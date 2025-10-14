Зеленски: Светът трябва да принуди Москва да седне на масата за истински преговори

Русия отново нанесе удари по украинската енергийна мрежа, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ, предаде БТА.
Светът може да лиши Москва от възможността да нанася удари по електроцентрали, електропреносни линии и газови обекти. За тази цел обаче небето на Украйна трябва да бъде затворено, подчерта Зеленски.
Украинският президент каза още, че нощните удари на Русия срещу градове и инфраструктура в Украйна продължават, като енергийните обекти са основна цел. Зеленски поясни, че тази нощ Русия е атакувала Украйна с 96 дрона и че при обстрел на болница в Харков с авиационни бомби са ранени 57 души. Украинският лидер окачестви обстрела на болницата като "чисто терористична и цинична атака срещу място, където се спасяват човешки животи".
"Енергийната инфраструктура в региона също бе засегната. В Кировоградска област бяха нанесени щети на гражданската инфраструктура, включително на железопътни съоръжения в две населени места. В Сумска област бяха нанесени удари по енергийни съоръжения и едно предприятие. Донецка област също беше атакувана. Където е необходимо, съответните служби работят и усилията за възстановяване продължават. Благодаря на всички, които участват в тях", каза Зеленски.
"Всеки ден и всяка нощ Русия нанася удари по електроцентрали и електропреносни линии, нашите газови съоръжения също са подложени на атаки", заяви Зеленски, като призова на Украйна да бъдат предоставени още системи за противовъздушна отбрана.
"Украйна се нуждае от достатъчни въздушни отбранителни способности, за да защити небето си от ракети, дронове и планиращи бомби, така че въздушният терор на Русия да стане безсмислен. Светът трябва да принуди Москва да седне на масата за истински преговори. Само мирът чрез сила може да доведе до резултат", подчерта Зеленски, като изрази благодарност към всички, които помагат на страната му.
Конвой на ООН с хуманитарна помощ стана днес мишена на руски удар в Херсонска област, в южната част на Украйна, заяви украинският областен управител Олександър Прокудин, цитиран от Франс прес. Той определи като чудо фактът, че при нападението няма ранени.
Конвоят от четири бели превозни средства със знаците на ООН, пренасящи тонове с помощи, са били подложени на руско нападение с дронове и артилерия в района на Билозерка. Една от машините е била подпалена, а друга - повредена сериозно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9689
15:04 14.10.2025
2 Ха ха ха ха
15:05 14.10.2025
3 Пич
Коментиран от #32
15:05 14.10.2025
4 Зеля
15:05 14.10.2025
5 Я пък тоя
15:05 14.10.2025
6 ДЕЧИЦА
Коментиран от #19, #89
15:06 14.10.2025
7 Смех, бате
Коментиран от #11
15:06 14.10.2025
8 Какви преговори бе
Преговори имаше , но ти слушаш рошавия Борко. Сега няма да ревеш, щото си незаконен, пресрочен, с изтекъл срок. Марш в бункера.
15:06 14.10.2025
9 Карлос Друсар друсаното Карли
15:07 14.10.2025
10 Баш Балък
15:08 14.10.2025
11 наша мара
До коментар #7 от "Смех, бате":пак се побара.
15:08 14.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Я пък тоя
15:08 14.10.2025
14 Наркос
Нали си " победител". Хахаха.....циври си...
15:09 14.10.2025
15 Хайо
15:09 14.10.2025
16 честен ционист
15:09 14.10.2025
17 Казах вече
15:10 14.10.2025
18 Тов. Членин
15:10 14.10.2025
19 Хайо
До коментар #6 от "ДЕЧИЦА":Този са му виновни наркотиците ,а на сайта кой му е виновен с ниското качество на журналистика ?
15:10 14.10.2025
20 Дааааа
Коментиран от #25
15:10 14.10.2025
21 Москва и да преговаря
Президент Зеленски да си гледа войната.
Путин вече е полегнал като бита руска мечка.
Коментиран от #31
15:10 14.10.2025
22 Стига вече
15:11 14.10.2025
23 Да питам бе
Коментиран от #78
15:11 14.10.2025
24 Де си ма?
15:12 14.10.2025
25 Каякви репарации
До коментар #20 от "Дааааа":на агресор. Ти съвсем си сбърка понятията.
Съд чакай в Хага. Имаше един Милошевич....
