Тръмп: Путин трябваше да спечели тази война за седмица, а минаха 4 години. Зеленски иска Tomahawk, а ние имаме много
  Тема: Украйна

Тръмп: Путин трябваше да спечели тази война за седмица, а минаха 4 години. Зеленски иска Tomahawk, а ние имаме много

15 Октомври, 2025 05:50, обновена 15 Октомври, 2025 05:56

Между другото, вие искате ли - пошегува се американският президент с аржентинския си колега Милей

Тръмп: Путин трябваше да спечели тази война за седмица, а минаха 4 години. Зеленски иска Tomahawk, а ние имаме много - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще говори за оръжия, включително ракети Tomahawk, на срещата с украинския си колега Володимир Зеленски на 17 октомври, предава Украинская правда, цитирана от ФОКУС.

Тръмп обяви това по време на срещата си с аржентинския президент Хавиер Милай в Белия дом на 14 октомври.

Тръмп заяви пред репортерите в Белия дом, че знае, че Зеленски ще иска да говори за нуждата от оръжия на предстоящата среща.

"Той би искал да си вземе Tomahawk. Всеки иска Tomahawk на. А ние имаме много Tomahawk... Между другото, имате ли нужда от Tomahawk в Аржентина?“, пошегува се Тръмп с аржентинския си колега.

По време на пресконференцията президентът на САЩ отбеляза и "успехите“ на Русия във войната в Украйна.

"Владимир Путин трябваше да спечели тази война за седмица, а тя продължава вече четири години“, каза Тръмп.

Според президента на САЩ руската икономика е на ръба на колапса, докато лидерът на Кремъл не иска да сложи край на войната в Украйна. Той добави, че загубите на Русия във войната срещу Украйна възлизат на 1,5 милиона войници.

"Това е ужасна война. Това е най-голямото събитие след Втората световна война“, каза той.

Тръмп обобщи темата за Tomahawk, обобщавайки, ще се срещне с украинския президенти двамата ще обсъдят въпроса за трансфера на оръжия, по-специално доставката на ракетите за ''дълбоки удари''.

САЩ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами..

    26 8 Отговор
    Само дето войната не е с Украйна, а с НАТО... и Путин я печели...

    Всъщност като всяка Империя, САЩ се самоунищожават..

    Коментиран от #4, #6

    06:01 15.10.2025

  • 2 Ванга

    6 12 Отговор
    И Томахявки ще има и Тауруси, но войната ще я приключи Фламинго в бункера.

    06:02 15.10.2025

  • 3 Иван

    4 2 Отговор
    Мешията ще защитава Содом и Гомор.

    06:04 15.10.2025

  • 4 Варненец

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ами..":

    Я сподели, какво точно спечели идола ти, путлер? 🤣

    Коментиран от #10, #17, #31

    06:04 15.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ФСБ

    5 20 Отговор

    До коментар #1 от "Ами..":

    Я да видим. НАТО - Русия
    1. Във войната на Русия с НАТО не участват войници от НАТО.
    2. Жертви на НАТО - 0, жертви на Русия 2 000 000.
    Общо взето, товариш, позорите Русия. За разпространение на фейкове за руската армия ви чакат дълги години в руски затвор.

    Коментиран от #8, #13

    06:06 15.10.2025

  • 7 време е путин да ви занули

    11 4 Отговор
    след ядренната гъба ,нито едно от суполиивите циганчетатта на урсулица няма да остане живо

    06:06 15.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "ФСБ":

    натовските инструктори ? а тях си забрави кои па ще ги има за хора тия

    Коментиран от #11

    06:07 15.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами..

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Варненец":

    Не знам какво е спечелил Путин, но виждам какво загуби Запада - всички видяха че са книжен тигър, който нищо не може да си произведе.
    Предполагсм, че ако искат да започнат война с Китай, първо трябва да им поръчат да им произведат патрони...

    Алчността, пич, винаги води до самоунищожение

    Коментиран от #12, #14, #26

    06:08 15.10.2025

  • 11 Кат ви слушам глупостите

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ония 300 НАТОвски генерала от Азовстал, които щяхте да ги парадирате в Киев на 9ти май 2022ра ли?

