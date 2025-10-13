Новини
Президентът на Мадагаскар е напуснал страната

Президентът на Мадагаскар е напуснал страната

13 Октомври, 2025 17:42 895 8

Островната държава бе разтърсена от протести, при които по улиците излязоха десетки хиляди млади хора

Президентът на Мадагаскар е напуснал страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина е напуснал страната, заяви лидерът на опозицията Ситени Рандрианасолонияко, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Рандрианасолонияко направи това изявление, позовавайки се на разговори със служители на президентството. „Президентът напусна страната, обадихме се на служителите на президентството и те потвърдиха, че е напуснал“, каза Рандрианасолонияко, добавяйки, че настоящото местонахождение на Ражоелина е неизвестно.

Както съобщи по-рано френската радиостанция „Радио Франс Ентарнасионал“ (RFI), президентът е избягал от страната след седмици на протести. Според медията, вчера той е бил изведен от островната страна с френски военен самолет по споразумение с президента Еманюел Макрон.

Очакваше се Ражоелина, който стана френски гражданин през 2014 г. да произнесе реч пред нацията в днес в 19:00 часа местно време, както бе съобщено от президентството в Антананариво.

Междувременно членове на опозицията в Националното събрание на Мадагаскар (долната камара на парламента на страната) ще започнат процедура за импийчмънт срещу Ражоелина.

„Нашата конституция ни дава правото да отстраним от длъжност президента, ние го отстраняваме“, каза Рандрианасолонияко.

Островната държава бе разтърсена от протести, при които по улиците излязоха десетки хиляди млади хора, припомня ДПА. Те бяха предизвикани от прекъсвания на електро-и водоснабдяването, разочарование от образователната система, високата безработица и широкоразпространената бедност.

Мирните демонстрации прераснаха в насилие, при което загинаха най-малко 22 души. Канцеларията на Ражоелина осъди опита за преврат срещу него. Разбунтувала се част от армията обяви, че е поела контрола над сухопътните, въздушните и военноморските сили на страната. Многобройни войници се присъединиха към протестите.


Мадагаскар
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ха ха ха

    3 6 Отговор
    утре ще се появи в бункера на Путя като някой други НЕдиктатори.

    Коментиран от #7

    17:45 13.10.2025

  • 2 оФчара

    8 0 Отговор
    Не знам ние.кво още чакаме.

    17:46 13.10.2025

  • 3 Синът

    7 0 Отговор
    му е беше ли женен за българка , прокурорска дъщеря , с която следвали заедно в Германия и там се запознали ?

    17:46 13.10.2025

  • 4 Ахааа

    10 0 Отговор
    Дори Мадагаскар има военни, които застанаха на страната на своите съграждани! Докато селяндурските кифли в България смеещи да се наричат генерали станаха корумпирани бизнесмени и хотелиери. Не ли срамно какво падение претърпя България. Продължавайте да повтаряте простотиите на съветската задруга, че България била имала армия преди 1989 година. Хаха, армия със селяндурчета без българско самосъзнание, каква армия е? Чиновническа някаква може би. Е то се и видя. Корумпирани бизнесмени набутали дечицата си на държавна работа и по управленски места. Пази Боже да те управлява некадърник с огромно самочувствие за превъзходство над останалите.

    17:50 13.10.2025

  • 5 САНДОКАН

    6 2 Отговор
    Макроне а ти кога ще бягаш в Мароко

    17:53 13.10.2025

  • 6 БРАВО

    6 2 Отговор
    Френските галфони отново наритани, този път барабар с наместника им, явно местна подлога!

    17:54 13.10.2025

  • 7 чети бе чукча

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха ха":

    Ще спи в леглото на микрон и дядо му брижит. Явно се познават добре.

    Коментиран от #8

    17:56 13.10.2025

  • 8 а ти

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "чети бе чукча":

    ше си прокладка

    18:12 13.10.2025