Коментиран от #35, #43
15:12 14.10.2025
26 Гоце
15:12 14.10.2025
27 Карлос Друсар друсаното Карли
Коментиран от #160
15:13 14.10.2025
28 Нещастник
Клоунче, вампирясало! Новата роля не ти приляга!
15:13 14.10.2025
29 Тома
15:13 14.10.2025
30 малииируснята има сърбежи ... 🤭😁
15:13 14.10.2025
31 Я пък тоя
До коментар #21 от "Москва и да преговаря":Сипете си още едно и не се занимавайте с политика!
15:13 14.10.2025
32 Атина Палада
До коментар #3 от "Пич":Руснаците го пазят Зеленски.
Коментиран от #50
15:14 14.10.2025
33 Идва нова среща
15:14 14.10.2025
34 Защо светът, бе байно?
15:15 14.10.2025
35 Съдът в Хага
До коментар #25 от "Каякви репарации":оправда Милошевич. Доказа, че е невинен. И краварите го го убиха....невинен. Чети бре ....т.п.
Коментиран от #45, #49
15:15 14.10.2025
36 Сатана Z
15:15 14.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Опааа
15:17 14.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Заядлив
15:18 14.10.2025
41 вехтия
15:18 14.10.2025
42 Kaлпазанин
15:19 14.10.2025
43 Атина Палада
До коментар #25 от "Каякви репарации":Съдът в Хага е кабилен само на такива като теб .:)))
Да не говоря,че той не е признат от ред държави,в това число и САЩ, Русия,Китай,Бразилия и още много други Но затова пък България и Сомалия го признават.Значи вас ще съдят там:)))
Коментиран от #62
15:19 14.10.2025
44 654321
15:19 14.10.2025
45 Чети ти
До коментар #35 от "Съдът в Хага":И майка му, и брат му се самоубиват. Семейна черта. И той в килията, докато си чака доживотната.
15:20 14.10.2025
46 604
15:20 14.10.2025
47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:20 14.10.2025
48 Вацлав
Света не се върти около тази никому ненужна о$райна и неговата к.омичн.а фигура, аман, бляк
Да приема и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и няма да има разруха и смърт, ама някой не му дава, бахti идиоta.
15:20 14.10.2025
49 Чети ти
До коментар #35 от "Съдът в Хага":И майка му, и брат му се самоубиват. Семейна черта. И той в килията, докато си чака доживотната.
15:21 14.10.2025
50 Пич
До коментар #32 от "Атина Палада":Зелю вече е стока със срок на годност ! Дотогава ще го пазят. Надявам се , после да го дадат на украинците , та те да го "пазят" !
Коментиран от #54
15:21 14.10.2025
51 Вертоломей първи
15:22 14.10.2025
52 Да,бе
15:23 14.10.2025
53 баба ти
Пак пълни глупости. Западът сам падна в капана на шизофренната си пропаганда:
От една страна ни разправят, че Русия е слаба, че ще й нанасят стратегическо поражение, че ще я принудят към мир чрез сила, че свършила оръжията и войниците, от друга ни разправят, че уж слабата Русия щяла да ги напада през 2030г., а те не били готови и въоръжени.....
Кое е от двете им твърдения е вярното:
Русия слаба ли е? И ако е слаба, защо не я принудят към мир, чрез сила сега докато е слаба??? Или Русия е силна и те трябва да са подготвяти до 2030г., когато щяла да ги нападне? А, защо ако Русия е силна не ги нападне сега, а ще ги чака до 2030г. да се подхотвят и едва тогава щяла да ги напада???
Пълна шизофрения, а????
Кога лъжат???
15:23 14.10.2025
54 Атина Палада
До коментар #50 от "Пич":Да,така е ,обаче мисля,че за сега срока на годност още не му е изтекъл:) Мисля,че е нужен още на руснаците..
Коментиран от #91
15:23 14.10.2025
55 Ццц
15:24 14.10.2025
56 Пич
Коментиран от #61
15:24 14.10.2025
57 реалност
15:24 14.10.2025
58 Украинска майка
15:24 14.10.2025
59 Лиляна
молят се на европейците, работят за евреите, умират за американците и за всичко това ненавиждат руснаците!"
