Кремъл: Военната операция в Украйна продължава заради липсата на алтернатива

Русия продължава специалната си военна операция в Украйна поради липсата на други възможности, но остава отворена за мирно решение на конфликта. Това заяви на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава News.bg.
„Русия е готова за мирно уреждане. В момента страната продължава специалната си военна операция, защото няма алтернатива“, подчерта Песков, като добави, че Москва запазва своята откритост и готовност за диалог.
„По един или друг начин Русия ще защити своите интереси и ще постигне поставените цели“, увери прессекретарят на руския президент.
Коментарът му бе направен в отговор на изявлението на френския държавен глава Еманюел Макрон, който обвини Москва в „войнствен инат“ и предупреди, че ще последва „възмездие“, ако Русия не се върне на масата за преговори.
Според Песков, Украйна - с подкрепата на западните си съюзници – продължава да отхвърля предложения за уреждане на конфликта, основани на справедливи принципи.
3 стоян георгиев
Коментиран от #7
13:57 14.10.2025
4 Българин
13:58 14.10.2025
5 Пламен
13:58 14.10.2025
6 раша нямали алтернатива на войната
Коментиран от #10
13:59 14.10.2025
7 Дим
До коментар #3 от "стоян георгиев":До Димитровден някъде.
Коментиран от #12
13:59 14.10.2025
9 Георгиев
От малък Педро беше хилаво, бледо дете с лице на малък лалугер — така го наричаха и му се смееха децата в квартала. Той се криеше от подигравките, но най-вече се срамуваше от фамилията си — Георгиев. Тя му се струваше прекалено българска, назадничава и му тежеше като камък, който не можеше да хвърли.
Когато порасна, Педро тръгна към Волга, за да се „преобърне“ в нов човек. Там, в сивите сенки на къпещите се в мъгла води, един московски поп от КГБ на име Гундяев го прекръсти и му даде името Волгин. Леко, почти незабележимо, го „дангоса на врата“ с един странен знак — някой би казал, дяволски. Педро се върна в България с ново фамилно име и с осезаема промяна в поведението: излъчваше демонична решимост, отдаден на социализма и на необяснимата, обсебваща любов към Русия.
Коментиран от #11, #69
14:00 14.10.2025
10 Атина Палада
До коментар #6 от "раша нямали алтернатива на войната":Няколко месеца след началото на тридневната СВО рускини започнаха да раждат негърчета:)
Коментиран от #24
14:00 14.10.2025
11 Георгиев
До коментар #9 от "Георгиев":Годините минаха. С помощта на тъмни и бюрократични мистерии Педро Волгин застана в Европарламента. Там се превърна в шумно мини-торнадо — громеше ЕС, сееше раздори в европейското единство, а тайно пълнеше малки торби с евро като истински демон на бюрокрацията. Колегите му го гледаха с недоумение, съседите се шегуваха зад гърба му, но Волгин нямаше време за смях — любовта му към Путин го изгаряше отвътре като червен феникс.
Въпреки неистовите му усилия, ЕС остана непокътнат и непобеден. И тогава се случи обратът: онова, което той най-много обичаше, се разпадна — Руската федерация се сгромоляса. Гордостта на Педро кървеше като Волга, на която някога бе покръстен.
Със затъмнено съзнание и отчаян поглед се луташе по коридорите на парламента, докато в мислите му проблясваше само едно: „Как да отмъстя?“ Изведнъж го осени идея. Промъкна се скришом до партийните сейфове на антируската коалиция, натъпка два куфара с евро до пръсване и бързо изскочи на улицата. Излъчваше смешна увереност и силна надежда, че ще хване такси за първия самолет до Москва.
И тогава — изневиделица — автобус, облечен в предизборен плакат с огромния лик на Урсула фон дер Лайен, го блъсна. Куфарите се разтвориха с пукот, банкнотите извиха лека буря във въздуха. Волгин остана на пътя, лежащ сред купчина евро, с тъжен, но влюбен поглед — сякаш казваше: „Путин, ще бъдем заедно и след смъртта.“
Коментиран от #17
14:01 14.10.2025
12 стоян георгиев
До коментар #7 от "Дим":Така е.не казват от кога да броим.нямало алтернатива и за това блатните продължават.страхотна логика.украйна не ще да изчезне.
14:01 14.10.2025
13 да питам
Коментиран от #22, #31
14:01 14.10.2025
14 Сатана Z
14:02 14.10.2025
15 Я пък тоя
14:02 14.10.2025
16 Уфф
14:03 14.10.2025
17 стоян георгиев
До коментар #11 от "Георгиев":Другаря Волгин изкара целия си живот на работа в държавното радио на страна от ес и нато а сега е депутат от европарламента.винаги на сянка и винаги в евро.ама мрази ес нато и еврото....
