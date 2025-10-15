Новини
Свят »
Рюте: Русия може да атакува НАТО, ако Китай атакува Тайван

Рюте: Русия може да атакува НАТО, ако Китай атакува Тайван

15 Октомври, 2025 06:40, обновена 15 Октомври, 2025 05:49 597 11

  • рюте-
  • нато-
  • китай-
  • тайван-
  • русия

Целта ще е да "се разсее Алианса от събитията в Азия", смята генералният секретар на организацията

Рюте: Русия може да атакува НАТО, ако Китай атакува Тайван - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Ако Китай реши да атакува Тайван, Русия вероятно ще се опита да атакува страни от НАТО, за да разсее Алианса от събитията в Азия.

Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС

"Ако Китай предприеме мерки срещу Тайван, е много вероятно Пекин да принуди по-малкия си партньор - Русия, водена от Владимир Путин - да предприеме определени мерки срещу НАТО, за да ни нападне“, заяви Рюте.

Той отбеляза също, че руските сили в момента са разпръснати и разположени в различни региони.

"Има самотна и повредена руска подводница, която се прибира от патрул в Средиземно море“, добави иронично генералният секретар на НАТО, визирайки руската подводница "Новоросийск", която изплува край бреговете на Бретан поради техническа повреда.

The Washington Post по-рано съобщи, че Русия предоставя на Китай боен опит и оборудване за обучение на въздушно-десантни части и учения по десантиране на бронирани войски, което би могло да подобри способността на Пекин да завземе Тайван.

Източник: www.focus-news.net


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ПЕЕ. РАСЕ, СЪР! МНОГО ОЕЕ,, РАСЕ ТУЙ НАТЮТО!

    05:47 15.10.2025

  • 2 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ПЕЕ. РАСЕ, СЪР! МНОГО ПЕЕ,, РАСЕ ТУЙ НАТЮТО!

    05:48 15.10.2025

  • 3 дядото

    10 0 Отговор
    явно подобни заболявания силно засягат и умствените способности.

    05:48 15.10.2025

  • 4 Факт

    2 0 Отговор
    Голям атализатор. Да не братчет на форумника!

    05:49 15.10.2025

  • 5 Клепухин

    7 0 Отговор
    Русия нападна и унищожи НАТО в Украйна !

    05:50 15.10.2025

  • 6 Бъдеще

    8 1 Отговор
    В стремежа си да оправдаят потъването на Европа заради санкциите и безконтролните харчове за оръжия, тия по върховете измислят все по-идотски оправдания... Дано някога си платят за предателството спрямо народите си!

    05:56 15.10.2025

  • 7 Георги

    2 0 Отговор
    а щатите могат да атакуват Венецуела или Иран ако.... абе те вече ги атакуваха.

    06:14 15.10.2025

  • 8 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Ша горите заедно с орхайна

    06:20 15.10.2025

  • 9 Вижте кво!

    0 5 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    Коментиран от #11

    06:22 15.10.2025

  • 10 Иван

    0 0 Отговор
    Марк Пут.те.

    06:32 15.10.2025

  • 11 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вижте кво!":

    Маймуно, имаш ли звездичка на синьото знаме?

    06:33 15.10.2025