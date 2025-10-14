Тръмп посочи политик, който може да помогне за прекратяване на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че турският му колега Реджеп Тайип Ердоган може да играе роля в прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

„Ердоган може“, каза Тръмп в отговор на журналистически въпрос дали лидери, особено Ердоган, могат да помогнат да прекратяване на руско-украинския военен конфликт.

Още новини от Украйна

„Той (Ердоган – бел. ред.) е уважаван от Русия. За Украйна не мога да ви кажа, но е уважаван от (руския президент Владимир) Путин“, добави Тръмп.

Американският президент разговаря снощи с репортери в самолета при завръщането си в САЩ от Египет, където той и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на срещата, на която посредници от Египет, Катар, Турция и САЩ официално подписаха споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската ислямистка организация "Хамас".

Тръмп каза още, че се разбира с „твърдите“ лидери, визирайки Ердоган.

Турция продължава усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна, която започна през февруари 2022 г.

Анкара призова Киев и Москва да прекратят военните действия чрез преговори, като Турция е готова да се включи в различни инициативи, включително посредничество, за да се положат основите за мир.