Латвия може да е следващата мишена на руска военна агресия след Украйна, защото руските власти използват същите наративи за нея, пише Focus.de.

Кремълските власти използват същите наративи срещу балтийските държави, които Русия е използвала, за да оправдае нахлуванията в различни бивши съветски републики през последните три десетилетия, според експерти от американския Институт за изследване на войната (ISW).

Например, на 14 октомври председателят на Думата Вячеслав Володин заяви, че латвийските власти „преследват“ рускоезичните хора в Латвия. Русия, каза той, следователно трябва да „защити“ своите сънародници там.

Лидерът на либералдемократите Леонид Слуцки заяви, че руснаците в Латвия са част от руския свят. Русия отдавна твърди, че е длъжна да защитава своите „сънародници в чужбина“. Този наратив е използван и за оправдаване на нахлуванията в Молдова, Грузия и Украйна. Те са и част от усилията на Кремъл да създаде условия, които биха оправдали бъдеща руска агресия срещу НАТО.

На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разочарован от руския лидер Владимир Путин. „Много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме. Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп преди визитата на Володимир Зеленски във Вашингтон.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон този петък, където двамата ще обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег. Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети „Томахоук“ са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия и че двамата лидери ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса.