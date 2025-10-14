Новини
Тръмп посочи политик, който може да помогне за прекратяване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

14 Октомври, 2025 09:47 2 391 45

Турция продължава усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна, която започна през февруари 2022 г.

Тръмп посочи политик, който може да помогне за прекратяване на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че турският му колега Реджеп Тайип Ердоган може да играе роля в прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

„Ердоган може“, каза Тръмп в отговор на журналистически въпрос дали лидери, особено Ердоган, могат да помогнат да прекратяване на руско-украинския военен конфликт.

Още новини от Украйна

„Той (Ердоган – бел. ред.) е уважаван от Русия. За Украйна не мога да ви кажа, но е уважаван от (руския президент Владимир) Путин“, добави Тръмп.

Американският президент разговаря снощи с репортери в самолета при завръщането си в САЩ от Египет, където той и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на срещата, на която посредници от Египет, Катар, Турция и САЩ официално подписаха споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската ислямистка организация "Хамас".

Тръмп каза още, че се разбира с „твърдите“ лидери, визирайки Ердоган.

Анкара призова Киев и Москва да прекратят военните действия чрез преговори, като Турция е готова да се включи в различни инициативи, включително посредничество, за да се положат основите за мир.


  • 1 Хе!

    16 4 Отговор
    Чичо ми, коцкар бе и хубав човек с жизнен опит и артистичност, казваше - ,,Оставиш ли хората да ти връзват гащите, те ще паднат точно на кръстопът...!". Прости славянски племена!

    Коментиран от #7, #8

    09:51 14.10.2025

  • 2 Тръмп посочи

    12 4 Отговор
    еднозначно Peefski, той ще донесе мир и ред на земята!
    Амин!

    Коментиран от #9, #14

    09:53 14.10.2025

  • 3 мдаааа

    9 11 Отговор
    Запомнете - Вовата и бай Ердо ше се земат ... Булката е , знаете коя ..

    09:53 14.10.2025

  • 4 Бендида

    24 3 Отговор
    Нещо не му се получи на Тръмп и започна да посочва. Ердоган бил уважаван от Путин и затова е подходящ. Значи ли,че Тръмп не е уважаван от Путин и затова е неподходящ? :)))

    09:53 14.10.2025

  • 5 Тома

    11 11 Отговор
    Докато нато пълнят гушата на укронацистите мир няма да има

    Коментиран от #10

    09:54 14.10.2025

  • 6 Трол

    7 6 Отговор
    Г-н Зеленски ще има решаваща роля в прекратяването на конфликта.

    09:54 14.10.2025

  • 8 Източните славяни,

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хе!":

    т.е. орки или руснаци, белоруси и и украйнци, са най-умните славяни, земляни, в космоса и отвъд космоса!

    09:55 14.10.2025

  • 9 Разбира се ,

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп посочи":

    Ако не е Peevski , ще е -Boiko ... 🤭😁

    09:56 14.10.2025

  • 10 Мартин

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Има още орки за зачистване.

    Коментиран от #13

    09:56 14.10.2025

  • 11 айде бе

    10 6 Отговор
    никой политик няма да я спре само един наемен убиец да гръмне наркомана и войната спира веднага…

    Коментиран от #17

    09:58 14.10.2025

  • 12 Хе!

    12 8 Отговор
    И в Турция, и в САЩ преливат от щастие, че руснаци и техните сънародници украинци се убиват взаимно! Представете си, да се избиват един друг САЩ, Англия и Австралия, или Турция и Азербайджан, а ние тук да сме прекалено тъжни!? А те са направо радостни, че славяните са във вражда! Продали се за хартия, банании и гей паради!!!

    09:59 14.10.2025

  • 13 щом пишеш тук

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Мартин":

    да значи още ви има и трябва да се оттървем от вас …

    10:00 14.10.2025

  • 14 Гадно

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп посочи":

    Прасето е валидно само за КОЧИНАТА!

    10:00 14.10.2025

  • 15 Докато

    9 8 Отговор
    Наркомански и шайката около него не бъдат утилизирани или вкарани в затвора войната в Украйна няма да бъде прекратена! Дори и Бог е безсилен!

    10:01 14.10.2025

  • 16 Есть изход!

    10 4 Отговор
    Водещите демокрации са дали и дават светъл пример как се спира една война! САЩ хвърли 2 съвременни бомби и Япония придоби вид, склонен към капитулация! Пак най вече САЩ смачка Милошевич с бомбардировки и човека подписа! Нетаняху, свеж пример, за 20 останали заложника ликвидира 200 000 палестинци и хората склониха на примирие! В задачата за втори клас в училищата ще пише - ,,Израел, за да постигне мир, убива по 100 мирни жители каждой день в продължение на години! Колко детски градини трябва да унищожи Путин, за да получи Нобел за мир!?" .

    10:06 14.10.2025

  • 17 Стига бе

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "айде бе":

    Коя "Вайна" ?! Уж беше - СВО .. Има ли още мърдащи " зелени човечета" ?

    Коментиран от #18

    10:06 14.10.2025

  • 18 50/50

    7 8 Отговор

    До коментар #17 от "Стига бе":

    Обяснявам ба-ааввно! Русия започна законна СВО! Дори се стигна до някакво споразумение, след което от Лондон разпоредиха агресия, Запада нападна Русия и прерасна във война срещу Русия, както е било планирано!

