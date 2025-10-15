Новини
Независима руска медия: Много лоши новини за Путин
  Тема: Украйна

Независима руска медия: Много лоши новини за Путин

15 Октомври, 2025 11:20

Руската армия се опитва да привлече нови войници с високи възнаграждения. Но вече и това не помага.

Независима руска медия: Много лоши новини за Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Новините за руския президент Владимир Путин, свързани с набирането на нови войници, са много лоши, пише независимата руска медия Idel.Реалии, цитирана от Focus.de.

Руската армия отдавна примамва новите войници с пари, но дори и при увеличаване на плащанията попълването на армията е в застой. Това се превръща в сериозен проблем за Владимир Путин, който през 2022 година започна пълномащабна война срещу Украйна.

Още новини от Украйна

Русия вече не е в състояние значително да увеличи броя на новите доброволци, въпреки че в някои региони големи суми пари вече се изплащат на новите доброволци. Както съобщава Idel.Реалии, позовавайки се на служители на агенциите за набиране на персонал, дори най-високите финансови стимули вече не помагат за набирането на повече войници за войната в Украйна. Един интервюиран казва, че всеки, който е искал да „печели пари чрез войната“, може би вече се е записал.

Например в Ханти-Мансийския автономен окръг плащат по 3,2 милиона рубли (близо 34 000 евро) на новите доброволци, но и това не е помогнало особено.

Според източник от Иркутска област, руското Министерство на отбраната наскоро се е опитало да привлече нови войници с рекламна кампания. Кампанията е била излъчена преди срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска. Посланието е било, че войната е на път да приключи. „Спечелете милионите си, преди да настъпи мирът“.

Но според местните служители, Иркутск отдавна се бори да намери нови войници. А тези, които пристигат, често са „много стари“ или хронично болни.

Спадът в мобилизацията може да принуди президента Путин да избира между две непопулярни алтернативи: или да мобилизира резерв от недоброволци, или да седне на масата за преговори, за да сложи край на войната, смятат експерти от американският Институт за изследване на войната (ISW).

Русия дава огромен брой жертви във войната срещу Украйна и макар да има много по-големи ресурси (военни и в жива сила) от Украйна, не успява да извърши пробив на фронта.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    40 82 Отговор
    Още при първите удари на томахавките по Москва, генералите ще свалят Путин и ще обявят, че се изтеглят от територията на Украйна.

    Коментиран от #12, #32, #35, #81, #86, #89

    11:21 15.10.2025

  • 2 Да така е

    89 28 Отговор
    Българските медии от 9 кладенци вода носят, за да докажат, че Русия губи, но вече и това не помага...

    Коментиран от #37, #66, #106, #110

    11:22 15.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да сформираме български

    19 21 Отговор
    корпус, който да подпомага нашата Освободителка. Като освоодим киевските земи ще помогнем на братята сърби и македонци, ще освободим благевградско от българска окупация!
    Брата славяни, българи, Вие записахте ли се в Руската армия-освободителка?

    Коментиран от #29, #98

    11:24 15.10.2025

  • 5 Честита демокрация и ЕВРО

    26 39 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци

    Коментиран от #24

    11:24 15.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    34 8 Отговор
    От кого "независима" медия?

    Те такова животно нема дори и на Луната.

    11:24 15.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 флип

    28 7 Отговор
    Страхотна новост, независима медия, а в България и ЕССР кога?!

    11:24 15.10.2025

  • 9 скучно и точка.

    22 25 Отговор
    Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА

    11:24 15.10.2025

  • 10 Мъдрост

    10 15 Отговор
    Лаком ГZ кръв сесесере

    Коментиран от #28

    11:24 15.10.2025

  • 11 Аве, Путин отдавна умря, що пускате

    25 6 Отговор
    новини за умрял? Факти казаха много отдавна Путин таковата?

    11:24 15.10.2025

  • 12 пешо

    27 10 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    една ракета по русия и украйна изчезва от картата

    Коментиран от #17

    11:25 15.10.2025

  • 13 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    16 14 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    11:25 15.10.2025

  • 14 УСПЕХ УКРАЙНА

    12 19 Отговор
    не знам за вас но аз ще си стоя в Фалиралата Европа с празни магазини пълна с лоши имигранти А зимата ще ми е студено защото няма да има газ бррр.... който иска да заминава на север в беZаналогов рай

    11:25 15.10.2025

  • 15 Абе,

    20 3 Отговор
    Марче,аз помислих, че Путин пак е умрял !

