Захарова: Следим развитието на обстановката в Мадагаскар с безпокойство

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия отблизо следи събитията в Мадагаскар и се надява, че кръвопролитията ще бъдат избегнати, след като въоръжените сили поеха властта в свои ръце след седмици на младежки протести, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Демонстрациите в Мадагаскар започнаха на 25 септември заради недостиг на вода и ток и бързо прераснаха в безредици заради по-широкообхватно недоволство срещу корупцията, лошото управление и липсата на основни услуги.
Полковник Майкъл Рандрианирина вчера обяви, че поема властта и че военен комитет ще управлява страната за период до две години заедно с преходно правителство, след което ще бъдат организирани нови избори.
„Следим развитието на обстановката в Мадагаскар с безпокойство“, заяви Захарова пред репортери в Москва.
„Смятаме, че това, което се случва, е вътрешен въпрос за тази страна. Призоваваме за сдържаност и за избягване на кръвопролития“, каза още, като изрази надеждата на Москва, че Мадагаскар „ще се върне на пътя на демократичното развитие“, колкото се може по-скоро.
