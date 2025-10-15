Новини
Путин ще атакува Латвия? Две руски изявления будят тревога
  Тема: Украйна

Путин ще атакува Латвия? Две руски изявления будят тревога

15 Октомври, 2025 09:14

Русия твърди, че е длъжна да защитава своите „сънародници в чужбина“. Този наратив е използван и за оправдаване на нахлуванията в Молдова, Грузия и Украйна.

Путин ще атакува Латвия? Две руски изявления будят тревога - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Латвия може да е следващата мишена на руска военна агресия след Украйна, защото руските власти използват същите наративи за нея, пише Focus.de.

Кремълските власти използват същите наративи срещу балтийските държави, които Русия е използвала, за да оправдае нахлуванията в различни бивши съветски републики през последните три десетилетия, според експерти от американския Институт за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

Например, на 14 октомври председателят на Думата Вячеслав Володин заяви, че латвийските власти „преследват“ рускоезичните хора в Латвия. Русия, каза той, следователно трябва да „защити“ своите сънародници там.

Лидерът на либералдемократите Леонид Слуцки заяви, че руснаците в Латвия са част от руския свят. Русия отдавна твърди, че е длъжна да защитава своите „сънародници в чужбина“. Този наратив е използван и за оправдаване на нахлуванията в Молдова, Грузия и Украйна. Те са и част от усилията на Кремъл да създаде условия, които биха оправдали бъдеща руска агресия срещу НАТО.

На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разочарован от руския лидер Владимир Путин. „Много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме. Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп преди визитата на Володимир Зеленски във Вашингтон.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон този петък, където двамата ще обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег. Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети „Томахоук“ са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия и че двамата лидери ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    40 29 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите.

    Коментиран от #12, #23, #53, #61, #63

    09:15 15.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бай Бай

    68 18 Отговор
    Утре ще напишете, че я нападнал.
    Не сме длъжни да вярваме.
    А и нас какво ни касае, че някой келеш ще изяде заслужен шамар?

    Коментиран от #17, #18

    09:17 15.10.2025

  • 4 Украинец.

    45 13 Отговор
    В Киев няма ток,помагайте .Сирени на линейки вият из цял Киев .

    Коментиран от #15

    09:18 15.10.2025

  • 5 Дай Боже, дай Боже!

    62 19 Отговор
    Да се свършва с тази натовска свинщина и да си отдъхнат хората от ЛГБТ-робството !

    09:18 15.10.2025

  • 6 ка ли пък не

    47 8 Отговор
    а един мармот завива мозъка на Кая Калас в станиол :)

    09:20 15.10.2025

  • 7 Гоце

    28 39 Отговор
    Малко им е боя нарашистите в Украйна ами и за Латвия говорят

    09:20 15.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Радио Ереван

    33 17 Отговор
    Слава России !

    09:21 15.10.2025

  • 10 Путин ще атакува Латвия?

    42 14 Отговор
    калинките и бръмбарите защъкаха тревожно
    брюкселските зелки се вкиснаха
    а баш зелката протегна пак ръка да иска нови милиарди

    09:21 15.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейка в шок

    20 24 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    А бе месиме, без ръце останахме и нито руснак без крак, нито с.кореец без глава, а само храним дунавските шарани.

    09:22 15.10.2025

  • 13 Братушките

    14 23 Отговор
    ще освободят Рига от латвийците!
    Скоро ще освободят и Болгария от болхарите!
    И това, ако не е любов от хилядолетия за хилядолетия?

    09:22 15.10.2025

  • 14 Лили

    16 27 Отговор
    С какво ще воюват путинистите два милиона вече наторяват почвата в Украйна

    09:22 15.10.2025

  • 15 Нека си вият

    34 13 Отговор

    До коментар #4 от "Украинец.":

    Който е тръгнал в гората, не трябва да го е страх от мечки! Тепърва украинците ще плащат масрафа на нацисткият режим! Много поздрави от Борето Джонсън!😂😂😂😂😂 Вий там , дръжте се!😂😂😂😂😂😂😂😂

    09:23 15.10.2025

  • 16 Дааааа

    41 10 Отговор
    Кметът на Рига беше етнически руснак, избран от руското мнозинство в Рига. 15-20% от населението са етнически руснаци. Руски партии са забранени, езика е забранен. Забрана за държавни служители. Езиков изпит само за руснаците, ако не издържи отнемане на жителство и екстрадиране. Харесва ли ви.

    Коментиран от #21, #22, #69

    09:23 15.10.2025

  • 17 Наблюдател

    9 18 Отговор

    До коментар #3 от "бай Бай":

    Келеша , Русия ли е?

