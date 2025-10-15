Новини
Сирийският лидер Ахмед Шараа потвърди пред Путин спазването на споразуменията с Русия

Сирийският лидер Ахмед Шараа потвърди пред Путин спазването на споразуменията с Русия

15 Октомври, 2025

Обсъдени са сигурността на руските бази, възстановяването на армията и икономическата помощ

Сирийският лидер Ахмед Шараа потвърди пред Путин спазването на споразуменията с Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Сирийският президент Ахмед Шараа увери руския президент Владимир Путин, че ще спази всички съществуващи споразумения между Дамаск и Москва. Това предполага, че двете основни руски военни бази в Сирия остават в безопасност, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Шараа, бивш лидер на сирийския клон на Ал-Кайда и човек, който свали от власт предшественика си Башар ал-Асад, направи първото си посещение в Русия от идването си на власт. В началото на разговорите в Кремъл той заяви на арабски, че „има двустранни отношения и споделени интереси с Русия, и ние уважаваме всички сключени с нея споразумения. Работим по предефинирането на характера на отношенията с Москва“.

Путин заяви, че Русия е готова да подкрепи „интересни и полезни начала“, вече обсъждани между страните, свързани с възстановяване на отношенията. Руският президент също поздрави Шараа за провеждането на парламентарните избори по-рано този месец, отбелязвайки, че те допринасят за консолидирането на обществото въпреки трудностите в страната.

Кремъл уточни, че сред темите на разговорите е съдбата на двете основни руски бази в Сирия – военновъздушната база Хмеймим в Латакия и военноморската база в Тартус. Русия също така има присъствие на летище Камишли в североизточната част на страната.

Руският външен министър Сергей Лавров потвърди, че Москва смята, че Дамаск желае базите да останат на територията на страната, като те могат да се използват и за логистична поддръжка на хуманитарни доставки към Африка. Сирийските представители търсят гаранции, че руската помощ няма да бъде използвана за превъоръжаване на силите на Асад. Шараа също се надява Русия да помогне за възстановяването на сирийската армия и за икономически отстъпки, включително доставки на пшеница и компенсации за военни щети.

Визитата на Шараа е особено чувствителна. Русия е подкрепяла Асад години наред срещу бунтовници, включително тези, дошли на власт през декември миналата година под ръководството на Шараа. Семейството на Асад сега живее дискретно в Москва. Шараа ще поиска официално предаването на Асад за съдене за предполагаеми престъпления срещу сирийци, но е малко вероятно Путин да се съгласи. Лавров подчерта, че убежището е предоставено поради застрашеността на живота на Асад.

По време на посещението си Шараа се очаква да обсъди и израелските искания за разширяване на демилитаризираната зона в Южна Сирия и ролята на руската военна полиция като гарант срещу бъдещи израелски посегателства.

Кремъл уточни, че след срещата няма да се проведе съвместна пресконференция.


Сирия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    7 0 Отговор
    Аллах да го благослови!

    16:40 15.10.2025

  • 2 Уфф

    13 1 Отговор
    Този джихадист, е по умен от нашите психодесни джихадисти.

    Коментиран от #4

    16:41 15.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Талибани моли за помощ Путин срещу Хазарите.

    16:43 15.10.2025

  • 4 Трол

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Уфф":

    И по-човечен е от тях.

    16:46 15.10.2025

  • 5 Зевс

    12 2 Отговор
    Опа, жълтопаветниците как реваха, че Русия си тръгва от Сирия, кво стана, а :)

    16:47 15.10.2025

  • 6 Атина Палада

    12 1 Отговор
    Да ви обадя:)) на този същия Шараа,брат му през 2001г заминава за Русия да учи медицина..Завършва и остава в Русия да работи като гинеколог във Воронеж..И така до преди една година .Малко преди падането на Асад този същия доктор събира куфарите,напуска Русия и заминава за Сирия..Малко след пристигането му в Сирия,Асад пада..Сега е вторият след брат му Шараа в Сирия.Негова е и фразата :-"руснаците завинаги наши братя"!
    И с брат му Шараа е евреи.

    Коментиран от #7, #15

    16:47 15.10.2025

  • 7 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    И с брат му Шараа СА евреи

    Коментиран от #11, #18

    16:49 15.10.2025

  • 8 тоя

    3 5 Отговор
    нормален ли е. Политика асад вече е на прах или така твърди английска агенция.А самолета със златото ио доларите е заминал във войната И какви компенсации го гонят.Обещанията са безплатни

    16:52 15.10.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    3 10 Отговор
    Террористите през девет баира се надушват ))

    Коментиран от #16

    16:52 15.10.2025

  • 10 Опорка

    9 1 Отговор
    Това би трябвало да урок за разните урсули, мерцели и прочия измeт, че истеричната олигофpeнска русофобия не е добра основа за политика. Но едва ли.

    16:53 15.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    "...с брат му Шараа СА евреи..."

    Евреин е Вероизповедание !!!
    Араби, палестинци и израелци са един и същи народ и ген.

    Коментиран от #14

    16:55 15.10.2025

  • 12 Уилям Херингтън герой СВО

    2 11 Отговор
    Всъщност човека отиде да иска Башар Асад да му бъде предаден, за да го съдят. Руски бази няма в сирия. Всичко е изпразнено и извън контрола на руските тероряги. Само могат да се молят за някакъв достъп до тези запустели бази, които са на чужда територия. Ако случайно им разрешат някаква дейност, то ще е под контрола на новата власт и ще е срещу яка отсрещна цена.

    Коментиран от #17

    16:56 15.10.2025

  • 13 Много

    1 0 Отговор
    съобразителни са новите власти в Дамаск. Ердоган ги напътства доста вещо.

    16:56 15.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Майна

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Ти се майтапиш...
    Този е от Ал Кайда.., от главорезите
    Беше на обучение в британските служби за да добие сегашния си по- цивилизационен вид
    За него имаше обявена награда като един от екстремистките главорези..
    Откъде се информирате..?

    Коментиран от #19

    17:05 15.10.2025

  • 16 Ахаа

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    затова ли джихадиста заминава при зеленият шмъркач после ?!

    17:15 15.10.2025

  • 17 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    това в дойчезеле или УНИАН го чете ?!

    17:16 15.10.2025

  • 18 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    ,,Между другото, ХТШ - новият и подобрен фронт на Ал Нусра - е в списъка на терористичните организации на Държавния департамент на САЩ от 2018 г. Лидерът на организацията ал-Джолани е в списъка на издирваните терористи от 2013 г. и до ден днешен за главата му е обявена награда от 10 милиона долара. Сега изведнъж всички те са весели хора, както казват всички ние!"

    Коментиран от #20

    17:17 15.10.2025

  • 19 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    Никакъв майтап ! Да,знам за наградата за главата му!
    И какво от това,че този е бил в Ал Кайда,а брат му поел по друг път? Нищо странно няма в това!
    А и такива организации като Ал Кайда са създадени от служби .Да не мислиш,че там са събрани г.лупаци?
    Определено руските служби са знаели за брат му,който живее в Русия..И определено е бил вербуван от руските служби..
    Падането на Сирия е със съдействието на Русия.Явно влиза в някаква сделка .Така мисля аз..За това след падането на Асад ,съм писала ,че руските бази в Сирия ще си останат,друго руснаците в Сирия нямаха..Искаха да модернизират армията ,но Асад отказа..Е,сега новите управляващи в Сирия ...явно искат .Тук с.оро.снята драскаше как видите ли Русия изгубила Сирия ,базите й били изхвърлени ..Нищо такова няма .

    Коментиран от #21

    17:20 15.10.2025

  • 20 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    След падането на Асад американците свалиха наградата за главата му:)) Той даже и на визита в САЩ беше ..В Белия дом .

    17:24 15.10.2025

  • 21 Дааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    В лабораторията явно правиш чудеса, промени рецептата щото ще ти изпуши мозъка.

    17:24 15.10.2025

