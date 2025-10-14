Новини
Кремъл: Военната операция в Украйна продължава заради липсата на алтернатива

14 Октомври, 2025 13:55 1 079 77

  • кремъл-
  • украйна-
  • дмитрий песков

Песков заяви, че Кремъл е готов за диалог, въпреки обвиненията на Макрон в „войнствен инат“ и заплахите за „възмездие“

Кремъл: Военната операция в Украйна продължава заради липсата на алтернатива - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия продължава специалната си военна операция в Украйна поради липсата на други възможности, но остава отворена за мирно решение на конфликта. Това заяви на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава News.bg.

„Русия е готова за мирно уреждане. В момента страната продължава специалната си военна операция, защото няма алтернатива“, подчерта Песков, като добави, че Москва запазва своята откритост и готовност за диалог.

„По един или друг начин Русия ще защити своите интереси и ще постигне поставените цели“, увери прессекретарят на руския президент.

Коментарът му бе направен в отговор на изявлението на френския държавен глава Еманюел Макрон, който обвини Москва в „войнствен инат“ и предупреди, че ще последва „възмездие“, ако Русия не се върне на масата за преговори.

Според Песков, Украйна - с подкрепата на западните си съюзници – продължава да отхвърля предложения за уреждане на конфликта, основани на справедливи принципи.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 21 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стоян георгиев

    19 9 Отговор
    Киев след три дена и всьо!

    Коментиран от #7

    13:57 14.10.2025

  • 4 Българин

    18 8 Отговор
    Ами продължават да ви избиват заради липсата на алтернатива.

    13:58 14.10.2025

  • 5 Пламен

    18 10 Отговор
    Закъсацията е по голяма...по голяма от Афганистанската, знаем какво стана със сесерето

    13:58 14.10.2025

  • 6 раша нямали алтернатива на войната

    18 8 Отговор
    И избиването на милиони раши...четете статията- ,,Путин докара русия до жестока демографска криза"

    Коментиран от #10

    13:59 14.10.2025

  • 7 Дим

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    До Димитровден някъде.

    Коментиран от #12

    13:59 14.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Георгиев

    15 5 Отговор
    Педро Георгиев се роди в малка, тъмна и мръсна работническа квартира, която ухаеше на болшевизъм и пролетарски прогрес. Баща му, тесен социалист с червено сърце и романтични спомени от Испанската гражданска война, реши, че детето ще се казва именно Педро. Майка му, докато го кърмеше, пускаше на старото грамофонно радио дългите, тромави речи на Ленин и Цола Драгойчева, както и революционни химни – всичко, което оформяше духа на бъдещия идеалист.

    От малък Педро беше хилаво, бледо дете с лице на малък лалугер — така го наричаха и му се смееха децата в квартала. Той се криеше от подигравките, но най-вече се срамуваше от фамилията си — Георгиев. Тя му се струваше прекалено българска, назадничава и му тежеше като камък, който не можеше да хвърли.

    Когато порасна, Педро тръгна към Волга, за да се „преобърне“ в нов човек. Там, в сивите сенки на къпещите се в мъгла води, един московски поп от КГБ на име Гундяев го прекръсти и му даде името Волгин. Леко, почти незабележимо, го „дангоса на врата“ с един странен знак — някой би казал, дяволски. Педро се върна в България с ново фамилно име и с осезаема промяна в поведението: излъчваше демонична решимост, отдаден на социализма и на необяснимата, обсебваща любов към Русия.

    Коментиран от #11, #69

    14:00 14.10.2025

  • 10 Атина Палада

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "раша нямали алтернатива на войната":

    Няколко месеца след началото на тридневната СВО рускини започнаха да раждат негърчета:)

    Коментиран от #24

    14:00 14.10.2025

  • 11 Георгиев

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Георгиев":

    Годините минаха. С помощта на тъмни и бюрократични мистерии Педро Волгин застана в Европарламента. Там се превърна в шумно мини-торнадо — громеше ЕС, сееше раздори в европейското единство, а тайно пълнеше малки торби с евро като истински демон на бюрокрацията. Колегите му го гледаха с недоумение, съседите се шегуваха зад гърба му, но Волгин нямаше време за смях — любовта му към Путин го изгаряше отвътре като червен феникс.

    Въпреки неистовите му усилия, ЕС остана непокътнат и непобеден. И тогава се случи обратът: онова, което той най-много обичаше, се разпадна — Руската федерация се сгромоляса. Гордостта на Педро кървеше като Волга, на която някога бе покръстен.