    09:24 15.10.2025

  • 18 бай Оня

    15 24 Отговор

    До коментар #3 от "бай Бай":

    Напротив касае ни , защото утре турския султан и той ще каже, че е длъжен да защити турците в България...... Всяка държава да се придържа към границите си, защото видяхме какво стана в Украйна,както нямаше да я напада. Може и султана да реши да прави като приятеля си от Русия

    09:25 15.10.2025

  • 19 ТОМАХОУК

    10 20 Отговор
    Ще атакува следващият бункер.

    Коментиран от #39

    09:25 15.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 да питам

    18 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дааааа":

    В България турските партии разрешени ли са

    Коментиран от #59, #76

    09:26 15.10.2025

  • 22 Иван

    9 20 Отговор

    До коментар #16 от "Дааааа":

    Браво на Латвия!

    09:26 15.10.2025

  • 23 Ние от

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    г е р б вече ги чакаме на орловия мост и ревем от радост

    09:27 15.10.2025

  • 24 Хахахаха

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мароу, да те сменят":

    Ама то и за магистралата се иска акъл,иначе няма да има мъни.

    09:27 15.10.2025

  • 25 Факти

    45 23 Отговор
    Путин е на командно дишане. Няма да напада никой повече. Сега цялата му игра е как да загуби войната в Украйна по-бавно, че още му се живее. Продължаване на боевете при замразена фронтова линия е най-доброто за него и той пази тази линия вече три години.

    Коментиран от #78

    09:27 15.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Няма край руската мъка

    24 16 Отговор
    Отвсякъде ги гонят.

    09:28 15.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 да питам

    10 12 Отговор

    До коментар #26 от "Трол":

    Давай още . Батерията ли ти падна? Няма да има копейки

    09:30 15.10.2025

  • 35 Атина Палада

    10 16 Отговор

    До коментар #27 от "болгарин..":

    Мелезче викаш:))Няколко месеца след началото на тридневната СВО рускини започнаха да раждат негърчета -кубинчета камерунчета и нигерийчета.Скоро и китайчета.

    Коментиран от #42, #55

    09:30 15.10.2025

  • 36 руззззНаци

    12 15 Отговор
    Ехх тая мила разззия! От всякъде обградена с нацисти, фашисти, терористи, лгбтисти и всякави исти. А тя цялата в бяло, добричка, невинна, състрадателна и любвеобвилна. Мдаа.....

    09:31 15.10.2025

  • 37 Pyccкий Карлик

    8 20 Отговор
    Абе толкоз ли няма някой трeзв руснак да зacтрeля тая мрррръснаГAДИHAПyтин !!! Вкара в гроба 1 млн руснаци и украинци за едното НИЩО и продължава да cepeИомазва с нeчистoтии всичко с което се захване.

    Коментиран от #67

    09:31 15.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Насралла

    8 12 Отговор

    До коментар #19 от "ТОМАХОУК":

    Бункера не спасява.

    09:33 15.10.2025

  • 40 Смешник

    19 5 Отговор
    Тия ги тресе здрава параноя Лягат и стават със сянката на Путин

    Коментиран от #45

    09:34 15.10.2025

  • 41 456

    17 5 Отговор
    Стига глупости. За какъв чеп им е на Русия да атакуват Литва ,Латвия или Естония?
    Ттези държави са членове на ОТАН и ако Русия ги атакува ,ще се задейства член 5.
    Русия винаги е казвала ,че народите на тези държави, както и укрите след Виница са други и не са като тях ,и не ги искат.
    А руските граждани винаги и по всяко време могат да се приберат в Русия.
    И не ,че не може да удари Русия, но ще го направят само ако я принудят. А това ,че ще напада е поредната партенка на ЕС за оправдание ,за източване на средства.

    Коментиран от #44

    09:35 15.10.2025

  • 42 аz СВОПобеда 80

    9 13 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Да допълня!Десетки хиляди рускини стават ханъми в Турция всяка година.В Турция има вече цели квартали,в които всички жени са рускини.Напуснали руският рай😄

    Коментиран от #50

    09:36 15.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Е нали👇

    6 9 Отговор

    До коментар #41 от "456":

    Киев за два дня и все а?

    Коментиран от #48

    09:37 15.10.2025

  • 45 Pyccкий Карлик

    10 11 Отговор

    До коментар #40 от "Смешник":

    1млн руснаци вече нищо не ги тресе.
    Какъв беше смисъла да избиеш собствения си народ и разтуриш държавата си в "борбата" срещу Запада. Тъпака надмина дори Сталин в простотията си ру3ка.

    09:37 15.10.2025

  • 46 Историк

    9 12 Отговор
    Русия- заплахата за мира в света,защото е империята на злото, лъжата, смъртта, войната, диверсиите, кибератаките, хибридните войни,всичкото възможно зло на света? Светът ще се спаси,когото това зло бъде отстранено.

