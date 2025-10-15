Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще говори за оръжия, включително ракети Tomahawk, на срещата с украинския си колега Володимир Зеленски на 17 октомври, предава Украинская правда, цитирана от ФОКУС.
Тръмп обяви това по време на срещата си с аржентинския президент Хавиер Милай в Белия дом на 14 октомври.
Тръмп заяви пред репортерите в Белия дом, че знае, че Зеленски ще иска да говори за нуждата от оръжия на предстоящата среща.
"Той би искал да си вземе Tomahawk. Всеки иска Tomahawk на. А ние имаме много Tomahawk... Между другото, имате ли нужда от Tomahawk в Аржентина?“, пошегува се Тръмп с аржентинския си колега.
По време на пресконференцията президентът на САЩ отбеляза и "успехите“ на Русия във войната в Украйна.
"Владимир Путин трябваше да спечели тази война за седмица, а тя продължава вече четири години“, каза Тръмп.
Според президента на САЩ руската икономика е на ръба на колапса, докато лидерът на Кремъл не иска да сложи край на войната в Украйна. Той добави, че загубите на Русия във войната срещу Украйна възлизат на 1,5 милиона войници.
"Това е ужасна война. Това е най-голямото събитие след Втората световна война“, каза той.
Тръмп обобщи темата за Tomahawk, обобщавайки, ще се срещне с украинския президенти двамата ще обсъдят въпроса за трансфера на оръжия, по-специално доставката на ракетите за ''дълбоки удари''.
Тръмп: Путин трябваше да спечели тази война за седмица, а минаха 4 години. Зеленски иска Tomahawk, а ние имаме много
15 Октомври, 2025 05:50, обновена 15 Октомври, 2025 05:56 957 51
Между другото, вие искате ли - пошегува се американският президент с аржентинския си колега Милей
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще говори за оръжия, включително ракети Tomahawk, на срещата с украинския си колега Володимир Зеленски на 17 октомври, предава Украинская правда, цитирана от ФОКУС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами..
Всъщност като всяка Империя, САЩ се самоунищожават..
Коментиран от #4, #6
06:01 15.10.2025
2 Ванга
06:02 15.10.2025
3 Иван
06:04 15.10.2025
4 Варненец
До коментар #1 от "Ами..":Я сподели, какво точно спечели идола ти, путлер? 🤣
Коментиран от #10, #17, #31
06:04 15.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ФСБ
До коментар #1 от "Ами..":Я да видим. НАТО - Русия
1. Във войната на Русия с НАТО не участват войници от НАТО.
2. Жертви на НАТО - 0, жертви на Русия 2 000 000.
Общо взето, товариш, позорите Русия. За разпространение на фейкове за руската армия ви чакат дълги години в руски затвор.
Коментиран от #8, #13
06:06 15.10.2025
7 време е путин да ви занули
06:06 15.10.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "ФСБ":натовските инструктори ? а тях си забрави кои па ще ги има за хора тия
Коментиран от #11
06:07 15.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами..
До коментар #4 от "Варненец":Не знам какво е спечелил Путин, но виждам какво загуби Запада - всички видяха че са книжен тигър, който нищо не може да си произведе.
Предполагсм, че ако искат да започнат война с Китай, първо трябва да им поръчат да им произведат патрони...
Алчността, пич, винаги води до самоунищожение
Коментиран от #12, #14, #26
06:08 15.10.2025
11 Кат ви слушам глупостите
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ония 300 НАТОвски генерала от Азовстал, които щяхте да ги парадирате в Киев на 9ти май 2022ра ли?
06:10 15.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Само питам
До коментар #6 от "ФСБ":Русия произвежда 10 пъти повече боеприпаси от цялото НАТО.
За новите изобретения да не говорим.
Казал ви го е вашия човрк - не будете мечката!
Защо не слушате?
Коментиран от #16
06:12 15.10.2025
14 Дявалски си прав
До коментар #10 от "Ами..":С последното изречение. Русия се унищожи от алчност. Смятаха, че ще вземат Киев за три дни, ще разграбят Украйна по стар евразийски-обичай и ще си оправят примитивната, буксуваща икономика, ама - хак. Русия дори танкове не произвежда вече - само преоборудват и модернизират складови съветски наличности, които горят като спички на фронта.
06:15 15.10.2025
15 Ами..
До коментар #12 от "Рамбо":Ключовата дума тук е "на старо".
Новите са 90% азиатски въпреки забраните за внос.
Чети, ма! И мисли
Коментиран от #18
06:15 15.10.2025
16 ФСБ
До коментар #13 от "Само питам":Значи с 10 пъти по-малко боеприпаси НАТО млати Русия 4тири години в Украйна и фронта стои. Няма Киев, няма Одеса, а щяхте да вземате Берлин и Лисабон.
Коментиран от #21, #25
06:16 15.10.2025
17 Абе
До коментар #4 от "Варненец":Спечели това ,което Русия морално нямаше право да изостави .В земите подарени имна Украйна барабар с хората да им забраняват бандерите руския език и да ги излагат на геноцид и ако се съмнявам още и в думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците:)))и как се играе с тях ,виж границите от Минските споразумения и сегашните:)
Коментиран от #20
06:17 15.10.2025
18 Рамбо
До коментар #15 от "Ами..":Кой в България кара китайски боклук? Майтап ли си правиш?
Коментиран от #29
06:18 15.10.2025
19 Хохо Бохо
Коментиран от #24
06:19 15.10.2025
20 Малий
До коментар #17 от "Абе":Нищо не ти се разбира. В 6 часа сутринта и вече си надрусан.
