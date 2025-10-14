Тръмп посочи политик, който може да помогне за прекратяване на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че турският му колега Реджеп Тайип Ердоган може да играе роля в прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.
„Ердоган може“, каза Тръмп в отговор на журналистически въпрос дали лидери, особено Ердоган, могат да помогнат да прекратяване на руско-украинския военен конфликт.
„Той (Ердоган – бел. ред.) е уважаван от Русия. За Украйна не мога да ви кажа, но е уважаван от (руския президент Владимир) Путин“, добави Тръмп.
Американският президент разговаря снощи с репортери в самолета при завръщането си в САЩ от Египет, където той и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на срещата, на която посредници от Египет, Катар, Турция и САЩ официално подписаха споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската ислямистка организация "Хамас".
Тръмп каза още, че се разбира с „твърдите“ лидери, визирайки Ердоган.
Турция продължава усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна, която започна през февруари 2022 г.
Анкара призова Киев и Москва да прекратят военните действия чрез преговори, като Турция е готова да се включи в различни инициативи, включително посредничество, за да се положат основите за мир.
1 Хе!
Коментиран от #7, #8
09:51 14.10.2025
2 Тръмп посочи
Амин!
Коментиран от #9, #14
09:53 14.10.2025
3 мдаааа
09:53 14.10.2025
4 Бендида
09:53 14.10.2025
5 Тома
Коментиран от #10
09:54 14.10.2025
6 Трол
09:54 14.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Източните славяни,
До коментар #1 от "Хе!":т.е. орки или руснаци, белоруси и и украйнци, са най-умните славяни, земляни, в космоса и отвъд космоса!
09:55 14.10.2025
9 Разбира се ,
До коментар #2 от "Тръмп посочи":Ако не е Peevski , ще е -Boiko ... 🤭😁
09:56 14.10.2025
10 Мартин
До коментар #5 от "Тома":Има още орки за зачистване.
Коментиран от #13
09:56 14.10.2025
11 айде бе
Коментиран от #17
09:58 14.10.2025
12 Хе!
09:59 14.10.2025
13 щом пишеш тук
До коментар #10 от "Мартин":да значи още ви има и трябва да се оттървем от вас …
10:00 14.10.2025
14 Гадно
До коментар #2 от "Тръмп посочи":Прасето е валидно само за КОЧИНАТА!
10:00 14.10.2025
15 Докато
10:01 14.10.2025
16 Есть изход!
10:06 14.10.2025
17 Стига бе
До коментар #11 от "айде бе":Коя "Вайна" ?! Уж беше - СВО .. Има ли още мърдащи " зелени човечета" ?
Коментиран от #18
10:06 14.10.2025
18 50/50
До коментар #17 от "Стига бе":Обяснявам ба-ааввно! Русия започна законна СВО! Дори се стигна до някакво споразумение, след което от Лондон разпоредиха агресия, Запада нападна Русия и прерасна във война срещу Русия, както е било планирано!
Коментиран от #22, #23
10:10 14.10.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:12 14.10.2025
20 Не вярвам
Коментиран от #24
10:12 14.10.2025
21 Така е ..
10:13 14.10.2025
22 Стига бе
До коментар #18 от "50/50":По кой закон ? Руzzкий , наверна ... Тихо , бе ..
10:14 14.10.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "50/50":Това сво ще е последното за алкохолизираните терористи, следват безброй граждански войни в блатата и разпада‼️
Коментиран от #36
10:15 14.10.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от "Не вярвам":Затваря босфора за блатни гимии и бункерното до месец вее белия байрак умрел от глад‼️
Коментиран от #26
10:17 14.10.2025
25 !!!?
10:18 14.10.2025
26 !!!?
До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ердоган затваря Босфора и Турски поток, и Кримнаш става собственост на "Боташ"...!
Коментиран от #27
10:22 14.10.2025
27 Хе-хе
До коментар #26 от "!!!?":Пробвайте! То щото е много лесно, затова сте нападнали Русия и се чудите какво да правите! Да бе някоя по малка държавица, пак щяхте да се правите на бойци, но стана пет години се въртите около Русия и умувате как да поставите на мечо намордник!
Коментиран от #33, #34
10:27 14.10.2025
28 Елементарно Уотсън !
Друг начин няма .
Коментиран от #37
10:29 14.10.2025
29 Да бе , да ?! 😜
Коментиран от #30
10:30 14.10.2025
30 Такива са
До коментар #29 от "Да бе , да ?! 😜":Галят те, галят те и малко да олабиш, и те прекарват топтан!
10:33 14.10.2025
31 Бункерният
Коментиран от #42
10:35 14.10.2025
32 9876789
10:39 14.10.2025
33 ЪРП
До коментар #27 от "Хе-хе":Вчера на международно изложение беше показана платформа за изстрелвани на ракети Томахоук.
Един контейнер носи по 4 ракети .
Коментиран от #38
10:43 14.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Смешник
10:50 14.10.2025
36 Аахъъъ
До коментар #23 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Надявай се Qре на пияни моми...
10:51 14.10.2025
37 Смешник
До коментар #28 от "Елементарно Уотсън !":Чакай от умрял писмо Ще падне на кукуво лято
10:53 14.10.2025
38 Хе!
До коментар #33 от "ЪРП":Давайте, де! Хайде, че нямам тапрение, оххх! Чаках Петриоти, чаках леопарди, чаках Еф 16, дано поне Томахока свърши работата! А не ви ли допуска акъла, че и китаеца ще достави, че корееца ще дойде и ще ядете голямата хурка!? Не ми опонирайте, а действайте! Дайте томахоци, нещо още по могъщо да се стигне до генерален изход и да не се мъчат хората с конвенционални признаци!!
10:56 14.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 В В.П.
11:04 14.10.2025
42 да питам
До коментар #31 от "Бункерният":Расте ли клифора , расте ли ?
11:05 14.10.2025
43 В В.П.
11:06 14.10.2025
44 В В.П.
11:08 14.10.2025
45 Хмм
11:18 14.10.2025