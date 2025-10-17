Лидерът на преврата в Мадагаскар положи клетва като президент

Лидерът на извършения в Мадагаскар преврат полковник Микаел Рандрианирина беше официално назначен за президент, след като тази седмица военните взеха властта в островната държава след протести, организирани от поколението Z, които принудиха Андри Ражоелина да избяга, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ражоелина беше подложен на импийчмънт от законодателите, след като избяга в чужбина през уикенда. Той осъди завземането на властта и отказа да се оттегли, въпреки масовите дезертирания в силите за сигурност.

Африканският съюз и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъдиха преврата, последвал след седмици на протести на поколението Z.

"Ще изпълнявам изцяло, напълно и честно високите отговорности на моята длъжност като президент на Република Мадагаскар", заяви Рандрианирина на церемония във Върховния конституционен съд. "Кълна се, че ще упражнявам поверената ми власт и ще посветя всичките си сили на защитата и укрепването на националното единство и правата на човека", добави той.

По-рано Рандрианирина заяви, че военните са взели властта и са разпуснали всички институции с изключение на долната камара на парламента, или Националното събрание. Той добави, че комитет, ръководен от военните, ще управлява до две години заедно с преходно правителство, преди да организира нови избори.

Рандрианирина беше командир в елитната армейска част КАПСАТ, която изигра важна роля в преврата от 2009 г., довел Ражоелина на власт. Миналата седмица обаче той се разграничи от президента, призовавайки войниците да не стрелят по протестиращите.

Около 30-милионното население на Мадагаскар има средна възраст под 20 години. Три четвърти от хората живеят в бедност. Според Световната банка между обявяването на независимостта през 1960 г. и 2020 г. БВП на глава от населението е спаднал с 45%.