Новини
Свят »
Украйна »
Украйна може да създаде нова армия от 16-18-годишни младежи

Украйна може да създаде нова армия от 16-18-годишни младежи

12 Октомври, 2025 18:51 1 816 142

  • украйна-
  • военна служба-
  • донаборници-
  • промяна-
  • закон

Вече е разработен и представен на висшето ръководство план за създаване на такава армия

Украйна може да създаде нова армия от 16-18-годишни младежи - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Време е Украйна да набира непълнолетни млади мъже в армията, заяви Денис Ярославски, командир на разузнавателното звено на украинските въоръжени сили, цитиран от украинската информационна агенция УНИАН. „Трябва да подготвим нова армия – да започнем да набираме 16-18-годишни сега и да създадем висококачествени войници след 5 години“, каза Ярославски.

Според него, вече е разработен и представен на висшето ръководство план за създаване на такава армия.

Видеоклипове от принудителната мобилизация на украинските въоръжени сили са широко разпространени в интернет. Тези записи показват как представители на украинските военни комисари отвеждат мъже с микробуси, често бият и използват сила срещу задържаните.

Законът за засилване на мобилизацията в Украйна влезе в сила на 18 май 2024 г. Документът изисква всички наборници да актуализират данните си във военния комисариат. За целта те трябва да посетят военнослужещия лично или да се регистрират в „електронния акаунт на наборника“. Призовката ще се счита за връчена, дори ако новобранецът не я е видял лично: датата на „връчване“ ще бъде датата, на която документът е подпечатан, показващ, че не може да бъде връчен лично. Законът постановява, че новобранците трябва винаги да носят военната си карта и да я представят при поискване от служителите на военната служба за регистрация и набор или от полицията. Документът не посочва никакви срокове за демобилизация.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    72 3 Отговор
    УркенЮгенд агеен !

    18:52 12.10.2025

  • 2 Сандо

    95 5 Отговор
    Както са я подкарали след пет години ще стигнат и до детските градини.

    Коментиран от #5, #12, #113

    18:53 12.10.2025

  • 3 ТАСС

    70 2 Отговор
    И 10/12 годишни девойки!

    18:54 12.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    86 3 Отговор
    Явно стратезите от дълбоката държава в микробритания искат да изчистят всякакъв укроГен в 404.

    18:54 12.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нннн

    63 1 Отговор
    И още две армии от 10-14 годишни.

    18:55 12.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    6 79 Отговор
    Аз съм ЗА.
    Европа плаща, Украйна воюва, руснаците гинат 👍
    Войната за Русия вече е обречена, няма да спечели нищо освен наградите на Кобзон.

    Коментиран от #9, #17, #138

    18:56 12.10.2025

  • 8 Един

    66 3 Отговор
    Нацитата да почват с подготовка на 8-10 годишните, че и тия 16-18 бързо ще свършат...
    Нема им уври главата на тия откаченяци - най-добре Украйна да се трие от картата на Европа!

    18:56 12.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 по подобие на хитлеровата младеж

    54 3 Отговор
    Украйна може да създаде нова армия от 16-18-годишни младежи

    18:58 12.10.2025

  • 11 Ха сега де

    58 2 Отговор
    Нали избиваха руснаците бе?

    Коментиран от #14

    18:58 12.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Защо е това само избиване на

    64 3 Отговор
    Украинското население от собствените им лидери политически и военни , и то само за да угодят на евроатлантическите престъпници

    Коментиран от #16, #19

    18:59 12.10.2025

  • 14 Йосиф Кобзон

    3 32 Отговор

    До коментар #11 от "Ха сега де":

    Доста са.

    18:59 12.10.2025

  • 15 Путин

    6 37 Отговор
    пък създава от опитни 66/68 годишни! За сега са намерили само двама в Дагестан!

    18:59 12.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Откъде ви изравят бе

    57 3 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    Те вече искат да хвърлят и децата в огъня, той продължава да бълнува за избити руснаци.

    Коментиран от #29

    19:00 12.10.2025

  • 18 Абе т.п.к

    40 2 Отговор

    До коментар #12 от "Чети бе глупак":

    Те до 5 дни са при тейко си Бандера.

