Зеленски: Светът трябва да принуди Москва да седне на масата за истински преговори
Зеленски: Светът трябва да принуди Москва да седне на масата за истински преговори

14 Октомври, 2025 15:02

Ударите на Русия отново бяха насочени срещу украинската енергийна мрежа, заяви Зеленски

Русия отново нанесе удари по украинската енергийна мрежа, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ, предаде БТА.

Светът може да лиши Москва от възможността да нанася удари по електроцентрали, електропреносни линии и газови обекти. За тази цел обаче небето на Украйна трябва да бъде затворено, подчерта Зеленски.

Украинският президент каза още, че нощните удари на Русия срещу градове и инфраструктура в Украйна продължават, като енергийните обекти са основна цел. Зеленски поясни, че тази нощ Русия е атакувала Украйна с 96 дрона и че при обстрел на болница в Харков с авиационни бомби са ранени 57 души. Украинският лидер окачестви обстрела на болницата като "чисто терористична и цинична атака срещу място, където се спасяват човешки животи".

"Енергийната инфраструктура в региона също бе засегната. В Кировоградска област бяха нанесени щети на гражданската инфраструктура, включително на железопътни съоръжения в две населени места. В Сумска област бяха нанесени удари по енергийни съоръжения и едно предприятие. Донецка област също беше атакувана. Където е необходимо, съответните служби работят и усилията за възстановяване продължават. Благодаря на всички, които участват в тях", каза Зеленски.

"Всеки ден и всяка нощ Русия нанася удари по електроцентрали и електропреносни линии, нашите газови съоръжения също са подложени на атаки", заяви Зеленски, като призова на Украйна да бъдат предоставени още системи за противовъздушна отбрана.

"Украйна се нуждае от достатъчни въздушни отбранителни способности, за да защити небето си от ракети, дронове и планиращи бомби, така че въздушният терор на Русия да стане безсмислен. Светът трябва да принуди Москва да седне на масата за истински преговори. Само мирът чрез сила може да доведе до резултат", подчерта Зеленски, като изрази благодарност към всички, които помагат на страната му.

Конвой на ООН с хуманитарна помощ стана днес мишена на руски удар в Херсонска област, в южната част на Украйна, заяви украинският областен управител Олександър Прокудин, цитиран от Франс прес. Той определи като чудо фактът, че при нападението няма ранени.

Конвоят от четири бели превозни средства със знаците на ООН, пренасящи тонове с помощи, са били подложени на руско нападение с дронове и артилерия в района на Билозерка. Една от машините е била подпалена, а друга - повредена сериозно.


Оценка 1.8 от 30 гласа.
  • 1 9689

    54 2 Отговор
    Ти пък кой си..........?

    15:04 14.10.2025

  • 2 Ха ха ха ха

    55 4 Отговор
    Ревлю пак ревна па ха ха

    15:05 14.10.2025

  • 3 Пич

    53 3 Отговор
    Зелювото - Помощ , бият ме , скоро ще се промени на - Помощ , убиват му !!! И няма да са руснаците които ще го ликвидират !!!

    Коментиран от #32

    15:05 14.10.2025

  • 4 Зеля

    44 2 Отговор
    И по 1 милиард на ден казах!

    15:05 14.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    59 2 Отговор
    С какво ти е длъжен света бе, корнишон?

    15:05 14.10.2025

  • 6 ДЕЧИЦА

    52 2 Отговор
    ВИЖТЕ ЯРЪК ПРИМЕР НА КАКВО СА СПОСОБНИ НАРКОТИЦИТЕ

    Коментиран от #19, #89

    15:06 14.10.2025

  • 7 Смех, бате

    42 2 Отговор
    Като видя автора и не чета повече.

    Коментиран от #11

    15:06 14.10.2025

  • 8 Какви преговори бе

    49 2 Отговор
    Нали побеждаваш.
    Преговори имаше , но ти слушаш рошавия Борко. Сега няма да ревеш, щото си незаконен, пресрочен, с изтекъл срок. Марш в бункера.

    15:06 14.10.2025

  • 9 Карлос Друсар друсаното Карли

    5 41 Отговор
    Браво на Зеленски! Ако светът се вслуша в неговите думи, светът ще тръгне на добро.

    15:07 14.10.2025

  • 10 Баш Балък

    41 2 Отговор
    Тоя продължава да си противоречи. Москва сяда ли сяда на масата, Зельо става ли става от масата.

    15:08 14.10.2025

  • 11 наша мара

    25 2 Отговор

    До коментар #7 от "Смех, бате":

    пак се побара.

    15:08 14.10.2025

  • 13 Я пък тоя

    34 2 Отговор
    Атакувала с 96 дрона, вие нали свалихте 102, какво си се надул да ревеш.

    15:08 14.10.2025

  • 14 Наркос

    35 2 Отговор
    Принуди ги ти.
    Нали си " победител". Хахаха.....циври си...

    15:09 14.10.2025

  • 15 Хайо

    26 3 Отговор
    15:09 14.10.2025

  • 16 честен ционист

    9 16 Отговор
    Звучи ми като да сервираме ордьоврите за Медведицата.

    15:09 14.10.2025

  • 17 Казах вече

    23 3 Отговор
    Укрия е чао

    15:10 14.10.2025

  • 18 Тов. Членин

    1 12 Отговор
    Таваришчи , скъсаме дрехите с хаштаг -мы никогда там не были ... ✌️

    До коментар #6 от "ДЕЧИЦА":

    15:10 14.10.2025

  • 20 Дааааа

    24 1 Отговор
    След пълна капитулация на украина, ще има бързи и честни преговори. Украина ще плати репарациии с евопейски пари. Територия от 5-6 области са и достатъчни.

    Коментиран от #25

    15:10 14.10.2025

    Президент Зеленски да си гледа войната.
    Путин вече е полегнал като бита руска мечка.

    Коментиран от #31

    15:10 14.10.2025

  • 22 Стига вече

    18 1 Отговор
    Сте го разигравали света. На всички им е ясно, че воюващите не искат да се помирят. Да се оправят. Света не им е виновен. Да се поставят да не вредят на другите поне.

    15:11 14.10.2025

  • 23 Да питам бе

    18 1 Отговор
    Крим чий е? Курск?

    Коментиран от #78

    15:11 14.10.2025

  • 24 Де си ма?

    15 0 Отговор
    Де е Сиси Георгиева да ревне с пълен глас?

    15:12 14.10.2025

  • 25 Каякви репарации

    2 18 Отговор

    на агресор. Ти съвсем си сбърка понятията.
    Коментиран от #35, #43

    15:12 14.10.2025

  • 26 Гоце

    20 1 Отговор
    Дреме ли му някой какво говори един наркоман? На мен ,не.

    15:12 14.10.2025

  • 27 Карлос Друсар друсаното Карли

    3 18 Отговор
    Алоy, pycoфилистиците от коментарите. Да го дyaте на Зеленски в редичка, докато ми завиждате на спортните успехи.

    Коментиран от #160

    15:13 14.10.2025

    21 1 Отговор
    Никой не може да принуди Москва, заикаквото ида е!
    Клоунче, вампирясало! Новата роля не ти приляга!

    15:13 14.10.2025

    20 1 Отговор
    Те преговорите бяха през 2022 г. в Истанбул зельо но човека взел 1 милион паунда рушфет перчама Джонсън ви набута да се биете до последния украинец

    15:13 14.10.2025

  • 30 малииируснята има сърбежи ... 🤭😁

    1 10 Отговор
    Нека , нека не ...б

  • 31 Я пък тоя

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Москва и да преговаря":

    15:13 14.10.2025

    11 1 Отговор

    Руснаците го пазят Зеленски.