    06:10 15.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Само питам

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "ФСБ":

    Русия произвежда 10 пъти повече боеприпаси от цялото НАТО.
    За новите изобретения да не говорим.
    Казал ви го е вашия човрк - не будете мечката!

    Защо не слушате?

    Коментиран от #16

    06:12 15.10.2025

  • 14 Дявалски си прав

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Ами..":

    С последното изречение. Русия се унищожи от алчност. Смятаха, че ще вземат Киев за три дни, ще разграбят Украйна по стар евразийски-обичай и ще си оправят примитивната, буксуваща икономика, ама - хак. Русия дори танкове не произвежда вече - само преоборудват и модернизират складови съветски наличности, които горят като спички на фронта.

    06:15 15.10.2025

  • 15 Ами..

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Рамбо":

    Ключовата дума тук е "на старо".

    Новите са 90% азиатски въпреки забраните за внос.

    Чети, ма! И мисли

    Коментиран от #18

    06:15 15.10.2025

  • 16 ФСБ

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    Значи с 10 пъти по-малко боеприпаси НАТО млати Русия 4тири години в Украйна и фронта стои. Няма Киев, няма Одеса, а щяхте да вземате Берлин и Лисабон.

    Коментиран от #21, #25

    06:16 15.10.2025

  • 17 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Варненец":

    Спечели това ,което Русия морално нямаше право да изостави .В земите подарени имна Украйна барабар с хората да им забраняват бандерите руския език и да ги излагат на геноцид и ако се съмнявам още и в думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците:)))и как се играе с тях ,виж границите от Минските споразумения и сегашните:)

    Коментиран от #20

    06:17 15.10.2025

  • 18 Рамбо

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ами..":

    Кой в България кара китайски боклук? Майтап ли си правиш?

    Коментиран от #29

    06:18 15.10.2025

  • 19 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    От къде ще изстрелват тези ракети салонацитета? Кой ще ги плаща ? Все едни такива, дребни подробности.

    Коментиран от #24

    06:19 15.10.2025

  • 20 Малий

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    Нищо не ти се разбира. В 6 часа сутринта и вече си надрусан.

    Коментиран от #33

    06:19 15.10.2025

  • 21 Абе

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "ФСБ":

    Пишете победа,те финландците и те така победили Русия,само дето върнали и те цяла Карелия и още няколко по малки области,облаче победили:)))Само не гледайте границите от Минските споразумения:))

    Коментиран от #36, #51

    06:20 15.10.2025

  • 22 Смотльо,

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Рамбо":

    А всички от запада карат с руски петрол,що ли не си карат BMW ,с вода,уйски или с урина?

    06:20 15.10.2025

  • 23 Вижте кво!

    2 7 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    06:21 15.10.2025

  • 24 Братушка

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хохо Бохо":

    И ти ли си надрусан?

    06:21 15.10.2025

  • 25 Ами..

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "ФСБ":

    Знам, знам. Те от 3 годининсе бият с лопати...

    Коментиран от #32, #37

    06:22 15.10.2025

  • 26 Историята е доказала-

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ами..":

    Руската и съветската армия е
    Най-битата
    С най-големите загуби
    С най много дезертьори
    С най-много предатели
    Убила най много руски гражданин
    Убила най много съветски граждани.
    С най-много мари.дери
    С най-много
    С най-много затворници
    С най-некадърните началници
    С най-крадливите началници;
    Нито офицерите и генералите им да кадърни-тази сбирщина гледа само как да открадне повече за себе си;
    Ватенките -"голямата мечка" (по собствени признания)една голяма,но проскубана гарга,неспираща да грачи и се перчи пред света.

    Коментиран от #34, #35, #44

    06:22 15.10.2025

  • 27 Бай Ганьо Миленов

    1 4 Отговор
    Няма нищо по забявно сутрин да се събудиш, да се изпърдиш по юргана и да гавриш русофиле по мобила.

    06:22 15.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Рамбо":

    Азия само Китай ли е, бе другарю?

    А китайски не карат още защото както казах не са допускани до пазара.
    Излез от село и попатувай малко

    Коментиран от #42

    06:23 15.10.2025

  • 30 Конте

    2 2 Отговор
    За смъртта на руснаците ще плаща цяла Европа, като миналия път, а вие ще продавате - нали, вече сме го тренирали!

