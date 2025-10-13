Южна Корея: Русия вероятно подпомага Северна Корея в разработката на подводници

Северна Корея вероятно е получила техническа помощ от Русия за разработването на подводници. Това заяви южнокорейският министър на отбраната Ан Гю-бек, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

КНДР е изразила намерение да разработи подводници, способни да изстрелват балистични ракети. Досега страната е провеждала изпитания на такива ракети от потопени платформи, но остава неясно дали Пхенян е успял да овладее технологията за изстрелване от самите подводници. Освен това Северна Корея се стреми към създаване на ядрени подводници.

По време на изслушване в Комисията по отбрана на парламента на Южна Корея, Ан Гю-бек посочи, че най-вероятно Пхенян получава различни технологии, подпомагащи разработването на подводния му флот.

Министърът отбеляза, че все още е преждевременно да се заключи дали Северна Корея е провела реално изпитание на балистична ракета, изстрелвана от подводница.

През последните две години Северна Корея и Русия значително са засилили военното си сътрудничество. По данни на южнокорейското разузнаване, Пхенян е изпратил над 10 000 войници, за да участват във войната срещу Украйна, в замяна на икономическа и военно-технологична помощ.