    Коментиран от #50

    15:14 14.10.2025

  • 33 Идва нова среща

    17 1 Отговор
    Трябва да и се даде контекст. Сега светът трябвало да накара Русия да преговаря и украинското небе да се затвори. Приказва си човекът, това, което му се иска да стане. Кой и как ще затвори небето не е ясно. Май разрушенията започнаха да се забелязват. Още ще има. За съжаление, войната ще продължи и Зеленски вече не е фактор. Каквото решат производителите на оръжие - това ще стане. Милост няма.

    15:14 14.10.2025

  • 34 Защо светът, бе байно?

    19 1 Отговор
    Решението на проблема, т.е. краят на войната. е в твойте ръце и е въпрос на няколко минути! Дори много по-кратко от това, което обещаваше Тръмп... Значи, вземаш един бял чаршаф, оформяш го като знаме, без да го боядисваш разбира се, появяваш се по украинските телевизионни канали и го развяваш, придружавайки това действие с малко сълзи и молби към В.В.Путин... Бъди сигурен, че войната ще спре тутакси, а на теб може ти се размине само с една продължителна екскурзия в Сибир...

    15:15 14.10.2025

  • 35 Съдът в Хага

    15 2 Отговор

    До коментар #25 от "Каякви репарации":

    оправда Милошевич. Доказа, че е невинен. И краварите го го убиха....невинен. Чети бре ....т.п.

    Коментиран от #45, #49

    15:15 14.10.2025

  • 36 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Преговорният процес го диктува страната победител.Панимаеш,Зелен?

    15:15 14.10.2025

  • 38 Опааа

    11 1 Отговор
    Ей…бЕлото не прощава! Тоя шИ бА н Як веднага в Белене и минимум 50г.каторга!

    15:17 14.10.2025

  • 40 Заядлив

    12 1 Отговор
    Очилатият федерален фашист, двуполовият островитянин и манекенът под чехъл, наследник на Наполеон не са СВЕТЪТ.

    15:18 14.10.2025

  • 41 вехтия

    12 1 Отговор
    започнаха война с русия.сега се чудят как да я спрат

    15:18 14.10.2025

  • 42 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    Ние всички сме длъжни ма евреите още преди да се родим

    15:19 14.10.2025

  • 43 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Каякви репарации":

    Съдът в Хага е кабилен само на такива като теб .:)))
    Да не говоря,че той не е признат от ред държави,в това число и САЩ, Русия,Китай,Бразилия и още много други Но затова пък България и Сомалия го признават.Значи вас ще съдят там:)))

    Коментиран от #62

    15:19 14.10.2025

  • 44 654321

    19 1 Отговор
    Имаше време за преговори и то не един път! Даже Зелю указ подписа да не се водят преговори. Сега иска преговори, късно е! При толкова жертви дадени от Русия вече нищо не може да я прекърши дори е готова за трета световна. Областите които до момента е включила в състава си не подлежат на коментар. Ако тази безумщина продължи Укра ще загуби и излаз на Черно море. Никой и нищо няма да принуди Русия да върне Укра в предишните и граници. Пък и никой не се интересува. Целта на Запада е максимално да отслаби Русия дори с цената на последния укра. Щатите пък са доволни, продават оръжие и има кой да го плаща. Колкото повече оръжия продадат толкова по-слаба Европа ще има. Това е тяхната цел. Управляващите в ЕС лягат и стават с Русия. Превъоръжаване и страшки как Русия ще окупира Европа. Ако не са тези страшки ще лъсне тяхната некадърност и ще бъдат изметени. Трябват им кризи за да останат в управлението. Което е доходоносно вероятно!

    15:19 14.10.2025

  • 45 Чети ти

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Съдът в Хага":

    И майка му, и брат му се самоубиват. Семейна черта. И той в килията, докато си чака доживотната.

    15:20 14.10.2025

  • 46 604

    12 1 Отговор
    тоя изперкъл от пудрене! оди дърпа мечката за опашката сега елате да я прибирате, те там да овършее цяла украйна и туй то!

    15:20 14.10.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 11 Отговор
    Зеленски унищожи и без томахафки външноклозетния халифат и завря бункерното в миша дупка, копе‼️

    15:20 14.10.2025

  • 48 Вацлав

    9 1 Отговор
    Този , като го видя ми се преsiра и п-овръщ-а, изкача от всякъде, ба-си н.ахалитет.а смоtaн.
    Света не се върти около тази никому ненужна о$райна и неговата к.омичн.а фигура, аман, бляк
    Да приема и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и няма да има разруха и смърт, ама някой не му дава, бахti идиоta.

    15:20 14.10.2025

  • 49 Чети ти

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Съдът в Хага":

    И майка му, и брат му се самоубиват. Семейна черта. И той в килията, докато си чака доживотната.

    15:21 14.10.2025

  • 50 Пич

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Зелю вече е стока със срок на годност ! Дотогава ще го пазят. Надявам се , после да го дадат на украинците , та те да го "пазят" !

    Коментиран от #54

    15:21 14.10.2025

  • 51 Вертоломей първи

    4 1 Отговор
    оръжията трябва да бъдат премахнати от речника на цивилизования Човек.

    15:22 14.10.2025

  • 52 Да,бе

    2 1 Отговор
    Наистина формулата мир чрез сила ще проработи в крайна сметка,но резултатът няма да хареса на измислилите това глупаво определение.Мир се постига само с победа и дипломация или и двете заедно.Запада няма нито едно от двете.

    15:23 14.10.2025

  • 53 баба ти

    8 1 Отговор
    Накратко:
     Пак пълни глупости. Западът сам падна в капана на шизофренната си пропаганда: 
    От една страна ни разправят, че Русия е слаба, че ще й нанасят стратегическо поражение, че ще я принудят към мир чрез сила, че свършила оръжията и войниците, от друга ни разправят, че уж слабата Русия щяла да ги напада през 2030г., а те не били готови и въоръжени.....

    Кое е от двете им твърдения е вярното:
    Русия слаба ли е? И ако е слаба, защо не я принудят към мир, чрез сила сега докато е слаба??? Или Русия е силна и те трябва да са подготвяти до 2030г., когато щяла да ги нападне? А, защо ако Русия е силна не ги нападне сега, а ще ги чака до 2030г. да се подхотвят и едва тогава щяла да ги напада???

    Пълна шизофрения, а????

    Кога лъжат???

    15:23 14.10.2025

  • 54 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пич":

    Да,така е ,обаче мисля,че за сега срока на годност още не му е изтекъл:) Мисля,че е нужен още на руснаците..

    Коментиран от #91

    15:23 14.10.2025

  • 55 Ццц

    7 1 Отговор
    Я да вземем да започнем ядрена война, че да може този дрогиран дрипарник да се нарича президент и да си разхожда наркоманските гащи до Макрон и съпругЪТ му! Пък той изобщо не си губи времето. Започват да идват новини, че се изнася сериозен капитал от бандата на палячото, за която ние четем, че е правителство. Това е сериозен сигнал на къде отиват очаквано нещата.

    15:24 14.10.2025

  • 56 Пич

    2 7 Отговор
    Но трябва да признаем, че наркомана унищожи блатния нужник за няма и 4 години с подръчни средства!

    Коментиран от #61

    15:24 14.10.2025

  • 57 реалност

    8 1 Отговор
    Пич, нито побеждаваш, нито ще победиш. Дадохте повече от милион жертви - убити и перманентно инвалидизирани. Повечето от тези жертви бяха насилствено закарани на фронта. Много от вашите избраха да дезертират. Основния език на който си говорят вашите войници на фронта е руския, не украинския. Повече от 5 милиона украинци доброволно емигрираха в Русия след 2014 година заради вашите Наци Бандеровци и Азовци.