    11:25 15.10.2025

  • 16 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    11 10 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    11:25 15.10.2025

  • 17 Дон Корлеоне

    12 15 Отговор

    До коментар #12 от "пешо":

    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!

    Коментиран от #42

    11:25 15.10.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    12 19 Отговор
    Най-лошите новини за Пусик тепърва идват.
    Томахамките пътуват, стар пръдел 😁👍

    11:25 15.10.2025

  • 19 Ясен

    16 13 Отговор
    Важното е едно и то е да няма украйна на картата

    Коментиран от #26

    11:25 15.10.2025

  • 20 Свободен човек

    16 18 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    11:26 15.10.2025

  • 21 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    14 18 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    11:26 15.10.2025

  • 22 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    14 15 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    11:26 15.10.2025

  • 23 Голия

    8 15 Отговор
    Бог ще го прощава путинака

    11:28 15.10.2025

  • 24 Мухлофанаова

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "Честита демокрация и ЕВРО":

    Хахахахах ясни сте ми другари ботове с жалките ви манипулации на плюсчета и минусите

    11:28 15.10.2025

  • 25 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    9 15 Отговор
    Не съм зле,ще остана в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    11:28 15.10.2025

  • 26 Сесесере2🤢🤮

    6 14 Отговор

    До коментар #19 от "Ясен":

    Мечти капейски ЛОЛ 🍌🍌🍌

    11:28 15.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 вече я евро интегрирана

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрост":

    лаком г.з планина ПОВДИГА -сговорна евродружина КРЪВ АКА

    Коментиран от #96

    11:29 15.10.2025

  • 29 Димяща ушанка

    9 14 Отговор

    До коментар #4 от "Да сформираме български":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #46

    11:29 15.10.2025

  • 30 Ама

    6 5 Отговор
    Какви са тези жертви ,руснаците са дали досега само 50000 убити и още толкова ранени.Това в Украйна е разходка сред природата

    Коментиран от #36

    11:29 15.10.2025

  • 31 стоян георгиев

    4 12 Отговор
    Всичко е по план.киев след три дена .към края на седмицата.звлвнски е наркоман а европа ще фалира утре.няма и топла вода .путлер обаче ще направи едни тайни работи и ще.включи армията дето до сега си е почивала и ще видите ...

    Коментиран от #65

    11:30 15.10.2025

  • 32 матю

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    капутов, врачка ли ти каза тая глупост

    11:30 15.10.2025

  • 33 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    6 7 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    11:31 15.10.2025

  • 34 Знаем, знаем, освен това

    9 2 Отговор
    свършиха ракетите, нямат яйца и масло и се бият със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти.

    Коментиран от #83

    11:31 15.10.2025

  • 35 Цък

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Не се излагай, мисли. Томахавките могат да носят ядрено оръжие и могат да бъдат управлявани само от американците. Тръгва томахавката към Москва, руснаците ще почнат да гадаят с какъв заряд е или ще отговорят с ядрено оръжие. Ако САЩ мислят, че ще минат метър, много се лъжат. Путин: за какво ни е свят без Русия.

    Коментиран от #39, #61

    11:32 15.10.2025

  • 36 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Ама":

    Загинали са само трима докато са си чистили оръжието.всочко друго са украински филми правени с изкуствен интелект.русия като не я ограбва европа дето и купуваше суровините цъфти и хубавее.даже волгин ще се измести в челябинск и ще обърне заплатата от брюксел в рубли!

    Коментиран от #79

    11:33 15.10.2025

  • 37 Наполеон стигна от Полша

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Да така е":

    до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4м., а после до Берлин го изгониха за 3г. и 6м. Сега Путин за 11г. e завзел 19,8% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 7м. само 8,8% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!

    11:33 15.10.2025

  • 38 Невероятна тъпотия

    8 3 Отговор
    американското НПО наречено нелепо Институт за изследване на войната (ISW) била Независима руска медия.....

    11:33 15.10.2025

  • 39 скучно и точка.

