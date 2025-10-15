Сиярто: Прекъсването на руските доставки може да доведе до катастрофа

Външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви по време на посещение в Москва, че страната ще пострада, ако бъде откъсната от руската енергия, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.
Той повтори, че Будапеща няма да приеме външен натиск, когато става въпрос за решения относно енергийните доставки. Сиярто присъства на форума „Руска енергийна седмица“, докато министрите на отбраната на НАТО обсъждаха военната помощ за Украйна, което подчерта различията на Унгария с повечето членове на Алианса по отношение на връзките с Москва.
„Никога не сме били разочаровани от Русия. Доставките винаги са били изпълнявани, договорите са спазвани. И въпросът ми е само защо трябва да прекъснем тези отношения“, заяви Сиярто.
От началото на годината Русия е доставила около 3,6 милиона тона петрол на Унгария и планира да изнесе между 5 и 5,5 милиона тона през 2025 г., като страната възнамерява да поддържа това ниво и през 2026 г.
Будапеща се противопоставя на плановете на Европейската комисия за постепенно спиране на руския газ и втечнения природен газ в ЕС до края на 2027 г., задълбочавайки разрива с Брюксел.
Унгария подписа 15-годишно споразумение с Русия за 4,5 милиарда кубически метра газ годишно, а миналата година увеличи покупките си от „Газпром“ до около 7,5 милиарда кубически метра чрез газопровода „Турски поток“. По-голямата част от суровия петрол се доставя чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.
„Брюксел иска да прекъснем един от двата тръбопровода с цел диверсификация. Как можете да смятате, че наличието на един тръбопровод вместо на два е по-безопасно? Това е безумие“, подчерта Сиярто.
Миналия месец Доналд Тръмп призова Унгария да спре да купува руски петрол, а премиерът Виктор Орбан предупреди, че прекъсването на руските енергийни доставки би било катастрофално за унгарската икономика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
13:42 15.10.2025
2 Атина Палада
13:43 15.10.2025
3 Последния Софиянец
13:44 15.10.2025
4 Румен Радев
13:44 15.10.2025
5 Уфф
13:45 15.10.2025
6 Я пък тоя
САЩ купуват, Англия купува, Франция купува, защо пък и вие да не купувате!
13:46 15.10.2025
7 хаха
Защото купувате евтини руски ... ХАХАХА!
Коментиран от #13, #14
13:49 15.10.2025
8 Газпром
Коментиран от #9
13:49 15.10.2025
10 фактчекър
Само допреди три години страната нямаше нито един LMG терминал
Енергийният пейзаж на Европа се пренарежда, като центърът на промяната вече не е Москва, а са бреговете на Северно море. Германия отчете рекорден внос на втечнен природен газ (LNG) през третото тримесечие на 2025 г., сочат данните енергийния регулатор BNetzA. Това е най-високото ниво от откриването на първия LNG терминал във Вилхелмсхафен в края на 2022 г. С други думи, Германия затвърждава позицията си на енергиен „хъб“, от който потоците втечнен газ текат към различни пазари на континента, коментира meteobalkans.
Само за девет месеца в страната са постъпили над 74 тераватчаса газ, като повече от половината са внесени между юли и септември. За сравнение през цялата 2024 г. доставките бяха 69 тераватчаса, а през 2023-а – около 70. Ръстът е ясен сигнал: Германия вече не само компенсира загубата на руски доставки, а се превръща в ключов енергиен център за целия континент.
13:59 15.10.2025
11 хаха
Типичен гайбаньовски питек... ХАХАХА
14:00 15.10.2025
12 1-20
14:01 15.10.2025
