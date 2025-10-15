Рюте: Русия може да атакува НАТО, ако Китай атакува Тайван

Ако Китай реши да атакува Тайван, Русия вероятно ще се опита да атакува страни от НАТО, за да разсее Алианса от събитията в Азия.

Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС

"Ако Китай предприеме мерки срещу Тайван, е много вероятно Пекин да принуди по-малкия си партньор - Русия, водена от Владимир Путин - да предприеме определени мерки срещу НАТО, за да ни нападне“, заяви Рюте.

Той отбеляза също, че руските сили в момента са разпръснати и разположени в различни региони.

"Има самотна и повредена руска подводница, която се прибира от патрул в Средиземно море“, добави иронично генералният секретар на НАТО, визирайки руската подводница "Новоросийск", която изплува край бреговете на Бретан поради техническа повреда.

The Washington Post по-рано съобщи, че Русия предоставя на Китай боен опит и оборудване за обучение на въздушно-десантни части и учения по десантиране на бронирани войски, което би могло да подобри способността на Пекин да завземе Тайван.

Източник: www.focus-news.net