    Коментиран от #22, #23

    10:10 14.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 6 Отговор
    Томахоук се нарича политика, той ще помогне най добре‼️

    10:12 14.10.2025

  • 20 Не вярвам

    5 4 Отговор
    Че дори и китаеца може да накара Путин да капитулира и да се изтегли...а Ердоган не виждам какво листове има над путин

    Коментиран от #24

    10:12 14.10.2025

  • 21 Така е ..

    6 8 Отговор
    Ердоган като човек и политик е с класи по добър от Путин.

    10:13 14.10.2025

  • 22 Стига бе

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "50/50":

    По кой закон ? Руzzкий , наверна ... Тихо , бе ..

    10:14 14.10.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "50/50":

    Това сво ще е последното за алкохолизираните терористи, следват безброй граждански войни в блатата и разпада‼️

    Коментиран от #36

    10:15 14.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 6 Отговор

    До коментар #20 от "Не вярвам":

    Затваря босфора за блатни гимии и бункерното до месец вее белия байрак умрел от глад‼️

    Коментиран от #26

    10:17 14.10.2025

  • 25 !!!?

    4 8 Отговор
    Тръмп и Ердоган ще "кроят шапка" на Путлер...ще му покажат къде зимуват раците !

    10:18 14.10.2025

  • 26 !!!?

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ердоган затваря Босфора и Турски поток, и Кримнаш става собственост на "Боташ"...!

    Коментиран от #27

    10:22 14.10.2025

  • 27 Хе-хе

    7 12 Отговор

    До коментар #26 от "!!!?":

    Пробвайте! То щото е много лесно, затова сте нападнали Русия и се чудите какво да правите! Да бе някоя по малка държавица, пак щяхте да се правите на бойци, но стана пет години се въртите около Русия и умувате как да поставите на мечо намордник!

    Коментиран от #33, #34

    10:27 14.10.2025

  • 28 Елементарно Уотсън !

    15 7 Отговор
    Тази война ще свърши едва когато падне режима в Кремъл или бункерния ,дърт пcиxoпат бъде свален ...
    Друг начин няма .

    Коментиран от #37

    10:29 14.10.2025

  • 29 Да бе , да ?! 😜

    6 12 Отговор
    Турските изроди първи от натото започнаха въоръжаване на Киевската хунта . Още след Майданския преврат , Анкара достави дронове на Киев , с които бяха убивани рускоезични . Сега пък турците били "миротворци " .

    Коментиран от #30

    10:30 14.10.2025

  • 30 Такива са

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да бе , да ?! 😜":

    Галят те, галят те и малко да олабиш, и те прекарват топтан!

    10:33 14.10.2025

  • 31 Бункерният

    4 4 Отговор
    Мен вече не ме броят за слива.

    Коментиран от #42

    10:35 14.10.2025

  • 32 9876789

    1 1 Отговор
    Осмия къде е.

    10:39 14.10.2025

  • 33 ЪРП

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хе-хе":

    Вчера на международно изложение беше показана платформа за изстрелвани на ракети Томахоук.
    Един контейнер носи по 4 ракети .

    Коментиран от #38

    10:43 14.10.2025

  • 35 Смешник

    5 2 Отговор
    Войната в Украйна може да е спре единствено чичо Дончо като врътне кранчето на Зеления клоун

    10:50 14.10.2025

  • 36 Аахъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Надявай се Qре на пияни моми...

    10:51 14.10.2025

  • 37 Смешник

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Елементарно Уотсън !":

    Чакай от умрял писмо Ще падне на кукуво лято

    10:53 14.10.2025

  • 38 Хе!

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "ЪРП":

    Давайте, де! Хайде, че нямам тапрение, оххх! Чаках Петриоти, чаках леопарди, чаках Еф 16, дано поне Томахока свърши работата! А не ви ли допуска акъла, че и китаеца ще достави, че корееца ще дойде и ще ядете голямата хурка!? Не ми опонирайте, а действайте! Дайте томахоци, нещо още по могъщо да се стигне до генерален изход и да не се мъчат хората с конвенционални признаци!!

    10:56 14.10.2025

  • 41 В В.П.

    2 1 Отговор
    Saщ и НАТО НЕ искат да спира СВО..искат да се харчат кинти за оръжие..Искат да се ликвидира и последния окропитек ,и руснак...Янките омразят рускоговорящите ,И Турция ,много отдавна въоръжава Киев и режима...Толкоз за войната ..Който Нее разбрал ,не живее в тая планета .

    11:04 14.10.2025

  • 42 да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Бункерният":

    Расте ли клифора , расте ли ?

    11:05 14.10.2025

  • 43 В В.П.

    1 1 Отговор
    Турците са били ,и ще бъдат фурнаджийски лопати...

    11:06 14.10.2025

  • 44 В В.П.

    1 1 Отговор
    Една фабрика за оръжие и дронове беше вдигната във въздуха...Около Киев ..Беше на сина му ..Байкар...СВО,е за демилитаризация на Крайната ,Докато има оръжие ,ще има лобут...

    11:08 14.10.2025

  • 45 Хмм

    0 0 Отговор
    и как ще стане, като изпраща дронове на украйна да убиват руснаци, дори се опитва да строи завод там

    11:18 14.10.2025