    Коментиран от #23

    19:01 12.10.2025

  • 19 Един

    42 2 Отговор

    До коментар #13 от "Защо е това само избиване на":

    Така се селектира нация! Ако не поумнява - убиват я!
    Ние сме в същото положение само дето няма война... все още!

    19:01 12.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дио

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Важното е че ти няма да се разминеш.Повярвай

    19:01 12.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 аz СВОПобеда 80

    2 41 Отговор

    До коментар #18 от "Абе т.п.к":

    Средната продължителност на живота на руски войник на фронта е 12 дни.
    😂😂😂

    Коментиран от #32, #37

    19:02 12.10.2025

  • 24 Учуден

    33 2 Отговор

    До коментар #16 от "Учуден":

    И защо над 2.5 милиона укри убити и изчезнали

    Коментиран от #31

    19:02 12.10.2025

  • 25 Зомбайо

    40 1 Отговор
    Клоуна наркоман затри цвета на нацията, сега реже и корените.

    19:03 12.10.2025

  • 26 Механик

    47 1 Отговор
    Kогато укрите намалиха възрастта за мобилизация, ние ви казвахме, че са наред 16-годишните, а вие ни викахте, че сме копейки и че това никога няма да стане, щото Украина не била толкова глупава да си пожертва децата.
    М??????

    Коментиран от #34

    19:03 12.10.2025

  • 27 Фъгрт

    3 31 Отговор

    До коментар #16 от "Учуден":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    19:03 12.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Pyccкий Карлик

    2 28 Отговор

    До коментар #17 от "Откъде ви изравят бе":

    Ма кво ми е зор за украинци и ру3наци.
    Па нека се избиват до края, Светът само ще спечели 👍

    Коментиран от #122

    19:04 12.10.2025

  • 30 Глупака си ти

    33 1 Отговор

    До коментар #12 от "Чети бе глупак":

    Ако си мислиш че някой ще ги храни и чака 5 години. В момента няма пушечно месо ако не си разбрал. Ама как ще разбереш с тези тежки наркотици.

    19:04 12.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Чети бе т.п.к

    34 3 Отговор

    До коментар #23 от "аz СВОПобеда 80":

    Живота на украта на изт.фронт е 4-8 часа, според рева на Залужни.

    Коментиран от #41

    19:05 12.10.2025

  • 33 По добре

    25 0 Отговор
    от 9-12-годишни младежи...

    19:05 12.10.2025

  • 34 Киев за два дня.

    3 22 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Пумияр с пумияр.

    19:05 12.10.2025

  • 35 И женски младежи

    22 0 Отговор
    трябва да има

    19:06 12.10.2025

  • 36 Ти да видиш

    5 10 Отговор
    КОЙ СЕГА ЩЕ НАНДРЪСА СОМОНЯН?

    19:06 12.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 стоян георгиев

    6 20 Отговор
    Маладци.покрихте критериите за руска пропаганда.след предните три опорки киев за три дена зеленски е виновен и украйна няма шанс сега дойде ред и на последната че украйна ще мобилизира деца...хахах....тасс ряпа да яде пред факти!

    Коментиран от #49

    19:07 12.10.2025

  • 39 Витанов

    4 18 Отговор
    Украинците трябваше да свършат на 09 05 2023 в 9 часа московско време!

    19:07 12.10.2025

  • 40 ТАКА ИЗГЛЕЖДА

    26 1 Отговор
    Новофашизма в Бандерия.

    19:07 12.10.2025

  • 41 стоян георгиев

    2 20 Отговор

    До коментар #32 от "Чети бе т.п.к":

    Къде го е писал това залужни?

    19:07 12.10.2025

  • 42 Безумци

    27 3 Отговор
    Тази армия един ден ще бъде хвърлена срещу европейските държави. Европа ще има страшни проблеми с тия безумци.

    Коментиран от #52, #54

    19:07 12.10.2025

  • 43 Бегайте спасявайте се

    23 1 Отговор
    Детските градини вече не са безопастно място. Вече е разработен и представен на висшето ръководство плана за създаване на такава армия дечица ...

    19:07 12.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 стоян георгиев

    5 17 Отговор

    До коментар #37 от "Да да":

    Това го твърди руския военен кореспондент романов в обширно интервю с войници на фронта.12 дена от момента на мобилизацията.статията е в блога му а той е един от най известните руски военкори в украйна.

