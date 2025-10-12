Украйна може да създаде нова армия от 16-18-годишни младежи

Време е Украйна да набира непълнолетни млади мъже в армията, заяви Денис Ярославски, командир на разузнавателното звено на украинските въоръжени сили, цитиран от украинската информационна агенция УНИАН. „Трябва да подготвим нова армия – да започнем да набираме 16-18-годишни сега и да създадем висококачествени войници след 5 години“, каза Ярославски.
Според него, вече е разработен и представен на висшето ръководство план за създаване на такава армия.
Видеоклипове от принудителната мобилизация на украинските въоръжени сили са широко разпространени в интернет. Тези записи показват как представители на украинските военни комисари отвеждат мъже с микробуси, често бият и използват сила срещу задържаните.
Законът за засилване на мобилизацията в Украйна влезе в сила на 18 май 2024 г. Документът изисква всички наборници да актуализират данните си във военния комисариат. За целта те трябва да посетят военнослужещия лично или да се регистрират в „електронния акаунт на наборника“. Призовката ще се счита за връчена, дори ако новобранецът не я е видял лично: датата на „връчване“ ще бъде датата, на която документът е подпечатан, показващ, че не може да бъде връчен лично. Законът постановява, че новобранците трябва винаги да носят военната си карта и да я представят при поискване от служителите на военната служба за регистрация и набор или от полицията. Документът не посочва никакви срокове за демобилизация.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:52 12.10.2025
2 Сандо
Коментиран от #5, #12, #113
18:53 12.10.2025
3 ТАСС
18:54 12.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:54 12.10.2025
6 нннн
18:55 12.10.2025
7 Pyccкий Карлик
Европа плаща, Украйна воюва, руснаците гинат 👍
Войната за Русия вече е обречена, няма да спечели нищо освен наградите на Кобзон.
Коментиран от #9, #17, #138
18:56 12.10.2025
8 Един
Нема им уври главата на тия откаченяци - най-добре Украйна да се трие от картата на Европа!
18:56 12.10.2025
10 по подобие на хитлеровата младеж
18:58 12.10.2025
11 Ха сега де
Коментиран от #14
18:58 12.10.2025
13 Защо е това само избиване на
Коментиран от #16, #19
18:59 12.10.2025
14 Йосиф Кобзон
До коментар #11 от "Ха сега де":Доста са.
18:59 12.10.2025
15 Путин
18:59 12.10.2025
17 Откъде ви изравят бе
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":Те вече искат да хвърлят и децата в огъня, той продължава да бълнува за избити руснаци.
Коментиран от #29
19:00 12.10.2025
18 Абе т.п.к
До коментар #12 от "Чети бе глупак":Те до 5 дни са при тейко си Бандера.
Коментиран от #23
19:01 12.10.2025
19 Един
До коментар #13 от "Защо е това само избиване на":Така се селектира нация! Ако не поумнява - убиват я!
Ние сме в същото положение само дето няма война... все още!
19:01 12.10.2025
21 Дио
До коментар #5 от "Българин":Важното е че ти няма да се разминеш.Повярвай
19:01 12.10.2025
23 аz СВОПобеда 80
До коментар #18 от "Абе т.п.к":Средната продължителност на живота на руски войник на фронта е 12 дни.
😂😂😂
Коментиран от #32, #37
19:02 12.10.2025
24 Учуден
До коментар #16 от "Учуден":И защо над 2.5 милиона укри убити и изчезнали
Коментиран от #31
19:02 12.10.2025
25 Зомбайо
19:03 12.10.2025
26 Механик
М??????
Коментиран от #34
19:03 12.10.2025
27 Фъгрт
До коментар #16 от "Учуден":Срещнеш ли копейка трепИ!
19:03 12.10.2025
29 Pyccкий Карлик
До коментар #17 от "Откъде ви изравят бе":Ма кво ми е зор за украинци и ру3наци.
Па нека се избиват до края, Светът само ще спечели 👍
Коментиран от #122
19:04 12.10.2025
30 Глупака си ти
До коментар #12 от "Чети бе глупак":Ако си мислиш че някой ще ги храни и чака 5 години. В момента няма пушечно месо ако не си разбрал. Ама как ще разбереш с тези тежки наркотици.
