Зеленски посочи на Калас три варианта за плащането на американските "Томахок" за Киев ВИДЕО

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахок" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.
Той направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи кореспондент на агенция Укринформ.
На въпроса за възможните варианти за финансиране на доставки на ракетите "Томахок" Зеленски предложи три варианта.
"Един от вариантите е програмата PURL [Приоритетен списък с нуждите на Украйна] на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски.
Вторият потенциален източник, добави той, е голямо двустранно споразумение със САЩ – "Мега сделка" – преговорите по което все още продължават.
"Вторият вариант е директна покупка чрез "Мега сделката". Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.
Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахок".
"Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.
Както Укринформ съобщи по-рано, Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахок", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна.
Най-малко четирима души бяха ранени при руска въздушна атака тази вечер срещу украинския град Харков, съобщи кметът Игор Терехов в канала си в "Телеграм", цитиран от Ройтерс и УНИАН.
По думите му, Русия е атакувала града с планиращи бомби.
Терехов съобщи още, че вследствие на атаката срещу кварталите "Слободски" и "Салтовски", във втория е възникнал голям пожар, а три квартала на града са останали частично без електричество.
"Имаме информация за удар срещу комплекса на медицинско учреждение и по предварителни данни е разрушено едно от помощните съоръжения", заяви кметът и добави, че при атаките са повредени най-малко 12 лични автомобила.
04:42 14.10.2025
04:42 14.10.2025
04:42 14.10.2025
04:43 14.10.2025
5 Абе няма да има
И "последствията " са такива, че няма да останат такива, ще плащат. За които не знаят: Тамаховките могат да са и с ядрена бойна глава. И когато лети вече към целта, Русия НЕ знае, каква е? Тогава техният отговор към "САЩнато" ще е също ядрен, независимо, с какви глави са тамоховките.
04:54 14.10.2025
04:59 14.10.2025
05:02 14.10.2025
Коментиран от #12
05:07 14.10.2025
05:08 14.10.2025
12 Нещо не ти е ясна картинката,
До коментар #10 от "Прогноза":на път е да стигне този път не до Берлин а до Бялата колиба отвъд големият гьол да фане рижавият ветропоказател и да го заведе за нобела за война.
05:10 14.10.2025
05:16 14.10.2025