Независима руска медия: Много лоши новини за Путин

Новините за руския президент Владимир Путин, свързани с набирането на нови войници, са много лоши, пише независимата руска медия Idel.Реалии, цитирана от Focus.de.
Руската армия отдавна примамва новите войници с пари, но дори и при увеличаване на плащанията попълването на армията е в застой. Това се превръща в сериозен проблем за Владимир Путин, който през 2022 година започна пълномащабна война срещу Украйна.
Русия вече не е в състояние значително да увеличи броя на новите доброволци, въпреки че в някои региони големи суми пари вече се изплащат на новите доброволци. Както съобщава Idel.Реалии, позовавайки се на служители на агенциите за набиране на персонал, дори най-високите финансови стимули вече не помагат за набирането на повече войници за войната в Украйна. Един интервюиран казва, че всеки, който е искал да „печели пари чрез войната“, може би вече се е записал.
Например в Ханти-Мансийския автономен окръг плащат по 3,2 милиона рубли (близо 34 000 евро) на новите доброволци, но и това не е помогнало особено.
Според източник от Иркутска област, руското Министерство на отбраната наскоро се е опитало да привлече нови войници с рекламна кампания. Кампанията е била излъчена преди срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска. Посланието е било, че войната е на път да приключи. „Спечелете милионите си, преди да настъпи мирът“.
Но според местните служители, Иркутск отдавна се бори да намери нови войници. А тези, които пристигат, често са „много стари“ или хронично болни.
Спадът в мобилизацията може да принуди президента Путин да избира между две непопулярни алтернативи: или да мобилизира резерв от недоброволци, или да седне на масата за преговори, за да сложи край на войната, смятат експерти от американският Институт за изследване на войната (ISW).
Русия дава огромен брой жертви във войната срещу Украйна и макар да има много по-големи ресурси (военни и в жива сила) от Украйна, не успява да извърши пробив на фронта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #12, #32, #35, #81, #86, #89
11:21 15.10.2025
2 Да така е
Коментиран от #37, #66, #106, #110
11:22 15.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да сформираме български
Брата славяни, българи, Вие записахте ли се в Руската армия-освободителка?
Коментиран от #29, #98
11:24 15.10.2025
5 Честита демокрация и ЕВРО
Коментиран от #24
11:24 15.10.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Те такова животно нема дори и на Луната.
11:24 15.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 флип
11:24 15.10.2025
9 скучно и точка.
11:24 15.10.2025
10 Мъдрост
Коментиран от #28
11:24 15.10.2025
11 Аве, Путин отдавна умря, що пускате
11:24 15.10.2025
12 пешо
До коментар #1 от "матю хари":една ракета по русия и украйна изчезва от картата
Коментиран от #17
11:25 15.10.2025
13 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
11:25 15.10.2025
14 УСПЕХ УКРАЙНА
11:25 15.10.2025
15 Абе,
11:25 15.10.2025
16 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
11:25 15.10.2025
17 Дон Корлеоне
До коментар #12 от "пешо":Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!
Коментиран от #42
11:25 15.10.2025
18 Pyccкий Карлик
Томахамките пътуват, стар пръдел 😁👍
11:25 15.10.2025
19 Ясен
Коментиран от #26
11:25 15.10.2025
20 Свободен човек
11:26 15.10.2025
21 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
11:26 15.10.2025
22 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
11:26 15.10.2025
23 Голия
11:28 15.10.2025
24 Мухлофанаова
До коментар #5 от "Честита демокрация и ЕВРО":Хахахахах ясни сте ми другари ботове с жалките ви манипулации на плюсчета и минусите
11:28 15.10.2025
25 Пасивен Кремълски педофил с токчета
11:28 15.10.2025
26 Сесесере2🤢🤮
До коментар #19 от "Ясен":Мечти капейски ЛОЛ 🍌🍌🍌
11:28 15.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 вече я евро интегрирана
До коментар #10 от "Мъдрост":лаком г.з планина ПОВДИГА -сговорна евродружина КРЪВ АКА
Коментиран от #96
11:29 15.10.2025
29 Димяща ушанка
До коментар #4 от "Да сформираме български":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
Коментиран от #46
11:29 15.10.2025
30 Ама
Коментиран от #36
11:29 15.10.2025
31 стоян георгиев
Коментиран от #65
11:30 15.10.2025
32 матю
До коментар #1 от "матю хари":капутов, врачка ли ти каза тая глупост
11:30 15.10.2025
33 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
11:31 15.10.2025
34 Знаем, знаем, освен това
Коментиран от #83
11:31 15.10.2025
35 Цък
До коментар #1 от "матю хари":Не се излагай, мисли. Томахавките могат да носят ядрено оръжие и могат да бъдат управлявани само от американците. Тръгва томахавката към Москва, руснаците ще почнат да гадаят с какъв заряд е или ще отговорят с ядрено оръжие. Ако САЩ мислят, че ще минат метър, много се лъжат. Путин: за какво ни е свят без Русия.
