Новият сирийски президент Ахмед ал-Шараа ще се срещне днес в Москва с руския лидер Владимир Путин, за да обсъдят развитието на сътрудничеството между двете страни.
Сирийското посолство потвърди пред репортери, че ал-Шараа ще ръководи сирийската делегация, участваща в предстоящата руско-арабска среща на върха.
Новите сирийски власти са изразили интерес да позволят на руските патрули на военната полиция да се върнат в страната. Това съобщиха източници, присъствали на срещата между сирийския външен министър Асад ал-Шибани и представители на сирийската диаспора в Москва.
Според запознати, тази инициатива може да е мотивирана от желанието да се предотврати „израелската намеса в сирийските дела“.
По-рано, на среща с руския външен министър Сергей Лавров, ал-Шибани изрази благодарност към колегите си за готовността им да отворят нова глава в сътрудничеството между двете страни.
Започваме диалог, който е от голямо значение, тъй като определя настоящето и бъдещето. Отношенията между нашите страни са исторически и сега са на правилния път. Възстановяваме икономиката и имаме нужда от приятели, каза Асад ал-Шибани.
Руското външно министерство заяви, че израелските атаки срещу сирийска територия грубо нарушават международното право. Министерството осъди интензивните удари на израелските военновъздушни сили в южния регион и Дамаск, които са насочени към правителствени институции, включително комплекса на Министерството на отбраната и президентския дворец в столицата.
Дамаск разчита на помощта на Москва в следвоенното възстановяване на страната, заяви външният министър. Според него откритата подкрепа на Русия за новия път, по който Сирия е поела, ще бъде стъпка в интерес на републиката и целия регион.
През март говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Путин е изпратил послание до новото ръководство на Сирия. В него руският лидер изрази готовността си да сътрудничи с тях „по целия набор от въпроси от двустранния дневен ред“.