Владимир Жириновски
15:24 14.10.2025
60 Цирково шоу
15:25 14.10.2025
61 Атина Палада
До коментар #56 от "Пич":Напълно си прав, от Киев за два дня до къде се докара бункерното с токчетата, срам!
15:25 14.10.2025
62 Така нар. "народен съд"
До коментар #43 от "Атина Палада":също не беше признаван от достойните български политици и интелигенция.
Което не попречи на каскетаджиите да се упражняват юридически..
15:25 14.10.2025
63 😆😆😆
15:25 14.10.2025
64 Дикси
15:25 14.10.2025
65 Гомез
15:25 14.10.2025
66 Марко Тотев
Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015 год
15:25 14.10.2025
67 Сатана Z
15:26 14.10.2025
68 Христина Б.
Коментиран от #84
15:26 14.10.2025
69 az СВО Победа 80
Нали щеше да я побеждаваш???
Що тъй стана???
🤣🤣🤣🤣
15:26 14.10.2025
70 Боби санчес
Тя е, че единствена в света на Русия е отказана безопасността й. НАТО се приближава агресивно до Русия последните 30+ години, заплашваики я. САЩ има 800 бази по света, болшинството са насочени срещу Русия. На 17 февруари 2022 беше подписан догивор между Великобритания,Полша и Украйна, защита. Раполагане английски войски в Украйна На 19 февруари 2022 Зеленски заяви, че ще разработва/разполага ядерно оръжие. Това изказване било посрещнато с ръкопляскания. Минските съглашения не бяха спазени от Украйна. Те забраняваха да се разполагат 150-200 те хиляди украински войски на 70 км. от Русия. Според тях Украйна трябваше да прговаря за мир с Донецк и Луганск. Украинската АТО от 2014 стрелаха по собствените си граждани в Източна Украйна, убивайки цивилни, включително 350 деца. Запознай се с Алеята на Ангелите в Донецк. Виктория Нюланд призна директно, че има разположени биологически оръжия в Украйна САЩ и Англия насъскваха Украйна срещу руснаците от 30 години.
15:26 14.10.2025
71 Преразказ
15:27 14.10.2025
72 Филип
15:27 14.10.2025
73 Ерик
15:27 14.10.2025
74 Балкани
15:28 14.10.2025
75 Орфей
Който го направи и ме убеди в това ще получи 100 евро превод, казвам го сериозно, за 2 години така и не прочетох или не чух достоверен анализ, който да доказва това, само гръмки и кухи фрази
15:28 14.10.2025
76 разумен
15:28 14.10.2025
77 az СВО ПОБЕДА80
15:28 14.10.2025
78 Глюпости ,
До коментар #23 от "Да питам бе":Он утанул , бе ...
15:28 14.10.2025
79 Николай Василев
„Виктория Нуланд от самото начало не искаше никаква дипломация, тя се занимаваше в Украйна с тайни операции за дестабилизиране на Русия. Сега, когато говорим за това как започна тази война, разбираме, че тази война започна, защото Нуланд го искаше. Войната беше започната, за да отслаби Русия и да създаде условия за унищожаване на нейната икономика. Именно за тези цели през 2014 г. беше организиран държавният преврат в Киев, след което бяха въведени клетки на ЦРУ в цяла Украйна. Дванадесет бази на американското разузнаване е трябвало да работят за дестабилизиране на Русия.
Преди това Путин многократно е заявявал, че нямаше да има военни действия в Украйна, ако не беше извършен преврат. Както отбеляза Путин, в продължение на много години НАТО разширява инфраструктурата на територията на съседната република, превръщайки я в „анти-Русия“, враждебна на Москва.
За да предотврати създаването на военен плацдарм, Русия се принуди да провежда специална операция за демилитаризация на Украйна."
15:28 14.10.2025
80 Пацифист
15:29 14.10.2025
81 ха ха
15:29 14.10.2025
82 анти украинец
И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
„Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.
И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
Коментиран от #88
15:29 14.10.2025
83 Тотален анализ
15:29 14.10.2025
84 Атина Палада
До коментар #68 от "Христина Б.":И аз съм оптимист ,обаче ти ме превъзхождаш:) Евала...
Коментиран от #95
15:30 14.10.2025
85 Борислав
Светът не е длъжен на никого за нищо!
Коментиран от #87
15:30 14.10.2025
86 Ццц
15:30 14.10.2025
87 Атина Палада
До коментар #85 от "Борислав":За какво му е да преговаря като чувализира успешно ватата, малко му остава на бункерния милициотер! Алкосултаната е в разпад, почва глада и гражданските войни.