Коментиран от #39, #61
11:32 15.10.2025
36 стоян георгиев
До коментар #30 от "Ама":Загинали са само трима докато са си чистили оръжието.всочко друго са украински филми правени с изкуствен интелект.русия като не я ограбва европа дето и купуваше суровините цъфти и хубавее.даже волгин ще се измести в челябинск и ще обърне заплатата от брюксел в рубли!
Коментиран от #79
11:33 15.10.2025
37 Наполеон стигна от Полша
До коментар #2 от "Да така е":до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4м., а после до Берлин го изгониха за 3г. и 6м. Сега Путин за 11г. e завзел 19,8% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 7м. само 8,8% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!
11:33 15.10.2025
38 Невероятна тъпотия
11:33 15.10.2025
39 скучно и точка.
До коментар #35 от "Цък":Свят беZ раша ще е супер! РаZпада този път ще е много по-Zрелищен и кървав oт сесесерето
11:33 15.10.2025
40 Др.Тодор Живков 🇧🇬
РФ плаща 6000/мес. евра на редови боец.
Та шараните преди мен тролят ли тролят за жълти шекели.
А военната МАШИНА на МЕЦАН мачка ли мачка МАТЮвски подлоги.
Коментиран от #48
11:34 15.10.2025
41 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
11:34 15.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ъъъъъъъъ
Идел.Реалии“ е медиен проект на татарско-башкирската служба на Радио Свобода.
Толкова за "независимостта" и "руското" в ideal.Реалии
11:34 15.10.2025
44 Ха сега де...
11:34 15.10.2025
45 хаха
Но поне потвърждава че руската армия се състои от платени доброволци, а не от насила закарани на фронта както е украинската.
Останалото очаквано са глупости.
11:35 15.10.2025
46 Ти земи
До коментар #29 от "Димяща ушанка":първи си върни Крим и Бахмут, бандеровец недъгав.😂
Коментиран от #52
11:35 15.10.2025
47 Бибитко от Банкя
11:35 15.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Путлеристан
11:37 15.10.2025
50 ру БЛАТА
11:37 15.10.2025
51 Важното е че в Украйна
11:38 15.10.2025
52 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #46 от "Ти земи":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
Коментиран от #76
11:38 15.10.2025
53 Дон Корлеоне
До коментар #42 от "пешо":Аз съм опъвача на Кабаева
11:39 15.10.2025
54 Сантана
Коментиран от #62
11:39 15.10.2025
55 Гост
11:39 15.10.2025
56 🦩 фламинго с томахавка 🪓
11:39 15.10.2025
57 Сатана Z
Борбата срещу световното зло и укро нацизма е работа на всички нормални хора
Коментиран от #67
11:39 15.10.2025
58 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
11:39 15.10.2025
59 А БТА а?
11:40 15.10.2025
60 Мечо ПУХ
11:40 15.10.2025
61 "Калибр"
До коментар #35 от "Цък":е руският аналог на "Томахоук" и също може да носи ядрено оръжие. По цяла Украйна са изстреляни хиляди Калибри включително и по Киев. Защо и украинците след 4 години война да не използват такова оръжие? От къде накъде Путин ще им мери далекобойността след като използва и по-далекобойни ракети като "Х-101" (5500км.)?
