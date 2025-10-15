Путин ще атакува Латвия? Две руски изявления будят тревога

Латвия може да е следващата мишена на руска военна агресия след Украйна, защото руските власти използват същите наративи за нея, пише Focus.de.
Кремълските власти използват същите наративи срещу балтийските държави, които Русия е използвала, за да оправдае нахлуванията в различни бивши съветски републики през последните три десетилетия, според експерти от американския Институт за изследване на войната (ISW).
Например, на 14 октомври председателят на Думата Вячеслав Володин заяви, че латвийските власти „преследват“ рускоезичните хора в Латвия. Русия, каза той, следователно трябва да „защити“ своите сънародници там.
Лидерът на либералдемократите Леонид Слуцки заяви, че руснаците в Латвия са част от руския свят. Русия отдавна твърди, че е длъжна да защитава своите „сънародници в чужбина“. Този наратив е използван и за оправдаване на нахлуванията в Молдова, Грузия и Украйна. Те са и част от усилията на Кремъл да създаде условия, които биха оправдали бъдеща руска агресия срещу НАТО.
На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разочарован от руския лидер Владимир Путин. „Много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме. Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп преди визитата на Володимир Зеленски във Вашингтон.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон този петък, където двамата ще обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег. Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети „Томахоук“ са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия и че двамата лидери ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #12, #23, #53, #61, #63
09:15 15.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 бай Бай
Не сме длъжни да вярваме.
А и нас какво ни касае, че някой келеш ще изяде заслужен шамар?
Коментиран от #17, #18
09:17 15.10.2025
4 Украинец.
Коментиран от #15
09:18 15.10.2025
5 Дай Боже, дай Боже!
09:18 15.10.2025
6 ка ли пък не
09:20 15.10.2025
7 Гоце
09:20 15.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Радио Ереван
09:21 15.10.2025
10 Путин ще атакува Латвия?
брюкселските зелки се вкиснаха
а баш зелката протегна пак ръка да иска нови милиарди
09:21 15.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Копейка в шок
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":А бе месиме, без ръце останахме и нито руснак без крак, нито с.кореец без глава, а само храним дунавските шарани.
09:22 15.10.2025
13 Братушките
Скоро ще освободят и Болгария от болхарите!
И това, ако не е любов от хилядолетия за хилядолетия?
09:22 15.10.2025
14 Лили
09:22 15.10.2025
15 Нека си вият
До коментар #4 от "Украинец.":Който е тръгнал в гората, не трябва да го е страх от мечки! Тепърва украинците ще плащат масрафа на нацисткият режим! Много поздрави от Борето Джонсън!😂😂😂😂😂 Вий там , дръжте се!😂😂😂😂😂😂😂😂
09:23 15.10.2025
16 Дааааа
Коментиран от #21, #22, #69
09:23 15.10.2025
17 Наблюдател
До коментар #3 от "бай Бай":Келеша , Русия ли е?
09:24 15.10.2025
18 бай Оня
До коментар #3 от "бай Бай":Напротив касае ни , защото утре турския султан и той ще каже, че е длъжен да защити турците в България...... Всяка държава да се придържа към границите си, защото видяхме какво стана в Украйна,както нямаше да я напада. Може и султана да реши да прави като приятеля си от Русия
09:25 15.10.2025
19 ТОМАХОУК
Коментиран от #39
09:25 15.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 да питам
До коментар #16 от "Дааааа":В България турските партии разрешени ли са
Коментиран от #59, #76
09:26 15.10.2025
22 Иван
До коментар #16 от "Дааааа":Браво на Латвия!
09:26 15.10.2025
23 Ние от
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":г е р б вече ги чакаме на орловия мост и ревем от радост
09:27 15.10.2025
24 Хахахаха
До коментар #8 от "Мароу, да те сменят":Ама то и за магистралата се иска акъл,иначе няма да има мъни.
09:27 15.10.2025
25 Факти
Коментиран от #78
09:27 15.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Няма край руската мъка
09:28 15.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 да питам
До коментар #26 от "Трол":Давай още . Батерията ли ти падна? Няма да има копейки
09:30 15.10.2025
35 Атина Палада
До коментар #27 от "болгарин..":Мелезче викаш:))Няколко месеца след началото на тридневната СВО рускини започнаха да раждат негърчета -кубинчета камерунчета и нигерийчета.Скоро и китайчета.
Коментиран от #42, #55
09:30 15.10.2025
36 руззззНаци
09:31 15.10.2025
37 Pyccкий Карлик
Коментиран от #67
09:31 15.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Насралла
До коментар #19 от "ТОМАХОУК":Бункера не спасява.
09:33 15.10.2025
40 Смешник
Коментиран от #45
09:34 15.10.2025
41 456
Ттези държави са членове на ОТАН и ако Русия ги атакува ,ще се задейства член 5.
Русия винаги е казвала ,че народите на тези държави, както и укрите след Виница са други и не са като тях ,и не ги искат.
А руските граждани винаги и по всяко време могат да се приберат в Русия.
И не ,че не може да удари Русия, но ще го направят само ако я принудят. А това ,че ще напада е поредната партенка на ЕС за оправдание ,за източване на средства.
Коментиран от #44
09:35 15.10.2025
42 аz СВОПобеда 80
До коментар #35 от "Атина Палада":Да допълня!Десетки хиляди рускини стават ханъми в Турция всяка година.В Турция има вече цели квартали,в които всички жени са рускини.Напуснали руският рай😄
Коментиран от #50
09:36 15.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Е нали👇
До коментар #41 от "456":Киев за два дня и все а?
Коментиран от #48
09:37 15.10.2025
45 Pyccкий Карлик
До коментар #40 от "Смешник":1млн руснаци вече нищо не ги тресе.
Какъв беше смисъла да избиеш собствения си народ и разтуриш държавата си в "борбата" срещу Запада. Тъпака надмина дори Сталин в простотията си ру3ка.
09:37 15.10.2025
46 Историк
09:38 15.10.2025
47 Карлос Друсар
Коментиран от #51
09:40 15.10.2025
48 456
До коментар #44 от "Е нали👇":Тръмп вчера каза ,че е очаквал ВСО да приключи за седмица ,а мина време.
Да не напишеш след седмица, че Москва е казала ,че ще бъде за седмица.
Че много обичате атлатичетата ,да обръщате думи и да забравяте когато ви изнася
09:41 15.10.2025
49 ами
09:41 15.10.2025
50 болгарин..
До коментар #42 от "аz СВОПобеда 80":А пък в бг-то,двата шопара сдеяли от овдовелите бандерки-п0макини та да раждают станбулчета,оти бг-тата се топили бърже и скоро будет-виалет на анкару
Коментиран от #56
09:41 15.10.2025
51 ами
До коментар #47 от "Карлос Друсар":да - даже румъния се готви да защити молдова от руснацие и да я анексира
09:43 15.10.2025
52 защо
България не е ли длъжна да защитава своите „сънародници в чужбина"?
ПП. Исках и друго да питам, ама се отказвам.
09:44 15.10.2025
53 Замминистър ВС на РВ г-л Юнусбек Евкуров
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Дядо Иван? По-скоро Дядо Рустам :)
Вместо на генерал Столетов, ще бришиш чипика на генерал Мехмедов.
09:46 15.10.2025
54 ВЗРИВЯВАЙ
Коментиран от #58
09:50 15.10.2025
55 дедо..
До коментар #35 от "Атина Палада":Таа..византийска объсаница да доо у пенсионерскио клуб,ще и помогнеме да и поране вълна
09:50 15.10.2025
56 Тихо Ман...
До коментар #50 от "болгарин..":..Гал.
09:51 15.10.2025
57 Ха ах аха ха ха
Днес си ходиш на бар с метрото, там двама мъжаги те причакват. Хващат те под мишци, в буханката, на Специален Военен Сбор и в Украйна зашчишчачь родина-Путина
Коментиран от #64, #70
09:51 15.10.2025
58 Хртгхъ
До коментар #54 от "ВЗРИВЯВАЙ":Срещнеш ли копейка трепИ!
09:52 15.10.2025
59 Даааа
До коментар #21 от "да питам":Не са разрешени,то и турски партии няма. ...То по тази логика и партиите със циганин начело са забранени,
Коментиран от #66
09:52 15.10.2025
60 Последния Софиянец
09:52 15.10.2025
61 Путин
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Многоходови сме, купейка. Чакай ни след 1100 години на Дунава.
09:53 15.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Путин
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Многоходови сме, купейка. Чакай ни след 1100 години на Дунава.
