Кирил Дмитриев: Лъжа е, че Стив Уиткоф губи влияние във Вашингтон

Кирил Дмитриев: Лъжа е, че Стив Уиткоф губи влияние във Вашингтон

12 Октомври, 2025 12:45 587 10

Кирил Дмитриев: Лъжа е, че Стив Уиткоф губи влияние във Вашингтон - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Диалогът на Русия с екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп продължава въз основа на споразуменията, постигнати на срещата на върха в Аляска, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни.
„Диалогът на Русия с екипа на Тръмп продължава въз основа на споразуменията, постигнати на срещата на върха в Аляска“, написа той в Telegram.
Дмитриев отбеляза, че слуховете, измислени и разпространявани от противниците на мирния процес, за отслабващото влияние на специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф в администрацията на президента на САЩ, са се оказали напълно неоснователни. „Като главен архитект и преговарящ, който успешно създаде и приложи плана на Тръмп за Газа, подкрепен и от Русия, Уиткоф поддържа и значително засилва ключовата си роля. Неговият успех и прагматичен подход са признати дори от най-пламенните му критици“, добави руският президентски пратеник.


  • 1 Майна

    4 2 Отговор
    Ясно?
    Разговорите между Путин и Тръмп продължават
    Без " ушите" на банкерската кабала

    Коментиран от #9

    12:48 12.10.2025

  • 2 мошЕто

    7 3 Отговор
    Путин е изключително търпелив , да видим докога ...Каква дипломация , какви пет лева ?! Говорим за мир , а пращаме оръжия на укрите ...

    Коментиран от #3, #5

    12:49 12.10.2025

  • 3 минувача

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "мошЕто":

    И после - защо Путин бил лош ...

    Коментиран от #4

    12:50 12.10.2025

  • 4 Йосиф Кобзон

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "минувача":

    По-лоши са бандерите.Не смогвам.

    13:01 12.10.2025

  • 5 Дон Корлеоне

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "мошЕто":

    Докато Тръмп пази Хаяско от ликвидиране.

    13:02 12.10.2025

  • 6 Едно е ясно

    5 0 Отговор
    В петък Тръмп простреля САЩ с налагането на 100% мито за китайския износ. В понеделник е твърде възможен голям срив на американските фондови борси, които в петък затвориха с низходящ тренд и сериозни загуби.

    Впрочем, биткойнът се срина...

    13:04 12.10.2025

  • 7 Рососица Плювналиева

    4 2 Отговор
    А пък на мен ми гослагаха по париНЗИте в немско.

    Коментиран от #8

    13:04 12.10.2025

  • 8 Росица Банова

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Рососица Плювналиева":

    и на мен ми го слагаха по паркиНЗите в Германия

    13:07 12.10.2025

  • 9 Вервай си!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    И двамата са част от кабала, което позволява на юдео-ционистите Нетаняху и Зеленски да си веят байраците.

    Световната война продължава до прерастването й в термоядрена война. Кои държави първи ще изгорят?

    13:08 12.10.2025

  • 10 Историк

    1 5 Отговор
    До какво падение докара тръмп САЩ вече Тръмпландия , че Кремъл да защитава неговите недоразумения. Това за пореден път доказва ,че е агент Краснов. Срам и позор за американците,които си избраха Путин за президент и направиха държавата за посмесище.

    13:09 12.10.2025