    Със затъмнено съзнание и отчаян поглед се луташе по коридорите на парламента, докато в мислите му проблясваше само едно: „Как да отмъстя?“ Изведнъж го осени идея. Промъкна се скришом до партийните сейфове на антируската коалиция, натъпка два куфара с евро до пръсване и бързо изскочи на улицата. Излъчваше смешна увереност и силна надежда, че ще хване такси за първия самолет до Москва.

    И тогава — изневиделица — автобус, облечен в предизборен плакат с огромния лик на Урсула фон дер Лайен, го блъсна. Куфарите се разтвориха с пукот, банкнотите извиха лека буря във въздуха. Волгин остана на пътя, лежащ сред купчина евро, с тъжен, но влюбен поглед — сякаш казваше: „Путин, ще бъдем заедно и след смъртта.“

    Коментиран от #17

    14:01 14.10.2025

  • 12 стоян георгиев

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дим":

    Така е.не казват от кога да броим.нямало алтернатива и за това блатните продължават.страхотна логика.украйна не ще да изчезне.

    14:01 14.10.2025

  • 13 да питам

    8 4 Отговор
    Объркан съм ... Е ли е СВО или Вайна ?!

    Коментиран от #22, #31

    14:01 14.10.2025

  • 14 Сатана Z

    4 10 Отговор
    Зеленият бункерен плъх се е молил на бизнесмена—миротворец да не го предава жив в ръцете на Владимир Путин.СВО продължава!

    14:02 14.10.2025

  • 15 Я пък тоя

    7 7 Отговор
    Леле, Макрон го уплаши, на Песков му треперят крачолите, а водката му изветря.

    14:02 14.10.2025

  • 16 Уфф

    7 10 Отговор
    Макрон е идиот с неустановен пол. Трябва ли Песков да коментира глупостите му!??

    14:03 14.10.2025

  • 17 стоян георгиев

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Георгиев":

    Другаря Волгин изкара целия си живот на работа в държавното радио на страна от ес и нато а сега е депутат от европарламента.винаги на сянка и винаги в евро.ама мрази ес нато и еврото....

    14:03 14.10.2025

  • 18 Ддд

    10 5 Отговор
    Има лесно решение , Русия се връща на териториите си преди войната, и мирното решение ще се вземе от само себе си.

    14:04 14.10.2025

  • 19 прав е

    6 6 Отговор
    Единствената алтернатива при спирането на войната са неудобните въпроси, за какво умряха милион и половина здрави млади руски мъже в Украйна, което ще доведе до значителни сътресения по върховете на руската държавна мафия окупирала Кремъл.

    14:05 14.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да кажем

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "да питам":

    СВО във война

    14:06 14.10.2025

  • 23 СВО в Курска и Белгород продължава:

    8 5 Отговор
    Вчера руснаците са хвърлили 108 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 107 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 11 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин.

    Коментиран от #33

    14:06 14.10.2025

  • 24 Атина Палада

    7 7 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,неграмотна си да си съчиниш свой ник,това го разбрахме,но поне не лъжи .Това,което си написал иде реч за Англия .Там белите англичанки раждат такива..Имаше и информация в медиите за това а ти го преписваш на рускини.

    Коментиран от #26, #41

    14:07 14.10.2025

  • 25 Путин Фашист на инат

    10 6 Отговор
    путин Велики няма изход от безсмислената война над Украйна!

    14:08 14.10.2025

  • 26 брях брях

    6 6 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    В руските социални мрежи през последните години се напълни с експертни съвети за рускините как най-бързо да омаят ... арабин и да се изнесат от РФ. За турчин също става. Големите турски градове в Азия вече имат руски квартали.

    Коментиран от #29

    14:09 14.10.2025

  • 27 ха ха хааа

    4 5 Отговор
    " рузка алтернатива " ... Ми , не ви искат , бе .. 🤭

    14:09 14.10.2025

  • 28 Я пък тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Николова":

    Като има какво чакат!? Да тръгват.

    14:09 14.10.2025

  • 29 стоян георгиев

    7 5 Отговор

    До коментар #26 от "брях брях":

    Това е щото в русия е супер.питай волгин сменя еврото от брюксел в рубли и скоро ще се изнесе към магадан заедно с жената и детето!