    09:38 15.10.2025

  • 47 Карлос Друсар

    7 5 Отговор
    Откога има нещо лошо в това дадена държава да защитава своите хора, които са извън пределите ѝ, дори с цената на въоръжен конфликт, когато дипломатическите инструменти не работят?

    Коментиран от #51

    09:40 15.10.2025

  • 48 456

    10 7 Отговор

    До коментар #44 от "Е нали👇":

    Тръмп вчера каза ,че е очаквал ВСО да приключи за седмица ,а мина време.
    Да не напишеш след седмица, че Москва е казала ,че ще бъде за седмица.
    Че много обичате атлатичетата ,да обръщате думи и да забравяте когато ви изнася

    09:41 15.10.2025

  • 49 ами

    1 2 Отговор
    ха ха ха - дайте му ракети на вселенски да победи най после и да се приключи с тая война

    09:41 15.10.2025

  • 50 болгарин..

    9 5 Отговор

    До коментар #42 от "аz СВОПобеда 80":

    А пък в бг-то,двата шопара сдеяли от овдовелите бандерки-п0макини та да раждают станбулчета,оти бг-тата се топили бърже и скоро будет-виалет на анкару

    Коментиран от #56

    09:41 15.10.2025

  • 51 ами

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Карлос Друсар":

    да - даже румъния се готви да защити молдова от руснацие и да я анексира

    09:43 15.10.2025

  • 52 защо

    11 6 Отговор
    Маре, скъпа,
    България не е ли длъжна да защитава своите „сънародници в чужбина"?
    ПП. Исках и друго да питам, ама се отказвам.

    09:44 15.10.2025

  • 53 Замминистър ВС на РВ г-л Юнусбек Евкуров

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Дядо Иван? По-скоро Дядо Рустам :)

    Вместо на генерал Столетов, ще бришиш чипика на генерал Мехмедов.

    09:46 15.10.2025

  • 54 ВЗРИВЯВАЙ

    5 5 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #58

    09:50 15.10.2025

  • 55 дедо..

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Таа..византийска объсаница да доо у пенсионерскио клуб,ще и помогнеме да и поране вълна

    09:50 15.10.2025

  • 56 Тихо Ман...

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "болгарин..":

    ..Гал.

    09:51 15.10.2025

  • 57 Ха ах аха ха ха

    6 7 Отговор
    В Русия приеха закон за Специални Военни Сборове. :) в Русия започват да привикват резервисти без обявяване на мобилизация.

    Днес си ходиш на бар с метрото, там двама мъжаги те причакват. Хващат те под мишци, в буханката, на Специален Военен Сбор и в Украйна зашчишчачь родина-Путина

    Коментиран от #64, #70

    09:51 15.10.2025

  • 58 Хртгхъ

    5 4 Отговор

    До коментар #54 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    09:52 15.10.2025

  • 59 Даааа

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    Не са разрешени,то и турски партии няма. ...То по тази логика и партиите със циганин начело са забранени,

    Коментиран от #66

    09:52 15.10.2025

  • 60 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    А кога ще е КОНТРАНАСТУПА,че на Путин му се изчака чакалото?!

    09:52 15.10.2025

  • 61 Путин

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Многоходови сме, купейка. Чакай ни след 1100 години на Дунава.

    09:53 15.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Многоходови сме, купейка. Чакай ни след 1100 години на Дунава.

    09:53 15.10.2025

  • 64 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "Ха ах аха ха ха":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    09:53 15.10.2025

  • 65 Сериозен ей

    2 5 Отговор
    Там където има руснаци .ще има и нападения. Ужас

    09:53 15.10.2025

  • 66 Честен Ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "Даааа":

    А Костов каккъв беше......марсианец ли?

    09:53 15.10.2025

  • 67 Абе

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Pyccкий Карлик":

    Кой ти даде това хубаво име,да знаеш много е готино.

    09:54 15.10.2025

  • 68 Филип

    2 1 Отговор
    С Тошо Водката си облизва сопола.

    09:54 15.10.2025

  • 69 Русофил

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дааааа":

    Правилно! В София е пълно с англосакски мургави студинти говорещи англосакски. Ако утре си избератпмургав кмет като в Лондон и задължат всички да говорят англосакски?

    Всички колонизатори вън - независимост на народите!

    09:56 15.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Baй Киро

    5 2 Отговор
    Странно,тези хибридни атаки не спират.Вие Руснаците не ги мислете,те са доказали своята издържливост,а и територия имт голяма,та скоро кокаиновия клоун ще иска и интерконтинентални ракети за да удря позиции в Русия.За Украйна, която на практика самостоятелно не може да съществува въпрос няма да отварям,но като гледам дереджето на еврейския съюз,почваш он нас,отличниците и ми се струва, че ще предварят Руснаците в разрухата.