19:04 12.10.2025
32 Чети бе т.п.к
До коментар #23 от "аz СВОПобеда 80":Живота на украта на изт.фронт е 4-8 часа, според рева на Залужни.
Коментиран от #41
19:05 12.10.2025
33 По добре
19:05 12.10.2025
34 Киев за два дня.
До коментар #26 от "Механик":Пумияр с пумияр.
35 И женски младежи
19:06 12.10.2025
36 Ти да видиш
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 стоян георгиев
Коментиран от #49
19:07 12.10.2025
39 Витанов
19:07 12.10.2025
40 ТАКА ИЗГЛЕЖДА
19:07 12.10.2025
До коментар #32 от "Чети бе т.п.к":Къде го е писал това залужни?
19:07 12.10.2025
42 Безумци
Коментиран от #52, #54
19:07 12.10.2025
43 Бегайте спасявайте се
19:07 12.10.2025
45 стоян георгиев
До коментар #37 от "Да да":Това го твърди руския военен кореспондент романов в обширно интервю с войници на фронта.12 дена от момента на мобилизацията.статията е в блога му а той е един от най известните руски военкори в украйна.
19:09 12.10.2025
47 Чочо
Изби си младежта.
19:09 12.10.2025
48 ЧАКАМ ДА МИ
До коментар #20 от "Копейкотрошач":ПРЪДНЕШ НА БУЯ
19:10 12.10.2025
49 Ти остави това
До коментар #38 от "стоян георгиев":Ами командирите им щели да бъдат само педофили казал Залужни
Коментиран от #55, #67
19:10 12.10.2025
50 В Русия 6 етаж
19:10 12.10.2025
51 Направо от родилното и
19:11 12.10.2025
52 стоян георгиев
До коментар #42 от "Безумци":Госпожата може да провери фактите от поне месец украйна позволи на младите украинци да излизат безпрепятствено от страната а мобилизацията на хора под 25 е забранена.вземат се само доброволци макар че сащ искаха друго!не че истината има значение в този сайт,но да се знае.
19:11 12.10.2025
53 Механик
Още повече, тия деца като почнат да умират на бойното поле, руснаците ще ги снимат и ще ги покажат на цял свят. А как мислите? Дали тия деца няма да почнат да се предават в плен? Или големите патриоти от "АЗОВ" ще вървят след детските редици и ще убиват всяко детенце, което опита да отстъпи или да се предаде?
Коментиран от #58
19:11 12.10.2025
54 Чочо
До коментар #42 от "Безумци":Става въпрос за украински войници,а не руски.
19:12 12.10.2025
55 стоян георгиев
До коментар #49 от "Ти остави това":Да и киев в сряда ще е превзет.три дена и всьо!
19:12 12.10.2025
56 Русия
19:12 12.10.2025
57 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #20 от "Копейкотрошач":Фирки си правила йовтини.
Запиши ми час и се подмии.
19:13 12.10.2025
58 стоян георгиев
До коментар #53 от "Механик":Кога да чакаме киев за три дена?украйна приключва сащ фалират германия изчезва....тоя филм помниш ли го? Даваха го постоянно до 1989.и помниш ли как завърши?
Коментиран от #71, #75
19:13 12.10.2025
59 Малииии
19:14 12.10.2025
60 Тия очевидно са
Коментиран от #62
19:14 12.10.2025
61 Ами
Ако нещата продължат в същите темпове, след година ще трябва да мобилизират и детските градини.
Коментиран от #68
19:15 12.10.2025
62 стоян георгиев
До коментар #60 от "Тия очевидно са":Да питам като хитлер нападна ссср на каква възраст мобилизраха?ти изрази ли несъгласие за тогавашния тип мобилизация?
Коментиран от #83
19:16 12.10.2025
63 Зеленски е за разстрел
19:16 12.10.2025
64 Атина Палада
До коментар #12 от "Чети бе глупак":Чети г.лупак :)
Продължителността на фронта на мобилизираните от улицата украинци е два-три дни.
Коментиран от #69
19:16 12.10.2025
65 Нет...
До коментар #20 от "Копейкотрошач":Ти си куротрошач бейби...
19:17 12.10.2025
66 Тома
Коментиран от #79
19:17 12.10.2025
67 Механик
До коментар #49 от "Ти остави това":На лайка ти у мутката!
19:17 12.10.2025
68 стоян георгиев
До коментар #61 от "Ами":Това е много добре ако е вярно.украйна едва ли е дала повече от двеста пленника миналия юесец.за сметка на това русия е загубила поне 30000 убити и ранени отделно избягалите и пленените.
Коментиран от #93
19:17 12.10.2025
69 стоян георгиев
До коментар #64 от "Атина Палада":Къде го чете това?
19:17 12.10.2025
70 Ха ХаХа
До коментар #46 от "Добър вечер!":Там е където жив ще бъдеш закопан
19:18 12.10.2025
71 Абе ти
До коментар #58 от "стоян георгиев":Някое детенце нямаш ли за мобилизация? А?
Коментиран от #74
19:18 12.10.2025
72 Аз наруших
Коментиран от #89
19:18 12.10.2025
73 Еврото идва
19:19 12.10.2025
74 стоян георгиев
До коментар #71 от "Абе ти":Имам ела да го вземеш?да ти дам адреса?
Коментиран от #80
19:20 12.10.2025
75 Ами
До коментар #58 от "стоян георгиев":За трите дена, отговора е даван многократно - Питай генерал Мали.
Спокойно ... Не само САЩ се фалира и не само Германия ще изчезне.
Всичко с времето си. Бъди търпелив. Търпението е дободетел :)
Коментиран от #82
19:20 12.10.2025
76 Това впрочем си е директно
19:20 12.10.2025
77 Помните ли
19:20 12.10.2025
78 Механик
19:21 12.10.2025
79 Механик
До коментар #66 от "Тома":В началото ми беше жал за загиналите укри, но вече не е така. Те показаха, че когато едно племе е злобно, тогава много лесно е да му се промие мозъка и то с удоволствие да отива на заколение.
Няма как да инак, следвайки логиката на това дето се случва 4 години.
19:21 12.10.2025
80 Що на мен бе
До коментар #74 от "стоян георгиев":Дай го на Зеленски
Коментиран от #86
19:21 12.10.2025
81 Русофили
Коментиран от #85
19:22 12.10.2025
82 стоян георгиев
До коментар #75 от "Ами":Питам теб.нали го пеехте преди три години.то не бе яков кедми не бе соловьов...сега се оказа че не сте го казали а?така е другар всички ще фалират и ще станат цървули като теб ама друг път.чакаме!в сряда киев пада.лисабон до другата неделя.
19:23 12.10.2025
83 Историята се повтаря
До коментар #62 от "стоян георгиев":Очевидно нищо не знаете за Великата Отечествена Война. Украинците са били мобилизирани дори на 14, но от германците. Фон дер Хитлер ще бъде изтласкан отново.
Коментиран от #88
19:23 12.10.2025
84 Дедо
19:24 12.10.2025
85 Механик
До коментар #81 от "Русофили":Ишиас трай си!
19:24 12.10.2025
86 стоян георгиев
До коментар #80 от "Що на мен бе":Шо на зеленски?нали ти имаш някакви мераци.зеленски е украинец а детето ми е българче.ела да го мобилизираш ти.много искам да се запознаем лично.
Коментиран от #91, #98
19:24 12.10.2025
87 Матросов
19:26 12.10.2025
88 стоян георгиев
До коментар #83 от "Историята се повтаря":Очевидно вие не знаете.в ссср по време на втората световна е мобилизирано цялото население.включително жени и деца.едни се бият на фронта други работят при тежки условия в заводите.умират милиони деца вследствие изтощение.та какво е мнението ви за това другарю комунист? Що не критикувахте сталин или ссср за този жесток порядък?
Коментиран от #95, #112
19:27 12.10.2025
89 Тихо
До коментар #72 от "Аз наруших":Мълчи си да не дойдат тез дето нема как да се изкъпят
19:27 12.10.2025
90 25 ГОДИНА СМЕ
19:29 12.10.2025
92 Госあ
Коментиран от #96
19:29 12.10.2025
93 Ами
До коментар #68 от "стоян георгиев":Чак двеста не са се предали. Преда ли са се малко над 153 000.
