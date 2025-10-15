Тръмп: Путин трябваше да спечели тази война за седмица, а минаха 4 години. Зеленски иска Tomahawk, а ние имаме много

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще говори за оръжия, включително ракети Tomahawk, на срещата с украинския си колега Володимир Зеленски на 17 октомври, предава Украинская правда, цитирана от ФОКУС.



Тръмп обяви това по време на срещата си с аржентинския президент Хавиер Милай в Белия дом на 14 октомври.



Тръмп заяви пред репортерите в Белия дом, че знае, че Зеленски ще иска да говори за нуждата от оръжия на предстоящата среща.



"Той би искал да си вземе Tomahawk. Всеки иска Tomahawk на. А ние имаме много Tomahawk... Между другото, имате ли нужда от Tomahawk в Аржентина?“, пошегува се Тръмп с аржентинския си колега.



По време на пресконференцията президентът на САЩ отбеляза и "успехите“ на Русия във войната в Украйна.



"Владимир Путин трябваше да спечели тази война за седмица, а тя продължава вече четири години“, каза Тръмп.



Според президента на САЩ руската икономика е на ръба на колапса, докато лидерът на Кремъл не иска да сложи край на войната в Украйна. Той добави, че загубите на Русия във войната срещу Украйна възлизат на 1,5 милиона войници.



"Това е ужасна война. Това е най-голямото събитие след Втората световна война“, каза той.



Тръмп обобщи темата за Tomahawk, обобщавайки, ще се срещне с украинския президенти двамата ще обсъдят въпроса за трансфера на оръжия, по-специално доставката на ракетите за ''дълбоки удари''.

