЕто":И после - защо Путин бил лош ...
Коментиран от #4
12:50 12.10.2025
4 Йосиф Кобзон
До коментар #3 от "минувача":По-лоши са бандерите.Не смогвам.
13:01 12.10.2025
5 Дон Корлеоне
До коментар #2 от "мошЕто":Докато Тръмп пази Хаяско от ликвидиране.
13:02 12.10.2025
6 Едно е ясно
Впрочем, биткойнът се срина...
13:04 12.10.2025
7 Рососица Плювналиева
Коментиран от #8
13:04 12.10.2025
8 Росица Банова
До коментар #7 от "Рососица Плювналиева":и на мен ми го слагаха по паркиНЗите в Германия
13:07 12.10.2025
9 Вервай си!
До коментар #1 от "Майна":И двамата са част от кабала, което позволява на юдео-ционистите Нетаняху и Зеленски да си веят байраците.
Световната война продължава до прерастването й в термоядрена война. Кои държави първи ще изгорят?
13:08 12.10.2025
10 Историк
13:09 12.10.2025