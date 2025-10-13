Новини
Свят »
Украйна »
Кая Калас в Киев: Украйна трябва да получи подкрепа, a Русия да бъде държана отговорна
  Тема: Украйна

Кая Калас в Киев: Украйна трябва да получи подкрепа, a Русия да бъде държана отговорна

13 Октомври, 2025 12:05 759 21

  • кая калас-
  • киев-
  • украйна-
  • подкрепа

Ръководителката на европейската дипломация обсъжда финансова, военна и енергийна помощ и настоява за отговорност на Русия

Кая Калас в Киев: Украйна трябва да получи подкрепа, a Русия да бъде държана отговорна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пристигна днес на посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, предава БТА.

Самата Калас съобщи за визитата си в социалната мрежа „Екс“: „Днес съм в Киев за разговори за финансова и военна подкрепа, за сигурността на енергийния сектор и за търсенето на отговорност на Русия за военните ѝ престъпления.“

Тя добави, че украинците вдъхновяват целия свят със своята смелост.

Калас бе посрещната на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.

По-рано тя заяви, че партньорите на Украйна трябва да използват своето влияние и да засилят натиска върху Русия, за да се постигне незабавен край на войната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кав Калас

    27 1 Отговор
    Нейният дядо, Алфред Калд, е основател и ръководител на тайната полиция на SS в Естония. А именно Калд е бил член на Омакайтсе - естонска паравоенна организация, създадена от нацистите през 1941 г., която участва в борбата срещу партизаните и евреите, както и в защитата на границите на Ленинградска област.
    Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига за отбрана“, която набира служители за германския Вермахт по време на Втората световна война.
    Калас е 100% ФАШИСТКО ИЗЧАДИЕ

    Коментиран от #2

    12:08 13.10.2025

  • 2 Кая

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кав Калас":

    Кая е фашистко изчадие.

    12:09 13.10.2025

  • 3 Значи

    25 1 Отговор
    Тази ненормалница е отишла в Киев за да търси отговорност от Русия !??

    12:10 13.10.2025

  • 4 696

    19 1 Отговор
    Кая ли си пчеличката мая ла ли си - изплискали сте легена до дъно.

    12:10 13.10.2025

  • 5 Файърфлай

    16 1 Отговор
    Ами дръж я бе Майче,кой ти пречи.Дръж я за сапа.

    12:10 13.10.2025

  • 6 Отговорна трябва да е

    23 1 Отговор
    Отговорна трябва да е тази тъпачка подкаждаща война и смърт на много хора, с дядо СС и мъж които върти бизнес с Русия . В панделата и е мястото !!

    12:12 13.10.2025

  • 7 пешо

    13 1 Отговор
    стигате с тия боклуци, русия ще вземе това което иска

    12:13 13.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 леля Иван

    14 1 Отговор
    Не разбирам до такава степен ли се изпедераси европейския мъж, та позволява такива незадоволени изчадия да хвърлят Европа във война.

    Коментиран от #20

    12:15 13.10.2025

  • 10 Гай Турий

    7 1 Отговор
    Злобната чихуа-хуа с гадно прибалтийско потекло джавка на огромната мечка със заплахи и присъди?!!? Това нищожество трябва да бъде изритано от правителството на майнелайняната дърт-ушанка заедно с целия неин файтон, слуги на дявола и сатаниския глобализъм. Заради такива комични недоразумения и грешки на природата, заживели в паралелна среда, Русия удря с дубинки по каунките невинните граждани на държавите и страните, които не са държави в еврейския съюз (ЕС)!

    Коментиран от #17

    12:17 13.10.2025

  • 11 чекисть..

    8 1 Отговор
    Грозноватото балтийско мелезче..след това ще посети масква..за да уреди на мъжлето си-продължаването на бизнеса му с кремля

    12:17 13.10.2025

  • 12 Кая и тая-оная

    2 0 Отговор
    Ще ги лющя само орално за да не говорят!

    12:22 13.10.2025

  • 13 како захилена калинке

    3 0 Отговор
    таз подкрепа
    отде ще я даваш
    от твойта тлъста заплатка
    или от данъците на ес офсите

    12:22 13.10.2025

  • 14 защо

    0 0 Отговор
    Браво Кая! Наистина си много вдъхновена.
    ПП. Този отзад панталона ли си вдига?

    Коментиран от #19

    12:23 13.10.2025

  • 15 канис

    1 0 Отговор
    Намордник трябва.подсилен.

    12:24 13.10.2025

  • 16 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    В Кая да каже нещо за "Стратегия за равенство на ЛГБТИК+ общността 2026–2030 г.“.Или пък Факти, щото е важно, но докато чакаме, аз ще ви кажа за какво иде реч.

    Брюксел започва офанзива срещу суверенитета на държавите членки и здравия разум. В основата на документа е искането за "правно признаване на пола, основано на самоопределение, без възрастови ограничения“.

    Ако не разбирате какво означава това - обяснявам: децата трябва да могат свободно да избират пола си по всяко време. Както винаги, се използва заплахата от финансови санкции. Държавите членки, които не се съгласяват с тази джендър идеология, ще бъдат наказани с блокиране на средствата им от ЕС, докато милиони евра ще се влеят в касите на онези неправителствени организации, които прокарват този дневен ред....На фокус разбира се ще е борбата срещу "речта на омразата“. Всеки, който се осмели да каже нещо против, ще бъде заклеймен като "говорещ омраза“. Целта е да се създаде климат, в който несъгласието е не само нежелано, но и наказуемо.

    Ето това ви готвят Кая и Урсула.

    12:25 13.10.2025

  • 17 що бе Гай Турий русофоборсуко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гай Турий":

    що обиждаш женицата
    нали е ваш човечец
    дава милиарди на братята ви урк
    да сдавят Мечока насън

    12:25 13.10.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Евронацитата могат да държат Русия само за водопроводния ключ,хахаха.
    Хитлер ,Наполеон,поляците 1612 и 1920 г знаят

    12:28 13.10.2025

  • 19 Този отзад панталона ли си вдига?

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "защо":

    сваля ги по скоро
    подготвя се за вътре като влезат
    тя да изпълни инструкциите му
    относно охранването й

    12:30 13.10.2025

  • 20 Гай Турий

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "леля Иван":

    Няма какво да не разбираш, разбира се, то е видно отвсякъде. Дегенерати от всички страни са събрани по списък и се спускат от гадното дълбоко задкулисие като управляващи восъчни чучела, които имат ролята на гумен печат и тонколона за оповестяване на заповедите на началството. Разбира се са подплатени с куфари и чували принтирани зелени папируси с пирамидка и едно око. Просто бизнес, много печеливш и рентабилен. С прости хартишки тип цветен гъспапир управляваш цели континенти. У нас един еднокнижник вече 20 години откупва вината и престъпленията си с пълно подчинение, криейки се в многото случаи зад фусти от тоя диапазон - чихуа-хуа и прости кърджарлийски пуделки.

    12:30 13.10.2025

  • 21 Палас

    0 0 Отговор
    Наистина ли трябва да се търси отговорност само от Русия? А, от Украйна и от ЕС кога?

    12:30 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания