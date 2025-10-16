Новини
Ще им взема мачовете от Световното!“ – Тръмп заплаши Бостън заради кметицата

Ще им взема мачовете от Световното!" – Тръмп заплаши Бостън заради кметицата

16 Октомври, 2025 06:30 439 2

Тръмп посочи като проблем управлението на кметицата Мишел У, описвайки я като „радикална“ и изтъквайки случаи на улични безредици в града

Ще им взема мачовете от Световното!“ – Тръмп заплаши Бостън заради кметицата - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Президентът обвини кметицата и предупреди, че безопасността ще реши съдбата на мачовете

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че местата за мачове от Световното първенство по футбол през 2026 г. в района на Бостън могат да бъдат отнети, ако сам прецени, че градът не е безопасен. Коментарите му бяха направени по време на събитие в Белия дом с президента на Аржентина Хавиер Милеи и предизвикаха бърза реакция от местната власт и от ФИФА.

Тръмп посочи като проблем управлението на кметицата Мишел У, описвайки я като „радикална“ и изтъквайки случаи на улични безредици в града. На въпрос дали би преместил мачовете, той отговори: „Ако мисля, че не е безопасно, ще го преместим в друг град.“

Планираният стадион за мачовете е “Gillette Stadium” в Фоксбъроу — на кратко разстояние от Бостън, където са предвидени седем срещи, включително четвъртфинал. Коментарите на президента допълнително засилиха притесненията за охраната и за обработката на чуждестранни фенове от имиграционните служби.

От своя страна, вицепрезидентът на ФИФА Виктор Монталяни напомни, че решенията за домакинствата са от компетенцията на организацията, а не на отделни държавни лидери. Кметицата Мишел У отговори по-рано, че Бостън „следва закона“ и няма да се откаже от своите принципи, въпреки политическите разногласия с федералното управление.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Хайде сега да видим ФИФА може ли да изхвърли САЩ от организацията и дали ще им вземат световното заради намеса на държавата.

    06:39 16.10.2025

  • 2 В град бастун

    0 0 Отговор
    само чалъмите и фасоните им големи.

    06:56 16.10.2025

