Захарова: Следим развитието на обстановката в Мадагаскар с безпокойство

15 Октомври, 2025 14:51 793 17

  • мадагаскар-
  • русия-
  • мария захарова

Призоваваме за сдържаност и за избягване на кръвопролития, заяви Мария Захарова

Захарова: Следим развитието на обстановката в Мадагаскар с безпокойство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия отблизо следи събитията в Мадагаскар и се надява, че кръвопролитията ще бъдат избегнати, след като въоръжените сили поеха властта в свои ръце след седмици на младежки протести, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Демонстрациите в Мадагаскар започнаха на 25 септември заради недостиг на вода и ток и бързо прераснаха в безредици заради по-широкообхватно недоволство срещу корупцията, лошото управление и липсата на основни услуги.

Полковник Майкъл Рандрианирина вчера обяви, че поема властта и че военен комитет ще управлява страната за период до две години заедно с преходно правителство, след което ще бъдат организирани нови избори.

„Следим развитието на обстановката в Мадагаскар с безпокойство“, заяви Захарова пред репортери в Москва.

„Смятаме, че това, което се случва, е вътрешен въпрос за тази страна. Призоваваме за сдържаност и за избягване на кръвопролития“, каза още, като изрази надеждата на Москва, че Мадагаскар „ще се върне на пътя на демократичното развитие“, колкото се може по-скоро.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    9 5 Отговор
    Русия не е никаква стабилизираща сила, никой не бръсне и за слива.

    Коментиран от #6

    14:55 15.10.2025

  • 2 Антананариво

    7 5 Отговор
    Следим обстановката в Москва с нарастващо безпокойство.

    14:56 15.10.2025

  • 3 Ох банана

    7 4 Отговор
    Малей!Как е зяпнала !

    15:01 15.10.2025

  • 4 А какво

    6 1 Отговор
    става в Сан Марино ?

    15:02 15.10.2025

  • 5 Аз съм веган

    7 5 Отговор
    Къде се бутат тия алкохолици?

    15:05 15.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Пиши, никой не ти пречи.
    Ама да си знаеш-
    те щото не бръснеха Путин за слива,
    У...йна е в пепел и дим,
    ЕсеС е доведен до фалит,
    а складовете на НАТьО са празни❗

    Коментиран от #8, #11

    15:11 15.10.2025

  • 7 Мпуко

    3 3 Отговор
    Че ти улезне,някой мадагаскарски банан !

    15:14 15.10.2025

  • 8 Пруууч

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Прууууч бай пиг пруууч

    15:16 15.10.2025

  • 9 смях смях

    5 3 Отговор
    руските фашисти не следят кръвопоролитията в Украйна ,за Тумбукту се загрижили.. :))))

    15:20 15.10.2025

  • 10 сирия мадагаскар

    4 2 Отговор
    ще приберат ли и президента на Мадагаскар при Асад?!?

    Коментиран от #15, #17

    15:23 15.10.2025

  • 11 путин разшири НАТО

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ЕС си е супер, а НАТО влезе в още два съседа на руските фашисти!?!

    15:24 15.10.2025

  • 12 Джиброва

    2 2 Отговор
    В България също няма вода и тока спира !И генерал има !

    15:25 15.10.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    "...Призоваваме за сдържаност и за избягване на кръвопролития..."

    Първо Маша да прояви сдържаност и спре кръвопролитията в Украйна, пък после да следи обстановката в Мадагаскар с перманентното си безпокойство. Ама както казва една традеционна ру3ка поговорка - Cвиня от бисери не отбира 😄👍

    15:26 15.10.2025

  • 14 Тома

    1 1 Отговор
    Пъво в Непал сега в Мадагаскар защото нямали ток и вода.И при нас няма ама българина протестира нежно защото му е гуд.

    15:30 15.10.2025

  • 15 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "сирия мадагаскар":

    На колесник на самолет Макрон си прибра протежето от Мадагаскар още преди преврата .🤔 Страната беше останала без ток , без вода , в пълна мизерия . Да видим как ще действа хунтата .

    15:31 15.10.2025

  • 16 Хммм,

    1 1 Отговор
    Няма причина за безпокойство, всичко си върви по план. Днес Мадагаскар, утре Русия.

    15:32 15.10.2025

  • 17 А стига , бе ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "сирия мадагаскар":

    Явно те кефи , че Ал Кайда , ИДИЛ , Сащ и Турция , изгониха законния президент Асад ?

    15:34 15.10.2025