    14:10 14.10.2025

  • 30 Българин

    7 5 Отговор
    Рудия винаги е искала конфликта да бъде решен по мирен път,Зеленски и Европа са причина да продължава войната.Незнам Украйна на какво се надява,няма да обърнат хода на войната в тяхна полза.По-вероятно е да се стигне до капитулация на Украйна.

    Коментиран от #32, #34, #40

    14:10 14.10.2025

  • 31 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "да питам":

    СВО е ,точно ,както я обяви Русия!Война е ,когато има бомбени килими както в Ирак!
    Докато театрите,дискотеките в Украйна работят, не е война .

    14:11 14.10.2025

  • 32 Руснак бес крак

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Верно ли Путин иска мирно да придобие 4 региона от Украйна и да унищожи мирно "сатанистите" в Украйна?

    Коментиран от #36

    14:12 14.10.2025

  • 33 мдаааа

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "СВО в Курска и Белгород продължава:":

    ВСВ не е това , което е ! Тепърва - ЩЕ ...

    14:12 14.10.2025

  • 34 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Какъв е мирния план на русия и защо не се изтегли от окупираните територии щом иска мир?

    Коментиран от #42

    14:12 14.10.2025

  • 35 Гардиан

    5 2 Отговор
    Бивш министър председател на Многобритания
    с иницяли Б. Дж. е получил дарение 1 милион паунда от крупен произнодител на дронове и оръжие !
    Още 2022-ра Б.Дж. е правил всичко възможно
    канфриктът в териториалния термин уКраИна
    да не стигне до мирно решение, а да продължи и да се разраства!, в следствие на което взаимно се избити вече над милион православни християни !

    14:13 14.10.2025

  • 36 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Руснак бес крак":

    Така са му казали да пише!

    14:13 14.10.2025

  • 37 Пламен

    5 5 Отговор
    В Русия вече никой не говори за победа. Говорят как да излезнат от това положение. Няма полезен ход.

    Коментиран от #39

    14:13 14.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Пламен":

    Не лъжи .В Русия вече свободно говорят за истински удар по менторите на хунтата в Киев.
    "Нямат нито пари,нито оръжие ,да ги ударим истински и да ги довършим" такива са изказванията на руснаците.
    Путин едва ги сдържа..

    Коментиран от #44, #46, #51, #52, #54

    14:16 14.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 аz СВО Победа 80

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Да но!Ако Сталин стане от гроба и види как рускините раждат нигерийчета и кубинччета ще гръмне Путин публично.🤣🤣🤣

    Коментиран от #45

    14:18 14.10.2025

  • 42 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Мирният план на Русия е идентичен с мирният план на САЩ при Кубинската криза!

    Коментиран от #55

    14:18 14.10.2025

  • 43 Палавата ,

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Ти знаеш ли , колко българи , етнически , има в Украйна ?! За русь - Усрусь ..

    Коментиран от #53

    14:19 14.10.2025

  • 44 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Дай източника!

    Коментиран от #47, #49

    14:19 14.10.2025

  • 45 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "аz СВО Победа 80":

    Не рускините а англичанките раждат такива а вече и западно европейките..И знаеш ли на Сталин колко му пука за англичанките? Точно,колкото и за миналогодишният сняг:(((

    Коментиран от #48

    14:20 14.10.2025

  • 46 Геро

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Нали знаеш че мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    14:20 14.10.2025

  • 47 Определено

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Ти пък от прозд руски трол искаш източник.

    14:22 14.10.2025

  • 48 аz СВО ПОБЕДА 80

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?

    14:23 14.10.2025

  • 49 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Ха,че добрУтро:))) ти на коя планета живееш?
    Това се пише и то в европейските медии от месец насам..Цитират изказванията на руснаци,и то поименно ..Източници...преглеждай европейските СМИ..Срещала съм го в немски издания,гръцки ,френски и едно английско..

