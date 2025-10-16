Новини
Буданов: Русия отдавна да е загубила войната, ако не беше Северна Корея. Вече да сме си върнали всички територии
  Тема: Украйна

Буданов: Русия отдавна да е загубила войната, ако не беше Северна Корея. Вече да сме си върнали всички територии

16 Октомври, 2025 05:02, обновена 16 Октомври, 2025 05:13 1 430 30

Украйна поиска в Брюксел далекобойни артилерийски снаряди. ВСУ обстреля Горловка, убит е поне един, а ранени двама

Буданов: Русия отдавна да е загубила войната, ако не беше Северна Корея. Вече да сме си върнали всички територии - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна, Кирил Буданов, смята, че Русия отдавна щеше да загуби войната, ако не е била подкрепата от Северна Корея. Украинският военен заяви това днес, 16 октомври, на брифинг, предава РБК-Украйна, цитирана от ФОКУС.

"Русия щеше да загуби тази война отдавна, а Украйна, с помощта на партньори, щеше да върне всички окупирани територии, ако не беше подкрепата на Кремъл от съюзниците на Москва - преди всичко Северна Корея.“

Буданов проведе среща в сряда с представители на чуждестранния военно-дипломатически корпус, на която обсъдиха, по-специално, противодействието на Русия.

Ръководителят на ГРУ добави, че някои държави "изобщо не се държат честно“. Според него тези държави, противно на международните санкции, позволяват на Русия да получава оръжия, боеприпаси и критично важни елементи.

След срещата Буданов и чуждестранните представители почетоха паметта на загиналите във войната, като поднесоха цветя на Мемориала на украинските разузнавачи.

Северна Корея подкрепя военната машина на Кремъл по време на пълномащабното нахлуване в Украйна. КНДР изпрати свои войски да участват във военни действия в Курска област, припомня РБК-Украйна.

Има многократни съобщения за открити на територията на Украйна резервни части от КНДР въоръжени с руско оръжие, с което руските войски атакуват ежедневно.

Известно е и за редовни тайни доставки на оръжие до Руската федерация от Северна Корея. Наскоро беше съобщено, че Москва може да възобнови доставките на оръжие от КНДР след двумесечно прекъсване.

РБК-Украйна писа по-рано, че руснаците може да са получили над 12 милиона артилерийски снаряда от Северна Корея.

Министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал говори на 31-вата среща на Контактната група по въпросите на украинската отбрана "Рамщайн“ в Брюксел, предава Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС.

В речта си пред партньорите Шмигал се фокусира върху три ключови приоритета, жизненоважни за Украйна.

"Благодарим на всички, които се присъединиха. Приветстваме и присъединяването на нови държави. Планът за действие на PURL за 2025 г. трябва да бъде изцяло изпълнен. Разчитаме на постоянна координация и финансиране, за да осигурим навременни доставки“, каза министърът.

Той отбеляза, че нуждите на PURL през следващата година ще варират от 12 до 20 милиарда долара.

"FPV, ISR и други дронове за поддържане на фронтовата линия. Продължаваме да настояваме за приоритетната нужда от над 4 милиарда долара. През 2026 г. ще можем да произведем до 10 милиона дрона, ако партньорите осигурят необходимото финансиране. Нашите дронове и ракети за дълбоко действие ни помагат да реагираме асиметрично на руските удари“, подчерта Шмигал.

Шмигал подчерта, че Украйна се нуждае и от повече далекобойни артилерийски снаряди.

"Приветстваме инициативата за съвместно закупуване на артилерийски боеприпаси и призоваваме за съсредоточаване на усилията върху доставката на далекобойни боеприпаси“, добави той.

Най-малко един човек е бил убит, а двама са ранени при нападение в източноукраинския град Горловка, съобщиха снощи назначените от Москва руски окупационни власти, цитирани от ДПА и БТА.

Украйна е извършила атаките с ракетни установки и дронове, написа в „Телеграм“ Денис Пушилин – ръководител на самопровъзгласената Донецка народна република, подкрепян от Русия.

Той посочи, че са били повредени четири жилищни сгради, училище и водоснабдително съоръжение.

Над 70% от Донецка област е под руски контрол.

Двама души също са били ранени при руска атака с дрон в североизточната Черниговска област, съобщиха местни власти.