15:32 14.10.2025
88 Атина Палада
До коментар #82 от "анти украинец":Който прави войната неизбежна:) За грамотните е ясно кой я направи неизбежна.За неориентираната ни ш.оро.шня....на тях квот им каже Г.аля:) те не могат да мислят...
Коментиран от #92, #93
15:33 14.10.2025
89 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #6 от "ДЕЧИЦА":не позна ...на КАКВО СА СПОСОБНИ ФАШИСТКАТА ЕВРОПЕЙСКА ШАЙКА С АКУШЕРКАТА ...СПОСОБНИ ДА ЗАТРИЯТ ЕВРОПА И СВЕТА КАТО ХИТЛЕР ...ЗА ДА СИ НАДДЕЛЕЯТ НА ФАШИСТКИЯ ИНАТ ...ДА ОКУПИРАЛИ РУСИЯ ...КОЯТО ЩЕ СПАСИ ВТОРИ ПЪТ ЕВРОПА ОТ ФАШИСТКАТА ШАЙКА
15:34 14.10.2025
90 Атина Палада
Коментиран от #94, #97, #99
15:34 14.10.2025
91 Пич
До коментар #54 от "Атина Палада":А аз ще ти кажа моето предположение ! Най късно до пролетта , после една от страните ще предприеме нещо ! Ако вълците се разберат за далаверата - и по скоро !
Коментиран от #146
15:34 14.10.2025
92 баба ти
До коментар #88 от "Атина Палада":Франция не беше ли гарант по Минският договор, който Украйна не спази и от там започна всичко?!
Коментиран от #119
15:34 14.10.2025
93 анти украинец
До коментар #88 от "Атина Палада":Около две трети от света са или напълно равнодушни към Украйна (с привкус на леко съчувствие), или ги недолюбват като източник на проблеми от най-различен характер
15:35 14.10.2025
94 Вертоломей първи
До коментар #90 от "Атина Палада":Войната на Украйна е загубена, не знам защо продължават тъпо и упорито да натискат тя да продължи. Колкото по-рано приключи, толкова по-малко щети ще има както за самата Украйна, така и за ЕС!!!!
Коментиран от #104
15:36 14.10.2025
95 Орфей
До коментар #84 от "Атина Палада":Бумерангът се върна: Европа изчисли загубите от собствените си санкции" , Замразяването на руските активи удари тежко ЕС. Инвестициите в еврозоната намаляват, все повече страни се отказват от еврото като резервна валута, а делът на разплащанията в него остава близо до историческото дъноВлошаването на енергийната ситуация обаче лишава продуктите на ЕС от конкурентоспособност. Еврото губи популярност както като резервна валута (през третото тримесечие на 2023 г. делът му е 18,07% срещу 19,16 през 2021 г.), така и като платежно средство. Съдейки по данните на СУИФТ, от миналия август разплащания
Коментиран от #170
15:36 14.10.2025
96 Атина Палада
Коментиран от #105, #106
15:36 14.10.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Другата истина
15:37 14.10.2025
99 Кольо
До коментар #90 от "Атина Палада":Не мога да разбера, ние длъжни ли сме да наливаме постоянно милиарди в Украйна и в качеството на какви, да не сме я започнали тая война ние...Тия пари нали са пари на хората, не ги вади от джоба си нито Урсула, нито БайДън?А ако продължи войната 5 години, пак ли ще ги захранваме с мангизи и бомби?Те не мислят за мир, а за пари и оръжие!Елементарин пример: БайДън може ли да се бие с Великия Майк Тайсън, с каквото и да го захранват?
Коментиран от #114
15:38 14.10.2025
100 Вярно ли е?
айде стига глупости
15:38 14.10.2025
101 Мандолина
15:38 14.10.2025
102 против ЕС
Ако не е страшилище трябва да я предизвикат по всякакъв начин.
Пък ако ще и да съсипят Европа
15:38 14.10.2025
103 Еленко
15:39 14.10.2025
104 Атина Палада
До коментар #94 от "Вертоломей първи":Украина няма как да загуби войната, войнатя е загуби блатния нужник още 2022г, сега остава разпада и майданите на калния площад, нямя как да оцелее бункерния страхливец, орките няма да му простят милионите загрузени без никакъв смисъл!
