Кремъл: Военната операция в Украйна продължава заради липсата на алтернатива

Русия продължава специалната си военна операция в Украйна поради липсата на други възможности, но остава отворена за мирно решение на конфликта. Това заяви на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава News.bg.

„Русия е готова за мирно уреждане. В момента страната продължава специалната си военна операция, защото няма алтернатива“, подчерта Песков, като добави, че Москва запазва своята откритост и готовност за диалог.

„По един или друг начин Русия ще защити своите интереси и ще постигне поставените цели“, увери прессекретарят на руския президент.

Коментарът му бе направен в отговор на изявлението на френския държавен глава Еманюел Макрон, който обвини Москва в „войнствен инат“ и предупреди, че ще последва „възмездие“, ако Русия не се върне на масата за преговори.

Според Песков, Украйна - с подкрепата на западните си съюзници – продължава да отхвърля предложения за уреждане на конфликта, основани на справедливи принципи.