Нетаняху: Враговете на Израел сега разбират, че атаката на 7 октомври беше катастрофална грешка

13 Октомври, 2025 15:38 472 8

Според него именно "недвусмислената подкрепа" от страна на Тръмп е помогнала на Израел да предприеме необходимите стъпки за спиране на войната

Нетаняху: Враговете на Израел сега разбират, че атаката на 7 октомври беше катастрофална грешка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза днес, че е ангажиран с постигането на мир, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В обръщението си към парламента заедно с американския президент Доналд Тръмп Нетаняху благодари на лидера на САЩ за помощта при посредничеството за първия етап от споразумението за Газа, което позволи освобождаването на всички живи заложници от ивицата.

Враговете на Израел сега "разбират, че атаката срещу Израел на 7 октомври беше катастрофална грешка", каза той, цитиран от ДПА.

Според него именно "недвусмислената подкрепа за Израел" от страна на Тръмп е помогнала на Израел да предприеме необходимите стъпки за спиране на войната. Той заяви, че "мирът чрез сила" е бил ключовият принцип по въпроса.

Нетаняху добави, че възнамерява да връчи на Тръмп най-високото държавно отличие на Израел и той би бил първият неин носител, който не е израелски гражданин. Израелският премиер също така определи Тръмп като "най-добрия приятел, който Израел някога е имал в Белия дом", предаде Франс прес.

"Доналд Тръмп е най-добрият приятел, който държавата Израел някога е имала в Белия дом", заяви Нетаняху. "Никой американски президент не е направил повече за Израел" от Тръмп и никой от предшествениците му "не се доближава до него, няма конкуренция", добави той.

Сесията на израелския парламент се състоя само няколко часа след освобождаването на последните останали израелски заложници в Газа.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор
    Ако смята МОСАД за враг на Израел, може би.

    15:40 13.10.2025

  • 2 На майка ти

    4 1 Отговор
    тутурутката, еврейн долен и смачкан. Ще ви изгонят от заграбените земи и ще се реете из чуждите както едно време предатели мизерни ци.

    Коментиран от #4

    15:44 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ненормалник

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "На майка ти":

    Аз крещя за путлер, убиецът на плъхове.

    15:47 13.10.2025

  • 5 правилен диагноз

    2 0 Отговор
    Праввилната диаггноза, е че норрмалните хора намръзиха Иззсраел и евврееете, ценсур.

    15:47 13.10.2025

  • 6 вижте

    2 2 Отговор
    Вижте рижавият клуон и кепето колко са нещастни.

    15:48 13.10.2025

  • 7 665

    1 2 Отговор
    Псувайте ги Израел, колко искате ама те 20тина заложника ,целият народ 2 години не спряха да ги иска. Ние щяхме да сме ги забравили на 2рия месец.
    Е за това те ще са отгоре, а такива като нас - отдолу.

    15:49 13.10.2025

  • 8 име

    1 0 Отговор
    Има една поличба, че евреиските държави никога не просъществуват повече от осем десетилетия. Сега Израел е в осмото си десетилетие и по този въпрос Xитлepяхy каза преди няколко години, че се надява Израел да изкара много повече от осем десетилетия. А както всички знаем, включително и ционистите, Xитлepяхy никога не казва истината....

    15:51 13.10.2025