09:53 15.10.2025
64 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #57 от "Ха ах аха ха ха":Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.
09:53 15.10.2025
65 Сериозен ей
09:53 15.10.2025
66 Честен Ционист
До коментар #59 от "Даааа":А Костов каккъв беше......марсианец ли?
09:53 15.10.2025
67 Абе
До коментар #37 от "Pyccкий Карлик":Кой ти даде това хубаво име,да знаеш много е готино.
09:54 15.10.2025
68 Филип
09:54 15.10.2025
69 Русофил
До коментар #16 от "Дааааа":Правилно! В София е пълно с англосакски мургави студинти говорещи англосакски. Ако утре си избератпмургав кмет като в Лондон и задължат всички да говорят англосакски?
Всички колонизатори вън - независимост на народите!
09:56 15.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Baй Киро
09:57 15.10.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 така де
До коментар #21 от "да питам":в БЪЛГАРИЯ турци няма Има български мюсулмани които ходиха в турция ,работиха и се върнаха с турски пенсии В БЪЛГАРИЯ има граждани с немски американски английски испански и всекакви други пенсии Само бг трудещите се в коми и русия немат пенсии и затова готвят погачи
Коментиран от #80, #89
09:59 15.10.2025
77 Ще атакува
10:01 15.10.2025
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Факти":Освободени са 220 населени места градовн и села.Вече и в Днепропетровска обл.Линия се мести към Киев
10:03 15.10.2025
79 Екзорсист
Коментиран от #82
10:04 15.10.2025
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #76 от "така де":Българите работали в СССР ,са работали към български фирми и получават български пенсии
10:05 15.10.2025
81 Вл. Вл. П.
Коментиран от #87
10:05 15.10.2025
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #79 от "Екзорсист":Я кажи за биооръжието на Ирак ,де го ?Кой го исползва за причина за нападение то?
Коментиран от #85, #92
10:06 15.10.2025
83 Туистър
Коментиран от #88
10:08 15.10.2025
84 Латвия e НАТО
10:14 15.10.2025
85 щи кажа
До коментар #82 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Намериха го складирано в две села в Сирия.
10:17 15.10.2025
86 Забелязал
Гледайте в YouTube поне едно интервю с топ икономиста професор Игор Липсиц (руснак) и много неща ще ви станат ясни...
10:19 15.10.2025
87 така е
До коментар #81 от "Вл. Вл. П.":Докато САЩ се подготвят да колонизират съседен Марс, бедната русийка не може да колонизира съседен Киев вече четвърта година. Даже и Тръмп го каза вчера.
Коментиран от #90
10:19 15.10.2025
88 Затова
До коментар #83 от "Туистър":Българските национални служби трябва да започнат постепенно заличаване на рашизма! Хора които не желаят да изучават местния език и традиции, и се разграничават от местната култура да се екстрадират в кратък срок. Не само в България, навсякъде. Струва ми се че докато България и Европа спяха и крадяха на поразия, през това време Русия съзнателно действаше и разпространяваше рашизма по държавите, подобно на Съветския съюз преди 1944. Тровеше хората и ги привличаше на своя страна. За интересите на рашизма. Против тези на своята страна. За това са виновни и клептоманите, олигарсите, бизнес селяндурите, които тъпчат и ограбват хората, защото по този начин ги отблъскват от принадлежността им към своята държава и ги хвърлят в обятията на външните идеологии без значение рашизъм ли е или друго.
Коментиран от #91
10:20 15.10.2025
89 да Де
До коментар #76 от "така де":В България турци има,и то не от вчера а от векове. По време на Тодор Живков в паспортите пишеше националност -турчин. Вероизповедание - мюсюлманин. Имаше и цигани, християни или мюсюлмани,имаше и арменци, грогороани. Имаше и българи - православни, католици, мюсюлмани.... Има ги и сега всичките.
10:21 15.10.2025
90 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #87 от "така е":В ХОЛИВУД тече усилена подготовка за колонизация на МАРС след успешната колонизация на ЛунатЪ.
Нъл тъй ?
10:21 15.10.2025
91 Точно затова сме на опашката
До коментар #88 от "Затова":Кремълската и комунистическа, долнопpoбна пропаганда тотално проми мозъците на голяма част от хората в цялата Източна Европа.
10:24 15.10.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Др.Тодор Живков 🇧🇬
10:29 15.10.2025