    15:24 14.10.2025

  • 58 Украинска майка

    8 2 Отговор
    Не бил Александър, а Олександър. Не бил Владимир, а Володимир. Не бил Сергей, а Сергий. Не бил Кирил, а Кирило. Не бил Андрей, а Андрий. Не била Елена, а Олена. Не бил Димитър, а Дмитро. Тези украинци са бетер от македонците. Измислена нация отцепродавци....

    15:24 14.10.2025

  • 59 Лиляна

    8 1 Отговор
    "Украинците са странни хора :
    молят се на европейците, работят за евреите, умират за американците и за всичко това ненавиждат руснаците!"
    Владимир Жириновски

    15:24 14.10.2025

  • 60 Цирково шоу

    2 1 Отговор
    "Да кажеш "да" на Принца на мира означава да кажеш "не" на войната, на всяка война, на самата логика на войната. Войната винаги е пътуване без дестинация, поражение без победители, лудост без извинения. Но за да кажеш "не" на войната, трябва да кажи не оръжия, защото ако човек, чието сърце е недоволно и наранено, намери в ръцете си оръдие на смъртта, рано или късно ще го използва. И как можем да говорим за мир, ако производството, продажбата и търговията с оръжия растат Днес, както по времето на Ирод, а плановете на злото, противопоставящи се на божествената светлина, се движат в сянката на лицемерието и лъжата: колко убийства са извършени в оглушително мълчание, без знанието на мнозина!“

    15:25 14.10.2025

  • 61 Атина Палада

    2 7 Отговор

    До коментар #56 от "Пич":

    Напълно си прав, от Киев за два дня до къде се докара бункерното с токчетата, срам!

    15:25 14.10.2025

  • 62 Така нар. "народен съд"

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    също не беше признаван от достойните български политици и интелигенция.
    Което не попречи на каскетаджиите да се упражняват юридически..

    15:25 14.10.2025

  • 63 😆😆😆

    7 1 Отговор
    Да та сложат на масата и както ти е кеф с или без лубрикант...

    15:25 14.10.2025

  • 64 Дикси

    9 1 Отговор
    Най- се забавлявам, как украинците сами правят плановете на Путин, после сами си ги анализират, оценяват и накрая всичко завършва с празен оптимизъм, който вече се изразява в това да оцелеят още някой ден. А после нашите мисирки, който са толкова некадърни, просто копи-пейст от няколкото украински сайта, които следят. Никакво творчество, никакъв собствен анализ и представяне на факти. Мисирките отиват на работа сутринта, първата им работа е да отворят 5те украински сайта, които следват, после с преводача за няколко минути оформят статията си, като вкарват само свой увод с едни и същи изтъркани до болка епитети и накрая е стандартното им заключение на статията, което се повтаря супер често - През 2022 Русия нападна напълно непредизвикано Украйна и т.н....

    15:25 14.10.2025

  • 65 Гомез

    6 1 Отговор
    Още преди две години трябваше да подпишат мирен договор. Нямаше да умират толкова млади хора. Живота е по важен от едно парче земя. Ако на тази земя не стъпват хората които обичаш и цениш вече за какво ти е?

    15:25 14.10.2025

  • 66 Марко Тотев

    9 1 Отговор
    Пьотр Порошенко пред Радата
    Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015 год

    15:25 14.10.2025

  • 67 Сатана Z

    2 7 Отговор
    Никакви преговори, ватата разбира само от загрузка с 200, копейката тоже.

    15:26 14.10.2025

  • 68 Христина Б.

    2 1 Отговор
    Поражението на Съединените щати в Украйна ще проправи пътя за сближаване между Берлин и Москва. Съединените щати няма да могат безкрайно да ограничават тази, образно казано, гравитационна сила, която привлича Германия и Русия една към друга.

    Коментиран от #84

    15:26 14.10.2025

  • 69 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Е, защо?????

    Нали щеше да я побеждаваш???

    Що тъй стана???

    🤣🤣🤣🤣

    15:26 14.10.2025

  • 70 Боби санчес

    6 1 Отговор
    Натовецът добре знае, че истинската причина за войната.
    Тя е, че единствена в света на Русия е отказана безопасността й. НАТО се приближава агресивно до Русия последните 30+ години, заплашваики я. САЩ има 800 бази по света, болшинството са насочени срещу Русия. На 17 февруари 2022 беше подписан догивор между Великобритания,Полша и Украйна, защита. Раполагане английски войски в Украйна На 19 февруари 2022 Зеленски заяви, че ще разработва/разполага ядерно оръжие. Това изказване било посрещнато с ръкопляскания. Минските съглашения не бяха спазени от Украйна. Те забраняваха да се разполагат 150-200 те хиляди украински войски на 70 км. от Русия. Според тях Украйна трябваше да прговаря за мир с Донецк и Луганск. Украинската АТО от 2014 стрелаха по собствените си граждани в Източна Украйна, убивайки цивилни, включително 350 деца. Запознай се с Алеята на Ангелите в Донецк. Виктория Нюланд призна директно, че има разположени биологически оръжия в Украйна САЩ и Англия насъскваха Украйна срещу руснаците от 30 години.

    15:26 14.10.2025

  • 71 Преразказ

    4 1 Отговор
    Ако Зеленски беше истински политик, а не комик, тогава Украйна щеше да съществува до Русия в условия на взаимна търпимост, защото такава е историческата определеност, да са съседи. И постепенно с постоянство щеше да стане европейска държава. Но Зеленски се върза на обещанията на лицемерния Запад и сега затрива народ и държава.

    15:27 14.10.2025

  • 72 Филип

    4 1 Отговор
    Карл Густав Манерхайм: – "Преди да харчите огромни средства за отбрана , трябва да създадете такова ниво на живот на хората , че да са готови да го защитават!" Интересно с какво ще мотивирате натовските наемници. Новите попълнения на НАТО нямат необходимото ниво на живот , че да рискуват своя , по старите и с добро ниво на живот също няма да искат заради някакви прошляци от изтока да отиват на смърт оставяйки добрия си живот!

    15:27 14.10.2025

  • 73 Ерик

    4 1 Отговор
    Те бяха години наред предупреждавани, както и техните т.нар. заоадни партньори, какво ще се случи, имаха и Минск 1 и МИнскя 2 , защо за Бога не ги спазваха, какво щеше да се случи, ако ги бяха спазвали, защо да умират хиляди млади хора, защо ? Или не е ти е удобно да кажеш,а ? Главуч Я Прочети т.9 от програмата на Зел, когато се кандидатираше за президент и с каква народна атмосфера беше избрат, да има МИР в Донбас, но уви, стори обратното. Капиш?

    15:27 14.10.2025

  • 74 Балкани

    5 1 Отговор
    Единствено политиците искат война да напълнят банковите си сметки. Никой народ не иска война и да бъдат избивани хората заради други интереси. Живеем в други времена и хората са много по-интелигентни. Всички по света комуникират и знаят, че трябва да има мир.

    15:28 14.10.2025

  • 75 Орфей

    5 1 Отговор
    Надявам се някой да обясни най-после защо Украйна е толкова важна за демокрацията и защо Путин е опасен за Запада, с какво ни заплашва?
    Който го направи и ме убеди в това ще получи 100 евро превод, казвам го сериозно, за 2 години така и не прочетох или не чух достоверен анализ, който да доказва това, само гръмки и кухи фрази

    15:28 14.10.2025

  • 76 разумен

    6 1 Отговор
    Ай стига сте ни занимавали с тоя клоун и брюкселските зелки....