Коментиран от #33
06:19 15.10.2025
21 Абе
До коментар #16 от "ФСБ":Пишете победа,те финландците и те така победили Русия,само дето върнали и те цяла Карелия и още няколко по малки области,облаче победили:)))Само не гледайте границите от Минските споразумения:))
Коментиран от #36, #51
06:20 15.10.2025
22 Смотльо,
До коментар #12 от "Рамбо":А всички от запада карат с руски петрол,що ли не си карат BMW ,с вода,уйски или с урина?
06:20 15.10.2025
23 Вижте кво!
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
06:21 15.10.2025
24 Братушка
До коментар #19 от "Хохо Бохо":И ти ли си надрусан?
06:21 15.10.2025
25 Ами..
До коментар #16 от "ФСБ":Знам, знам. Те от 3 годининсе бият с лопати...
Коментиран от #32, #37
06:22 15.10.2025
26 Историята е доказала-
До коментар #10 от "Ами..":Руската и съветската армия е
Най-битата
С най-големите загуби
С най много дезертьори
С най-много предатели
Убила най много руски гражданин
Убила най много съветски граждани.
С най-много мари.дери
С най-много
С най-много затворници
С най-некадърните началници
С най-крадливите началници;
Нито офицерите и генералите им да кадърни-тази сбирщина гледа само как да открадне повече за себе си;
Ватенките -"голямата мечка" (по собствени признания)една голяма,но проскубана гарга,неспираща да грачи и се перчи пред света.
Коментиран от #34, #35, #44
06:22 15.10.2025
27 Бай Ганьо Миленов
06:22 15.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Само питам
До коментар #18 от "Рамбо":Азия само Китай ли е, бе другарю?
А китайски не карат още защото както казах не са допускани до пазара.
Излез от село и попатувай малко
Коментиран от #42
06:23 15.10.2025
30 Конте
06:24 15.10.2025
31 Йоската Кобзон
До коментар #4 от "Варненец":Справките при мен.
06:24 15.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Абе
До коментар #20 от "Малий":То там е проблемът на истинският наркоман ,изби си народа ,а границите от Минските споразумения само ще ги сънуват в Украйна и как да разбере някой ,чието бездарието е допълнено и от обикновенна липса на исторически знания:)))
06:25 15.10.2025
34 Само питам
До коментар #26 от "Историята е доказала-":А историята доказала ли коя война е спечелил САЩ?
Ми то няма такава
Коментиран от #38, #49
06:26 15.10.2025
35 Якооо
До коментар #26 от "Историята е доказала-":И тая държава още съществува - е, нави ме!
Не се гаси туй, що не гасне!
06:26 15.10.2025
36 Да кажа и аз
До коментар #21 от "Абе":Ако путин не беше нарушил Минските споразумения нямаше да има война,в която русия даде над един милион жертви,война, която русия загуби.
06:27 15.10.2025
37 ФСБ
До коментар #25 от "Ами..":По резултатите се вижда. Бият се и се
иват с лопати. Няма Киев, няма Берлин, няма Варшава. Има черни чували и богати руски вдовици. Даже вече си внасят негри тъ пкачи - доктори
Коментиран от #41
06:28 15.10.2025
38 Тъполюция
До коментар #34 от "Само питам":Е, там имаха гражданска война, като батериите или като северен и южен мост за хардуера ама то пък се оказа, че е Изток-Запад! - би трябвало да е спечелена от някой, досега...
06:29 15.10.2025
39 Рамбо,
До коментар #12 от "Рамбо":а ако се окаже, че "Ами" е доста по-заможен от теб и "прошлякът" си ти? Твърде ниска топка си, за да разбереш подбудите на хората.
06:29 15.10.2025
40 В В.П.
06:30 15.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Рамбо
До коментар #29 от "Само питам":Не ми разправяй, че караш още Москвич. Мойте коли са купувани нови и са Мейд ин ЕУ.
А вие си купувайте трета-четвърта ръка автомобили от Африка.
06:31 15.10.2025
43 Въпросче
06:31 15.10.2025
44 Абе
До коментар #26 от "Историята е доказала-":И понеже е доказала историята,националният ти празник е всъщност руска победа:)),на балканите няма христянска държава дето Русия да не е помогнала срещу османците да се освободят,а зъбите на Хитлер са в Москва:)))и дедите на Пасито червената армия всъщност ги спаси ,цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след втората световна война благодарение на червената армия,от която сега бандерите се отричат:))
Коментиран от #46
06:31 15.10.2025
45 И още
Коментиран от #48
06:32 15.10.2025
46 Трети март
До коментар #44 от "Абе":1918
06:33 15.10.2025
47 В В.П.
06:33 15.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 И да се знае!
До коментар #34 от "Само питам":ВСВ я печелят САЩ,Великобритания и Лендлиза.От Сталин -пушечното месо.
06:35 15.10.2025
50 Чочо
06:35 15.10.2025
51 Харманли
До коментар #21 от "Абе":3 милиона финландци устояха на 200 милиона болшевишки орки. Запазиха си държавата и живеят в просперитет.
Това е велика победа за Финландия.
Финландците забогатяха от търговия с Русия, а България обедня, защото руснаците я изсмукаха, изкупиха и фалираха. Някои помним мизерията преди да влезем в ЕС.
Руснаците ги уважават за мъжеството и не им се подиграват, като ги наричат подигравателно "братушки".
06:36 15.10.2025