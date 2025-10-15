Новини
Новият сирийски президент ще посети Москва днес, планира среща с Путин

15 Октомври, 2025 03:49, обновена 15 Октомври, 2025 03:56 527 5

Ахмед ал-Шараа ще ръководи сирийската делегация, участваща в предстоящата руско-арабска среща на върха

Новият сирийски президент ще посети Москва днес, планира среща с Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият сирийски президент Ахмед ал-Шараа ще се срещне днес в Москва с руския лидер Владимир Путин, за да обсъдят развитието на сътрудничеството между двете страни.

Сирийското посолство потвърди пред репортери, че ал-Шараа ще ръководи сирийската делегация, участваща в предстоящата руско-арабска среща на върха.

Новите сирийски власти са изразили интерес да позволят на руските патрули на военната полиция да се върнат в страната. Това съобщиха източници, присъствали на срещата между сирийския външен министър Асад ал-Шибани и представители на сирийската диаспора в Москва.

Според запознати, тази инициатива може да е мотивирана от желанието да се предотврати „израелската намеса в сирийските дела“.

По-рано, на среща с руския външен министър Сергей Лавров, ал-Шибани изрази благодарност към колегите си за готовността им да отворят нова глава в сътрудничеството между двете страни.

Започваме диалог, който е от голямо значение, тъй като определя настоящето и бъдещето. Отношенията между нашите страни са исторически и сега са на правилния път. Възстановяваме икономиката и имаме нужда от приятели, каза Асад ал-Шибани.

Руското външно министерство заяви, че израелските атаки срещу сирийска територия грубо нарушават международното право. Министерството осъди интензивните удари на израелските военновъздушни сили в южния регион и Дамаск, които са насочени към правителствени институции, включително комплекса на Министерството на отбраната и президентския дворец в столицата.

Дамаск разчита на помощта на Москва в следвоенното възстановяване на страната, заяви външният министър. Според него откритата подкрепа на Русия за новия път, по който Сирия е поела, ще бъде стъпка в интерес на републиката и целия регион.

През март говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Путин е изпратил послание до новото ръководство на Сирия. В него руският лидер изрази готовността си да сътрудничи с тях „по целия набор от въпроси от двустранния дневен ред“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ ВЛАДИМИР ПУТИН ЗА НОБЕЛА
    .....
    ВЕЛИКИ РУСНАЦИ , ПРОСТО ВЕЛИКИ
    .....
    СИГУРНО И ПРИНЦОВЕТЕ ОТ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ
    СА ДАЛИ СЪВЕТ НА СИРИЕЦА :))

    04:02 15.10.2025

  • 2 Килипир

    0 1 Отговор
    Да оди в турския брей, що ще търси при тиранина....Израел също ще помогне....

    04:12 15.10.2025

  • 3 ПЪРВО ПРИ ИМПЕРАТОРА ЗА ПОКЛОН

    0 0 Отговор
    всички първо се кналят на големи ИМЕТАРОР ПУТИН

    най великия император на света а именно ПУТИН!

    04:13 15.10.2025

  • 4 голям смях

    0 0 Отговор
    а защо не се среща със зеления накорман?

    а ясно никой не харесва просяци шутове и комици те не са крале , обикновен зелен накоркомн мислеш се че е велик ама е най обикновен шут

    04:14 15.10.2025

  • 5 Мек и увехнал

    0 0 Отговор
    !На летището ще го посрещне Башар Асад, като преводач - да му обясни етикета, преди да го пуснат в Кремъл

    04:17 15.10.2025