    15:28 14.10.2025

  • 77 az СВО ПОБЕДА80

    1 4 Отговор
    Но като гледам как крематорките в блатата пушат 24/7 вяма да свърши добре бункерното с ботокса, ще го провесят от башнята до Коледа!

    15:28 14.10.2025

  • 78 Глюпости ,

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да питам бе":

    Он утанул , бе ...

    15:28 14.10.2025

  • 79 Николай Василев

    6 1 Отговор
    Пенсионираният офицер от разузнаването на въоръжените сили на Съединените щати Скот Ритър заявил в интервю:
    „Виктория Нуланд от самото начало не искаше никаква дипломация, тя се занимаваше в Украйна с тайни операции за дестабилизиране на Русия. Сега, когато говорим за това как започна тази война, разбираме, че тази война започна, защото Нуланд го искаше. Войната беше започната, за да отслаби Русия и да създаде условия за унищожаване на нейната икономика. Именно за тези цели през 2014 г. беше организиран държавният преврат в Киев, след което бяха въведени клетки на ЦРУ в цяла Украйна. Дванадесет бази на американското разузнаване е трябвало да работят за дестабилизиране на Русия.
    Преди това Путин многократно е заявявал, че нямаше да има военни действия в Украйна, ако не беше извършен преврат. Както отбеляза Путин, в продължение на много години НАТО разширява инфраструктурата на територията на съседната република, превръщайки я в „анти-Русия“, враждебна на Москва.
    За да предотврати създаването на военен плацдарм, Русия се принуди да провежда специална операция за демилитаризация на Украйна."

    15:28 14.10.2025

  • 80 Пацифист

    5 1 Отговор
    Няма по-безсмислено нещо от войната - да убиваш и без това смъртни хора, без това на теб да ти носи безсмъртие, само за да завоюваш някакво парче земя, което на фона на безбрежната вселена, е точно едно голямо нищо!

    15:29 14.10.2025

  • 81 ха ха

    5 1 Отговор
    света трябва да се събуди , и никога повече да не допуска такива идиоти и зависими урсулетки да упражняват власт , иначе няма да го има

    15:29 14.10.2025

  • 82 анти украинец

    5 1 Отговор
    Всеки интелигентен човек търси информация. Винаги има поне две гледни точки.
    И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
    „Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
    Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.
    И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!

    Коментиран от #88

    15:29 14.10.2025

  • 83 Тотален анализ

    5 1 Отговор
    Пак опорките за непредизвиката агресия? А нещо за лабораториите на ЦРУ в Украйна, справка признанията на Нулата пред комисия в САЩ? Как са работили постоянно против Русия и за война? Думите на Меркел и Порошенко, че са саботирали Минските? На слуги като вас, без критично мислене, дори когато ви пикаят на главите, обаче ви се плаща, вие искате още

    15:29 14.10.2025

  • 84 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Христина Б.":

    И аз съм оптимист ,обаче ти ме превъзхождаш:) Евала...

    Коментиран от #95

    15:30 14.10.2025

  • 85 Борислав

    5 1 Отговор
    Не! Светът трябва да застави Зеленски да седне и да преговаря реалистично с Русия.
    Светът не е длъжен на никого за нищо!

    Коментиран от #87

    15:30 14.10.2025

  • 86 Ццц

    1 1 Отговор
    Нелегитимното от калното мазе ще изгние в Хага

    15:30 14.10.2025

  • 87 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #85 от "Борислав":

    За какво му е да преговаря като чувализира успешно ватата, малко му остава на бункерния милициотер! Алкосултаната е в разпад, почва глада и гражданските войни.

    15:32 14.10.2025

  • 88 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "анти украинец":

    Който прави войната неизбежна:) За грамотните е ясно кой я направи неизбежна.За неориентираната ни ш.оро.шня....на тях квот им каже Г.аля:) те не могат да мислят...

    Коментиран от #92, #93

    15:33 14.10.2025

  • 89 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДЕЧИЦА":

    не позна ...на КАКВО СА СПОСОБНИ ФАШИСТКАТА ЕВРОПЕЙСКА ШАЙКА С АКУШЕРКАТА ...СПОСОБНИ ДА ЗАТРИЯТ ЕВРОПА И СВЕТА КАТО ХИТЛЕР ...ЗА ДА СИ НАДДЕЛЕЯТ НА ФАШИСТКИЯ ИНАТ ...ДА ОКУПИРАЛИ РУСИЯ ...КОЯТО ЩЕ СПАСИ ВТОРИ ПЪТ ЕВРОПА ОТ ФАШИСТКАТА ШАЙКА

    15:34 14.10.2025

  • 90 Атина Палада

    1 4 Отговор
    А казаха ли кога ще пускат бензина в кочината с иранските ракети, все забравям да питам!

    Коментиран от #94, #97, #99

    15:34 14.10.2025

  • 91 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    А аз ще ти кажа моето предположение ! Най късно до пролетта , после една от страните ще предприеме нещо ! Ако вълците се разберат за далаверата - и по скоро !

    Коментиран от #146

    15:34 14.10.2025

  • 92 баба ти

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Атина Палада":

    Франция не беше ли гарант по Минският договор, който Украйна не спази и от там започна всичко?!

    Коментиран от #119

    15:34 14.10.2025

  • 93 анти украинец

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Атина Палада":

    Около две трети от света са или напълно равнодушни към Украйна (с привкус на леко съчувствие), или ги недолюбват като източник на проблеми от най-различен характер

    15:35 14.10.2025

  • 94 Вертоломей първи

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Атина Палада":

    Войната на Украйна е загубена, не знам защо продължават тъпо и упорито да натискат тя да продължи. Колкото по-рано приключи, толкова по-малко щети ще има както за самата Украйна, така и за ЕС!!!!

    Коментиран от #104

    15:36 14.10.2025

  • 95 Орфей

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Атина Палада":

    Бумерангът се върна: Европа изчисли загубите от собствените си санкции" , Замразяването на руските активи удари тежко ЕС. Инвестициите в еврозоната намаляват, все повече страни се отказват от еврото като резервна валута, а делът на разплащанията в него остава близо до историческото дъноВлошаването на енергийната ситуация обаче лишава продуктите на ЕС от конкурентоспособност. Еврото губи популярност както като резервна валута (през третото тримесечие на 2023 г. делът му е 18,07% срещу 19,16 през 2021 г.), така и като платежно средство. Съдейки по данните на СУИФТ, от миналия август разплащания

    Коментиран от #170

    15:36 14.10.2025

  • 96 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Но трябва да признаем, че тьота не е дала и копейка от лани, а сме тук от заран за да я подкрепяме, Галя май си плаша!

    Коментиран от #105, #106

    15:36 14.10.2025

  • 98 Другата истина

    2 1 Отговор
    Путин каза официално, той каза пред своя парламент, каза го публично, каза го пред целия свят, целта на Русия не е да превзема Украйна, нито дори да превзема част от нея, а да реши въпроса за руското малцинство в Донбас, като Крим вече се смята за руски. Това е причината - защитата на руското малцинство в Украйна, което, припомням, беше обект на закон, който му даваше по-малко права, отколкото на нормалните украинци. Това е законът от 1 юли 2021 г., очевидно никой не говореше за него в Европа, защото това е закон, който дискриминира едно население в зависимост от неговия етнически произход и това никой в една демокрация не може да го приеме, то хвърля сянка върху украинската демокрация, но това е друг въпрос. А освен това имаше декрет на Зеленски от март 2021 г. за отвоюването на Крим и южната част на страната, който имаше за цел отново да се поеме контрола върху териториите в южната част на страната, което включваше военна операция, военна офанзива, която се подготвяше от края на март 2021 г. Видахме украинските приготовления в района на Донбас за по-малко от година.