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "Цък":

    Свят беZ раша ще е супер! РаZпада този път ще е много по-Zрелищен и кървав oт сесесерето

    11:33 15.10.2025

  • 40 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 4 Отговор
    Уркия "плащат" около 1000 USD/мес на редови боец.

    РФ плаща 6000/мес. евра на редови боец.

    Та шараните преди мен тролят ли тролят за жълти шекели.

    А военната МАШИНА на МЕЦАН мачка ли мачка МАТЮвски подлоги.

    Коментиран от #48

    11:34 15.10.2025

  • 41 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    3 5 Отговор
    Не мърдам от бункера

    11:34 15.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ъъъъъъъъ

    13 2 Отговор
    "...пише независимата руска медия Idel.Реалии"

    Идел.Реалии“ е медиен проект на татарско-башкирската служба на Радио Свобода.

    Толкова за "независимостта" и "руското" в ideal.Реалии

    11:34 15.10.2025

  • 44 Ха сега де...

    2 6 Отговор
    Кой казва, че новините са лоши? Даже са много добри. По всичко личи, че обикновените руснаци започват да се усещат от къде духа вятъра, а това означава приближаване на карая а войната.

    11:34 15.10.2025

  • 45 хаха

    11 2 Отговор
    Независима медия - от нея нищо не зависи.
    Но поне потвърждава че руската армия се състои от платени доброволци, а не от насила закарани на фронта както е украинската.
    Останалото очаквано са глупости.

    11:35 15.10.2025

  • 46 Ти земи

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Димяща ушанка":

    първи си върни Крим и Бахмут, бандеровец недъгав.😂

    Коментиран от #52

    11:35 15.10.2025

  • 47 Бибитко от Банкя

    5 3 Отговор
    Все едно, че слушам лъжите на Ирина Недева по програма "Хоризонт" на Българското национално радио! Не обективна и независима журналистика, а неистова пропаганда в угода на евроатлантическите господари!

    11:35 15.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Путлеристан

    4 6 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    11:37 15.10.2025

  • 50 ру БЛАТА

    4 6 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    11:37 15.10.2025

  • 51 Важното е че в Украйна

    7 2 Отговор
    Ученици и от детските градини ги мобилизират и под строй на фронта ги пращат с малки детски автоматчета каза Шмигал .

    11:38 15.10.2025

  • 52 Орк на тротинетка 🧌🛴

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "Ти земи":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #76

    11:38 15.10.2025

  • 53 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор

    До коментар #42 от "пешо":

    Аз съм опъвача на Кабаева

    11:39 15.10.2025

  • 54 Сантана

    6 4 Отговор
    Важното е само едно и то е да няма държава украйна на картата.

    Коментиран от #62

    11:39 15.10.2025

  • 55 Гост

    4 3 Отговор
    И ракетите им свършиха още 22 година. И беше болен и щеше да мре ама...

    11:39 15.10.2025

  • 56 🦩 фламинго с томахавка 🪓

    2 4 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    11:39 15.10.2025

  • 57 Сатана Z

    6 3 Отговор
    3 милиона Севернокорейски кръвожадни пацани са се записали доброволци и чакат команда фас.
    Борбата срещу световното зло и укро нацизма е работа на всички нормални хора

    Коментиран от #67

    11:39 15.10.2025

  • 58 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 2 Отговор
    Ааа..те лошите новини тепърва ще ги съобщават

    11:39 15.10.2025

  • 59 А БТА а?

    4 1 Отговор
    цитирано ли е от БТА?

    11:40 15.10.2025

  • 60 Мечо ПУХ

    5 1 Отговор
    Кажете нещо за Макарона, нещо за ТИКВАТА. Стига сте гледали в кафето на стария

    11:40 15.10.2025

  • 61 "Калибр"

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Цък":

    е руският аналог на "Томахоук" и също може да носи ядрено оръжие. По цяла Украйна са изстреляни хиляди Калибри включително и по Киев. Защо и украинците след 4 години война да не използват такова оръжие? От къде накъде Путин ще им мери далекобойността след като използва и по-далекобойни ракети като "Х-101" (5500км.)?

