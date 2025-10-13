Нетаняху: Враговете на Израел сега разбират, че атаката на 7 октомври беше катастрофална грешка

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза днес, че е ангажиран с постигането на мир, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В обръщението си към парламента заедно с американския президент Доналд Тръмп Нетаняху благодари на лидера на САЩ за помощта при посредничеството за първия етап от споразумението за Газа, което позволи освобождаването на всички живи заложници от ивицата.

Враговете на Израел сега "разбират, че атаката срещу Израел на 7 октомври беше катастрофална грешка", каза той, цитиран от ДПА.

Според него именно "недвусмислената подкрепа за Израел" от страна на Тръмп е помогнала на Израел да предприеме необходимите стъпки за спиране на войната. Той заяви, че "мирът чрез сила" е бил ключовият принцип по въпроса.

Нетаняху добави, че възнамерява да връчи на Тръмп най-високото държавно отличие на Израел и той би бил първият неин носител, който не е израелски гражданин. Израелският премиер също така определи Тръмп като "най-добрия приятел, който Израел някога е имал в Белия дом", предаде Франс прес.

"Доналд Тръмп е най-добрият приятел, който държавата Израел някога е имала в Белия дом", заяви Нетаняху. "Никой американски президент не е направил повече за Израел" от Тръмп и никой от предшествениците му "не се доближава до него, няма конкуренция", добави той.

Сесията на израелския парламент се състоя само няколко часа след освобождаването на последните останали израелски заложници в Газа.