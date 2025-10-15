Министрите на отбраната от НАТО се събират на заседание в Брюксел

Министрите на отбраната на страните от НАТО ще заседават днес на фона на засилващите се провокации от страна на Русия във въздушното пространство на страни от пакта, предаде БНР.

България ще бъде представена от военния министър Атанас Запрянов.

В рамките на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, взети на срещата на върха в Хага през юли.



Ще бъдат разгледани и ключови въпроси като изпълнението на приетите в Хага ангажименти за повишаване на разходите за отбрана, дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна, координираният отговор на хибридните заплахи срещу алианса.



Също днес е предвидено провеждането на Съвет "Външни работи" във формат "Отбрана", на което ще се дебатира готовността за защита на Евросъюза. Това става ден преди очакването оповестяване на Бялата книга за готовността на отбраната на Общността до 2030 г.



Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на официално посещение в Сърбия. Тя ще бъде посрещната официално от сръбския президент Александър Вучич, а по-късно двамата ще разговарят на четири очи. Планирана е среща и с премиера Джуро Мацут.



На 9 октомври по време на извънредно изявление заради наложените американски санкции на сръбската петролна компания НИС, чиято мажоритарна собственост е на "Газпром", Вучич посочи, че е получил покана да отиде в Москва за среща на върха по енергийни въпроси, но това е невъзможно, тъй като по това време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Белград.



Тази седмица Урсула фон дер Лайен е на посещение в страните от Западните Балкани - Албания, Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина, Сърбия и Република Северна Македония.



Очаква се на 29 октомври Европейската комисия да представи годишните си доклади за напредъка на страните кандидати за присъединяване към ЕС.