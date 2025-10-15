Новините за руския президент Владимир Путин, свързани с набирането на нови войници, са много лоши, пише независимата руска медия Idel.Реалии, цитирана от Focus.de.

Руската армия отдавна примамва новите войници с пари, но дори и при увеличаване на плащанията попълването на армията е в застой. Това се превръща в сериозен проблем за Владимир Путин, който през 2022 година започна пълномащабна война срещу Украйна.

Русия вече не е в състояние значително да увеличи броя на новите доброволци, въпреки че в някои региони големи суми пари вече се изплащат на новите доброволци. Както съобщава Idel.Реалии, позовавайки се на служители на агенциите за набиране на персонал, дори най-високите финансови стимули вече не помагат за набирането на повече войници за войната в Украйна. Един интервюиран казва, че всеки, който е искал да „печели пари чрез войната“, може би вече се е записал.

Например в Ханти-Мансийския автономен окръг плащат по 3,2 милиона рубли (близо 34 000 евро) на новите доброволци, но и това не е помогнало особено.

Според източник от Иркутска област, руското Министерство на отбраната наскоро се е опитало да привлече нови войници с рекламна кампания. Кампанията е била излъчена преди срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска. Посланието е било, че войната е на път да приключи. „Спечелете милионите си, преди да настъпи мирът“.

Но според местните служители, Иркутск отдавна се бори да намери нови войници. А тези, които пристигат, често са „много стари“ или хронично болни.

Спадът в мобилизацията може да принуди президента Путин да избира между две непопулярни алтернативи: или да мобилизира резерв от недоброволци, или да седне на масата за преговори, за да сложи край на войната, смятат експерти от американският Институт за изследване на войната (ISW).

Русия дава огромен брой жертви във войната срещу Украйна и макар да има много по-големи ресурси (военни и в жива сила) от Украйна, не успява да извърши пробив на фронта.