Загиналите само че са значително по-малко. Някъде около 44 000.
Такива са данните за месец септември 2025г.
Просто руснаците смениха тактиката. Вече не бият първата линия, а втората.
Така е вече трети месец.
19:30 12.10.2025
94 В интерес на истината
Коментиран от #100
19:30 12.10.2025
96 Госあ
До коментар #92 от "Госあ":Само Русия може да ги спаси. Трудно, но това е единствената им надежда.
19:31 12.10.2025
97 Копейка
19:32 12.10.2025
98 Много се съмнявам
До коментар #86 от "стоян георгиев":Че си българин и че детето ти е българче !
Коментиран от #103
19:32 12.10.2025
100 Точно
До коментар #94 от "В интерес на истината":на теб ще вярвам!
Коментиран от #119
19:33 12.10.2025
101 мъко окрааинска мъко
тия са много дърти вече 16 годишните
19:33 12.10.2025
102 Баш Балък
19:34 12.10.2025
103 стоян георгиев
До коментар #98 от "Много се съмнявам":Ела да се увериш.ще си направя днк тест специално за теб.
Коментиран от #120
19:34 12.10.2025
104 Нормално
19:34 12.10.2025
105 оня с коня
трябва се пращат на война и 5-6 годишните, тъкмо са по малки и лесно се провират във дупките на фронта ха ха ха ха
19:34 12.10.2025
106 А случайно
19:35 12.10.2025
107 мъко окраинсска мъко
тия са много дърти вече 16 годишните
19:36 12.10.2025
109 Това е радост за ушите
19:38 12.10.2025
110 Путин
19:38 12.10.2025
111 Има логика
19:39 12.10.2025
112 Историята се повтаря
До коментар #88 от "стоян георгиев":Вижда се, че нищо не знаете, дори името на войната не знаете. Световна война водят САЩ и Англия, а СССР е на своя територия и води Велика Отечествена Война. Мобилизирани са всички мъже от 19 до 55 години. Жени, старци и деца не са мобилизирани. Работата във фабриките не е мобилизация. В УССР е извършена мобилизация от германците, бандите на Бандера събират 12-14 годишни и ги пращат да палят заводите, същото правят и днес с дронове. Няма да им помогне.
19:39 12.10.2025
113 стоян
До коментар #2 от "Сандо":До 2 ком - другар не гледаш ли рузки телевизии - в русия още в детската градина са ублечени децата в военни униформи маршируват и величаят путин - явно украинците са видяли от рузнаците
Коментиран от #115
19:40 12.10.2025
114 Тотален евроатлантически погром
19:40 12.10.2025
115 Пропагандата е забавно нещо
До коментар #113 от "стоян":Но не за всеки. За глупака е вредна, защото става нейна цел.
19:41 12.10.2025
116 Ролан
19:41 12.10.2025
117 ЗОРО
19:43 12.10.2025
118 az СВО Победа 80
Останала е в историята с името Хитлерюгенд....
1 към 1, няма и как да е друго, т.к. както тогава, така в бивша Украйна нацизмът е водещата идеология....
Коментиран от #124, #126, #128
19:44 12.10.2025
119 Единият детски военен
До коментар #100 от "Точно":лагер колега беше наречен „Полева игра на атаманите на Холодни Яр“ и беше на територията на един национален природен парк в Черкаска област и там украинските нацисти събраха ученици от различни краища на Украйна....не е шега !
Коментиран от #136
19:45 12.10.2025
120 Спорил
До коментар #103 от "стоян георгиев":ли си ,с пиян русофил ?
19:47 12.10.2025
121 стоян георгиев
19:48 12.10.2025
122 КАто гледам колко минуса имаш
До коментар #29 от "Pyccкий Карлик":и теб да те няма светът ще печели.
Или поне твоето село, ще му се вдигне IQ-то с 40 точки.
