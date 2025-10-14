Новини
Свят »
Мадагаскар »
Президентът на Мадагаскар разпусна парламента: политическата криза в страната ескалира

Президентът на Мадагаскар разпусна парламента: политическата криза в страната ескалира

14 Октомври, 2025 14:32 380 0

  • мадагаскар-
  • андри ражоелина-
  • антананариво

В продължение на седмици в Мадагаскар има младежки протести с искане за оставката му и масови дезертьорства от армията

Президентът на Мадагаскар разпусна парламента: политическата криза в страната ескалира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина заяви днес, че е разпуснал националния парламент, като ескалира по този начин противопоставянето с протестиращите и военните, които го накараха да избяга от страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В указ, публикуван в социалната мрежа „Фейсбук“, се съобщава, че президентът се е консултирал с ръководителите на двете камари на магадаскарския парламент, но не е ясно дали това решение има правна тежест.

Във вчерашно обръщение към нацията от неразкрито място Ражоелина отказа да се оттегли, въпреки че в продължение на седмици в Мадагаскар има младежки протести с искане за оставката му и масови дезертьорства от армията. Опозицията се опитва да събере достатъчно подписи, за да започне процедура по импийчмънт срещу него в парламента.

"Указът не е юридически валиден. Председателят на Националното събрание заяви, че не са се консултирали с него", каза опозиционният лидер Ситени Рандрианасолонияко.

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина каза снощи в първото си излъчено в социалните мрежи изявление, след като през уикенда част от армията се присъедини към протестиращите срещу властта, че се намира на "сигурно място" след "опит за убийство", без да дава повече подробности за местонахождението си, предаде Франс прес.

"Има само един изход за решаване на тези проблеми, а именно да се спазва действащата конституция на страната", заяви той, отхвърляйки призивите на протестиращите за неговата оставка.


Мадагаскар
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