    14:24 14.10.2025

  • 50 КОГО БАЛАМОСВАМЕ, БАЛАЛАЙКИ

    4 0 Отговор
    2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА! От СИРИЯ ги наритаха за..3 Дня!!
    От ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ОДЕСА, СУМИ, ХАРКОВ...ТО ЖЕ!
    2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ ЗА 5 ДНЯ а 22 Фашистки РЕПУБЛИКИ и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким още си ги връщат!!
    12 години в Крим и ДОНБАС и...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!!!
    АааааааХахахаха
    А вие си го наричайте както щете

    14:26 14.10.2025

  • 51 Чичак

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Нямаха оръжие и пари в началото когато русия ги нападна и....Киев за три дни....сега имат всичко, скоро и томахавките

    Коментиран от #56, #59

    14:26 14.10.2025

  • 52 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Кога да чакаме Киев за три дена?толкова сдържане че вече не се издържа...хаха

    14:30 14.10.2025

  • 53 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Палавата ,":

    Не,не зная:))) Факт е,че едно 25 годишно българско момче беше хванато на улицата и изпратено на едноседмично обучение и после за фронта.Със съдействието на Б.Борисов го бяха пуснали Хунтата в Киев хваща по улиците повече българи,унгарци и от останалите диаспори .На Запад към Лвов -поляците не ги закача ..
    Та,не разбрах Пеевски от кой ще защитава българите в Украйна.Най вероятно от хунтата в Киев.

    Коментиран от #57, #58

    14:30 14.10.2025

  • 54 АааааааХахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Едва ги сдържа да не побегнат като от ОНЯ ГОТВАЧ! АааааааХахахаха
    Ма ного си проЗДТ! АааааааХахахаха
    87% от мунициите ( снаряди, патрони,мини,гранати и т.н) са ...С.Корейски!
    98% от дроновете са...Ирански!
    82 % от въоръжените на П едерацията е УНИщожено!! Факт

    14:31 14.10.2025

  • 55 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    До колкото знам куба не е окупирана.шо е окупирана част от украйна.нали плана е същия?

    Коментиран от #61, #70

    14:32 14.10.2025

  • 56 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Чичак":

    Ти четеш и нищо не разбираш.Никий не говори за Украйна.Тя е само територия и пушечно месо .Говорят за желаещите на Запад. .:))

    14:32 14.10.2025

  • 57 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Момчето е с двойно гражданство и по време на война подлежи на мобилизация както във всички страни дето са нападнати.какъв е проблема?

    Коментиран от #62, #67

    14:33 14.10.2025

  • 58 и кво

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    българските момчета в русийката с торта и луканка ги канят да се запишат за фронта. И по 4 пъти ги питат ама наистина ли искат да ходят да бият сатанистите.

    Коментиран от #60

    14:33 14.10.2025

  • 59 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Чичак":

    На 4 месец от АНШЛУСА на Фюрера пеДо-фил в независима Украйна,... ЗСУ получи 2 хиляди Джавелинки

    14:37 14.10.2025

  • 60 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "и кво":

    Една от трите български студентки в русия о дадоха три години затвор въпреки пе е от семейство на върли фенове на путлер.освен нея още теи българки са в затвора с измислени обвинения макар и те да са фенове на диктатора.ама българското момче в украйна....колко било зле щото го задържали и освободили за два дена.русия патриот е сериозна работа ей!

    Коментиран от #75

    14:37 14.10.2025

  • 61 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Сега не,но при Кубинската криза е била окупирана от руските ракети ..И е нормално тогава САЩ да са реагирали..Нормално е и сега Русия да реагира като САЩ! Можеш ли да си представиш сега Русия да отиде в Мексико и да поставя ракети там? Ами САЩ нема и да говорят за договаряне,направо влизат в Мексико и ще ги изтърбушат ..Русия е мека с украинците защото са един народ .Ако беше някоя друга държава,например Полша ,и руснаците щяха да я изтърбушат..

    Коментиран от #63

    14:37 14.10.2025

  • 62 Я пък тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Проблема е, че е инвалид, негоден за военна служба.

    Коментиран от #64

    14:37 14.10.2025

  • 63 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    В украйна не е имало американски ракети когато путин я нападна.

    Коментиран от #73

    14:38 14.10.2025

  • 64 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Я пък тоя":

    Да и бе освободен след проверката.кактв е проблема? В русия жените обаче са още в затвора и вероятно ще бъдат изтъргувани за някой шпионин или убиец.дали усещаш разликата?

    Коментиран от #71

    14:39 14.10.2025

  • 65 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Дори да има преговори,Франция, Англия и Германия няма да са на масата, тъй като са политически интриганти и психопати.

    14:40 14.10.2025

  • 66 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    уудрий Вова .да се пукат от мъка и злоба душите чернк душмански !