    15:37 14.10.2025

  • 99 Кольо

    6 1 Отговор

    До коментар #90 от "Атина Палада":

    Не мога да разбера, ние длъжни ли сме да наливаме постоянно милиарди в Украйна и в качеството на какви, да не сме я започнали тая война ние...Тия пари нали са пари на хората, не ги вади от джоба си нито Урсула, нито БайДън?А ако продължи войната 5 години, пак ли ще ги захранваме с мангизи и бомби?Те не мислят за мир, а за пари и оръжие!Елементарин пример: БайДън може ли да се бие с Великия Майк Тайсън, с каквото и да го захранват?

    Коментиран от #114

    15:38 14.10.2025

  • 100 Вярно ли е?

    2 1 Отговор
    Щом е написано във "Фейсбук" трябва да е вярно :))))))
    айде стига глупости

    15:38 14.10.2025

  • 101 Мандолина

    4 1 Отговор
    Ако имахте читав управляващ начело на страната, а не треторазреден палячо, много неща щяха да бъдат различни. Всичко върви към приключване - кексът, наречен Украйна, в момента се поделя. Неслучайно ще ви вкарат чужди войски в страната, ако вече не са го направили. Тъпчовците забраниха преговорите с Русия под натиска на рошавото чучело. Изборите са забранени. В края на месец март изтичат правомощията на Зеленски, а от края на май той въобще ще бъде незаконен. Страхотна демокрация! Но Русия била тоталитарна и недемократична. Сами си го направихте. Прословутата демокрация и стратегическо партньорство с хормонално сбъркани личности ви изяде главата.

    15:38 14.10.2025

  • 102 против ЕС

    2 1 Отговор
    На САЩ и глобалистите, Русия им трябва като "страшилище" за да има въобще НАТО. Не им трябва Русия с която да са в мир и да търгува нормално с Европа!
    Ако не е страшилище трябва да я предизвикат по всякакъв начин.
    Пък ако ще и да съсипят Европа

    15:38 14.10.2025

  • 103 Еленко

    3 2 Отговор
    Планът на Зельо за мир е ОЛИГОФРЕНСКИ. Искаш мир - говориш с тоя, с който си във война. Не с останалия свят

    15:39 14.10.2025

  • 104 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #94 от "Вертоломей първи":

    Украина няма как да загуби войната, войнатя е загуби блатния нужник още 2022г, сега остава разпада и майданите на калния площад, нямя как да оцелее бункерния страхливец, орките няма да му простят милионите загрузени без никакъв смисъл!

    Коментиран от #109, #110, #111

    15:39 14.10.2025

  • 105 Коко

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Атина Палада":

    Колко евроцента заработи днес?

    15:40 14.10.2025

  • 106 реалност

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Атина Палада":

    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, предал се в плен или застрелял т.нар. си командир украинец, слава.
    Никой не му се умира за на вироглавия зелен идiот парите, или ако си от централна или западна Украйна, защо да умираш за руснаците от източна, въобще, защо да умираш заради някаква си скапана територия, която ще я има и след тебе, но ти няма да си жив, за да си се "радваш".
    Супер средновековна идеология е това да умираш за родината.

    15:40 14.10.2025

  • 107 Дикси

    6 1 Отговор
    Само лозунги и заучени лакардии! И тук там по някоя лъжа! Да преговарят и да подписват примирие, докато още ги има и не са изчезнали като държава!

    15:40 14.10.2025

  • 108 Цирково шоу

    4 1 Отговор
    Драмата, е че хората искат да си живеят живота, а не да гинат и да бъдат насилствено мобилизирани против волята им. Това не е ДРАМА, това в АПОКАЛИПСИС за хората. Защо да си жертваш живота, заради някаква територия, която ще я има и след тебе. Е тука е драмата, че се поставя някаква кална земя пред човешкия живот. Ако смяташ обратното, значи си някакво недоразумение от третия свят.

    15:41 14.10.2025

  • 109 Вертоломей първи

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Атина Палада":

    Америте ме кефят, оръжието от нас, а от теб, зелен, да вдъхновиш собствения народ да мре за нашата цел, да навредим максимално на Русия чрез вас. Е, после вие може да изчезнете, но нищо, ще ви споменаваме известно време като герои, докато не си намерим следващите

    15:41 14.10.2025

  • 113 Хи Хи Хи

    1 1 Отговор
    Харесвам този израз - “унищожаване на украинския народ“, защото на практика се получава точно това. Вече няколко западни политици цинично заявяват, че в тази война, ако не загиват украинци, трябва да загиват американци/натовци. Затова оказваната помощ на Украйна била инвестиция в запазване на живота на собствените войници. Защото за да покорят Русия, ще трябва да воюват войски на НАТО, но в Брюксел и Вашингтон не искат това. А щом има правителство, готово да жертва народа си за техните интереси, защо пък да не използват тази готовност. И я използват, безжалостно, без срам и угризение на съвестта.

    15:43 14.10.2025

  • 115 Мартин

    2 1 Отговор
    днес повече от 50 чужди инвеститори контролират украинска обработваема земя.

    В статия от май 2022 г. в. „Australian National Review“ твърди, че американските компании Cargill, Dupont и Monsanto владеят 17 млн. хектара украинска земеделска земя (28%) от общо 61 млн. хектара. Именно те изнесоха през 2023 г. от Украйна 20 млн. тона зърно чрез прословутата зърнена сделка. Сред основните акционери в тези три компании са най-големите финансови холдинги в света - Vanguard, Blackstone и Blackrock, чиито централи са в САЩ. Крупни собственици на земеделска земя са и американската NCH Capital, френската AgroGeneration, SALIC от Саудитска Арабия и германските ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, а 5% владеят и китайски компании.

    15:43 14.10.2025

  • 116 Боби санчес

    3 1 Отговор
    С тая невменяема "непредизвикана" агресия се уляха! Тия хора не знаят ли, че всичко е документирано. На 21 януари 2022 Украинските официални лица публично, пред целия свят заявиха, че НИКОГА не са планирали да изпълнят Минск 2 и документа е невалиден. Въобще не поеха каквато и да било инициатива за допълнителни преговори, въпреки, че лицемерно заявиха, че са готови на такива. Едностранен изход от мирен договор, чрез който Укро-нацистката хунта са печелили време. Да се прикриваш зад мирен договор докато избиваш хиляди души - както военни така и цивилни е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО! Престъпление срещу Украинците и руснаците в Донбас! Това е лицемерно обявяване на война срещу бунтовниците и съответно Русия като техен закрилник. За 8 години освен да избиват хора, Укрите не изпълниха нито една точка от международно признатия договор, който щеше да направи Донбас автономия в Украйна, както сърбите си имат автономия в Босна и Херцеговина и в общи линии няма никакви ядове! Да възхваляват Бандера и неговите последователи като герои също е колосална провокация. Това са герои които проповядваха хомогенно украинско общество, което те постигаха чрез етнически чистки. Много наивно и безочливо, цял ЕС стана нео-нацистки колаборатори срещу Русия! Най-нелепата позиция която може да бъде заета! Срам и позор за свободните народи на Европа. Които са свободни два пъти, благодарение на Русия!