14:03 14.10.2025
18 Ддд
14:04 14.10.2025
19 прав е
14:05 14.10.2025
22 Да кажем
До коментар #13 от "да питам":СВО във война
14:06 14.10.2025
23 СВО в Курска и Белгород продължава:
Коментиран от #33
14:06 14.10.2025
24 Атина Палада
До коментар #10 от "Атина Палада":КолежКЕ,неграмотна си да си съчиниш свой ник,това го разбрахме,но поне не лъжи .Това,което си написал иде реч за Англия .Там белите англичанки раждат такива..Имаше и информация в медиите за това а ти го преписваш на рускини.
Коментиран от #26, #41
14:07 14.10.2025
25 Путин Фашист на инат
14:08 14.10.2025
26 брях брях
До коментар #24 от "Атина Палада":В руските социални мрежи през последните години се напълни с експертни съвети за рускините как най-бързо да омаят ... арабин и да се изнесат от РФ. За турчин също става. Големите турски градове в Азия вече имат руски квартали.
Коментиран от #29
14:09 14.10.2025
27 ха ха хааа
14:09 14.10.2025
28 Я пък тоя
До коментар #21 от "Николова":Като има какво чакат!? Да тръгват.
14:09 14.10.2025
29 стоян георгиев
До коментар #26 от "брях брях":Това е щото в русия е супер.питай волгин сменя еврото от брюксел в рубли и скоро ще се изнесе към магадан заедно с жената и детето!
14:10 14.10.2025
30 Българин
Коментиран от #32, #34, #40
14:10 14.10.2025
31 Атина Палада
До коментар #13 от "да питам":СВО е ,точно ,както я обяви Русия!Война е ,когато има бомбени килими както в Ирак!
Докато театрите,дискотеките в Украйна работят, не е война .
14:11 14.10.2025
32 Руснак бес крак
До коментар #30 от "Българин":Верно ли Путин иска мирно да придобие 4 региона от Украйна и да унищожи мирно "сатанистите" в Украйна?
Коментиран от #36
14:12 14.10.2025
33 мдаааа
До коментар #23 от "СВО в Курска и Белгород продължава:":ВСВ не е това , което е ! Тепърва - ЩЕ ...
14:12 14.10.2025
34 стоян георгиев
До коментар #30 от "Българин":Какъв е мирния план на русия и защо не се изтегли от окупираните територии щом иска мир?
Коментиран от #42
14:12 14.10.2025
35 Гардиан
с иницяли Б. Дж. е получил дарение 1 милион паунда от крупен произнодител на дронове и оръжие !
Още 2022-ра Б.Дж. е правил всичко възможно
канфриктът в териториалния термин уКраИна
да не стигне до мирно решение, а да продължи и да се разраства!, в следствие на което взаимно се избити вече над милион православни християни !
14:13 14.10.2025
36 стоян георгиев
До коментар #32 от "Руснак бес крак":Така са му казали да пише!
14:13 14.10.2025
37 Пламен
Коментиран от #39
14:13 14.10.2025
39 Атина Палада
До коментар #37 от "Пламен":Не лъжи .В Русия вече свободно говорят за истински удар по менторите на хунтата в Киев.
"Нямат нито пари,нито оръжие ,да ги ударим истински и да ги довършим" такива са изказванията на руснаците.
Путин едва ги сдържа..
Коментиран от #44, #46, #51, #52, #54
14:16 14.10.2025
41 аz СВО Победа 80
До коментар #24 от "Атина Палада":Да но!Ако Сталин стане от гроба и види как рускините раждат нигерийчета и кубинччета ще гръмне Путин публично.🤣🤣🤣
Коментиран от #45
14:18 14.10.2025
42 Атина Палада
До коментар #34 от "стоян георгиев":Мирният план на Русия е идентичен с мирният план на САЩ при Кубинската криза!
Коментиран от #55
14:18 14.10.2025
43 Палавата ,
До коментар #38 от "Атина Палада":Ти знаеш ли , колко българи , етнически , има в Украйна ?! За русь - Усрусь ..
Коментиран от #53
14:19 14.10.2025
44 Мишел
До коментар #39 от "Атина Палада":Дай източника!
Коментиран от #47, #49
14:19 14.10.2025
45 Атина Палада
До коментар #41 от "аz СВО Победа 80":Не рускините а англичанките раждат такива а вече и западно европейките..И знаеш ли на Сталин колко му пука за англичанките? Точно,колкото и за миналогодишният сняг:(((
Коментиран от #48
14:20 14.10.2025
46 Геро
До коментар #39 от "Атина Палада":Нали знаеш че мнението на от-падък като теб няма никакво значение.
14:20 14.10.2025
47 Определено
До коментар #44 от "Мишел":Ти пък от прозд руски трол искаш източник.