    19:09 12.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Чочо

    19 2 Отговор
    И Хитлер правеше така.
    Изби си младежта.

    19:09 12.10.2025

  • 48 ЧАКАМ ДА МИ

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "Копейкотрошач":

    ПРЪДНЕШ НА БУЯ

    19:10 12.10.2025

  • 49 Ти остави това

    19 1 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Ами командирите им щели да бъдат само педофили казал Залужни

    Коментиран от #55, #67

    19:10 12.10.2025

  • 50 В Русия 6 етаж

    3 14 Отговор
    смъртността е по-голяма, отколкото на фронта! Средната продължителност на живот за мъжете е 58!

    19:10 12.10.2025

  • 51 Направо от родилното и

    15 0 Отговор
    майки, бебета, баби всичко на фронта. Само така ще разберат кой е истинския Зеленски!

    19:11 12.10.2025

  • 52 стоян георгиев

    2 12 Отговор

    До коментар #42 от "Безумци":

    Госпожата може да провери фактите от поне месец украйна позволи на младите украинци да излизат безпрепятствено от страната а мобилизацията на хора под 25 е забранена.вземат се само доброволци макар че сащ искаха друго!не че истината има значение в този сайт,но да се знае.

    19:11 12.10.2025

  • 53 Механик

    20 0 Отговор
    Украина вече привършва. Безсилието е видимо и пропагандата няма как да го замазва повече.
    Още повече, тия деца като почнат да умират на бойното поле, руснаците ще ги снимат и ще ги покажат на цял свят. А как мислите? Дали тия деца няма да почнат да се предават в плен? Или големите патриоти от "АЗОВ" ще вървят след детските редици и ще убиват всяко детенце, което опита да отстъпи или да се предаде?

    Коментиран от #58

    19:11 12.10.2025

  • 54 Чочо

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Безумци":

    Става въпрос за украински войници,а не руски.

    19:12 12.10.2025

  • 55 стоян георгиев

    2 12 Отговор

    До коментар #49 от "Ти остави това":

    Да и киев в сряда ще е превзет.три дена и всьо!

    19:12 12.10.2025

  • 56 Русия

    13 0 Отговор
    Те скоро укро писачите по форумите и те ще са там да побеждават . Ще го измислят как въпрос на време е.

    19:12 12.10.2025

  • 57 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "Копейкотрошач":

    Фирки си правила йовтини.

    Запиши ми час и се подмии.

    19:13 12.10.2025

  • 58 стоян георгиев

    2 13 Отговор

    До коментар #53 от "Механик":

    Кога да чакаме киев за три дена?украйна приключва сащ фалират германия изчезва....тоя филм помниш ли го? Даваха го постоянно до 1989.и помниш ли как завърши?

    Коментиран от #71, #75

    19:13 12.10.2025

  • 59 Малииии

    14 1 Отговор
    Добре че Путин оня деца поне спаси от тези изрооди

    19:14 12.10.2025

  • 60 Тия очевидно са

    16 0 Отговор
    решили да унищожат държавата си унищожавайки младежта си! Това е отчаян опит да се спре настъплението на руската армия, но според редица наблюдатели и военни експерти шансът за това е почти нулев! Не съм ясновидец, но зелената еуглена ще бъде запомнен в историята на образуванието Украйна като негов унищожител!

    Коментиран от #62

    19:14 12.10.2025

  • 61 Ами

    14 0 Отговор
    За предния месец предалите се окраинци, са над три пъти по-вече от загиналите.
    Ако нещата продължат в същите темпове, след година ще трябва да мобилизират и детските градини.

    Коментиран от #68

    19:15 12.10.2025

  • 62 стоян георгиев

    2 10 Отговор

    До коментар #60 от "Тия очевидно са":

    Да питам като хитлер нападна ссср на каква възраст мобилизраха?ти изрази ли несъгласие за тогавашния тип мобилизация?

    Коментиран от #83

    19:16 12.10.2025

  • 63 Зеленски е за разстрел

    14 2 Отговор
    Па не знам .....

    19:16 12.10.2025

  • 64 Атина Палада

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "Чети бе глупак":

    Чети г.лупак :)
    Продължителността на фронта на мобилизираните от улицата украинци е два-три дни.

    Коментиран от #69

    19:16 12.10.2025

  • 65 Нет...

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Копейкотрошач":

    Ти си куротрошач бейби...