Областният управител Вячеслав Чаус заяви в „Телеграм“, че при нападението над град Нежин са били засегнати пощенска станция, две жилищни сгради и друга цивилна инфраструктура.

В публикация във „Фейсбук“ кметът на Нежин, Александър Кодола, призова гражданите да се запасят с вода и да заредят телефоните и преносимите батерии заради атаките срещу критичната инфраструктура.

Украйна се отбранява от пълномащабното руско нашествие вече повече от три години и половина. Включително с Черноморския полуостров Крим, анексиран през 2014 г., почти една пета от украинската територия е под руски контрол.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ако не бяха

    48 6 Отговор
    терористите от нату отдавна да си умрел

    Коментиран от #10

    05:15 16.10.2025

  • 2 Будаланов, това с

    32 7 Отговор
    корейчетата бе да ги пуснат на терен за да научат новите методи на водене на война, а не на сухо и те се представиха блестящо. 1000 корейчетата и само 100 загуби безвъзвратни, но колко укро питека и намника пратиха на оня свят при Бандера и Шухевич, нямам думи. Още бели гумени чували ще получавате.

    05:21 16.10.2025

  • 3 я пак

    38 6 Отговор
    Ама тя СКорея беше точно за един месец бе-и то само в Курска Област...-останалото време какво чаказте та не си взехте териториите????? Абе на кой свят живеят тия хора-че и нас за канарчета ни взеха....

    Коментиран от #11

    05:21 16.10.2025

  • 4 Баш Балък

    22 6 Отговор
    Буахаха, мохохо, хахаха, муахаха, бахахаха, хохохохо.

    05:22 16.10.2025

  • 5 Хахахаха

    37 5 Отговор
    Русия отдавна да е спечелила войната,ако не бяха тия петдесет държави подкрепящи бандеровкия фашистки режим на Украйна.

    05:22 16.10.2025

  • 6 Иван

    33 5 Отговор
    Два милиона укри щяха да са живи, ако го нямаше НАТО-ОТАН.

    Коментиран от #15

    05:25 16.10.2025

  • 7 Белоусов

    34 6 Отговор
    Украйна отдавна да е загубила войната, ако не бяха САЩ, Англия, Франция, Германия и още 50 пудела(с България).

    Коментиран от #12

    05:25 16.10.2025

  • 8 Боруна Лом

    20 5 Отговор
    ГАД..НИ. УКРИИ,МЕЧТАТЕЛИ!

    05:26 16.10.2025

  • 9 Верно

    24 5 Отговор
    ли бе Будала ?

    05:26 16.10.2025

  • 10 БАРС

    22 6 Отговор

    До коментар #1 от "ако не бяха":

    ТОЯ Е ЧИСТ ТЕРОРИСТ.АЗ ДО СЕГА НЕ СЪМ ЧУЛ РУСНАЦИТЕ ДА СА УБИВАЛИ НЯКОГО НА УКРАИНА ОТ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ГЕНЕРАЛИ ИЛИ ЖУРНАЛИСТИ ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА БОМБА ПОД КОЛАТА ИЛИ В ТРОТОНЕТКА КАКТО И ВЧЕРА РАШКИТЕ ХВАНАЗА ИСЛЯМИСТИ МВЪРЗАНИ ИМЕННО С ТОЯ БОМБА В КОЛЕЛО И СА ИСКАЛИ ДА УБИЯТ ПАК НЯКЪКЪВ РАШЕН ГЕНЕРАЛ .ДА БУДАНОА Е ТЕРОРИСТ ДОКАЗАН.ТОЙ ДА СЕ БЛАГОДАРИ ЧЕ РАША ВОДИ СПЕЦИАЛНА АВОЙНА ПАЗТ МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ И ЗА ТОВА БАВНО НАПРЕДВАТ А НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ УКРАИНСКИТЕ НАЦ БАТАЛЁНИ ДЪРЖАТ МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ КАТО ЗАЛОЖНИЦИ ЗАДА МОЖЕ РАШКИТЕ ДА НЕ СТРЕЛЯТ ПО ТЯХ .