11:40 15.10.2025
62 БОГ
До коментар #54 от "Сантана":НЯМА НИКОГА ДА СТАНЕ
11:41 15.10.2025
63 Источникът на статията
11:41 15.10.2025
64 Григор
11:42 15.10.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #2 от "Да така е":Ако на 24.02. 2022 година един охлюв бе тръгнал на самоход от руско-украинската граница на Запад , до сега щеше да е подминал Будапеща.. а уж бяхме за три дня и на Киеве.. че и на Лисабон се точехме..🤣🤣
Коментиран от #92
11:42 15.10.2025
67 Сигурно си мечтаеш
До коментар #57 от "Сатана Z":ти и целият свят да живеете със стандарта на севернокорейци. По-лесно е ти да емигрираш там, остави останалите да избират.
11:43 15.10.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Думите на Марк Мили
До коментар #65 от "За трите дня питай":бяха извадени от контекста. Той действително каза, че Киев ще падне за 3 дни, но "АКО НЕ ИМ ПОМОГНЕМ". Е, помогнаха и вече 3 години руснаците са на 1000км от Киев. На първо време дадоха "Стингър" против нисколетящи (щурмови) самолети и хеликоптери. Заедно с това "Джавелин" срещу танковете, БМП, товарни камиони и цистерни. С тези оръжия беше унищожена дългата 65км. военна колона отиваща към Киев. В поразените и пленени машини имаше парадни униформи което несъмнено говори за намеренията на Кремъл - Киев за 3 дни.
11:44 15.10.2025
70 Снимката е от статия:
„Излишъците на политическа коректност стигнаха дотам, че сериозно се говори за регистриране на партии, чиято цел е да насърчават педофилията. Хората в много европейски страни се срамуват и страхуват да говорят за религиозната си принадлежност. Дори празниците се отменят или преименуват, като по срам се прикрива самата същност на тези празници – тяхната морална основа. И агресивно се опитват да наложат този модел на всички, на целия свят. Убеден съм, че това е директен път към деградация и примитивизъм, към дълбока демографска и морална криза“, отбеляза руският президент.
Коментиран от #80
11:44 15.10.2025
71 Да бе , да ?! 😜
11:44 15.10.2025
72 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #65 от "За трите дня питай":Как е Покровск взехте ли го.. че и до Лисабон щяхте да стигнете..гиди негодници на с рани
11:44 15.10.2025
73 Лавро кентавро
11:45 15.10.2025
74 ру БЛАТА
11:45 15.10.2025
75 Някой
11:45 15.10.2025
76 Ъъъъъъъъ
До коментар #52 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":"....до три дни съм на площад Майдан."
Вземи си фенерче. Да не се спъваш в тъмното, не за друго.
11:45 15.10.2025
77 Тома
11:45 15.10.2025
78 Снимката
Коментиран от #112
11:48 15.10.2025
79 Пепи Волгата
До коментар #36 от "стоян георгиев":Прибирам всеки месец еврата с огромно отвращение 🤩🇪🇺
11:49 15.10.2025
80 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #70 от "Снимката е от статия:":Преди половин година Гундяев на една неделна молитва произнесе знаковите думи - напътствия към стадото- цитирам дума по дума- Животът е твърде кратък, за да си позволи човек да мъхрзелува. Той е длъцен да осигури на себе си, на семейството си сит и охолен живот. И за тази цел е оправдано да лъжеш, да мамиш, да крадеш дори.. Те това са рузкуте традиционни ценности.. Бих го публикувал това , но едва ли модовете ще го пуснат..иначе човек не може да ви затвори устата на копейкаджиите
Коментиран от #97
11:49 15.10.2025
81 Алеко
До коментар #1 от "матю хари":Бай Ганю е готов да защити демокрацията от агресията на Чутин за няколко круши.
11:50 15.10.2025
82 Мишел
11:50 15.10.2025
83 Моряка
До коментар #34 от "Знаем, знаем, освен това":Не е вярно! Путин умира три пъти,но на всяка година.Който не ми вярва,да пита Стоянчо.Той много е компетентен по въпроса,служил е даже и войник!Очаквайте ново умиране на Путин в най скоро време.И четете,не пропускайте Стоянчо.Лично аз съм абониран.