    11:40 15.10.2025

  • 62 БОГ

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Сантана":

    НЯМА НИКОГА ДА СТАНЕ

    11:41 15.10.2025

  • 63 Источникът на статията

    6 1 Отговор
    ,,Идел. Реалии” е рускоезично онлайн издание на татарско-башкирската служба на радио ,, Свобода”. Радио ,, Свобода” пък е международна организация с нестопанска цел, финансирана от правителството на САЩ чрез Агенцията за глобални медии. Това пише в Уикипедия.

    11:41 15.10.2025

  • 64 Григор

    5 1 Отговор
    "Независима руска медия" ми звучи като "Една баба на пазаря каза". С подобни писания едва ли ще си вдигнете рейтинга. По-скоро ще стане обратното!

    11:42 15.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да така е":

    Ако на 24.02. 2022 година един охлюв бе тръгнал на самоход от руско-украинската граница на Запад , до сега щеше да е подминал Будапеща.. а уж бяхме за три дня и на Киеве.. че и на Лисабон се точехме..🤣🤣

    Коментиран от #92

    11:42 15.10.2025

  • 67 Сигурно си мечтаеш

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Сатана Z":

    ти и целият свят да живеете със стандарта на севернокорейци. По-лесно е ти да емигрираш там, остави останалите да избират.

    11:43 15.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Думите на Марк Мили

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "За трите дня питай":

    бяха извадени от контекста. Той действително каза, че Киев ще падне за 3 дни, но "АКО НЕ ИМ ПОМОГНЕМ". Е, помогнаха и вече 3 години руснаците са на 1000км от Киев. На първо време дадоха "Стингър" против нисколетящи (щурмови) самолети и хеликоптери. Заедно с това "Джавелин" срещу танковете, БМП, товарни камиони и цистерни. С тези оръжия беше унищожена дългата 65км. военна колона отиваща към Киев. В поразените и пленени машини имаше парадни униформи което несъмнено говори за намеренията на Кремъл - Киев за 3 дни.

    11:44 15.10.2025

  • 70 Снимката е от статия:

    5 2 Отговор
    „Виждаме как много евроатлантически страни на практика са изоставили корените си, включително християнските ценности, които формират основата на западната цивилизация. Моралните принципи и всяка традиционна идентичност – национална, културна, религиозна или дори сексуална – се отхвърлят. Провеждат се политики, които отъждествяват големите семейства с еднополовите партньорства, вярата в Бог с вярата в Сатаната.“
    „Излишъците на политическа коректност стигнаха дотам, че сериозно се говори за регистриране на партии, чиято цел е да насърчават педофилията. Хората в много европейски страни се срамуват и страхуват да говорят за религиозната си принадлежност. Дори празниците се отменят или преименуват, като по срам се прикрива самата същност на тези празници – тяхната морална основа. И агресивно се опитват да наложат този модел на всички, на целия свят. Убеден съм, че това е директен път към деградация и примитивизъм, към дълбока демографска и морална криза“, отбеляза руският президент.

    Коментиран от #80

    11:44 15.10.2025

  • 71 Да бе , да ?! 😜

    4 2 Отговор
    "Руска " медия ?! Нали виждаме , че руските медии са ограничени в България и ЕС . По-вероятно да е зависима от западните служби !

    11:44 15.10.2025

  • 72 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "За трите дня питай":

    Как е Покровск взехте ли го.. че и до Лисабон щяхте да стигнете..гиди негодници на с рани

    11:44 15.10.2025

  • 73 Лавро кентавро

    2 4 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    11:45 15.10.2025

  • 74 ру БЛАТА

    2 3 Отговор
    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    11:45 15.10.2025

  • 75 Някой

    7 2 Отговор
    Щом е брандиран като "независима" медия, значи е зависима от западни грантове. А те се дават за да се плюе по Русия. Може и да не е вярно това, което се пише, но важното е да се пишат негативни новини за Русия.

    11:45 15.10.2025

  • 76 Ъъъъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    "....до три дни съм на площад Майдан."

    Вземи си фенерче. Да не се спъваш в тъмното, не за друго.

    11:45 15.10.2025

  • 77 Тома

    6 2 Отговор
    Тази руска независима медия да не е бесарабски фронт а.

    11:45 15.10.2025

  • 78 Снимката

    7 1 Отговор
    е от 2013 г бре пичове .... нормални ли сте?

