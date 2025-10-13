Новини
Свят »
Северна Корея »
Южна Корея: Русия вероятно подпомага Северна Корея в разработката на подводници

13 Октомври, 2025 07:47

Министърът на отбраната Ан Гю-бек посочи засилено военно сътрудничество между двете страни

Южна Корея: Русия вероятно подпомага Северна Корея в разработката на подводници - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея вероятно е получила техническа помощ от Русия за разработването на подводници. Това заяви южнокорейският министър на отбраната Ан Гю-бек, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

КНДР е изразила намерение да разработи подводници, способни да изстрелват балистични ракети. Досега страната е провеждала изпитания на такива ракети от потопени платформи, но остава неясно дали Пхенян е успял да овладее технологията за изстрелване от самите подводници. Освен това Северна Корея се стреми към създаване на ядрени подводници.

По време на изслушване в Комисията по отбрана на парламента на Южна Корея, Ан Гю-бек посочи, че най-вероятно Пхенян получава различни технологии, подпомагащи разработването на подводния му флот.

Министърът отбеляза, че все още е преждевременно да се заключи дали Северна Корея е провела реално изпитание на балистична ракета, изстрелвана от подводница.

През последните две години Северна Корея и Русия значително са засилили военното си сътрудничество. По данни на южнокорейското разузнаване, Пхенян е изпратил над 10 000 войници, за да участват във войната срещу Украйна, в замяна на икономическа и военно-технологична помощ.


Северна Корея
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    4 2 Отговор
    Ох,аман от тия !

    07:51 13.10.2025

  • 2 Моча в калта

    4 5 Отговор
    Даже как се правят крайцери.

    07:52 13.10.2025

  • 3 Аз съм веган

    2 10 Отговор
    Руските подводници сами си потъват.

    07:53 13.10.2025

  • 4 Сталин

    13 2 Отговор
    Гледахте ли военния парад в Северна Корея,Ким Чен показа най новите свръхзвукови оръжия и ядрените ракети , междуконтиненталните ядрени ракети на Северна Корея са базирани на влекачи с 12 оси,представители си мащабите на оръжията на тази велика нация ,за разлика от мизерните цървули които за 30 години западна демокрация имат само няколко гумени лодки,и няколко счупени самолета и за армия банда от тулупи и тюфлеци,армия от бременни мъже

    Коментиран от #9

    07:56 13.10.2025

  • 5 факуса

    9 1 Отговор
    ха ами какво очаквате бе самсунги,след кат се овъртолихте с сащ ами да ви подпомогмат и вас,нали са ви дружки

    07:56 13.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цизатроп и

    14 1 Отговор
    Тяхна си работа. България за колко подводници я подпомагат ? Демокрацията разпродаде тотално, като почнеш с химна, минеш през деретата и стигнеш до флага на корабчетата . А за мнозинството екземпляри населяващи територията не си струва да се коментира. Та какво казахте, че ще напишете позитивно за българските народни дела (не за някое рекламно материалче).

    Коментиран от #10

    07:58 13.10.2025

  • 8 БРАВО

    6 0 Отговор
    Ами, южнокорейчетата да почват да изхвърлят баласт от гащите, че сигурно вече мирише.

    07:59 13.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 адаша

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цизатроп и":

    Горе - долу си прав. Тия си правят кораби и подводници, а нас ни трябват само няколко камиона да събират боклука в столицата. Ама нямааа... Няма.

    08:06 13.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Смех, бате

    2 0 Отговор
    Е щом е “вероятно” верваме ха ха ха ха

    08:17 13.10.2025

  • 14 Мефистофел

    2 0 Отговор
    Вероятно било. Егати и мерните единици. Че то всичко е вероятно. Врътката е в процентите. Европа да затъне е вероятно на 98%. А колко е вероятно твърдението на поробените от ФАЩ южнокорейци? Май е 0,001%.

    08:31 13.10.2025

  • 15 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    може ,подпомага ,какъв е проблема ?

    08:31 13.10.2025