    19:17 12.10.2025

  • 66 Тома

    11 0 Отговор
    Зеленски югенд.Зельо изтрепа бащите а сега синовете защото така му наредиха

    Коментиран от #79

    19:17 12.10.2025

  • 67 Механик

    1 6 Отговор

    До коментар #49 от "Ти остави това":

    На лайка ти у мутката!

    19:17 12.10.2025

  • 68 стоян георгиев

    2 11 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    Това е много добре ако е вярно.украйна едва ли е дала повече от двеста пленника миналия юесец.за сметка на това русия е загубила поне 30000 убити и ранени отделно избягалите и пленените.

    Коментиран от #93

    19:17 12.10.2025

  • 69 стоян георгиев

    1 8 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    Къде го чете това?

    19:17 12.10.2025

  • 70 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Добър вечер!":

    Там е където жив ще бъдеш закопан

    19:18 12.10.2025

  • 71 Абе ти

    10 1 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    Някое детенце нямаш ли за мобилизация? А?

    Коментиран от #74

    19:18 12.10.2025

  • 72 Аз наруших

    3 6 Отговор
    руските санкции и днес се окъпах!

    Коментиран от #89

    19:18 12.10.2025

  • 73 Еврото идва

    1 8 Отговор
    Русофилите си отиват!

    19:19 12.10.2025

  • 74 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #71 от "Абе ти":

    Имам ела да го вземеш?да ти дам адреса?

    Коментиран от #80

    19:20 12.10.2025

  • 75 Ами

    12 1 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    За трите дена, отговора е даван многократно - Питай генерал Мали.
    Спокойно ... Не само САЩ се фалира и не само Германия ще изчезне.
    Всичко с времето си. Бъди търпелив. Търпението е дободетел :)

    Коментиран от #82

    19:20 12.10.2025

  • 76 Това впрочем си е директно

    8 1 Отговор
    За МНС !

    19:20 12.10.2025

  • 77 Помните ли

    1 8 Отговор
    как миналия ноември, всички русофили, бяха тръмписти?

    19:20 12.10.2025

  • 78 Механик

    9 2 Отговор
    На лайка ти у мутката! Там е МОЧАТА!

    19:21 12.10.2025

  • 79 Механик

    10 1 Отговор

    До коментар #66 от "Тома":

    В началото ми беше жал за загиналите укри, но вече не е така. Те показаха, че когато едно племе е злобно, тогава много лесно е да му се промие мозъка и то с удоволствие да отива на заколение.
    Няма как да инак, следвайки логиката на това дето се случва 4 години.

    19:21 12.10.2025

  • 80 Що на мен бе

    9 1 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Дай го на Зеленски

    Коментиран от #86

    19:21 12.10.2025

  • 81 Русофили

    1 9 Отговор
    днес окъпах те ли се? Предзимно!

    Коментиран от #85

    19:22 12.10.2025

  • 82 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #75 от "Ами":

    Питам теб.нали го пеехте преди три години.то не бе яков кедми не бе соловьов...сега се оказа че не сте го казали а?така е другар всички ще фалират и ще станат цървули като теб ама друг път.чакаме!в сряда киев пада.лисабон до другата неделя.

    19:23 12.10.2025

  • 83 Историята се повтаря

    13 1 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Очевидно нищо не знаете за Великата Отечествена Война. Украинците са били мобилизирани дори на 14, но от германците. Фон дер Хитлер ще бъде изтласкан отново.

    Коментиран от #88

    19:23 12.10.2025

  • 84 Дедо

    1 9 Отговор
    Путин нема акъл за 16 годишен!

    19:24 12.10.2025

  • 85 Механик

    7 1 Отговор

    До коментар #81 от "Русофили":

    Ишиас трай си!

    19:24 12.10.2025

  • 86 стоян георгиев

    3 9 Отговор

    До коментар #80 от "Що на мен бе":

    Шо на зеленски?нали ти имаш някакви мераци.зеленски е украинец а детето ми е българче.ела да го мобилизираш ти.много искам да се запознаем лично.

    Коментиран от #91, #98

    19:24 12.10.2025

  • 87 Матросов

    1 1 Отговор
    е бил на 15 !