14:22 14.10.2025
48 аz СВО ПОБЕДА 80
До коментар #45 от "Атина Палада":И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?
14:23 14.10.2025
49 Атина Палада
До коментар #44 от "Мишел":Ха,че добрУтро:))) ти на коя планета живееш?
Това се пише и то в европейските медии от месец насам..Цитират изказванията на руснаци,и то поименно ..Източници...преглеждай европейските СМИ..Срещала съм го в немски издания,гръцки ,френски и едно английско..
14:24 14.10.2025
50 КОГО БАЛАМОСВАМЕ, БАЛАЛАЙКИ
От ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ОДЕСА, СУМИ, ХАРКОВ...ТО ЖЕ!
2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ ЗА 5 ДНЯ а 22 Фашистки РЕПУБЛИКИ и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким още си ги връщат!!
12 години в Крим и ДОНБАС и...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!!!
АааааааХахахаха
А вие си го наричайте както щете
14:26 14.10.2025
51 Чичак
До коментар #39 от "Атина Палада":Нямаха оръжие и пари в началото когато русия ги нападна и....Киев за три дни....сега имат всичко, скоро и томахавките
Коментиран от #56, #59
14:26 14.10.2025
52 стоян георгиев
До коментар #39 от "Атина Палада":Кога да чакаме Киев за три дена?толкова сдържане че вече не се издържа...хаха
14:30 14.10.2025
53 Атина Палада
До коментар #43 от "Палавата ,":Не,не зная:))) Факт е,че едно 25 годишно българско момче беше хванато на улицата и изпратено на едноседмично обучение и после за фронта.Със съдействието на Б.Борисов го бяха пуснали Хунтата в Киев хваща по улиците повече българи,унгарци и от останалите диаспори .На Запад към Лвов -поляците не ги закача ..
Та,не разбрах Пеевски от кой ще защитава българите в Украйна.Най вероятно от хунтата в Киев.
Коментиран от #57, #58
14:30 14.10.2025
54 АааааааХахахаха
До коментар #39 от "Атина Палада":Едва ги сдържа да не побегнат като от ОНЯ ГОТВАЧ! АааааааХахахаха
Ма ного си проЗДТ! АааааааХахахаха
87% от мунициите ( снаряди, патрони,мини,гранати и т.н) са ...С.Корейски!
98% от дроновете са...Ирански!
82 % от въоръжените на П едерацията е УНИщожено!! Факт
14:31 14.10.2025
55 стоян георгиев
До коментар #42 от "Атина Палада":До колкото знам куба не е окупирана.шо е окупирана част от украйна.нали плана е същия?
Коментиран от #61, #70
14:32 14.10.2025
56 Атина Палада
До коментар #51 от "Чичак":Ти четеш и нищо не разбираш.Никий не говори за Украйна.Тя е само територия и пушечно месо .Говорят за желаещите на Запад. .:))
14:32 14.10.2025
57 стоян георгиев
До коментар #53 от "Атина Палада":Момчето е с двойно гражданство и по време на война подлежи на мобилизация както във всички страни дето са нападнати.какъв е проблема?
Коментиран от #62, #67
14:33 14.10.2025
58 и кво
До коментар #53 от "Атина Палада":българските момчета в русийката с торта и луканка ги канят да се запишат за фронта. И по 4 пъти ги питат ама наистина ли искат да ходят да бият сатанистите.
Коментиран от #60
14:33 14.10.2025
59 Факт
До коментар #51 от "Чичак":На 4 месец от АНШЛУСА на Фюрера пеДо-фил в независима Украйна,... ЗСУ получи 2 хиляди Джавелинки
14:37 14.10.2025
60 стоян георгиев
До коментар #58 от "и кво":Една от трите български студентки в русия о дадоха три години затвор въпреки пе е от семейство на върли фенове на путлер.освен нея още теи българки са в затвора с измислени обвинения макар и те да са фенове на диктатора.ама българското момче в украйна....колко било зле щото го задържали и освободили за два дена.русия патриот е сериозна работа ей!
Коментиран от #75
14:37 14.10.2025
61 Атина Палада
До коментар #55 от "стоян георгиев":Сега не,но при Кубинската криза е била окупирана от руските ракети ..И е нормално тогава САЩ да са реагирали..Нормално е и сега Русия да реагира като САЩ! Можеш ли да си представиш сега Русия да отиде в Мексико и да поставя ракети там? Ами САЩ нема и да говорят за договаряне,направо влизат в Мексико и ще ги изтърбушат ..Русия е мека с украинците защото са един народ .Ако беше някоя друга държава,например Полша ,и руснаците щяха да я изтърбушат..
Коментиран от #63
14:37 14.10.2025
62 Я пък тоя
До коментар #57 от "стоян георгиев":Проблема е, че е инвалид, негоден за военна служба.