    05:27 16.10.2025

  • 11 Аман

    8 27 Отговор

    До коментар #3 от "я пак":

    Човек, първо корейците бяха много повече от месец в Курск. Второ, когато Буданов казва "подкрепа" има предвид не само 12000 войници от С. Корея, а милионите снаряди, ракети и всякакъв вид артилерийски муниции, които Русия получи. Понимаеш?

    Коментиран от #29

    05:27 16.10.2025

  • 12 Иван

    21 3 Отговор

    До коментар #7 от "Белоусов":

    И гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска иковарна сп.ер.ма Еленски пак се цупи ,не му е достатъчно.......Мишел Обама ще го оправи, ако го набара в затворническа килия.

    05:29 16.10.2025

  • 13 Лост

    20 4 Отговор
    Будаланов ти от една С.Корея ли се плашиш?

    05:35 16.10.2025

  • 14 хихи

    14 5 Отговор
    Скро ВСУ, ще дефилират в Москва на път за Сибир...

    05:39 16.10.2025

  • 15 хихи

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    и Борис Джонсън

    05:40 16.10.2025

  • 16 Т Живков

    5 10 Отговор
    Избиването на комунисти с ускорени темпове,това е повелята на времето,мощно УРА!!!

    05:52 16.10.2025

  • 17 Ами

    8 4 Отговор
    Да! Да! Ако дядо пишЕше клекнал щеше да е баба!

    05:52 16.10.2025

  • 18 Трябва

    4 8 Отговор
    една Томахоук в Пхенян !

    Коментиран от #23

    05:52 16.10.2025

  • 19 Жони инглиш

    12 3 Отговор
    За функциониращо разузнаване е необходимо определено ниво на образование и интелигентност, каквато при крепостните цървули очевидно липсва. Ако не беше Северна Корея, сигурно Чукотка щеше да е причината. Или Камчатка.

    06:10 16.10.2025

  • 20 хахааа ха аха

    11 3 Отговор
    "...резервни части от КНДР въоръжени с руско оръжие, с което руските войски атакуват ежедневно" Някой пак се изгуби в превода!.

    06:15 16.10.2025

  • 21 Мишел

    12 3 Отговор
    През 2022 Пентагонът публикува доклад с резултатите от математично моделиране на ядрени войни между ядрените сили света. В него пишеше, че при война със Северна Корея, която имаше 30 ядрени бойни глави, САЩ губят мегаполисите си с 80 000 000 жители. Днес Северна Корея имат двойно повече ядрени бойни глави. САЩ не смеят да помислят завойна с Северна Корея.

    06:18 16.10.2025

  • 22 мдааа... и друг 0краинец

    10 3 Отговор
    Арестович
    „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
    Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
    Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.


    Медведчук:
    Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.

    06:21 16.10.2025

  • 23 требва ама не смеят

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Трябва":

    Ответа ще е пагубен за янките...

    06:26 16.10.2025

  • 24 брадатото джудже Белоноско

    5 2 Отговор
    Този не знам дали е жив изобщо след посещението на Кинжал ,само го цитират и показват стари снимки .

    06:36 16.10.2025

  • 25 Размисли

    9 3 Отговор
    Оная вечер , какво гърмя 8 часа на пристанището в Одеса . Много взривоопасна тази хуманитарна помощ . Корейците я запалиха с вуду-магия . Иначе горките руснаци , само с едни лопати , за къде са .

    Коментиран от #28

    06:37 16.10.2025

  • 26 Хайо

    2 0 Отговор
    И целия запад и цялата "велика" армия не струва значи колкото севернокорейската ,щом на вас ви помагат 40 държави ,а на Русия само бедна и изостанала Северна Корея ?????.Тия са и се излагат с глупостите си.

    06:59 16.10.2025

  • 27 ами

    2 0 Отговор
    ха ха ха - егати северната корея щом украина с партньори - 54 държави не могат да я победят

    06:59 16.10.2025

  • 28 ами

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Размисли":

    ха ха ха - гърмя олио и пелети за отопление

    07:01 16.10.2025

  • 29 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Аман":

    Значи бедна и изостанала Северна Корея струва повече от 40-50 държави + великата американска армия ???? Усещаш ли се какво глупости говориш и ти като този украинец ?

    07:01 16.10.2025

  • 30 Ким Бим

    1 0 Отговор
    Вярната дружба е мощно оръжие Тя постави лицемерния запад на колене

    07:03 16.10.2025