    19:26 12.10.2025

  • 88 стоян георгиев

    3 10 Отговор

    До коментар #83 от "Историята се повтаря":

    Очевидно вие не знаете.в ссср по време на втората световна е мобилизирано цялото население.включително жени и деца.едни се бият на фронта други работят при тежки условия в заводите.умират милиони деца вследствие изтощение.та какво е мнението ви за това другарю комунист? Що не критикувахте сталин или ссср за този жесток порядък?

    Коментиран от #95, #112

    19:27 12.10.2025

  • 89 Тихо

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Аз наруших":

    Мълчи си да не дойдат тез дето нема как да се изкъпят

    19:27 12.10.2025

  • 90 25 ГОДИНА СМЕ

    0 1 Отговор
    СЪС ТЕХНИКА НАПРЕД НЕ СЪС ХАМОЛОГИЯ

    19:29 12.10.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Госあ

    6 2 Отговор
    За тия спасение нема вече. И мъже, които да се опълчат на шайката няма. До последния украинец ще е. Това нали знаете кой го е казал ? Не нито Путин, нито Сталин, думи на дьо Гол са, по друг повод, но са негови.

    Коментиран от #96

    19:29 12.10.2025

  • 93 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Чак двеста не са се предали. Преда ли са се малко над 153 000.
    Загиналите само че са значително по-малко. Някъде около 44 000.
    Такива са данните за месец септември 2025г.
    Просто руснаците смениха тактиката. Вече не бият първата линия, а втората.
    Така е вече трети месец.

    19:30 12.10.2025

  • 94 В интерес на истината

    10 1 Отговор
    Още в началото на юни бяха сформирани такива детски формирования в зоната на военни действия. Тогава ги наричаха "детски патриотични военни лагери" Бях публикувал и снимки тук ако помните.... Не е за вярване но е факт. Мога да потърся снимките и пак да ги кача ... Ужасна гледка е ...

    Коментиран от #100

    19:30 12.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Госあ

    7 2 Отговор

    До коментар #92 от "Госあ":

    Само Русия може да ги спаси. Трудно, но това е единствената им надежда.

    19:31 12.10.2025

  • 97 Копейка

    1 6 Отговор
    Сега Тръмп,наш човек ли е?Не знам,какво да пиша!

    19:32 12.10.2025

  • 98 Много се съмнявам

    10 3 Отговор

    До коментар #86 от "стоян георгиев":

    Че си българин и че детето ти е българче !

    Коментиран от #103

    19:32 12.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Точно

    0 5 Отговор

    До коментар #94 от "В интерес на истината":

    на теб ще вярвам!

    Коментиран от #119

    19:33 12.10.2025

  • 101 мъко окрааинска мъко

    8 1 Отговор
    по-добре да направи армия от 10-12 годишни келеши

    тия са много дърти вече 16 годишните

    19:33 12.10.2025

  • 102 Баш Балък

    6 0 Отговор
    Има смисъл, Руснаците ще им е жал за децата, ще ги "отвлекат".

    19:34 12.10.2025

  • 103 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #98 от "Много се съмнявам":

    Ела да се увериш.ще си направя днк тест специално за теб.

    Коментиран от #120

    19:34 12.10.2025

  • 104 Нормално

    10 1 Отговор
    Фашистка му работа.

    19:34 12.10.2025

  • 105 оня с коня

    9 2 Отговор
    много е добре тоя ген продажеен окраайнски да бъде заличен

    трябва се пращат на война и 5-6 годишните, тъкмо са по малки и лесно се провират във дупките на фронта ха ха ха ха

    19:34 12.10.2025

  • 106 А случайно

    8 1 Отговор
    Време ли е и НАТО да набира непълнолетни млади мъже в армията ?

    19:35 12.10.2025

  • 107 мъко окраинсска мъко

    8 2 Отговор
    по-добре да направи армия от 10-12 годишни келеши

    тия са много дърти вече 16 годишните

    19:36 12.10.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Това е радост за ушите

    7 1 Отговор
    на Урсулата и олигофрените в ЕК

    19:38 12.10.2025

  • 110 Путин

    1 3 Отговор
    на колко работил за КГБ ?