Коментиран от #109, #110, #111
15:39 14.10.2025
105 Коко
До коментар #96 от "Атина Палада":Колко евроцента заработи днес?
15:40 14.10.2025
106 реалност
До коментар #96 от "Атина Палада":Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, предал се в плен или застрелял т.нар. си командир украинец, слава.
Никой не му се умира за на вироглавия зелен идiот парите, или ако си от централна или западна Украйна, защо да умираш за руснаците от източна, въобще, защо да умираш заради някаква си скапана територия, която ще я има и след тебе, но ти няма да си жив, за да си се "радваш".
Супер средновековна идеология е това да умираш за родината.
15:40 14.10.2025
107 Дикси
15:40 14.10.2025
108 Цирково шоу
15:41 14.10.2025
109 Вертоломей първи
До коментар #104 от "Атина Палада":Америте ме кефят, оръжието от нас, а от теб, зелен, да вдъхновиш собствения народ да мре за нашата цел, да навредим максимално на Русия чрез вас. Е, после вие може да изчезнете, но нищо, ще ви споменаваме известно време като герои, докато не си намерим следващите
15:41 14.10.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Хи Хи Хи
15:43 14.10.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Мартин
В статия от май 2022 г. в. „Australian National Review“ твърди, че американските компании Cargill, Dupont и Monsanto владеят 17 млн. хектара украинска земеделска земя (28%) от общо 61 млн. хектара. Именно те изнесоха през 2023 г. от Украйна 20 млн. тона зърно чрез прословутата зърнена сделка. Сред основните акционери в тези три компании са най-големите финансови холдинги в света - Vanguard, Blackstone и Blackrock, чиито централи са в САЩ. Крупни собственици на земеделска земя са и американската NCH Capital, френската AgroGeneration, SALIC от Саудитска Арабия и германските ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, а 5% владеят и китайски компании.
15:43 14.10.2025
116 Боби санчес
15:44 14.10.2025
117 Боби санчес
До коментар #114 от "Атина Палада":С тая невменяема "непредизвикана" агресия се уляха! Тия хора не знаят ли, че всичко е документирано. На 21 януари 2022 Украинските официални лица публично, пред целия свят заявиха, че НИКОГА не са планирали да изпълнят Минск 2 и документа е невалиден. Въобще не поеха каквато и да било инициатива за допълнителни преговори, въпреки, че лицемерно заявиха, че са готови на такива. Едностранен изход от мирен договор, чрез който Укро-нацистката хунта са печелили време. Да се прикриваш зад мирен договор докато избиваш хиляди души - както военни така и цивилни е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО! Престъпление срещу Украинците и руснаците в Донбас! Това е лицемерно обявяване на война срещу бунтовниците и съответно Русия като техен закрилник. За 8 години освен да избиват хора, Укрите не изпълниха нито една точка от международно признатия договор, който щеше да направи Донбас автономия в Украйна, както сърбите си имат автономия в Босна и Херцеговина и в общи линии няма никакви ядове! Да възхваляват Бандера и неговите последователи като герои също е колосална провокация. Това са герои които проповядваха хомогенно украинско общество, което те постигаха чрез етнически чистки. Много наивно и безочливо, цял ЕС стана нео-нацистки колаборатори срещу Русия! Най-нелепата позиция която може да бъде заета! Срам и позор за свободните народи на Европа. Които са свободни два пъти, благодарение на Русия!
15:45 14.10.2025
118 Кольо
До коментар #114 от "Атина Палада":Бъдещето на Украйна интересува САЩ и неговите подопечни европейци само в контекста на конфронтацията с Русия, а бъдещето на украинците „изобщо не представлява интерес“
Коментиран от #127
15:45 14.10.2025
119 Атина Палада
До коментар #92 от "баба ти":Да ,беше! И Германия беше и Русия беше! Но всичко е било спектакъл от страна на Запад..Меркел го призна.И Оланд потвърди думите й!
Проекта Украйна е далеч назад във времето замислен.Оше през 90-те години,когато я отделят.И Бжежински е писал за този проект и много други като него..
Коментиран от #121, #123
15:45 14.10.2025
120 Лиляна
След като Украйна нарушава този договор, Русия предприема стъпки за нарушението.
Какво толкова неясно има?