    Коментиран от #112

    11:48 15.10.2025

  • 79 Пепи Волгата

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Прибирам всеки месец еврата с огромно отвращение 🤩🇪🇺

    11:49 15.10.2025

  • 80 да ти кажа ...🤣🤣

    4 6 Отговор

    До коментар #70 от "Снимката е от статия:":

    Преди половин година Гундяев на една неделна молитва произнесе знаковите думи - напътствия към стадото- цитирам дума по дума- Животът е твърде кратък, за да си позволи човек да мъхрзелува. Той е длъцен да осигури на себе си, на семейството си сит и охолен живот. И за тази цел е оправдано да лъжеш, да мамиш, да крадеш дори.. Те това са рузкуте традиционни ценности.. Бих го публикувал това , но едва ли модовете ще го пуснат..иначе човек не може да ви затвори устата на копейкаджиите

    Коментиран от #97

    11:49 15.10.2025

  • 81 Алеко

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Бай Ганю е готов да защити демокрацията от агресията на Чутин за няколко круши.

    11:50 15.10.2025

  • 82 Мишел

    6 2 Отговор
    Независимата руска медия е ldel.Реалии ,част от финансирането от правителството на САЩ радио Свобода,

    11:50 15.10.2025

  • 83 Моряка

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Знаем, знаем, освен това":

    Не е вярно! Путин умира три пъти,но на всяка година.Който не ми вярва,да пита Стоянчо.Той много е компетентен по въпроса,служил е даже и войник!Очаквайте ново умиране на Путин в най скоро време.И четете,не пропускайте Стоянчо.Лично аз съм абониран.

    Коментиран от #88

    11:50 15.10.2025

  • 84 Небинарен модерен ляв

    5 2 Отговор
    Кво да го обсъждаме Путин ,нали умря поне 4-5 пъти досега ,а и руснаците нямат нито бензин ,картофи и яйца ,а пък ракетите им ползват трофейни чипове за перална ,с единствен работещ цикъл само центрофуга 🤣🤣🤣 .

    11:50 15.10.2025

  • 85 Истината

    6 1 Отговор
    ТРЪМП В 2 СИ МАНДАТ Е ПО ОТКАЧАЛКА ОТ ДЕДИ БАЙДЪН СУТРИНТА ГОВОРИ ЕДНО ДО ВЕЧЕРТА ПОНЕ ОЩЕ 3 ГЛУПОСТИ СЕТИХ СЕ ОТКЪДЕ СЕ НАУЧИЛ ДА ЛЪЖЕ ОТ ПРИЯТЕЛЯ СИ БАНКЯРСКАТА МЕЧКА

    11:50 15.10.2025

  • 86 Доктор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Идиот.

    11:50 15.10.2025

  • 87 Истината

    4 0 Отговор
    ПО НЕ КОРЕКТНИ И ЛЪЗЦИ ОТ ВАС НЯМА

    Коментиран от #94

    11:52 15.10.2025

  • 88 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Моряка":

    гемиджията ,мери си думите шизи .даже и на 4kиитте не си ми на бройката ...хахах .

    11:52 15.10.2025

  • 89 Пореден неуспешен експеримент

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    А и покрай него е пълно с верни на путрелизъма изроди.

    Да си спомним какво е било при ВСВ: Червената армия вече е в Верлин, а на холата се казвало че се снимало филм за Вермахта!
    (Не съм бил в Берлин по времето на ВСВ, ама така се пише и твърди.)
    Така че ха дано да видим края на Четвъртия Райх как ще бъдеи, защото руZZката КОЧИНА си върви натам.

    11:53 15.10.2025

  • 90 Казуар

    3 1 Отговор
    Кагебеецът Путин се прави на вярващ.

    Коментиран от #108

    11:53 15.10.2025

  • 91 Коста

    3 1 Отговор
    Туй е Окраинска статия

    11:54 15.10.2025

  • 92 едалски смях

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    За какво му е на охлюва да ходи в Будапеща, когато в родните гори и поля си е най-добре. Вкъщи и стените помагат и горите, и хората са свои, и терена е познат и всичко си е свое.

    11:54 15.10.2025

  • 93 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола се харчи на цената на 2 гумени царвула .

