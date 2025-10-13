Доналд Тръмп бе посрещнат с бурни аплодисменти в израелския парламент

Депутатите в израелския парламент аплодираха на крака американския президент Доналд Тръмп по време на визитата му в Кнесета, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Тръмп пристигна в Израел във връзка със сключеното примирие между Израел и „Хамас“, с посредничеството на САЩ, преди да продължи към Египет. Американският държавен глава се надява да затвърди края на войната и да положи основите на по-траен мир в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед прес.
„Това е велик ден, това е цяло ново начало“, заяви Тръмп пред репортери преди пристигането си в израелския парламент. „Мисля, че никога не е имало подобно събитие, аз лично не съм виждал нещо подобно“, добави той.
Преди да произнесе словото си пред Кнесета след срещата със семействата на заложниците, Тръмп бе приветстван с няколко аплодисмента на крака от израелските депутати. Те поздравиха също държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет, присъстващи на събитието.
