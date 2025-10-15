Сирийският лидер Ахмед Шараа потвърди пред Путин спазването на споразуменията с Русия

Сирийският президент Ахмед Шараа увери руския президент Владимир Путин, че ще спази всички съществуващи споразумения между Дамаск и Москва. Това предполага, че двете основни руски военни бази в Сирия остават в безопасност, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Шараа, бивш лидер на сирийския клон на Ал-Кайда и човек, който свали от власт предшественика си Башар ал-Асад, направи първото си посещение в Русия от идването си на власт. В началото на разговорите в Кремъл той заяви на арабски, че „има двустранни отношения и споделени интереси с Русия, и ние уважаваме всички сключени с нея споразумения. Работим по предефинирането на характера на отношенията с Москва“.

Путин заяви, че Русия е готова да подкрепи „интересни и полезни начала“, вече обсъждани между страните, свързани с възстановяване на отношенията. Руският президент също поздрави Шараа за провеждането на парламентарните избори по-рано този месец, отбелязвайки, че те допринасят за консолидирането на обществото въпреки трудностите в страната.

Кремъл уточни, че сред темите на разговорите е съдбата на двете основни руски бази в Сирия – военновъздушната база Хмеймим в Латакия и военноморската база в Тартус. Русия също така има присъствие на летище Камишли в североизточната част на страната.

Руският външен министър Сергей Лавров потвърди, че Москва смята, че Дамаск желае базите да останат на територията на страната, като те могат да се използват и за логистична поддръжка на хуманитарни доставки към Африка. Сирийските представители търсят гаранции, че руската помощ няма да бъде използвана за превъоръжаване на силите на Асад. Шараа също се надява Русия да помогне за възстановяването на сирийската армия и за икономически отстъпки, включително доставки на пшеница и компенсации за военни щети.

Визитата на Шараа е особено чувствителна. Русия е подкрепяла Асад години наред срещу бунтовници, включително тези, дошли на власт през декември миналата година под ръководството на Шараа. Семейството на Асад сега живее дискретно в Москва. Шараа ще поиска официално предаването на Асад за съдене за предполагаеми престъпления срещу сирийци, но е малко вероятно Путин да се съгласи. Лавров подчерта, че убежището е предоставено поради застрашеността на живота на Асад.

По време на посещението си Шараа се очаква да обсъди и израелските искания за разширяване на демилитаризираната зона в Южна Сирия и ролята на руската военна полиция като гарант срещу бъдещи израелски посегателства.

Кремъл уточни, че след срещата няма да се проведе съвместна пресконференция.