Министрите на отбраната от НАТО се събират на заседание в Брюксел

Министрите на отбраната от НАТО се събират на заседание в Брюксел

15 Октомври, 2025 06:06

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на официално посещение в Сърбия

Министрите на отбраната от НАТО се събират на заседание в Брюксел - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Министрите на отбраната на страните от НАТО ще заседават днес на фона на засилващите се провокации от страна на Русия във въздушното пространство на страни от пакта, предаде БНР.

България ще бъде представена от военния министър Атанас Запрянов.

В рамките на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, взети на срещата на върха в Хага през юли.

Ще бъдат разгледани и ключови въпроси като изпълнението на приетите в Хага ангажименти за повишаване на разходите за отбрана, дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна, координираният отговор на хибридните заплахи срещу алианса.

Също днес е предвидено провеждането на Съвет "Външни работи" във формат "Отбрана", на което ще се дебатира готовността за защита на Евросъюза. Това става ден преди очакването оповестяване на Бялата книга за готовността на отбраната на Общността до 2030 г.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на официално посещение в Сърбия. Тя ще бъде посрещната официално от сръбския президент Александър Вучич, а по-късно двамата ще разговарят на четири очи. Планирана е среща и с премиера Джуро Мацут.

На 9 октомври по време на извънредно изявление заради наложените американски санкции на сръбската петролна компания НИС, чиято мажоритарна собственост е на "Газпром", Вучич посочи, че е получил покана да отиде в Москва за среща на върха по енергийни въпроси, но това е невъзможно, тъй като по това време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Белград.

Тази седмица Урсула фон дер Лайен е на посещение в страните от Западните Балкани - Албания, Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина, Сърбия и Република Северна Македония.

Очаква се на 29 октомври Европейската комисия да представи годишните си доклади за напредъка на страните кандидати за присъединяване към ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Георги

    3 0 Отговор
    министърът на Испания там ли е?

    06:13 15.10.2025

  • 2 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Куфарите им пълни с памперси

    06:13 15.10.2025

  • 3 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    КАК СА СКЛАДОВЕТЕ С ОРЪЖИЕ ОСТАНАЛО ОТ БНА?

    06:14 15.10.2025

  • 4 Вижте кво!

    0 3 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    Коментиран от #5

    06:19 15.10.2025

  • 5 Слава на Русия

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вижте кво!":

    Като ти е враг Русия ,готви се за фронта ,и не занимаваи българите на които не им е враг и не им пука за такива индивиди като теб.

    06:25 15.10.2025

  • 6 тая освен че е раждала, какво е работила

    0 0 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    тая вмирисана скумрия урсуула фон дерЛАЙНО, ОСВЕН ЧЕ Е РАЗЖДААЛ 7 ДЕЦА КАКВО ДРУГО Е РАБОТИЛА?

    06:32 15.10.2025

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор
    Дядото на германския канцлер Олаф Шолц (Фриц фон Шолц), твърдо вярвал в победата на германския вермахт над „варварите от Изтока“, воювал срещу руснаците в СССР и се издигнал до чин бригаденфюрер (генерал-лейтенант) от SS; дядото на германския финансов министър Кристиан Линднер (Герхард Линднер) е бил генерал от Вермахта. а дядото на на германския министър на здравеопазването Карл Лаутербах е ръководил Хитлерюгенд и е бил обергрупен.

    06:33 15.10.2025