15:45 14.10.2025
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Пиер
15:48 14.10.2025
125 истински кольо
До коментар #122 от "Кольо":Никои не се интересува от Украйна освен няколко и..та начело на ЕС и оръжейните магнати в САЩ .Хората искат да живеят добре и спокойно,и изобщо не вярвам,че даването и подаряването на милярди се харесва на работещите хора във всяка една точка на Европа... шмръкни си сопола
15:48 14.10.2025
126 Орфей
15:48 14.10.2025
127 Атина Палада
До коментар #118 от "Кольо":Украина е имало много преди рушия ще я има много и след нея, това трябва да го запомните примитивните русороби!
Коментиран от #163
15:48 14.10.2025
128 Орфей
15:48 14.10.2025
129 Еленко
15:48 14.10.2025
130 Неделин
15:49 14.10.2025
131 Факти
15:49 14.10.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Патиланец
Квото кажат американците, това е.
Те кадруват, те казват кой да кара влака.
И англичаните.
Тая Украйна не е на украинците.
За осем години след Майдана само се въоръжиха и нищо друго.
Корупцията голяма, стандартът на живот нисък. С единствената цел да бъдат използвани срещу Русия.
Бандеровщината процъфтя, имат го и на пощенска марка дори.
Но никой не протестира, дори и поляците защото трябва да има единство срещу Русия.
Но тия неща ги разбират хора с необходимото оборудване между ушите.
15:50 14.10.2025
134 Пацифист
15:50 14.10.2025
135 Христина Б.
Коментиран от #149
15:50 14.10.2025
136 скарпа
Този не се вижда в живота ако не е президент. Вариант за него е само, ако стане нещо по-значимо от президент.
Тоя по-скоро ще се самоубие, от колкото да се върне отново в киното и/или театъра.
Казано простичко, този е НАРЦИС в много напреднал стадий.
15:51 14.10.2025
137 Атина Палада
15:51 14.10.2025
138 Вертоломей първи
15:51 14.10.2025
139 Разград
15:51 14.10.2025
140 Вацлав
15:52 14.10.2025
141 Неделин
15:52 14.10.2025
142 Ялта
15:52 14.10.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Славчо Трънски
За разлика от Хитлер, който се застреля, нарцистичният и страхлив Зеленски ще бъде убит от собствените си хора по заповед на Запада, приписвайки го на руснаците.
15:53 14.10.2025
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Атина Палада
До коментар #91 от "Пич":А моето е...взимане на Одеса ,изобщо откъсване на Украйна по море .Тогава тази територия наричана Украйна става безинтересна и естествено забравена,ненужна на никого ..Абсолютно съм сигурна,че достъп до море Украйна няма да има .
Ако това не стане ,руснаците ще бутнат Кремъл барабар с Путин:)
Русия не бърза по две причини
1- смята украинците за свои народ и не иска бомбени килими .Пипа хирургически с минимални цивилни жертви
2 причина - по този начин поставя Запад в агония ,сам със собствените си ръце да се унищожи..
15:53 14.10.2025
147 реалност
Само че светът не е толкова будаляв и помни, че:
В последните 15 години Путин многократно изразяваше недоволство и притеснения за сигурността на Русия от безкрайното разширяване на НАТО и инсталирането на така натечения противоракетен щит в централна и източна Европа. Западът го игнорира.
2. Путин многократно говори за необходимостта от нова обща архитектура за сигурност - и на континента и в света. Западът отново го игнорира.
3. През 2014-15 имаше подписани мирни споразумения в Минск с гаранти Франция и Германия. Меркел призна, че са подписали колкото да забаламосат Москва и да спечелят време да милитаризират Украйна.
4. В края на 2021 Москва изпрати писмени предложения за мир и сигурност в региона. Западът отново се изсмя.
5 . През април 2022 имаше мирни преговори в Турция. Борис Джонсън отхвърли възможността за мир, а главният преговарящ от страна на Киев бе застрелян като куче.
Така че Зеленски може да си дърдори каквото иска. Фактите обаче казват друго. И сега западът и куклите му на конци ще сърбат каквото са си надробили.
15:53 14.10.2025
148 Гомез
15:54 14.10.2025
149 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #135 от "Христина Б.":Бункерното принуждава затворници и мибилизирани да воюват на сила, а украинците си пазят домовете и децата от пиятия агресор , време е копейките глуповати да се опитате да го разберете това!
