Доналд Тръмп бе посрещнат с бурни аплодисменти в израелския парламент

13 Октомври, 2025 14:25 558 5

Американският президент пристигна в Израел по повод примирието с „Хамас“ и за срещи със семействата на заложниците

Доналд Тръмп бе посрещнат с бурни аплодисменти в израелския парламент - 1
Снимкa: БГНЕС
Депутатите в израелския парламент аплодираха на крака американския президент Доналд Тръмп по време на визитата му в Кнесета, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тръмп пристигна в Израел във връзка със сключеното примирие между Израел и „Хамас“, с посредничеството на САЩ, преди да продължи към Египет. Американският държавен глава се надява да затвърди края на войната и да положи основите на по-траен мир в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед прес.

„Това е велик ден, това е цяло ново начало“, заяви Тръмп пред репортери преди пристигането си в израелския парламент. „Мисля, че никога не е имало подобно събитие, аз лично не съм виждал нещо подобно“, добави той.

Преди да произнесе словото си пред Кнесета след срещата със семействата на заложниците, Тръмп бе приветстван с няколко аплодисмента на крака от израелските депутати. Те поздравиха също държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет, присъстващи на събитието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Гледайте на живо от израелския парламент по СНН и Ал Джазира.Чудех се дали Тръмп е разочарован от това че не му дадоха Нобелова награда ...е сега ви казвам че с овациите които получава не му е нужна никаква мижава /тя е такава вече/ Нобелова награда за мир ...сега той получи овации каквито харесва и най-важното -сега след тая среща в Кнесета и след нея в срещата в Кайро той получава площадка да се изяви в негов стил да изложи идеите си получава страхотно влияние в Близкия Изток !?А Нобеловия комитет който реши да го пренебрегне ще си получи един ден наградата -Тръмп не забравя такива работи злопаметен е и ще намери начин да върне жеста!?Първият въпрос който възниква е няма ли Украйна и Зеленски да пострадат от този жест -косвено !?

    Коментиран от #2

    14:40 13.10.2025

  • 2 Ъъъъ не!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "не може да бъде":

    Зеленски и украйна страдат от собствената си глупост! Питайте Борето Джонсън, който си харчи с кеф милионите, затова че набута украинските глупаци в пъкъла!

    14:47 13.10.2025

  • 3 Хм.....

    4 0 Отговор
    Снимката го разкрива с два рога - като Сатаната!

    Коментиран от #4, #5

    15:24 13.10.2025

  • 4 4рти

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хм.....":

    Взе ми думата от устата.

    15:52 13.10.2025

  • 5 хм те...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хм.....":

    Дяволът е взел душите им.

    15:53 13.10.2025