19:48 12.10.2025
123 Аз на 18
19:49 12.10.2025
124 Хитлерюгенд
До коментар #118 от "az СВО Победа 80":е те нацистите нищо ново не могат да измислят само копират всичко старо
Коментиран от #125
19:50 12.10.2025
125 готов за бой
До коментар #124 от "Хитлерюгенд":отивам да се запиша във Хитлерюгенд
и ви чакам горе на калотина като хукнете да бягате назапад да ви стрелям с картечницатаМръсни жълтопаветници
19:51 12.10.2025
126 Тихо пръдльо!
До коментар #118 от "az СВО Победа 80":Не си компетентен в областа на историята.
19:51 12.10.2025
127 Мишел
До коментар #16 от "Учуден":Огромната бройка руски жертви на фронта е измислица. Украинците нямат с какво да избият толкова хора, но руснаците могат, защото имат количеснвено и качествено превъзходство във всички оръжия, което е пълно превъзходство при артилерия, авиация, тактически и крилати ракети, РСЗО , огнеметни системи и др. В съвременните войни армията с превъзходство в оръжията винаги дава много по малко жертви от тази, е която е по-слабо въоръжена.
Украйна имаше 350 000 армия в началото на войната. После с 8 мобилизации( последната тече вече 2 години) свика за фронта още 1 500 -1700 000 човека и сега има 220 000 войска и иска да мобилизира 16 годишни. Русия има 1 една мобилизация.
Според изтекли през август документи от МО на Украйна, реалните украински жертви са 1 762 000. Руските са поне 12 пъти по-малки.
Коментиран от #129, #131, #133
19:51 12.10.2025
128 бебето
До коментар #118 от "az СВО Победа 80":путин още няма смелост да си тегли патрона като Хитлер.
19:53 12.10.2025
129 Къде е редовната руска армия?
До коментар #127 от "Мишел":Ами при Кобзон разбира се.
350 00 парчета .
Коментиран от #132, #134
19:54 12.10.2025
130 стоян георгиев
- Е, аз какво ли не съм правил... двойки, тройки, чудесии...
- Аз пък с какви ли не съм пробвал - негърки, мулатки, жълти...
- Абе само с мъж не съм пробвал...
- Ами тo и аз!
- Ми виж сега, ние сме приятели, знаем се, ако искаш да пробваме заедно!
- Ми добре, кога?
- Ми ей сега! ...
След 1 час седим двамата умислени. Аз промълвих тъжно:
- Пропилян живот...
19:55 12.10.2025
131 аz СВО Победа 80
До коментар #127 от "Мишел":И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?
19:55 12.10.2025
132 Годината е 2027
До коментар #129 от "Къде е редовната руска армия?":3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
19:56 12.10.2025
133 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #127 от "Мишел":Това са руски фейкове.
19:58 12.10.2025
134 хахаха
До коментар #129 от "Къде е редовната руска армия?":а къде е украинската армия - при бандера разбира се, та сега почват да обучават 16 - 18 годишни, руснаците да бъдат така любезни да изчакат 5 години за новите украински супервойници на европа
19:59 12.10.2025
135 Като гледам,
Коментиран от #137
20:00 12.10.2025
137 Пиночет
До коментар #135 от "Като гледам,":Аз избесих всички комунисти.Донре ми се получи.
20:02 12.10.2025
138 Цензура
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":А аз съм ЗА такива като тебе да се издирват по IP-адрес, дда се мобилизират принудително и да се натирват на фронта. По-добре руснаците тебе да пречyкaт, отколкото някое нещастно 16-годишно украинско момче, дето още не е почнало да живее. Няма по глyпaво и злoбно същество от русофoбът. Ти функционално негрaмотен ли си, бе? Наркомaнът иска да мобилизира ДЕЦА, защото вече няма МЪЖЕ !!! А в Русия даже мобилизация няма.
20:03 12.10.2025
139 az СВО Победа 80
Действията на режима в Киев са 1 към 1 с нацистка Германия!
В началото за войната прибраха бащите, след това дойдоха за дядовците, а сега ще вземат и децата ....
До последния украинец!
Тогава беше Хитлерюгенд, сега навярно ще е Зеленськиймолодь....
20:04 12.10.2025
140 А50
20:04 12.10.2025
141 След 3 месеца
20:07 12.10.2025
142 Днес Украйна е извършила
Все още нищо няма писано в БГ, но това е нормално за нас.
20:08 12.10.2025