Коментиран от #64
14:37 14.10.2025
63 стоян георгиев
До коментар #61 от "Атина Палада":В украйна не е имало американски ракети когато путин я нападна.
Коментиран от #73
14:38 14.10.2025
64 стоян георгиев
До коментар #62 от "Я пък тоя":Да и бе освободен след проверката.кактв е проблема? В русия жените обаче са още в затвора и вероятно ще бъдат изтъргувани за някой шпионин или убиец.дали усещаш разликата?
Коментиран от #71
14:39 14.10.2025
65 Павел пенев
14:40 14.10.2025
66 стоян георгиев
14:41 14.10.2025
67 Атина Палада
До коментар #57 от "стоян георгиев":Проблема е,че е сакато..С българско гражданство ,родено в България..украинско получава заради училището..Връща се и си работи в България.Влиза в Украйна в помощ на майка си,заради баба си и затварят границите.Не може да се върне в България.Истината е,че сакато момче на фронта се изпраща само за пушечно месо .То не може да държи оръжие...
Коментиран от #72
14:42 14.10.2025
68 Ами
14:42 14.10.2025
69 Павел пенев
До коментар #9 от "Георгиев":Всъщност това не са ли спомени от твоето детство? Браво,добра памет.
14:43 14.10.2025
70 Алексбг
До коментар #55 от "стоян георгиев":Тихоо !Тихо бе ,пррррр..∆∆∆ ...Льооо ,много тπиии въпроси като самия теб задавашшш !
14:44 14.10.2025
71 Я пък тоя
До коментар #64 от "стоян георгиев":След като се вдигна шум, не след проверката.
И не се правете, че незнаете как в Украйна се събира куцо, кьораво, сакато и се праща на фронта.
А за българките не спиря с вас.
Коментиран от #74
14:47 14.10.2025
72 стоян георгиев
До коментар #67 от "Атина Палада":Кое е проблем? При война дали границите са свободни за преминаване? Или момчето не е отчело опцията?ти да не мислиш че ако ни нападне да речем турция ще може да пътуваш в европа ?или ще ходиш войник по желание а?момчето го провериха не е годен,но ако няма хора нивото на инвалидност може да не му е достатъчно и да го вземат.това е война бе красавец.при нея правилата са други.в ссср на времето са ги вземали с по пет ранявания ,инвалиди малолетни стари....като пазиш страната си е така.
14:47 14.10.2025
73 Атина Палада
До коментар #63 от "стоян георгиев":Защо лъжиш? През януари месец на 2022г започва инсталирането на американски ракети в Украйна на границата с Русия! Лавров зададе тогава въпрос на Блинкън защо инсталират ракети на тяхната Франция а Блинкън отговори (цитирам дословно) " Вас не ви интересува ние какви ракети ще поставяме в Украйна"! И продължението го знаем!
И апе от 2014 г хепе конфликта там..Порошенко изпрати армията в Донбас и т.н. но вече при започналото инсталиране на ракети на руската граница , Русия не можеше вече да отлага ..Затова Байдън тогава говореше- Утре Русия ще влезе в Украйна,вдругиден ще влезе и т.н.защото е ясно било ,че Русия ще влезе ..Казах ти ,това да се случи в Мексико с руски ракети ,САЩ направо влизат и ще ги изтърбушат мексиканците.
Коментиран от #76
14:48 14.10.2025
74 стоян георгиев
До коментар #71 от "Я пък тоя":Кое да зная? Украйна е мека с тия дето не се явяват по служба.в русия същия щеше да е в яма изкопана в полето и прибиван ежедневно.така в русия се справят с дезертьорите.по военните закони всеки дезертьор се разстрелва на място а в Украйна се бият с групите дето идват да ги събират.ако русия е нападната да не мислиш че някой ще бие кадировците които ще арестуват дезертьорите?
14:50 14.10.2025
75 Дрътия Софианец
До коментар #60 от "стоян георгиев":Как го правите ,г-н Финансист -Факире ,грам вятър няма а перката която сте си бучнали там някъде си, се върти като бясна ,а брояча цъка ли цъка и постоянно зарежда йоннолитиеви батерии !
Коментиран от #77
14:51 14.10.2025
76 стоян георгиев
До коментар #73 от "Атина Палада":Явно си доста зле с инфоро.русия нападна украйна на 28 февруари 2014 година.не пиши неща дето са лъжи ще ги хвана.не е верно и за ракетите от 2022 година.
14:51 14.10.2025
77 стоян георгиев
До коментар #75 от "Дрътия Софианец":Чакам те на църна маца .в хотела съм.сложи си плетените обувки и белите чорапи за да те позная.много харесвам подобни софиянци.
14:52 14.10.2025