Лондон и Берлин: Украйна има място в НАТО.

Британският министър на отбраната Джон Хийли и германският министър на отбраната Борис Писториус признаха, че Украйна допринася за общата сигурност на Алианса и трябва да има място в НАТО, предаде ФОКУС.

Те заявиха това след среща на Контактната група за отбрана на Украйна ''Рамщайн'', предава Европейская Правда.



ЕП поиска от министрите да обяснят как се е променило възприятието за ролята на Украйна след атаката с дрон срещу Полша и дали в Алианса се заражда разбиране, че Украйна вече допринася за общата сигурност и "трябва да има място в НАТО“.



"Краткият отговор на въпроса е да“, заяви британският министър на отбраната.



"Сега има все по-голямо разбиране и признание за важността на Украйна, нейното участие в обучението на военни от страните от НАТО“, отбеляза Хийли и също така призна, че нахлуването в Полша е била повратна точка.



"Последните събития с нахлуването (на руски дронове) в европейското небе, когато Украйна предложи помощта си, показаха на мнозина, че Украйна не се бори само за бъдещето си. Защото уникалният боен опит на Украйна вече е и в бъдеще ще бъде приносът на Украйна за европейската сигурност“, подчертава британският министър.



"Мога само да се съглася с това“, подкрепи колегата си германският министър на отбраната Борис Писториус.

Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви днес, че Берлин предоставя на Украйна 400 млн. евро за производството на дронове с голям обсег. Според него използването им срещу цели дълбоко в Русия вече дава резултати, предава Укринформ, цитирана от ФОКУС.



Писториус обяви това по време на пресконференция след срещата във формат ''Рамщайн'' на министрите на НАТО в Брюксел в сряда, 15 октомври.



"Германия предоставя 400 милиона евро за закупуване на дронове с голям обсег. Това помага на Украйна да нанесе удари по руски логистични съоръжения далеч зад фронтовата линия. Виждаме вече някои успехи“, заяви ръководителят на германското министерство на отбраната.



Според Писториус "на Путин е все по-трудно да представя в Русия тази война като успех“. Той отбеляза, че Берлин е предоставил на Украйна подкрепа на стойност около 9 млрд. евро през 2025 г. Министърът на отбраната също така увери, че страната му ще продължи с подкрепата си.



"Нашата подкрепа ще остане на това ниво. От тази сума в момента подготвяме пакет от 2 млрд. евро. Той ще включва системи за противоракетна отбрана, най-модерните радарни технологии и боеприпаси. Разбира се, участваме и в PURL с инвестиция от 500 милиона долара“, казва Писториус.



Според министъра на отбраната подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна ще остане приоритет за Германия. Инвестициите обаче ще бъдат насочени и към мерки за борба с дронове.



На 15 октомври в щабквартирата на НАТО в Брюксел се проведе среща на Контактната група за отбрана на Украйна във формат Рамщайн. Това е 31-вата среща в Рамщайн. Тя е свикана от Обединеното кралство и Германия.



Вчера германският министър на отбраната обяви и нов мащабен пакет от помощи за Украйна на стойност над 2 милиарда евро.