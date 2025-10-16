Новини
Лондон и Берлин: Украйна има място в НАТО
  Тема: Украйна

Лондон и Берлин: Украйна има място в НАТО

16 Октомври, 2025 05:14, обновена 16 Октомври, 2025 05:18 778 15

Путин все по-трудно представя като успех в Русия тази война, смята германският министър на отбраната Борис Писториус

Лондон и Берлин: Украйна има място в НАТО - 1
Джон Хийли и Борис Писториус, Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Британският министър на отбраната Джон Хийли и германският министър на отбраната Борис Писториус признаха, че Украйна допринася за общата сигурност на Алианса и трябва да има място в НАТО, предаде ФОКУС.

Те заявиха това след среща на Контактната група за отбрана на Украйна ''Рамщайн'', предава Европейская Правда.

ЕП поиска от министрите да обяснят как се е променило възприятието за ролята на Украйна след атаката с дрон срещу Полша и дали в Алианса се заражда разбиране, че Украйна вече допринася за общата сигурност и "трябва да има място в НАТО“.

"Краткият отговор на въпроса е да“, заяви британският министър на отбраната.

"Сега има все по-голямо разбиране и признание за важността на Украйна, нейното участие в обучението на военни от страните от НАТО“, отбеляза Хийли и също така призна, че нахлуването в Полша е била повратна точка.

"Последните събития с нахлуването (на руски дронове) в европейското небе, когато Украйна предложи помощта си, показаха на мнозина, че Украйна не се бори само за бъдещето си. Защото уникалният боен опит на Украйна вече е и в бъдеще ще бъде приносът на Украйна за европейската сигурност“, подчертава британският министър.

"Мога само да се съглася с това“, подкрепи колегата си германският министър на отбраната Борис Писториус.

Още новини от Украйна

Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви днес, че Берлин предоставя на Украйна 400 млн. евро за производството на дронове с голям обсег. Според него използването им срещу цели дълбоко в Русия вече дава резултати, предава Укринформ, цитирана от ФОКУС.

Писториус обяви това по време на пресконференция след срещата във формат ''Рамщайн'' на министрите на НАТО в Брюксел в сряда, 15 октомври.

"Германия предоставя 400 милиона евро за закупуване на дронове с голям обсег. Това помага на Украйна да нанесе удари по руски логистични съоръжения далеч зад фронтовата линия. Виждаме вече някои успехи“, заяви ръководителят на германското министерство на отбраната.

Според Писториус "на Путин е все по-трудно да представя в Русия тази война като успех“. Той отбеляза, че Берлин е предоставил на Украйна подкрепа на стойност около 9 млрд. евро през 2025 г. Министърът на отбраната също така увери, че страната му ще продължи с подкрепата си.

"Нашата подкрепа ще остане на това ниво. От тази сума в момента подготвяме пакет от 2 млрд. евро. Той ще включва системи за противоракетна отбрана, най-модерните радарни технологии и боеприпаси. Разбира се, участваме и в PURL с инвестиция от 500 милиона долара“, казва Писториус.

Според министъра на отбраната подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна ще остане приоритет за Германия. Инвестициите обаче ще бъдат насочени и към мерки за борба с дронове.

На 15 октомври в щабквартирата на НАТО в Брюксел се проведе среща на Контактната група за отбрана на Украйна във формат Рамщайн. Това е 31-вата среща в Рамщайн. Тя е свикана от Обединеното кралство и Германия.

Вчера германският министър на отбраната обяви и нов мащабен пакет от помощи за Украйна на стойност над 2 милиарда евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да има, ама мястото на

    10 1 Отговор
    НАТО е да бъде изтрито от лицето на земята.

    05:22 16.10.2025

  • 2 Запомнете това

    13 1 Отговор
    Е заради тея от Запада-Украйна няма да я има...Запада е основният виновник за унищожаването на Украйна

    05:24 16.10.2025

  • 3 Как

    6 2 Отговор
    така руснаци в НАТО ?

    Коментиран от #8

    05:28 16.10.2025

  • 4 вехтия

    7 0 Отговор
    големи белтъци си хвърлят тез двамата.ще си посегнат

    05:33 16.10.2025

  • 5 Ситуацията в Украйна явно ескалира

    5 2 Отговор
    Разбирането на западните страни, че с изливането на нови милиарди в конфликта ще принудят Русия да преговаря може да имат обратния ефект. До момента , Русия се въздържаше от атаки по граждански обекти и се ограничаваше в използването на дронове и стари,леко модифицирани, ракети за да минимизира цивилните жертви. Тези колебливи действия се възприемат като слабост от западните спонсори на Украйна, които законно или не, продължават да изземват руски активи на базата на политически обосновани съдебни решения. Русия изпитва натиск и продължава да търпи. Във войната печели по-силния и по-бруталния. На какво се надяват руснаците? На това, че в Украйна ще започне гражданска война? Ако имаше сили, които да я предизвикат, това вече щеше да се с случило. Въпрос на малко време е търпението да се изчерпа и да се премине към това, което стана в Палестина.

    05:38 16.10.2025

  • 6 Баш Балък

    4 1 Отговор
    Запомнете тази статия, след година - каква Украина, какво НАТЮ?!?

    05:39 16.10.2025

  • 7 Орбицо

    3 0 Отговор
    От Берлин и Лондон,нищо не зависи !

    05:49 16.10.2025

  • 8 Сирски

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Как":

    ще е главнокомандващ НАТО !

    Коментиран от #11

    05:50 16.10.2025

  • 9 ами

    2 1 Отговор
    разбира се че има място в нато - нато няма нормална армия, украинците ще бъдат войниците на европа и сащ

    Коментиран от #10

    06:18 16.10.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ами":

    Ами то колко украинци останаха? И те украинците с помоща на целия запад не успя да си опази страната, сега щели да пазят цяла Европа. Това наистина е налудничаво.

    Коментиран от #15

    06:31 16.10.2025

  • 11 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сирски":

    Насирски ли ?

    06:37 16.10.2025

  • 12 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Уникални тъп@ци, заради това започна войната и заради това не спира и вие все това продължавате да скимтите

    06:38 16.10.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Лондон и Берлин: Украйна има място в НАТО.

    Мецан:Тогава Урка няма да има.

    06:40 16.10.2025

  • 14 Лон дон

    0 0 Отговор
    Ло дон и Берлин значи скоро яма да са в нато

    06:55 16.10.2025

  • 15 ами

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха-ха":

    е все пак за 4 години загубиха само 20% от територията си, незнам кой друг е готов да умира за европа и сащ

    06:56 16.10.2025