Коментиран от #157, #158, #161, #162
15:54 14.10.2025
150 Точен анализ
15:54 14.10.2025
151 валдай
15:54 14.10.2025
152 реалност
15:55 14.10.2025
153 Украинска майка
15:55 14.10.2025
154 Вертоломей първи
използвана и употребена като инструмент за създаване на ситуация и причини за дългогодишни санкции за Русия ,които пък санкции трябваше уж да доведат до достатъчно недоволство в Русия което да свали Путин от власт . Проблема е , че санкциите не работят и напрактика ги заобикалят западни фирми ,Путин си е отново на власт и не само това ,ами и Русия се превъоръжава със голяма скорост. Сега е момента да се помисли мира в Европа и Украйна ли е по важен и живота на милиони или ще преследваме до дупка падането на Путин от власт.
Коментиран от #165
15:55 14.10.2025
155 батьо
Мина време, но противоположната страна, с благословията на своите куратори, наруши изпълнението на всички точки от споразуменията.
15:55 14.10.2025
156 Обективни оценки
15:56 14.10.2025
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Христина Б.
До коментар #149 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Най-справедливо е на мобилизация да подлежат всички, които изгарят от желание да се бият с "орките" и да си връщат териториите до границите от 1991 г. Или задължителна мобилизация само по идеология, а не по възраст и пол! И войнолюбивият Зеленски, барабар с цялото му правителство, парламент и администрация да бъдат пратени на фронта и лично да извоюват победата над нашествениците, щом са такива големи отворковци и войната толкова ги влече
15:57 14.10.2025
159 Боа
15:58 14.10.2025
160 гост
До коментар #27 от "Карлос Друсар друсаното Карли":Че го дуаме ама он има прасковка као тебе!
15:58 14.10.2025
161 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #149 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Мартине смучкала си пак сиренясили фуища.
15:58 14.10.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Атина Палада
До коментар #127 от "Атина Палада":Стига си писал от моя ник :) даже не знаеш,че Ленин създаде Украйна,а те му бутнаха паметника :)))
15:59 14.10.2025
164 🇧🇬Др.Тодар ЖИВКОВ 🇧🇬
16:00 14.10.2025
165 Атина Палада
До коментар #154 от "Вертоломей първи":То само примитивните безмозъчни копейки вярват и повтарят глупостите на бункерното!
Коментиран от #171
16:00 14.10.2025
166 Последния Софиянец
Коментиран от #167, #173, #180
16:04 14.10.2025
167 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #166 от "Последния Софиянец":Една година след като са заровили сатрапа сталин е това, 54та
Коментиран от #168
16:06 14.10.2025
168 🇧🇬Др.Тодар ЖИВКОВ 🇧🇬
До коментар #167 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":МартинКе смучкала си пак сиренясили фуища.
16:10 14.10.2025
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Атина Палада
До коментар #95 от "Орфей":То е ясно.Европа потъна.
Единственото възможно спасение на Европа е Русия.Никой друг-нито Китай,нито САЩ ..никой .
16:11 14.10.2025
171 Атина Палада
До коментар #165 от "Атина Палада":КолежКЕ ,престани да пишеш от моя ник. Примитивни и неорентирани сте вие е.дно.клетъчната ш.оро.шня...Доказали сте се тук ,колко сте необразовани и г.лупави..
16:15 14.10.2025
172 горски
16:18 14.10.2025
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 брадатото джудже Белоноско
16:23 14.10.2025
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Полит.коректен расист
Да ми строиш натовски бази на фащ по границата с Русия и после да ми се цъклиш като току що пръднал пред еврогейският парламент.
Дори и най-влюбените в украйна знаят много добре как точно щеше фащ да реагира, ако Русия почнеше да строи бази в Мексико по границата с тексас !!!
16:27 14.10.2025
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Съдията
16:27 14.10.2025
179 Атина Палада
16:28 14.10.2025
180 Атина Палада
До коментар #166 от "Последния Софиянец":Няма какво да ги отговоря, така ни повторяха от пасьоля, че леннин е измислил Украина, явно са зацравили,.че са празнували 300 г през 1954г, То май ленин е живял 1654, не длсъм сигурна кога е роден, за нас няма значение тизи противоремия и истината, важно е денги да обещават и ние повтаряме каквото ни кажат!
16:32 14.10.2025