    14:41 14.10.2025

  • 67 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Проблема е,че е сакато..С българско гражданство ,родено в България..украинско получава заради училището..Връща се и си работи в България.Влиза в Украйна в помощ на майка си,заради баба си и затварят границите.Не може да се върне в България.Истината е,че сакато момче на фронта се изпраща само за пушечно месо .То не може да държи оръжие...

    Коментиран от #72

    14:42 14.10.2025

  • 68 Ами

    2 1 Отговор
    Много експерти ,бездарни белетристи и пишман пророци се изказали тук:))))С голямо удоволствие и смях се четат :))))Проблемът е само,че победата дето са обявили над Русия е лато финландската,:)))когато връща на Русия цяла Карелия и няколко по малки области още:)и тук след тези доводи за украинската победа:)), защо се мотаят и без туй се потвърдиха вече думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))А колкото до пишман пророците тук за бъдещето на Русия ,ами баш пророците начело с Американският Едгар Кейси друго предричат за Русия :)Затова обявавайте победата и не гледайте към границите от Минските споразумения,дръжте там тезата за 3 дни и вземате пример от Финландия:)))

    14:42 14.10.2025

  • 69 Павел пенев

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Георгиев":

    Всъщност това не са ли спомени от твоето детство? Браво,добра памет.

    14:43 14.10.2025

  • 70 Алексбг

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Тихоо !Тихо бе ,пррррр..∆∆∆ ...Льооо ,много тπиии въпроси като самия теб задавашшш !

    14:44 14.10.2025

  • 71 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    След като се вдигна шум, не след проверката.
    И не се правете, че незнаете как в Украйна се събира куцо, кьораво, сакато и се праща на фронта.
    А за българките не спиря с вас.

    Коментиран от #74

    14:47 14.10.2025

  • 72 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Атина Палада":

    Кое е проблем? При война дали границите са свободни за преминаване? Или момчето не е отчело опцията?ти да не мислиш че ако ни нападне да речем турция ще може да пътуваш в европа ?или ще ходиш войник по желание а?момчето го провериха не е годен,но ако няма хора нивото на инвалидност може да не му е достатъчно и да го вземат.това е война бе красавец.при нея правилата са други.в ссср на времето са ги вземали с по пет ранявания ,инвалиди малолетни стари....като пазиш страната си е така.

    14:47 14.10.2025

  • 73 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Защо лъжиш? През януари месец на 2022г започва инсталирането на американски ракети в Украйна на границата с Русия! Лавров зададе тогава въпрос на Блинкън защо инсталират ракети на тяхната Франция а Блинкън отговори (цитирам дословно) " Вас не ви интересува ние какви ракети ще поставяме в Украйна"! И продължението го знаем!
    И апе от 2014 г хепе конфликта там..Порошенко изпрати армията в Донбас и т.н. но вече при започналото инсталиране на ракети на руската граница , Русия не можеше вече да отлага ..Затова Байдън тогава говореше- Утре Русия ще влезе в Украйна,вдругиден ще влезе и т.н.защото е ясно било ,че Русия ще влезе ..Казах ти ,това да се случи в Мексико с руски ракети ,САЩ направо влизат и ще ги изтърбушат мексиканците.

    Коментиран от #76

    14:48 14.10.2025

  • 74 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Я пък тоя":

    Кое да зная? Украйна е мека с тия дето не се явяват по служба.в русия същия щеше да е в яма изкопана в полето и прибиван ежедневно.така в русия се справят с дезертьорите.по военните закони всеки дезертьор се разстрелва на място а в Украйна се бият с групите дето идват да ги събират.ако русия е нападната да не мислиш че някой ще бие кадировците които ще арестуват дезертьорите?

    14:50 14.10.2025

  • 75 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Как го правите ,г-н Финансист -Факире ,грам вятър няма а перката която сте си бучнали там някъде си, се върти като бясна ,а брояча цъка ли цъка и постоянно зарежда йоннолитиеви батерии !

    Коментиран от #77

    14:51 14.10.2025

  • 76 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Атина Палада":

    Явно си доста зле с инфоро.русия нападна украйна на 28 февруари 2014 година.не пиши неща дето са лъжи ще ги хвана.не е верно и за ракетите от 2022 година.

    14:51 14.10.2025

  • 77 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дрътия Софианец":

    Чакам те на църна маца .в хотела съм.сложи си плетените обувки и белите чорапи за да те позная.много харесвам подобни софиянци.

    14:52 14.10.2025

