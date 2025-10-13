Кая Калас в Киев: Украйна трябва да получи подкрепа, a Русия да бъде държана отговорна

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пристигна днес на посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, предава БТА.

Самата Калас съобщи за визитата си в социалната мрежа „Екс“: „Днес съм в Киев за разговори за финансова и военна подкрепа, за сигурността на енергийния сектор и за търсенето на отговорност на Русия за военните ѝ престъпления.“

Тя добави, че украинците вдъхновяват целия свят със своята смелост.

Калас бе посрещната на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.

По-рано тя заяви, че партньорите на Украйна трябва да използват своето влияние и да засилят натиска върху Русия, за да се постигне незабавен край на войната.