    19:38 12.10.2025

  • 111 Има логика

    7 1 Отговор
    По малко ядат и повече се събират в един бус като ги събират

    19:39 12.10.2025

  • 112 Историята се повтаря

    6 2 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    Вижда се, че нищо не знаете, дори името на войната не знаете. Световна война водят САЩ и Англия, а СССР е на своя територия и води Велика Отечествена Война. Мобилизирани са всички мъже от 19 до 55 години. Жени, старци и деца не са мобилизирани. Работата във фабриките не е мобилизация. В УССР е извършена мобилизация от германците, бандите на Бандера събират 12-14 годишни и ги пращат да палят заводите, същото правят и днес с дронове. Няма да им помогне.

    19:39 12.10.2025

  • 113 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    До 2 ком - другар не гледаш ли рузки телевизии - в русия още в детската градина са ублечени децата в военни униформи маршируват и величаят путин - явно украинците са видяли от рузнаците

    Коментиран от #115

    19:40 12.10.2025

  • 114 Тотален евроатлантически погром

    3 1 Отговор
    Ето че Покрайната е ударила дъното с активирането на Нероновия декрет. ЗеленЮгенд ще бъдат хвърлени на фронта, никой няма да ги обучава.

    19:40 12.10.2025

  • 115 Пропагандата е забавно нещо

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "стоян":

    Но не за всеки. За глупака е вредна, защото става нейна цел.

    19:41 12.10.2025

  • 116 Ролан

    4 1 Отговор
    Казват ,че повиквателни ще им дават още в Родилния Дом!)))

    19:41 12.10.2025

  • 117 ЗОРО

    2 1 Отговор
    Не пипайте децата мр с ни фаш и сти!

    19:43 12.10.2025

  • 118 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    И Хитлер е имал такава "армия"!

    Останала е в историята с името Хитлерюгенд....

    1 към 1, няма и как да е друго, т.к. както тогава, така в бивша Украйна нацизмът е водещата идеология....

    Коментиран от #124, #126, #128

    19:44 12.10.2025

  • 119 Единият детски военен

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "Точно":

    лагер колега беше наречен „Полева игра на атаманите на Холодни Яр“ и беше на територията на един национален природен парк в Черкаска област и там украинските нацисти събраха ученици от различни краища на Украйна....не е шега !

    Коментиран от #136

    19:45 12.10.2025

  • 120 Спорил

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    ли си ,с пиян русофил ?

    19:47 12.10.2025

  • 121 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Когато взех пушката и отидох на лов за първи път, елените станаха с един повече...

    19:48 12.10.2025

  • 122 КАто гледам колко минуса имаш

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Pyccкий Карлик":

    и теб да те няма светът ще печели.
    Или поне твоето село, ще му се вдигне IQ-то с 40 точки.

    19:48 12.10.2025

  • 123 Аз на 18

    1 0 Отговор
    бях в армията на Брежнев !

    19:49 12.10.2025

  • 124 Хитлерюгенд

    4 0 Отговор

    До коментар #118 от "az СВО Победа 80":

    е те нацистите нищо ново не могат да измислят само копират всичко старо

    Коментиран от #125

    19:50 12.10.2025

  • 125 готов за бой

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "Хитлерюгенд":

    отивам да се запиша във Хитлерюгенд

    и ви чакам горе на калотина като хукнете да бягате назапад да ви стрелям с картечницатаМръсни жълтопаветници

    19:51 12.10.2025

  • 126 Тихо пръдльо!

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "az СВО Победа 80":

    Не си компетентен в областа на историята.

    19:51 12.10.2025

  • 127 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Учуден":

    Огромната бройка руски жертви на фронта е измислица. Украинците нямат с какво да избият толкова хора, но руснаците могат, защото имат количеснвено и качествено превъзходство във всички оръжия, което е пълно превъзходство при артилерия, авиация, тактически и крилати ракети, РСЗО , огнеметни системи и др. В съвременните войни армията с превъзходство в оръжията винаги дава много по малко жертви от тази, е която е по-слабо въоръжена.
    Украйна имаше 350 000 армия в началото на войната. После с 8 мобилизации( последната тече вече 2 години) свика за фронта още 1 500 -1700 000 човека и сега има 220 000 войска и иска да мобилизира 16 годишни. Русия има 1 една мобилизация.
    Според изтекли през август документи от МО на Украйна, реалните украински жертви са 1 762 000. Руските са поне 12 пъти по-малки.

    Коментиран от #129, #131, #133

    19:51 12.10.2025

  • 128 бебето

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "az СВО Победа 80":

    путин още няма смелост да си тегли патрона като Хитлер.

