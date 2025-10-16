Самолет, превозващ американския министър на отбраната Пийт Хегсет, направи непланирано кацане в САЩ заради пукнатина на предното стъкло, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс и БТА.
„Самолетът е кацнал, следвайки стандартната процедура и всички на борда, включително и Хегсет, са в безопасност“, каза днес говорителят на Пентагона Шон Парнел в публикация в „Екс“.
Хегсет се е връщал обратно от краткото си пътуване до Брюксел за еднодневната среща, фокусирана върху заплахата, представлявана от Русия, военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна в централата на НАТО.
Това не е първият случай, в който американски самолет, превозващ висши представители, има технически проблеми.
По-рано тази година пътуващ за Мюнхен самолет на военновъздушните сили на САЩ, на борда на който бе държавният секретар на САЩ Марко Рубио, се наложи да се върне във Вашингтон заради техническа неизправност.
Самолетът на Пийт Хегсет кацна аварийно заради пукнато предно стъкло ВИДЕО
16 Октомври, 2025 04:29, обновена 16 Октомври, 2025 04:34 394 1
Шефът на Пентагона и останалите на борда са в безопасност
Самолет, превозващ американския министър на отбраната Пийт Хегсет, направи непланирано кацане в САЩ заради пукнатина на предното стъкло, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс и БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КЪДЕ СТЪКЛО
04:55 16.10.2025