Новини
Свят »
Мадагаскар »
Лидерът на преврата в Мадагаскар положи клетва като президент

Лидерът на преврата в Мадагаскар положи клетва като президент

17 Октомври, 2025 13:44 872 3

  • мадагаскар-
  • преврат-
  • микаел рандрианирина-
  • рандрианирина

Африканският съюз и генералният секретар на ООН Гутериш осъдиха преврата, последвал след седмици на протести

Лидерът на преврата в Мадагаскар положи клетва като президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на извършения в Мадагаскар преврат полковник Микаел Рандрианирина беше официално назначен за президент, след като тази седмица военните взеха властта в островната държава след протести, организирани от поколението Z, които принудиха Андри Ражоелина да избяга, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ражоелина беше подложен на импийчмънт от законодателите, след като избяга в чужбина през уикенда. Той осъди завземането на властта и отказа да се оттегли, въпреки масовите дезертирания в силите за сигурност.

Африканският съюз и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъдиха преврата, последвал след седмици на протести на поколението Z.

"Ще изпълнявам изцяло, напълно и честно високите отговорности на моята длъжност като президент на Република Мадагаскар", заяви Рандрианирина на церемония във Върховния конституционен съд. "Кълна се, че ще упражнявам поверената ми власт и ще посветя всичките си сили на защитата и укрепването на националното единство и правата на човека", добави той.

По-рано Рандрианирина заяви, че военните са взели властта и са разпуснали всички институции с изключение на долната камара на парламента, или Националното събрание. Той добави, че комитет, ръководен от военните, ще управлява до две години заедно с преходно правителство, преди да организира нови избори.

Рандрианирина беше командир в елитната армейска част КАПСАТ, която изигра важна роля в преврата от 2009 г., довел Ражоелина на власт. Миналата седмица обаче той се разграничи от президента, призовавайки войниците да не стрелят по протестиращите.

Около 30-милионното население на Мадагаскар има средна възраст под 20 години. Три четвърти от хората живеят в бедност. Според Световната банка между обявяването на независимостта през 1960 г. и 2020 г. БВП на глава от населението е спаднал с 45%.


Мадагаскар
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха

    4 0 Отговор
    и като го осъдиха та какво стана, засрамиха ли се превратаджиите

    13:48 17.10.2025

  • 2 Мадагаскар

    4 1 Отговор
    Всички след 1944 години с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да да в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    13:52 17.10.2025

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    И там е имало западна "демокрация " като в Кот дИвоар

    14:14 17.10.2025