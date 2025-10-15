Новини
Сиярто: Прекъсването на руските доставки може да доведе до катастрофа

15 Октомври, 2025 13:39, обновена 15 Октомври, 2025 13:45 907 14

  • унгария-
  • руска енергия-
  • русия-
  • петер сиярто

Сиярто подчертава националния интерес и критиките към плановете на ЕС за спиране на руския газ

Сиярто: Прекъсването на руските доставки може да доведе до катастрофа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви по време на посещение в Москва, че страната ще пострада, ако бъде откъсната от руската енергия, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Той повтори, че Будапеща няма да приеме външен натиск, когато става въпрос за решения относно енергийните доставки. Сиярто присъства на форума „Руска енергийна седмица“, докато министрите на отбраната на НАТО обсъждаха военната помощ за Украйна, което подчерта различията на Унгария с повечето членове на Алианса по отношение на връзките с Москва.

„Никога не сме били разочаровани от Русия. Доставките винаги са били изпълнявани, договорите са спазвани. И въпросът ми е само защо трябва да прекъснем тези отношения“, заяви Сиярто.

От началото на годината Русия е доставила около 3,6 милиона тона петрол на Унгария и планира да изнесе между 5 и 5,5 милиона тона през 2025 г., като страната възнамерява да поддържа това ниво и през 2026 г.

Будапеща се противопоставя на плановете на Европейската комисия за постепенно спиране на руския газ и втечнения природен газ в ЕС до края на 2027 г., задълбочавайки разрива с Брюксел.

Унгария подписа 15-годишно споразумение с Русия за 4,5 милиарда кубически метра газ годишно, а миналата година увеличи покупките си от „Газпром“ до около 7,5 милиарда кубически метра чрез газопровода „Турски поток“. По-голямата част от суровия петрол се доставя чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.

„Брюксел иска да прекъснем един от двата тръбопровода с цел диверсификация. Как можете да смятате, че наличието на един тръбопровод вместо на два е по-безопасно? Това е безумие“, подчерта Сиярто.

Миналия месец Доналд Тръмп призова Унгария да спре да купува руски петрол, а премиерът Виктор Орбан предупреди, че прекъсването на руските енергийни доставки би било катастрофално за унгарската икономика.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    10 3 Отговор
    ЕС отдавна катастрофира с тройните цени на американските ресурси

    13:42 15.10.2025

  • 2 Атина Палада

    10 2 Отговор
    Който и от където иска да си пазарува..

    13:43 15.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Хърватия спря петрола за Сърбия.Ще има война на Балканите.

    13:44 15.10.2025

  • 4 Румен Радев

    3 0 Отговор
    Ще даваме газ на Унгария от Боташ.

    13:44 15.10.2025

  • 5 Уфф

    10 2 Отговор
    Така е..Умните си гарантират енергийните доставки от Русия, а идиотите се готвят да воюват с нея! Нашите главанари от коя страна застават?

    13:45 15.10.2025

  • 6 Я пък тоя

    9 2 Отговор
    Купувайте унгарци, хич не ги слушайте, иначе пак руски петрол и газ ще купувате, но докаран с американски кораби и на по висока цена.
    САЩ купуват, Англия купува, Франция купува, защо пък и вие да не купувате!

    13:46 15.10.2025

  • 7 хаха

    3 5 Отговор
    Затова цената на горивата в Орбанландия са по-високи от тези в ЕС а прошляк?

    Защото купувате евтини руски ... ХАХАХА!

    Коментиран от #13, #14

    13:49 15.10.2025

  • 8 Газпром

    5 4 Отговор
    Сбогом Русия, здравей мизерия

    Коментиран от #9

    13:49 15.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 фактчекър

    0 1 Отговор
    Германия залива Европа с втечнен газ
    Само допреди три години страната нямаше нито един LMG терминал

    Енергийният пейзаж на Европа се пренарежда, като центърът на промяната вече не е Москва, а са бреговете на Северно море. Германия отчете рекорден внос на втечнен природен газ (LNG) през третото тримесечие на 2025 г., сочат данните енергийния регулатор BNetzA. Това е най-високото ниво от откриването на първия LNG терминал във Вилхелмсхафен в края на 2022 г. С други думи, Германия затвърждава позицията си на енергиен „хъб“, от който потоците втечнен газ текат към различни пазари на континента, коментира meteobalkans.

    Само за девет месеца в страната са постъпили над 74 тераватчаса газ, като повече от половината са внесени между юли и септември. За сравнение през цялата 2024 г. доставките бяха 69 тераватчаса, а през 2023-а – около 70. Ръстът е ясен сигнал: Германия вече не само компенсира загубата на руски доставки, а се превръща в ключов енергиен център за целия континент.

    13:59 15.10.2025

  • 11 хаха

    1 1 Отговор
    По време на интервюто за ATV, Сиярто е попитан защо цените на горивата в Унгария са с 5% по-високи от цените в ЕС, въпреки че купуват евтин руски петрол. Той няма очевиден отговор.

    Типичен гайбаньовски питек... ХАХАХА

    14:00 15.10.2025

  • 12 1-20

    1 1 Отговор
    Много просто! Унгария да излиза от ЕС и да доставя газ откъдето иска.

    14:01 15.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