Коментиран от #88
11:50 15.10.2025
84 Небинарен модерен ляв
11:50 15.10.2025
85 Истината
11:50 15.10.2025
86 Доктор
До коментар #1 от "матю хари":Идиот.
11:50 15.10.2025
87 Истината
Коментиран от #94
11:52 15.10.2025
88 стоян георгиев
До коментар #83 от "Моряка":гемиджията ,мери си думите шизи .даже и на 4kиитте не си ми на бройката ...хахах .
11:52 15.10.2025
89 Пореден неуспешен експеримент
До коментар #1 от "матю хари":А и покрай него е пълно с верни на путрелизъма изроди.
Да си спомним какво е било при ВСВ: Червената армия вече е в Верлин, а на холата се казвало че се снимало филм за Вермахта!
(Не съм бил в Берлин по времето на ВСВ, ама така се пише и твърди.)
Така че ха дано да видим края на Четвъртия Райх как ще бъдеи, защото руZZката КОЧИНА си върви натам.
11:53 15.10.2025
90 Казуар
Коментиран от #108
11:53 15.10.2025
91 Коста
11:54 15.10.2025
92 едалски смях
До коментар #66 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":За какво му е на охлюва да ходи в Будапеща, когато в родните гори и поля си е най-добре. Вкъщи и стените помагат и горите, и хората са свои, и терена е познат и всичко си е свое.
11:54 15.10.2025
93 Дон Корлеоне
11:55 15.10.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 И какво лошо има че
Коментиран от #99
11:56 15.10.2025
96 Гадно
До коментар #28 от "вече я евро интегрирана":А русофилията какво прави?
11:57 15.10.2025
97 Не се прави на интересен моля
До коментар #80 от "да ти кажа ...🤣🤣":Цялата статия е неуспешен пропаганден фейк
11:57 15.10.2025
98 Лука
До коментар #4 от "Да сформираме български":Нашата освободителка не е толкова освободителка.русия лиши от българско гражданство българите от югозападна България и ги записа по паспорт македонци.Бкп по модел и команди от русия ни забавиха развитието и ни доведоха до фалит!
11:58 15.10.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 И на картинка даже
Коментиран от #104
11:59 15.10.2025
101 Гадно
12:00 15.10.2025
102 Механик
п.п.
Искам да питам, дали ви става по-леко когато публикувате подобни фантасмагории?
12:01 15.10.2025
103 евомедейшън фишек нюз
12:02 15.10.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Радостно е да прочетем че
12:03 15.10.2025
106 Е-е-е-
До коментар #2 от "Да така е":къде са кладен;ците на путлерофилите, та да ни покажат Победите на Втората армия на Светот.
Този Покровск, докъде стигна в освобождаването му!
Коментиран от #116
12:04 15.10.2025
107 КНСБ ....
Коментиран от #109, #113, #115
12:06 15.10.2025
108 Путлер може и да си вярва
До коментар #90 от "Казуар":А и да ходи и по Джамиите да се моли , та ха дано поне Аллах да е благосклонен за великите цели на СВО-то.
Какво става с изпълнението на 6-те цели от 24.02.2022 година?
Коментиран от #111
12:06 15.10.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Да така е....
До коментар #2 от "Да така е":Ама и не печели.
12:09 15.10.2025
111 Бат Сали-Енергото
До коментар #108 от "Путлер може и да си вярва":Кат не щеш Светия Коран да целуваш и бат Салиевия става в случая ,няма проблеми ако си алергичен и към млечни продукти и сиренье ,например щот не прави .
12:10 15.10.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Не.. не...
До коментар #107 от "КНСБ ....":Господ да ни пази от руски доходи и "Руский мир" 🙊
12:12 15.10.2025
114 Лука
Коментиран от #117
12:12 15.10.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 До там бе....
До коментар #106 от "Е-е-е-":До кривата круша достигна...
12:14 15.10.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Малко остава и ще се срине
Разпадане на РФ ще е най-хубавата новина за човечеството.
12:15 15.10.2025
119 Не е ли очевадно
12:16 15.10.2025
120 българка
12:19 15.10.2025