Тръмп тепърва ще решава "какво е правилно" за бъдещето на палестинците

14 Октомври, 2025 14:13 435 5

В момента "не говоря за една държава или за две държави, говорим за възстановяването на Газа", посочи Тръмп

Тръмп тепърва ще решава "какво е правилно" за бъдещето на палестинците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че тепърва ще решава "какво е правилно" за бъдещето на ивицата Газа и палестинците, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще реша какво смятам за правилно. Много хора подкрепят решението за една държава, други - за две държави. Ще трябва да преценим", каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет "Еър форс уан", след края на лидерската среща в Египет, която имаше за цел да укрепи примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас".

"Ще реша какво смятам за справедливо, но това ще бъде в координация с другите страни", поясни американският държавен глава.

В момента "не говоря за една държава или за две държави, говорим за възстановяването на Газа", посочи Тръмп.

Има многообещаващи предварителни индикации от редица страни, включително САЩ, европейски и арабски държави, че са готови да предоставят средства за възстановяването на ивицата Газа, което би струвало 70 милиарда долара, съобщи днес представител на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), цитиран от Ройтерс.

„Имаме вече много добри индикации“, заяви Яко Силиърс пред репортери на пресконференция в Женева, без обаче да се впуска в подробности. Той изчисли, че продължилата две години война между Израел и палестинското движение „Хамас“ е създала най-малко 55 милиона тона отломки.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 2 Отговор
    Бай Дочно отдавна е предрешил, къде да прати на гурбет палестинчетата.

    14:16 14.10.2025

  • 2 Бай Дончо ще посее

    2 0 Отговор
    Мир но май ще пожъне война щом още не знае колко ще са държавите две или една.

    14:21 14.10.2025

  • 3 Бойкот на О.Л.Хлъц

    6 0 Отговор
    Бозавият пуяк се мисли за господ -
    той щял да решава кое е по-добро и по-правилно за другите

    14:21 14.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 В статията е споменат бизнесплан

    3 0 Отговор
    на стойност 70 млрд. долара за възтановяването на Газа.За населението на територията няма и дума.

    14:26 14.10.2025