    06:24 15.10.2025

  • 31 Йоската Кобзон

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Варненец":

    Справките при мен.

    06:24 15.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Малий":

    То там е проблемът на истинският наркоман ,изби си народа ,а границите от Минските споразумения само ще ги сънуват в Украйна и как да разбере някой ,чието бездарието е допълнено и от обикновенна липса на исторически знания:)))

    06:25 15.10.2025

  • 34 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Историята е доказала-":

    А историята доказала ли коя война е спечелил САЩ?

    Ми то няма такава

    Коментиран от #38, #49

    06:26 15.10.2025

  • 35 Якооо

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Историята е доказала-":

    И тая държава още съществува - е, нави ме!
    Не се гаси туй, що не гасне!

    06:26 15.10.2025

  • 36 Да кажа и аз

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    Ако путин не беше нарушил Минските споразумения нямаше да има война,в която русия даде над един милион жертви,война, която русия загуби.

    06:27 15.10.2025

  • 37 ФСБ

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ами..":

    По резултатите се вижда. Бият се и се
    иват с лопати. Няма Киев, няма Берлин, няма Варшава. Има черни чували и богати руски вдовици. Даже вече си внасят негри тъ пкачи - доктори

    Коментиран от #41

    06:28 15.10.2025

  • 38 Тъполюция

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    Е, там имаха гражданска война, като батериите или като северен и южен мост за хардуера ама то пък се оказа, че е Изток-Запад! - би трябвало да е спечелена от някой, досега...

    06:29 15.10.2025

  • 39 Рамбо,

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Рамбо":

    а ако се окаже, че "Ами" е доста по-заможен от теб и "прошлякът" си ти? Твърде ниска топка си, за да разбереш подбудите на хората.

    06:29 15.10.2025

  • 40 В В.П.

    2 1 Отговор
    Toя тъпак продължава да ръси глупости..Последния президент на САЩ..След тоя е разпад и гражданска война ..

    06:30 15.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Рамбо

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Само питам":

    Не ми разправяй, че караш още Москвич. Мойте коли са купувани нови и са Мейд ин ЕУ.
    А вие си купувайте трета-четвърта ръка автомобили от Африка.

    06:31 15.10.2025

  • 43 Въпросче

    2 1 Отговор
    А Венецуела дали не иска да бомби краварника с някои ракети , които руснаците имат ❓

    06:31 15.10.2025

  • 44 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Историята е доказала-":

    И понеже е доказала историята,националният ти празник е всъщност руска победа:)),на балканите няма христянска държава дето Русия да не е помогнала срещу османците да се освободят,а зъбите на Хитлер са в Москва:)))и дедите на Пасито червената армия всъщност ги спаси ,цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след втората световна война благодарение на червената армия,от която сега бандерите се отричат:))

    Коментиран от #46

    06:31 15.10.2025

  • 45 И още

    1 0 Отговор
    А где ви е бендзина?

    Коментиран от #48

    06:32 15.10.2025

  • 46 Трети март

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Абе":

    1918

    06:33 15.10.2025

  • 47 В В.П.

    0 1 Отговор
    Вижте сега .,,Ние ще продадем много оръжие на Киев и режима ..За да стрелят по Москва ,Донбас ,Крим ,Запорожие ,И други ..Обаче Путин трябва да спре СВО...Така изглежда ситуацията ,нарисувана от Тромп тъпака ..

    06:33 15.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И да се знае!

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    ВСВ я печелят САЩ,Великобритания и Лендлиза.От Сталин -пушечното месо.

    06:35 15.10.2025

  • 50 Чочо

    0 0 Отговор
    Както във Виетнам ли?

    06:35 15.10.2025

  • 51 Харманли

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    3 милиона финландци устояха на 200 милиона болшевишки орки. Запазиха си държавата и живеят в просперитет.
    Това е велика победа за Финландия.


    Финландците забогатяха от търговия с Русия, а България обедня, защото руснаците я изсмукаха, изкупиха и фалираха. Някои помним мизерията преди да влезем в ЕС.
    Руснаците ги уважават за мъжеството и не им се подиграват, като ги наричат подигравателно "братушки".

    06:36 15.10.2025