    15:44 14.10.2025

  • 117 Боби санчес

    4 1 Отговор

    До коментар #114 от "Атина Палада":

    С тая невменяема "непредизвикана" агресия се уляха! Тия хора не знаят ли, че всичко е документирано. На 21 януари 2022 Украинските официални лица публично, пред целия свят заявиха, че НИКОГА не са планирали да изпълнят Минск 2 и документа е невалиден. Въобще не поеха каквато и да било инициатива за допълнителни преговори, въпреки, че лицемерно заявиха, че са готови на такива. Едностранен изход от мирен договор, чрез който Укро-нацистката хунта са печелили време. Да се прикриваш зад мирен договор докато избиваш хиляди души - както военни така и цивилни е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО! Престъпление срещу Украинците и руснаците в Донбас! Това е лицемерно обявяване на война срещу бунтовниците и съответно Русия като техен закрилник. За 8 години освен да избиват хора, Укрите не изпълниха нито една точка от международно признатия договор, който щеше да направи Донбас автономия в Украйна, както сърбите си имат автономия в Босна и Херцеговина и в общи линии няма никакви ядове! Да възхваляват Бандера и неговите последователи като герои също е колосална провокация. Това са герои които проповядваха хомогенно украинско общество, което те постигаха чрез етнически чистки. Много наивно и безочливо, цял ЕС стана нео-нацистки колаборатори срещу Русия! Най-нелепата позиция която може да бъде заета! Срам и позор за свободните народи на Европа. Които са свободни два пъти, благодарение на Русия!

    15:45 14.10.2025

  • 118 Кольо

    3 1 Отговор

    До коментар #114 от "Атина Палада":

    Бъдещето на Украйна интересува САЩ и неговите подопечни европейци само в контекста на конфронтацията с Русия, а бъдещето на украинците „изобщо не представлява интерес“

    Коментиран от #127

    15:45 14.10.2025

  • 119 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "баба ти":

    Да ,беше! И Германия беше и Русия беше! Но всичко е било спектакъл от страна на Запад..Меркел го призна.И Оланд потвърди думите й!
    Проекта Украйна е далеч назад във времето замислен.Оше през 90-те години,когато я отделят.И Бжежински е писал за този проект и много други като него..

    Коментиран от #121, #123

    15:45 14.10.2025

  • 120 Лиляна

    3 1 Отговор
    Украйна влиза в състава на СССР със далеч по малка територия.. При СССР на Украйна се придават земи с цел да се внесе промишлен компонент на преобладаващо земеделската земя и се за кръгли територията като република.. Украйна излиза от СССР и денонсира договора по силата на който са й придадени тези земи, обаче не връща земите... Русия няма нищо напротив.. Но подписват договор, че Украйна се задължава да не влиза във военни съюзи, да остане неутрална, като в замяна запазва продадените (подарени) земи от Русия..
    След като Украйна нарушава този договор, Русия предприема стъпки за нарушението.
    Какво толкова неясно има?

    15:45 14.10.2025

  • 124 Пиер

    4 1 Отговор
    Този няма ли най-после да млъкне и седне на масата на преговори. Стига е лъгал, манипулирал и крал. Нека даде отчет къде отиват десетките милиарди военна и друга помощ за Украйна. Май доста от неговите хора изнесоха тези пари в офшорките и нещастните укри умират за идиотските му приумици. Не се наядоха и напиха на човешка кръв тези от ВПК !!!. А, толкова лесно може да се спре тази касапница.

    15:48 14.10.2025

  • 125 истински кольо

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Кольо":

    Никои не се интересува от Украйна освен няколко и..та начело на ЕС и оръжейните магнати в САЩ .Хората искат да живеят добре и спокойно,и изобщо не вярвам,че даването и подаряването на милярди се харесва на работещите хора във всяка една точка на Европа... шмръкни си сопола

    15:48 14.10.2025

  • 126 Орфей

    2 1 Отговор
    Ето какво каза Кенан през 1998 г., когато САЩ решиха да разширят НАТО: Мисля, че това е началото на нова Студена война. Мисля, че това е трагична грешка. Нямаше причина за това решение. Никой не заплашваше никого. Това разширяване ще накара бащите-основатели на страната ни да се обърнат в гробовете си (...) Разбира се, ще има лоша реакция от Русия и тогава разширителите на НАТО ще кажат - ние винаги сме ви казвали, че руснаците са такива - това просто е грешно."

    15:48 14.10.2025

  • 127 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #118 от "Кольо":

    Украина е имало много преди рушия ще я има много и след нея, това трябва да го запомните примитивните русороби!

    Коментиран от #163

    15:48 14.10.2025

  • 128 Орфей

    2 0 Отговор
    Джордж Кенан: Разширяването на НАТО е трагична грешка.Когато Сенатът на САЩ одобри разширяването на НАТО през май 1998 г., Джордж Кенан беше един от първите, които подчертаха колко голяма грешка е това. Кенан е архитектът на американската доктрина за сдържане на СССР. Тя се основава на известната дълга телеграма, която той изпраща до Вашингтон през 1946 г. като млад дипломат в Москва. След това Кенан оглави отдела за планиране на външната политика на Държавния департамент на САЩ

    15:48 14.10.2025

  • 129 Еленко

    3 0 Отговор
    Украинците не са питани скоро на избори какво биха искали! Може на повечето хора да им се иска ада да спре и да се преговаря, ама ние правоверните евроатлантици им казваме - правете каквото искате, но ще се биете, докато на Тръмп не му сменят чипа!!

    15:48 14.10.2025

  • 130 Неделин

    3 1 Отговор
    Укронацистите нападнаха и убиваха собствените си руско говорящи украински съграждани, включително жени, деца и старци. И дори убиваха и гориха живи българи на тяхна територия. САЩ и ЕС се правеха, че не забелязват този геноцид към собственото население. Русия ги търпя 8 години, след което отговори на молбата за помощ от самоопределилите се ДНР и ЛНР, след отказа на Украйна да спазва подписаните Мински споразумения. Това са факти, другото са измислици за подмяна на историята и манипулация на читателите.

    15:49 14.10.2025

  • 131 Факти

    3 1 Отговор
    Украйна изчерпва човешкия ресурс. Голяма част от идеологически настроените граждани вече са загинали в боя, а принудително мобилизираните нямат мотивация да се борят за идеите на киевския режим.

    15:49 14.10.2025

  • 133 Патиланец

    4 1 Отговор
    Докато урките спяха (като нас при Боко) управляващите им продадоха Украйна на американците.
    Квото кажат американците, това е.
    Те кадруват, те казват кой да кара влака.
    И англичаните.
    Тая Украйна не е на украинците.
    За осем години след Майдана само се въоръжиха и нищо друго.
    Корупцията голяма, стандартът на живот нисък. С единствената цел да бъдат използвани срещу Русия.
    Бандеровщината процъфтя, имат го и на пощенска марка дори.
    Но никой не протестира, дори и поляците защото трябва да има единство срещу Русия.
    Но тия неща ги разбират хора с необходимото оборудване между ушите.

    15:50 14.10.2025

  • 134 Пацифист

    3 1 Отговор
    Войната в Украина започна след организираният от Виктория Нюланд преврат. На 21 Февруари 2014г. Украинската опозиция + посланниците на Полша, Франция, Германия и ЕУ подписаха споразумение с Янукович за предсрочни избори до края на годината и съставяне на правителство на националното единство. След това Виктория Нюланд „благослови“ ЕУ и на следващия ден 22 Февруари 2014г. назначи Турчинов за президент (вместо Кличко). ЕУ не направи нищо за да накара опозицията да спази споразумението с Янукович и прие Нюлановата „багословия“. Така назначения Турчинов на 14 Април обяви „анти терористична операция“ против несъгласните с неконституционното му назначаване.

    15:50 14.10.2025

  • 135 Христина Б.

