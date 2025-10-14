Президентът на Мадагаскар разпусна парламента: политическата криза в страната ескалира

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина заяви днес, че е разпуснал националния парламент, като ескалира по този начин противопоставянето с протестиращите и военните, които го накараха да избяга от страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В указ, публикуван в социалната мрежа „Фейсбук“, се съобщава, че президентът се е консултирал с ръководителите на двете камари на магадаскарския парламент, но не е ясно дали това решение има правна тежест.

Във вчерашно обръщение към нацията от неразкрито място Ражоелина отказа да се оттегли, въпреки че в продължение на седмици в Мадагаскар има младежки протести с искане за оставката му и масови дезертьорства от армията. Опозицията се опитва да събере достатъчно подписи, за да започне процедура по импийчмънт срещу него в парламента.

"Указът не е юридически валиден. Председателят на Националното събрание заяви, че не са се консултирали с него", каза опозиционният лидер Ситени Рандрианасолонияко.

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина каза снощи в първото си излъчено в социалните мрежи изявление, след като през уикенда част от армията се присъедини към протестиращите срещу властта, че се намира на "сигурно място" след "опит за убийство", без да дава повече подробности за местонахождението си, предаде Франс прес.

"Има само един изход за решаване на тези проблеми, а именно да се спазва действащата конституция на страната", заяви той, отхвърляйки призивите на протестиращите за неговата оставка.