    19:53 12.10.2025

  • 129 Къде е редовната руска армия?

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "Мишел":

    Ами при Кобзон разбира се.
    350 00 парчета .

    Коментиран от #132, #134

    19:54 12.10.2025

  • 130 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Аз и Кобзончик обсъждахме сексуални подвизи.
    - Е, аз какво ли не съм правил... двойки, тройки, чудесии...
    - Аз пък с какви ли не съм пробвал - негърки, мулатки, жълти...
    - Абе само с мъж не съм пробвал...
    - Ами тo и аз!
    - Ми виж сега, ние сме приятели, знаем се, ако искаш да пробваме заедно!
    - Ми добре, кога?
    - Ми ей сега! ...
    След 1 час седим двамата умислени. Аз промълвих тъжно:
    - Пропилян живот...

    19:55 12.10.2025

  • 131 аz СВО Победа 80

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "Мишел":

    И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?

    19:55 12.10.2025

  • 132 Годината е 2027

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Къде е редовната руска армия?":

    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    19:56 12.10.2025

  • 133 Изпражнението гайтанджиева

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "Мишел":

    Това са руски фейкове.

    19:58 12.10.2025

  • 134 хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Къде е редовната руска армия?":

    а къде е украинската армия - при бандера разбира се, та сега почват да обучават 16 - 18 годишни, руснаците да бъдат така любезни да изчакат 5 години за новите украински супервойници на европа

    19:59 12.10.2025

  • 135 Като гледам,

    1 1 Отговор
    са готови да подложат на геноцид собствения си народ, само за да угодят на западните си господари. Няма да доведе до нищо добро. Малко ли са им гробовете, които вече заемат огромни площи в Украйна? Да затрият и най-младото поколение, че после да си внасят мъже от чужбина. И такива предложения се чуват тук-там. Не знам защо не се поучат от Парагвай, който след подобна военна авантюра през 19-и век до ден днешен не може да се изправи на крака.

    Коментиран от #137

    20:00 12.10.2025

  • 136 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 137 Пиночет

    0 1 Отговор

    До коментар #135 от "Като гледам,":

    Аз избесих всички комунисти.Донре ми се получи.

    20:02 12.10.2025

  • 138 Цензура

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    А аз съм ЗА такива като тебе да се издирват по IP-адрес, дда се мобилизират принудително и да се натирват на фронта. По-добре руснаците тебе да пречyкaт, отколкото някое нещастно 16-годишно украинско момче, дето още не е почнало да живее. Няма по глyпaво и злoбно същество от русофoбът. Ти функционално негрaмотен ли си, бе? Наркомaнът иска да мобилизира ДЕЦА, защото вече няма МЪЖЕ !!! А в Русия даже мобилизация няма.

    20:03 12.10.2025

  • 139 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Накратко:

    Действията на режима в Киев са 1 към 1 с нацистка Германия!

    В началото за войната прибраха бащите, след това дойдоха за дядовците, а сега ще вземат и децата ....

    До последния украинец!

    Тогава беше Хитлерюгенд, сега навярно ще е Зеленськиймолодь....

    20:04 12.10.2025

  • 140 А50

    2 0 Отговор
    И какъв ще е резултата. И нека да събират само доброволци, а не с децата напред и Азовци отзад наказателенотряд

    20:04 12.10.2025

  • 141 След 3 месеца

    1 0 Отговор
    Десет дванайсет годишни.бтаво.

    20:07 12.10.2025

  • 142 Днес Украйна е извършила

    2 0 Отговор
    голямо нападение над Русия с Американски ракети HIMARS. Руската армия е прихванала и свалила през деня девет снаряда от ракетната система "система за залпов огън" Американски ракети HIMARS и 72 Украински дрона. Веднага в отговор на това Русия са ударили обекти на горивната и енергийната инфраструктура, които осигуряват работата на военно-промишления комплекс на Украйна. Атаката е извършена с помощта на авиация, дронове, ракетни войски и артилерийски сили. Като са ударени допълнително пунктове за временно дислокациониране на Украинските военни и Чуждестранни наемници и инструктори от НАТО в 137 района на Украйна.
    Все още нищо няма писано в БГ, но това е нормално за нас.

    20:08 12.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания