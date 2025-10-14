Русия: Нищо не е решено, докато не бъде създадена пълноценна палестинска държава

Изострянето на конфликта между Израел и Палестина до военни сблъсъци ще продължи, докато в съответствие с резолюциите на ООН не бъде създадена независима палестинска държава, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предаде ТАСС, съобщи БТА.
"Освобождаването на израелските заложници и палестинските затворници е, разбира се, добро дело, но това няма да реши нищо. Докато не бъде създадена пълноценна палестинска държава в съответствие с известните резолюции на ООН, нищо няма да се промени. Войната ще продължи. Всички разбират това", написа той на английски език на страницата си в социалната мрежа "Екс".
Няма алтернатива на създаването на палестинска държава, въпросът може да бъде решен само на базата на взаимни компромиси, заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров на среща с журналисти от арабските страни, предаде ТАСС.
"Не мисля, че създаването на общини или някакви мними държавни структури [вместо палестинска държава] ще бъде счетено в арабския свят, а и от палестинците преди всичко, за задоволителен изход от цялата тази почти осемдесетгодишна драма", отбеляза той. "Тук ще трябва да се правят компромиси, няма никакво съмнение".
От гледна точка на Израел, обърна внимание Лавров, създаването на палестинска държава "би означавало насърчаване на тероризма".
"Най-големият риск за региона, за сигурността на Израел, а също и за сигурността на другите страни в региона, е нерегулирането, нерешаването на въпроса за изпълнението на решенията на ООН за създаването на палестинска държава", отбеляза руският външен министър. "Именно неурегулирането на въпроса за палестинска държава е е най-значителният фактор, подхранващ запазването и засилването на екстремизма в арабския свят", каза руският външен министър.
Лавров също така посочи на срещата си с журналисти от арабските страни, че Русия е готова да участва във всички формати за уреждане на палестинско-израелския конфликт, но скептицизмът по отношение на перспективите от срещата на върха в Египет остава.
