Кая Калас в Киев: Украйна трябва да получи подкрепа, a Русия да бъде държана отговорна

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пристигна днес на посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, предава БТА.
Самата Калас съобщи за визитата си в социалната мрежа „Екс“: „Днес съм в Киев за разговори за финансова и военна подкрепа, за сигурността на енергийния сектор и за търсенето на отговорност на Русия за военните ѝ престъпления.“
Тя добави, че украинците вдъхновяват целия свят със своята смелост.
Калас бе посрещната на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.
По-рано тя заяви, че партньорите на Украйна трябва да използват своето влияние и да засилят натиска върху Русия, за да се постигне незабавен край на войната.
1 Кав Калас
Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига за отбрана“, която набира служители за германския Вермахт по време на Втората световна война.
Калас е 100% ФАШИСТКО ИЗЧАДИЕ
Коментиран от #2
12:08 13.10.2025
2 Кая
До коментар #1 от "Кав Калас":Кая е фашистко изчадие.
12:09 13.10.2025
3 Значи
12:10 13.10.2025
4 696
12:10 13.10.2025
5 Файърфлай
12:10 13.10.2025
6 Отговорна трябва да е
12:12 13.10.2025
7 пешо
12:13 13.10.2025
9 леля Иван
Коментиран от #20
12:15 13.10.2025
10 Гай Турий
Коментиран от #17
12:17 13.10.2025
11 чекисть..
12:17 13.10.2025
12 Кая и тая-оная
12:22 13.10.2025
13 како захилена калинке
отде ще я даваш
от твойта тлъста заплатка
или от данъците на ес офсите
12:22 13.10.2025
14 защо
ПП. Този отзад панталона ли си вдига?
Коментиран от #19
12:23 13.10.2025
15 канис
12:24 13.10.2025
16 Ъъъъъъъъ
Брюксел започва офанзива срещу суверенитета на държавите членки и здравия разум. В основата на документа е искането за "правно признаване на пола, основано на самоопределение, без възрастови ограничения“.
Ако не разбирате какво означава това - обяснявам: децата трябва да могат свободно да избират пола си по всяко време. Както винаги, се използва заплахата от финансови санкции. Държавите членки, които не се съгласяват с тази джендър идеология, ще бъдат наказани с блокиране на средствата им от ЕС, докато милиони евра ще се влеят в касите на онези неправителствени организации, които прокарват този дневен ред....На фокус разбира се ще е борбата срещу "речта на омразата“. Всеки, който се осмели да каже нещо против, ще бъде заклеймен като "говорещ омраза“. Целта е да се създаде климат, в който несъгласието е не само нежелано, но и наказуемо.
Ето това ви готвят Кая и Урсула.
12:25 13.10.2025
17 що бе Гай Турий русофоборсуко
До коментар #10 от "Гай Турий":що обиждаш женицата
нали е ваш човечец
дава милиарди на братята ви урк
да сдавят Мечока насън
12:25 13.10.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Хитлер ,Наполеон,поляците 1612 и 1920 г знаят
12:28 13.10.2025
19 Този отзад панталона ли си вдига?
До коментар #14 от "защо":сваля ги по скоро
подготвя се за вътре като влезат
тя да изпълни инструкциите му
относно охранването й
12:30 13.10.2025
20 Гай Турий
До коментар #9 от "леля Иван":Няма какво да не разбираш, разбира се, то е видно отвсякъде. Дегенерати от всички страни са събрани по списък и се спускат от гадното дълбоко задкулисие като управляващи восъчни чучела, които имат ролята на гумен печат и тонколона за оповестяване на заповедите на началството. Разбира се са подплатени с куфари и чували принтирани зелени папируси с пирамидка и едно око. Просто бизнес, много печеливш и рентабилен. С прости хартишки тип цветен гъспапир управляваш цели континенти. У нас един еднокнижник вече 20 години откупва вината и престъпленията си с пълно подчинение, криейки се в многото случаи зад фусти от тоя диапазон - чихуа-хуа и прости кърджарлийски пуделки.
12:30 13.10.2025
21 Палас
12:30 13.10.2025