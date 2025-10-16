Буданов: Русия отдавна да е загубила войната, ако не беше Северна Корея. Вече да сме си върнали всички територии

Началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна, Кирил Буданов, смята, че Русия отдавна щеше да загуби войната, ако не е била подкрепата от Северна Корея. Украинският военен заяви това днес, 16 октомври, на брифинг, предава РБК-Украйна, цитирана от ФОКУС.



"Русия щеше да загуби тази война отдавна, а Украйна, с помощта на партньори, щеше да върне всички окупирани територии, ако не беше подкрепата на Кремъл от съюзниците на Москва - преди всичко Северна Корея.“



Буданов проведе среща в сряда с представители на чуждестранния военно-дипломатически корпус, на която обсъдиха, по-специално, противодействието на Русия.



Ръководителят на ГРУ добави, че някои държави "изобщо не се държат честно“. Според него тези държави, противно на международните санкции, позволяват на Русия да получава оръжия, боеприпаси и критично важни елементи.



След срещата Буданов и чуждестранните представители почетоха паметта на загиналите във войната, като поднесоха цветя на Мемориала на украинските разузнавачи.



Северна Корея подкрепя военната машина на Кремъл по време на пълномащабното нахлуване в Украйна. КНДР изпрати свои войски да участват във военни действия в Курска област, припомня РБК-Украйна.



Има многократни съобщения за открити на територията на Украйна резервни части от КНДР въоръжени с руско оръжие, с което руските войски атакуват ежедневно.



Известно е и за редовни тайни доставки на оръжие до Руската федерация от Северна Корея. Наскоро беше съобщено, че Москва може да възобнови доставките на оръжие от КНДР след двумесечно прекъсване.



РБК-Украйна писа по-рано, че руснаците може да са получили над 12 милиона артилерийски снаряда от Северна Корея.

Министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал говори на 31-вата среща на Контактната група по въпросите на украинската отбрана "Рамщайн“ в Брюксел, предава Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС.



В речта си пред партньорите Шмигал се фокусира върху три ключови приоритета, жизненоважни за Украйна.



"Благодарим на всички, които се присъединиха. Приветстваме и присъединяването на нови държави. Планът за действие на PURL за 2025 г. трябва да бъде изцяло изпълнен. Разчитаме на постоянна координация и финансиране, за да осигурим навременни доставки“, каза министърът.



Той отбеляза, че нуждите на PURL през следващата година ще варират от 12 до 20 милиарда долара.



"FPV, ISR и други дронове за поддържане на фронтовата линия. Продължаваме да настояваме за приоритетната нужда от над 4 милиарда долара. През 2026 г. ще можем да произведем до 10 милиона дрона, ако партньорите осигурят необходимото финансиране. Нашите дронове и ракети за дълбоко действие ни помагат да реагираме асиметрично на руските удари“, подчерта Шмигал.



Шмигал подчерта, че Украйна се нуждае и от повече далекобойни артилерийски снаряди.



"Приветстваме инициативата за съвместно закупуване на артилерийски боеприпаси и призоваваме за съсредоточаване на усилията върху доставката на далекобойни боеприпаси“, добави той.

Най-малко един човек е бил убит, а двама са ранени при нападение в източноукраинския град Горловка, съобщиха снощи назначените от Москва руски окупационни власти, цитирани от ДПА и БТА.



Украйна е извършила атаките с ракетни установки и дронове, написа в „Телеграм“ Денис Пушилин – ръководител на самопровъзгласената Донецка народна република, подкрепян от Русия.



Той посочи, че са били повредени четири жилищни сгради, училище и водоснабдително съоръжение.



Над 70% от Донецка област е под руски контрол.



Двама души също са били ранени при руска атака с дрон в североизточната Черниговска област, съобщиха местни власти.



Областният управител Вячеслав Чаус заяви в „Телеграм“, че при нападението над град Нежин са били засегнати пощенска станция, две жилищни сгради и друга цивилна инфраструктура.



В публикация във „Фейсбук“ кметът на Нежин, Александър Кодола, призова гражданите да се запасят с вода и да заредят телефоните и преносимите батерии заради атаките срещу критичната инфраструктура.



Украйна се отбранява от пълномащабното руско нашествие вече повече от три години и половина. Включително с Черноморския полуостров Крим, анексиран през 2014 г., почти една пета от украинската територия е под руски контрол.