    2 0 Отговор
    Защо принуждават хора, които не искат да воюват, да го правят? Длъжен си да умреш за кое? Че си се родил на дадена територия ли? И какво от това? Нотариален акт за нея имаш ли? Аз за къщата си няма да умра , камо ли за имагинерна държава и шиши начело на нея. Нов дом се гради с труд за 10 г, нов живот има само ако се преродиш, ама надали

    Коментиран от #149

    15:50 14.10.2025

  • 136 скарпа

    3 0 Отговор
    Зеленски няма сам да се откаже. Прекалено е зависим от зависимостта си да е "единствения". Това е един самовлюбен човек, който бидейки на тоя пост се изживява като някакъв световен фактор. А това му действа като нарокотик. За такива хора преходът от величие към нормално състояние е НЕВЪЗМОЖЕН.
    Този не се вижда в живота ако не е президент. Вариант за него е само, ако стане нещо по-значимо от президент.
    Тоя по-скоро ще се самоубие, от колкото да се върне отново в киното и/или театъра.
    Казано простичко, този е НАРЦИС в много напреднал стадий.

    15:51 14.10.2025

  • 137 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Но най важното е груз 200 да не спира да върви с пълни вагони и камази към блатата, другото не е важно, пушечното месо на бункерното привършва!

    15:51 14.10.2025

  • 138 Вертоломей първи

    3 0 Отговор
    Зеленски трябва да бъде ликвидиран, за да настъпи спокойствие. Този народ се оказа много вироглав, нагъл, нахален с някакво странно чувство за превъзходство. До вчера никой не ги знаеше, днес научихме географията на 404. Няма нужда.

    15:51 14.10.2025

  • 139 Разград

    3 0 Отговор
    Европа и сащ си създадоха държава терорист Украйна,но ще дойде момент когато ще се чудят как да я спрът

    15:51 14.10.2025

  • 140 Вацлав

    2 0 Отговор
    Освен самата Украйна, Западът е големият губещ във войната. Управлявани от поколение неолиберали и атлантици, за които идеологията надделява над икономическия, военния и историческия здрав разум, те насърчиха и улесниха Украйна да води война срещу ядрена и индустриално-военна суперсила, която няма шанс да победи

    15:52 14.10.2025

  • 141 Неделин

    3 0 Отговор
    Имам въпрос? Защо всички украински герой бягат от Украйна? Бандера бяга в Мюнхен, Махно в Париж, Зеленски има имоти по целия свят, със сигурност ще избяга. Арестович, Залужни е в Лондон, още куп от управляващата клика, вече е в чужбина. Представяте ли си нашите герой, например Левски да отиде във Виена, а Ботев в Рим? Герой ли ще са, ако са се отметнали от идеите си и не са готови да се бият и да умрат за тях? Фалшиви герой, фалшива история, фалшива страна.

    15:52 14.10.2025

  • 142 Ялта

    3 0 Отговор
    Няма да унищожим планетата заради равновесието на украинската държава, която вече е напълно опустошена отвътре от собствените ѝ ръководители в ущърб на собственото им население! Това е налудно. Защо украинският народ не осъзнава експлоатацията, на което е подложена съдбата му?

    15:52 14.10.2025

  • 144 Славчо Трънски

    2 0 Отговор
    Всеки допълнителен ден, който този герой остава на власт, задълбочава разочарованието на милиони украинци от всичко, което киевската пропаганда им наби в главите и до което доведе политиката на киевския режим. И колкото по-нататък, толкова по-силна ще бъде ваксинацията срещу украинизма, изграден върху лъжи, фалшиви обещания и русофобия.

    За разлика от Хитлер, който се застреля, нарцистичният и страхлив Зеленски ще бъде убит от собствените си хора по заповед на Запада, приписвайки го на руснаците.

    15:53 14.10.2025

  • 146 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Пич":

    А моето е...взимане на Одеса ,изобщо откъсване на Украйна по море .Тогава тази територия наричана Украйна става безинтересна и естествено забравена,ненужна на никого ..Абсолютно съм сигурна,че достъп до море Украйна няма да има .
    Ако това не стане ,руснаците ще бутнат Кремъл барабар с Путин:)
    Русия не бърза по две причини
    1- смята украинците за свои народ и не иска бомбени килими .Пипа хирургически с минимални цивилни жертви
    2 причина - по този начин поставя Запад в агония ,сам със собствените си ръце да се унищожи..

    15:53 14.10.2025

  • 147 реалност

    2 0 Отговор
    Мда
    Само че светът не е толкова будаляв и помни, че:
     В последните 15 години Путин многократно изразяваше недоволство и притеснения за сигурността на Русия от безкрайното разширяване на НАТО и инсталирането на така натечения противоракетен щит в централна и източна Европа. Западът го игнорира. 
    2. Путин многократно говори за необходимостта от нова обща архитектура за сигурност - и на континента и в света. Западът отново го игнорира.

    3. През 2014-15 имаше подписани мирни споразумения в Минск с гаранти Франция и Германия. Меркел призна, че са подписали колкото да забаламосат Москва и да спечелят време да милитаризират Украйна.

    4. В края на 2021 Москва изпрати писмени предложения за мир и сигурност в региона. Западът отново се изсмя.

    5 . През април 2022 имаше мирни преговори в Турция. Борис Джонсън отхвърли възможността за мир, а главният преговарящ от страна на Киев бе застрелян като куче.

    Така че Зеленски може да си дърдори каквото иска. Фактите обаче казват друго. И сега западът и куклите му на конци ще сърбат каквото са си надробили.

    15:53 14.10.2025

  • 148 Гомез

    3 0 Отговор
    В ютуб все още стои видеото с изказването на Зеленски пред украинския парламент от 1 декември 2021 година - това е малко преди началото на конфликта, където пред всички заявява: "Украинската армия в момента е най-силната в СВЕТА, ако искате да си вземем Донбас - ДАВАЙТЕ! Давайте, докато не е късно!" Ами дадоха. Вече около 700 000 военн според западни източници! Искаха война - получиха я. А го избраха покрай обещанията му да спре конфликта...

    15:54 14.10.2025

  • 149 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 3 Отговор

    До коментар #135 от "Христина Б.":

    Бункерното принуждава затворници и мибилизирани да воюват на сила, а украинците си пазят домовете и децата от пиятия агресор , време е копейките глуповати да се опитате да го разберете това!

    Коментиран от #157, #158, #161, #162

    15:54 14.10.2025

  • 150 Точен анализ

    4 0 Отговор
    Каквото пъвикало такова се обадило. Властта в Украйна отдавна дърпа давола за опашката: беше ли раздухана антируска истерия-да беше; бяха ли създадени паравоенни фашистки организации по-късно припознати от армията-бяха; беше ли открадната част от руската история-да; бяха ли убити от влостите в Киев над 20 хил. руснаци в югоизточна и Южна Украйна през периода 2014-22 г.-уви да. Този въпросник може да продължи... ,дори руснаците изчакаха дълго. Я как САЩ и Израел защитават всеки свой гражданин или етнос, където и да е било по свита? Никакви доводи не са валидни за тезата, че те могат, а Русия не! И да вече съм русофил- лицемерието, наглостта и алчността на Запада и техните украински марионетки ме направиха.

