Сиярто: Прекъсването на руските доставки може да доведе до катастрофа

Външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви по време на посещение в Москва, че страната ще пострада, ако бъде откъсната от руската енергия, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Той повтори, че Будапеща няма да приеме външен натиск, когато става въпрос за решения относно енергийните доставки. Сиярто присъства на форума „Руска енергийна седмица“, докато министрите на отбраната на НАТО обсъждаха военната помощ за Украйна, което подчерта различията на Унгария с повечето членове на Алианса по отношение на връзките с Москва.

„Никога не сме били разочаровани от Русия. Доставките винаги са били изпълнявани, договорите са спазвани. И въпросът ми е само защо трябва да прекъснем тези отношения“, заяви Сиярто.

От началото на годината Русия е доставила около 3,6 милиона тона петрол на Унгария и планира да изнесе между 5 и 5,5 милиона тона през 2025 г., като страната възнамерява да поддържа това ниво и през 2026 г.

Будапеща се противопоставя на плановете на Европейската комисия за постепенно спиране на руския газ и втечнения природен газ в ЕС до края на 2027 г., задълбочавайки разрива с Брюксел.

Унгария подписа 15-годишно споразумение с Русия за 4,5 милиарда кубически метра газ годишно, а миналата година увеличи покупките си от „Газпром“ до около 7,5 милиарда кубически метра чрез газопровода „Турски поток“. По-голямата част от суровия петрол се доставя чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.

„Брюксел иска да прекъснем един от двата тръбопровода с цел диверсификация. Как можете да смятате, че наличието на един тръбопровод вместо на два е по-безопасно? Това е безумие“, подчерта Сиярто.

Миналия месец Доналд Тръмп призова Унгария да спре да купува руски петрол, а премиерът Виктор Орбан предупреди, че прекъсването на руските енергийни доставки би било катастрофално за унгарската икономика.