    11:55 15.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 И какво лошо има че

    4 0 Отговор
    в Ханти-Мансийския автономен окръг плащат по 3,2 милиона рубли (близо 34 000 евро) на новите руски доброволци ? дЖилезку толкова ли ще плаща на евентуалните кандидати за "коалицията на желаещите" ?

    Коментиран от #99

    11:56 15.10.2025

  • 96 Гадно

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "вече я евро интегрирана":

    А русофилията какво прави?

    11:57 15.10.2025

  • 97 Не се прави на интересен моля

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "да ти кажа ...🤣🤣":

    Цялата статия е неуспешен пропаганден фейк

    11:57 15.10.2025

  • 98 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да сформираме български":

    Нашата освободителка не е толкова освободителка.русия лиши от българско гражданство българите от югозападна България и ги записа по паспорт македонци.Бкп по модел и команди от русия ни забавиха развитието и ни доведоха до фалит!

    11:58 15.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 И на картинка даже

    4 1 Отговор
    българските атлантенца никога не са виждали 3,2 милиона рубли (близо 34 000 евро) ...

    Коментиран от #104

    11:59 15.10.2025

  • 101 Гадно

    1 1 Отговор
    Що за проруZZка пропаганда може да има като сe трият коментарите?!?!?!

    12:00 15.10.2025

  • 102 Механик

    3 1 Отговор
    И сега кво? Путин вече не може да набира доброволци и ще му се наложи да лови хората като добитък както процедира Зеленски ли?
    п.п.
    Искам да питам, дали ви става по-леко когато публикувате подобни фантасмагории?

    12:01 15.10.2025

  • 103 евомедейшън фишек нюз

    3 0 Отговор
    Победихме Путин.Останаха му 20 човека които до година две сме ги заловили на територията на велика слънчева еврусрайна.ЕС ще я приеме в най-скоро време.Всички ще стане зелена енергия и там.Процеса вече е започнал.

    12:02 15.10.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Радостно е да прочетем че

    5 1 Отговор
    американското НПО наречено "Институт за изследване на войната (ISW)" вече е "Независима руска медия" ..... Браво!

    12:03 15.10.2025

  • 106 Е-е-е-

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да така е":

    къде са кладен;ците на путлерофилите, та да ни покажат Победите на Втората армия на Светот.

    Този Покровск, докъде стигна в освобождаването му!

    Коментиран от #116

    12:04 15.10.2025

  • 107 КНСБ ....

    2 1 Отговор
    "Можем само да мечтаем българина да има руски доходи ..."

    Коментиран от #109, #113, #115

    12:06 15.10.2025

  • 108 Путлер може и да си вярва

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Казуар":

    А и да ходи и по Джамиите да се моли , та ха дано поне Аллах да е благосклонен за великите цели на СВО-то.

    Какво става с изпълнението на 6-те цели от 24.02.2022 година?

    Коментиран от #111

    12:06 15.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Да така е....

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да така е":

    Ама и не печели.

    12:09 15.10.2025

  • 111 Бат Сали-Енергото

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Путлер може и да си вярва":

    Кат не щеш Светия Коран да целуваш и бат Салиевия става в случая ,няма проблеми ако си алергичен и към млечни продукти и сиренье ,например щот не прави .

    12:10 15.10.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Не.. не...

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "КНСБ ....":

    Господ да ни пази от руски доходи и "Руский мир" 🙊

    12:12 15.10.2025

  • 114 Лука

    3 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ и защитница на Православието !

    Коментиран от #117

    12:12 15.10.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 До там бе....

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Е-е-е-":

    До кривата круша достигна...

    12:14 15.10.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Малко остава и ще се срине

    0 0 Отговор
    Томахавките ще ги довършат като им нагърмят складовете на 1500 км.
    Разпадане на РФ ще е най-хубавата новина за човечеството.

    12:15 15.10.2025

  • 119 Не е ли очевадно

    0 0 Отговор
    какъв къшмер е РуZZката империя!

    12:16 15.10.2025

  • 120 българка

    0 0 Отговор
    Едва ли Путин ще успее да избие цялото население от мъжки пол във федерацията, но той явно ще продължава да опитва.

    12:19 15.10.2025