    09:57 15.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 така де

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    в БЪЛГАРИЯ турци няма Има български мюсулмани които ходиха в турция ,работиха и се върнаха с турски пенсии В БЪЛГАРИЯ има граждани с немски американски английски испански и всекакви други пенсии Само бг трудещите се в коми и русия немат пенсии и затова готвят погачи

    Коментиран от #80, #89

    09:59 15.10.2025

  • 77 Ще атакува

    1 0 Отговор
    Баба си.

    10:01 15.10.2025

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 16 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Освободени са 220 населени места градовн и села.Вече и в Днепропетровска обл.Линия се мести към Киев

    10:03 15.10.2025

  • 79 Екзорсист

    15 1 Отговор
    Оправдания и наративи се използват от всеки агресор, но Русия е лидера в това отношение... Рашистите в Кремъл и техните марионетки (русофилите) са патологични подлеци и лъжци и това е доказано хиляди пъти ☝️.

    Коментиран от #82

    10:04 15.10.2025

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор

    До коментар #76 от "така де":

    Българите работали в СССР ,са работали към български фирми и получават български пенсии

    10:05 15.10.2025

  • 81 Вл. Вл. П.

    3 3 Отговор
    Всяка сутрин като се събудя още преди да закуся с някое дете, отварям картата и мисля.... Кой да нападна днес? Дали Латвия или Литва, дали Швеция или Швейцария, дали Австрия или Австралия, дали Иран или Ирак. дали Гвинея Бисау или Гвинея Конакри. А може би Луната или Слънцето?

    Коментиран от #87

    10:05 15.10.2025

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 12 Отговор

    До коментар #79 от "Екзорсист":

    Я кажи за биооръжието на Ирак ,де го ?Кой го исползва за причина за нападение то?

    Коментиран от #85, #92

    10:06 15.10.2025

  • 83 Туистър

    1 12 Отговор
    ХХАхахахха кой ще се занимава с тия балтииски улигофрени бе :DDD пропагандата е адска за да мълчат хората и да си казват да ето правилно урода урсул каза 800 милярда за оръжия трябва да дадем всички ние,...

    Коментиран от #88

    10:08 15.10.2025

  • 84 Латвия e НАТО

    4 0 Отговор
    Русийката много се е объркала и ще гризе дървото. Необходимо и е оправдание за разпада на империята. Затова си търси боя.

    10:14 15.10.2025

  • 85 щи кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Намериха го складирано в две села в Сирия.

    10:17 15.10.2025

  • 86 Забелязал

    4 0 Отговор
    РФ е в будна кома и тепърва това ще си личи все повече. Всеки проекто бюджет на федерацията на злото Русия е пробит още след първото тримесечие на годината, а в края е катастрофа.
    Гледайте в YouTube поне едно интервю с топ икономиста професор Игор Липсиц (руснак) и много неща ще ви станат ясни...

    10:19 15.10.2025

  • 87 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Вл. Вл. П.":

    Докато САЩ се подготвят да колонизират съседен Марс, бедната русийка не може да колонизира съседен Киев вече четвърта година. Даже и Тръмп го каза вчера.

    Коментиран от #90

    10:19 15.10.2025

  • 88 Затова

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "Туистър":

    Българските национални служби трябва да започнат постепенно заличаване на рашизма! Хора които не желаят да изучават местния език и традиции, и се разграничават от местната култура да се екстрадират в кратък срок. Не само в България, навсякъде. Струва ми се че докато България и Европа спяха и крадяха на поразия, през това време Русия съзнателно действаше и разпространяваше рашизма по държавите, подобно на Съветския съюз преди 1944. Тровеше хората и ги привличаше на своя страна. За интересите на рашизма. Против тези на своята страна. За това са виновни и клептоманите, олигарсите, бизнес селяндурите, които тъпчат и ограбват хората, защото по този начин ги отблъскват от принадлежността им към своята държава и ги хвърлят в обятията на външните идеологии без значение рашизъм ли е или друго.

    Коментиран от #91

    10:20 15.10.2025

  • 89 да Де

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "така де":

    В България турци има,и то не от вчера а от векове. По време на Тодор Живков в паспортите пишеше националност -турчин. Вероизповедание - мюсюлманин. Имаше и цигани, християни или мюсюлмани,имаше и арменци, грогороани. Имаше и българи - православни, католици, мюсюлмани.... Има ги и сега всичките.

    10:21 15.10.2025

  • 90 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "така е":

    В ХОЛИВУД тече усилена подготовка за колонизация на МАРС след успешната колонизация на ЛунатЪ.

    Нъл тъй ?

    10:21 15.10.2025

  • 91 Точно затова сме на опашката

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "Затова":

    Кремълската и комунистическа, долнопpoбна пропаганда тотално проми мозъците на голяма част от хората в цялата Източна Европа.

    10:24 15.10.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Тъжен есенен квич на гладни центаджиичета !

    10:29 15.10.2025

