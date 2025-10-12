Време е Украйна да набира непълнолетни млади мъже в армията, заяви Денис Ярославски, командир на разузнавателното звено на украинските въоръжени сили, цитиран от украинската информационна агенция УНИАН. „Трябва да подготвим нова армия – да започнем да набираме 16-18-годишни сега и да създадем висококачествени войници след 5 години“, каза Ярославски.

Според него, вече е разработен и представен на висшето ръководство план за създаване на такава армия.

Видеоклипове от принудителната мобилизация на украинските въоръжени сили са широко разпространени в интернет. Тези записи показват как представители на украинските военни комисари отвеждат мъже с микробуси, често бият и използват сила срещу задържаните.

Законът за засилване на мобилизацията в Украйна влезе в сила на 18 май 2024 г. Документът изисква всички наборници да актуализират данните си във военния комисариат. За целта те трябва да посетят военнослужещия лично или да се регистрират в „електронния акаунт на наборника“. Призовката ще се счита за връчена, дори ако новобранецът не я е видял лично: датата на „връчване“ ще бъде датата, на която документът е подпечатан, показващ, че не може да бъде връчен лично. Законът постановява, че новобранците трябва винаги да носят военната си карта и да я представят при поискване от служителите на военната служба за регистрация и набор или от полицията. Документът не посочва никакви срокове за демобилизация.