Самолетът на Пийт Хегсет кацна аварийно заради пукнато предно стъкло ВИДЕО

16 Октомври, 2025 04:29, обновена 16 Октомври, 2025 04:34 394 1

  • пийт хегсет-
  • пентагон-
  • сащ-
  • самолет-
  • авария

Шефът на Пентагона и останалите на борда са в безопасност

Самолетът на Пийт Хегсет кацна аварийно заради пукнато предно стъкло ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет, превозващ американския министър на отбраната Пийт Хегсет, направи непланирано кацане в САЩ заради пукнатина на предното стъкло, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Самолетът е кацнал, следвайки стандартната процедура и всички на борда, включително и Хегсет, са в безопасност“, каза днес говорителят на Пентагона Шон Парнел в публикация в „Екс“.

Хегсет се е връщал обратно от краткото си пътуване до Брюксел за еднодневната среща, фокусирана върху заплахата, представлявана от Русия, военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна в централата на НАТО.

Това не е първият случай, в който американски самолет, превозващ висши представители, има технически проблеми.

По-рано тази година пътуващ за Мюнхен самолет на военновъздушните сили на САЩ, на борда на който бе държавният секретар на САЩ Марко Рубио, се наложи да се върне във Вашингтон заради техническа неизправност.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 КЪДЕ СТЪКЛО

    0 0 Отговор
    КЪДЕ РЕЗЕРВОАР -----НА ЗЕМЯТА Е ПО СИГУРНО

    04:55 16.10.2025