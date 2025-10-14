Новини
Зеленски посочи на Калас три варианта за плащането на американските "Томахок" за Киев ВИДЕО
  Тема: Украйна

Зеленски посочи на Калас три варианта за плащането на американските "Томахок" за Киев ВИДЕО

14 Октомври, 2025 04:27, обновена 14 Октомври, 2025 05:02 609 13

Най-малко четирима души бяха ранени при руска въздушна атака тази вечер срещу украинския град Харков

Зеленски посочи на Калас три варианта за плащането на американските "Томахок" за Киев ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахок" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.

Той направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи кореспондент на агенция Укринформ.

На въпроса за възможните варианти за финансиране на доставки на ракетите "Томахок" Зеленски предложи три варианта.

"Един от вариантите е програмата PURL [Приоритетен списък с нуждите на Украйна] на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски.

Вторият потенциален източник, добави той, е голямо двустранно споразумение със САЩ – "Мега сделка" – преговорите по което все още продължават.

"Вторият вариант е директна покупка чрез "Мега сделката". Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.

Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахок".

"Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.

Както Укринформ съобщи по-рано, Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахок", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна.

Най-малко четирима души бяха ранени при руска въздушна атака тази вечер срещу украинския град Харков, съобщи кметът Игор Терехов в канала си в "Телеграм", цитиран от Ройтерс и УНИАН.

По думите му, Русия е атакувала града с планиращи бомби.

Терехов съобщи още, че вследствие на атаката срещу кварталите "Слободски" и "Салтовски", във втория е възникнал голям пожар, а три квартала на града са останали частично без електричество.

"Имаме информация за удар срещу комплекса на медицинско учреждение и по предварителни данни е разрушено едно от помощните съоръжения", заяви кметът и добави, че при атаките са повредени най-малко 12 лични автомобила.



Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 16 Отговор
    За соросоида фашист няма род и родина мрази всичко и всички

    04:42 14.10.2025

  • 2 Хахахахаха

    6 17 Отговор
    Трима брадати с автомати били ранени край Харкив.Вай-вай-вай

    04:42 14.10.2025

  • 3 нннн

    11 16 Отговор
    Вариант Украйна да плаща няма. Стягайте коланите! Парите не растат по дърветата

    04:42 14.10.2025

  • 4 Слава на фюрера в бункера!

    18 13 Отговор
    Путлер уверено води федерацията на злото Русия към небитието при крайцера и СССР!

    04:43 14.10.2025

  • 5 Абе няма да има

    7 11 Отговор
    Някакво плащане. Русия каза: "Стрелят ли по нас с Тамоховки, то това е обявяване на война. Сащ ни обявяват война с всичките последствия."
    И "последствията " са такива, че няма да останат такива, ще плащат. За които не знаят: Тамаховките могат да са и с ядрена бойна глава. И когато лети вече към целта, Русия НЕ знае, каква е? Тогава техният отговор към "САЩнато" ще е също ядрен, независимо, с какви глави са тамоховките.

    04:54 14.10.2025

  • 6 Поразените

    7 11 Отговор
    цивилни обекти в Харков са дело на некадърно разположеното укро нацисткото ПВО между цивилни сгради използващи ги за щит.

    04:59 14.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 путинска русия

    10 3 Отговор
    вече заприлича на хитрата сврака вътре с двата крака. Увътрила се держава.

    05:02 14.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Прогноза

    12 5 Отговор
    Путлер тръгна по стъпките на Хитлер и ще стигне до същия "резултат" ...

    Коментиран от #12

    05:07 14.10.2025

  • 11 Не те знам къв си

    5 11 Отговор
    ентелект дето трие коментарите, изкуствен ли си или истествин, но в статията е написано НАТО купува пакетите и ги дава на 00zeta Крайна. Това се казва наглост, а понеже и ние за зла участ сме в това сметище НАТО, означава, че и ние ще плащаме. А киевския наркоман Zilетskи ще си обогати личната сметка с още милиарди и триони в зелено.

    05:08 14.10.2025

  • 12 Нещо не ти е ясна картинката,

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "Прогноза":

    на път е да стигне този път не до Берлин а до Бялата колиба отвъд големият гьол да фане рижавият ветропоказател и да го заведе за нобела за война.

    05:10 14.10.2025

  • 13 Хаджи Папурко

    0 0 Отговор
    Много бързо забравиха Орешника. След първата томахавка ще има ТЯО. И дано установката да не е в нашата натовска държава.

    05:16 14.10.2025