    15:54 14.10.2025

  • 151 валдай

    5 0 Отговор
    Това, че съм едва ли не Украйна се бие и за сигурността на Европа малко се изтърка, даже повече- дъвката е доста горчива вече. Не знам какво има падането на Украйна и завземането на Донбас от Русия със сигурността на Европа, Русия нито може нито и е необходимо Европа, ако изключим като икономически партньор. Но глупавата Европа сама се дръпна, какво по-добро би имало за нас Русия и Европа ръка за ръка, е да ама някой не дава,не е удобно това партньорство. Русия им трябва, като страшилище

    15:54 14.10.2025

  • 152 реалност

    4 0 Отговор
    Русия започна СВО не за земя, а за хората, за неутрална Украйна и да няма нацисти за съсед. Това бе казано ясно и точно

    15:55 14.10.2025

  • 153 Украинска майка

    5 0 Отговор
    Ако имах възможност да попитам това объркано същество, бих му задал следния въпрос - как мисли, защо Запада насърчава Украйна и й помага с оръжие? От хуманност, от загриженост, от любов към украинците, защо? Каква е целта на Запада? Да помогне на Украйна да се възстанови и да стане една добре уредена държава или да я вкара в милиардни дългове и да отнеме ресурсите й? И дори да приемем, че е възможно Запада да спечели тази война, то как украинците ще живеят с враг до портата си? Аз съм сигурен, че Украйна може да се оправи само с подкрепата на руснаците и само ако води политика на добросъседство и икономическо сътрудничество с Русия. А Запада да си стои на запад и да спре да се домогва до ресурсите на другите държави, а търгува цивилизовано с тях.

    15:55 14.10.2025

  • 154 Вертоломей първи

    4 0 Отговор
    Украйна беше
    използвана и употребена като инструмент за създаване на ситуация и причини за дългогодишни санкции за Русия ,които пък санкции трябваше уж да доведат до достатъчно недоволство в Русия което да свали Путин от власт . Проблема е , че санкциите не работят и напрактика ги заобикалят западни фирми ,Путин си е отново на власт и не само това ,ами и Русия се превъоръжава със голяма скорост. Сега е момента да се помисли мира в Европа и Украйна ли е по важен и живота на милиони или ще преследваме до дупка падането на Путин от власт.

    Коментиран от #165

    15:55 14.10.2025

  • 155 батьо

    2 0 Отговор
    Минските споразумения задължиха страните в конфликта да прекратят огъня, да се откажат от разполагането на тежки въоръжения в буферната зона и да разменят пленници на принципа „всички за всички“. Украйна се ангажира да приеме закон за специалния статут на определени райони на Донецка и Луганска област и да проведе избори там, като вземе предвид мнението на жителите на Донбас.

    Мина време, но противоположната страна, с благословията на своите куратори, наруши изпълнението на всички точки от споразуменията.

    15:55 14.10.2025

  • 156 Обективни оценки

    4 0 Отговор
    На този крет-е-н всеки за всичко му е виновен, само той е чист като момина сълза. Стана президент и вместо да се грижи за интересите на собствения си народ и държава, слуша и изпълнява всички безумия на Запада. Започна война без да има грам мисъл, че няма шанс да спечели, а ще загуби младото поколение като ги прати в гробовете, болниците или чужбина. Губи ежедневно на фронта и обвинява собствените си ментори, че не му дават оръжие. Заявява, че няма да подпише нов договор за пренос на газ и Фицо му е виновен, че ще му спре тока. Виновен му е Орбан, че не му дава оръжие. Всички са виновни, само той в бяло.

    15:56 14.10.2025

  • 158 Христина Б.

    4 0 Отговор

    До коментар #149 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Най-справедливо е на мобилизация да подлежат всички, които изгарят от желание да се бият с "орките" и да си връщат териториите до границите от 1991 г. Или задължителна мобилизация само по идеология, а не по възраст и пол! И войнолюбивият Зеленски, барабар с цялото му правителство, парламент и администрация да бъдат пратени на фронта и лично да извоюват победата над нашествениците, щом са такива големи отворковци и войната толкова ги влече

    15:57 14.10.2025

  • 159 Боа

    3 0 Отговор
    Зеленски е едно лоби на неонацисти!

    15:58 14.10.2025

  • 160 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Карлос Друсар друсаното Карли":

    Че го дуаме ама он има прасковка као тебе!

    15:58 14.10.2025

  • 161 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Мартине смучкала си пак сиренясили фуища.

    15:58 14.10.2025

  • 163 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Атина Палада":

    Стига си писал от моя ник :) даже не знаеш,че Ленин създаде Украйна,а те му бутнаха паметника :)))

    15:59 14.10.2025

  • 164 🇧🇬Др.Тодар ЖИВКОВ 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Тъжен есенен безпомощен евроатлантически квич.

    16:00 14.10.2025

  • 165 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #154 от "Вертоломей първи":

    То само примитивните безмозъчни копейки вярват и повтарят глупостите на бункерното!

    Коментиран от #171

    16:00 14.10.2025

  • 166 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    А защо 50те години празнуват в ссср 350 години присъедшлиняване на Украина към рушлямията, издават пощенски марки и ордени, другарю мусорски!

    Коментиран от #167, #173, #180

    16:04 14.10.2025

  • 167 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #166 от "Последния Софиянец":

    Една година след като са заровили сатрапа сталин е това, 54та

    Коментиран от #168

    16:06 14.10.2025

  • 168 🇧🇬Др.Тодар ЖИВКОВ 🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #167 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    МартинКе смучкала си пак сиренясили фуища.

    16:10 14.10.2025

  • 170 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Орфей":

    То е ясно.Европа потъна.
    Единственото възможно спасение на Европа е Русия.Никой друг-нито Китай,нито САЩ ..никой .

    16:11 14.10.2025

  • 171 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #165 от "Атина Палада":

    КолежКЕ ,престани да пишеш от моя ник. Примитивни и неорентирани сте вие е.дно.клетъчната ш.оро.шня...Доказали сте се тук ,колко сте необразовани и г.лупави..

    16:15 14.10.2025

  • 172 горски

    5 0 Отговор
    Тръмп да каже на Зеленски да спре да бомбардира жилищните блокове и болниците в Русия. Такъв цинизъм имаше по време на нацистка Германия. Наглост и чувство за безнаказаност. И логичен край в бункера!

    16:18 14.10.2025

  • 174 брадатото джудже Белоноско

    2 0 Отговор
    Нещо изобщо не се сещам как ще го закрият това Осраинско небе ? Някой по в час с материята би ли ме открехнал ?

    16:23 14.10.2025

  • 176 Полит.коректен расист

    2 0 Отговор
    Светът трябва да те съди украйнска гнидо за умишлено разпалване на война която може да доведе до 3-та световна.
    Да ми строиш натовски бази на фащ по границата с Русия и после да ми се цъклиш като току що пръднал пред еврогейският парламент.
    Дори и най-влюбените в украйна знаят много добре как точно щеше фащ да реагира, ако Русия почнеше да строи бази в Мексико по границата с тексас !!!

    16:27 14.10.2025

  • 178 Съдията

    2 0 Отговор
    Съвсем простичко е, вдигаш бялото знаме, съгласяваш се с условията на Русия (договорени между другото със САЩ) и всичко приключва. Е, ще загубиш територии, поста си също, може и да те съдят украинците (няма да те обесят, нали си демократи), но това са дребни подробности.😂

    16:27 14.10.2025

  • 179 Атина Палада

    0 2 Отговор
    Но сига като се замисля, Европа така потъна, че от блатната джамахирия нищо не остана, суровинен придатък на китай, няма ги вече джлароте от европейските пазари, фалита и разпадя са в ход, нямя кой да спаси от глад ватите, Сащ няма да пращат бутчета като 90те години, а копейките освирепели и коричко хляб няма да дадат на гладните си братушки, те са им братя само на приказки по форумите!

    16:28 14.10.2025

  • 180 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #166 от "Последния Софиянец":

    Няма какво да ги отговоря, така ни повторяха от пасьоля, че леннин е измислил Украина, явно са зацравили,.че са празнували 300 г през 1954г, То май ленин е живял 1654, не длсъм сигурна кога е роден, за нас няма значение тизи противоремия и истината, важно е денги да обещават и ние повтаряме каквото ни кажат!

    16:32 14.10.2025

