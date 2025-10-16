Новини
"Искат да свалят Мадуро и да вземат петрола": Венецуела скочи срещу обявените от Тръмп тайни операции на ЦРУ в страната

16 Октомври, 2025 06:09, обновена 16 Октомври, 2025 06:16 798 11

Това е безпрецедентно и представлява тежко нарушение на международното право и Устава на Организацията на обединените нации, заявиха от Каракас

"Искат да свалят Мадуро и да вземат петрола": Венецуела скочи срещу обявените от Тръмп тайни операции на ЦРУ в страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Венецуелското правителство осъди изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, потвърждаващо, че е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции срещу страната.

„Венецуела отхвърля войнствените и екстравагантни изявления на президента на Съединените щати, в които той публично признава, че е разрешил операции срещу мира и стабилността на Венецуела. Това безпрецедентно твърдение представлява тежко нарушение на международното право и Устава на Организацията на обединените нации и задължава международната общност да осъди подобни очевидно прекомерни и неразбираеми изявления“, се казва в изявление на венецуелското правителство, публикувано от министъра на комуникациите и информацията Алфред Нанес.

Венецуелските власти заявиха, че следят с безпокойство плановете на ЦРУ и разполагането на американски войски в Карибския регион.

„Очевидно е, че подобни маневри са насочени към легитимиране на операция за „смяна на режима“ с крайна цел завземане на венецуелски петролни ресурси. Освен това, изявленията на американския лидер имат за цел да стигматизират венецуелската и латиноамериканската миграция“, се казва в документа.

Каракас отбелязва, че Венецуела официално е представила това оплакване на извънредна среща на външните министри на CELAC и е поискала незабавен регионален отговор.

„Утре нашата постоянна мисия към ООН ще предаде този апел на Съвета за сигурност и Генералния секретар, като изисква отчетност от правителството на САЩ и спешни мерки за предотвратяване на военна ескалация в Карибския регион, обявен за мирна зона на CELAC през 2014 г. Международната общност трябва да разбере, че безнаказаността за подобни действия ще доведе до опасни политически последици, които трябва да бъдат спрени незабавно“, се казва в комюникето.

Ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди публикация на „Ню Йорк Таймс“, че Белият дом е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела, насочени към дестабилизиране на правителството на президента Николас Мадуро.

През септември САЩ многократно използваха военните си, за да унищожат лодки, за които се твърди, че превозват наркотици край бреговете на Венецуела. Американският канал NBC съобщи, че американските военни работят по варианти за удари срещу наркотрафиканти във Венецуела и подобни удари биха могли да започнат в рамките на няколко седмици.


  • 1 Последния Софиянец

    4 9 Отговор
    Бункерния страхливец с ботощса го очаква същото.

    06:24 16.10.2025

  • 3 Хайо

    9 4 Отговор
    Сащ ще си счупят врата във Венецуела .Това е една от страните които дори да не обичат Мадуро ,още по силно мразят ,Сащ. Проверете 75-80 процента от населението какви са и биха ли се били срещу Сащ на всяка цена и ше се уверите сами ,че Сащ ще им се види Виетнам детска игра .Има и друг нюанс ,винаги пламва цяла Латинска Америка ,щом се запали една страна в този район .Желае ли Сащ голяма война на границите си ? Дай боже ,ще има повторение на войната Русия -Украйна но на територията на Америка .Ще бъде интересно да видим колко е силна американската армия или ще яде дървото .

    Коментиран от #7, #9

    06:28 16.10.2025

  • 4 Украинец

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Остави Русия ,ела ни спаси нас като си толкова умен и силен .Втори ден в Киев сме без ток или само знаеш да говориш глупости .Ако си брат на Украйна ,идвайте тук и помагайте ,не само на компютъра.

    Коментиран от #6

    06:30 16.10.2025

  • 5 Баш Българин

    9 2 Отговор
    Късметлии сме че нямаме петрол,иначе такива цветни революции редовно щяха да ни спретват .

    Коментиран от #8

    06:32 16.10.2025

  • 6 Хайо

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Украинец":

    То и в калната кочина на ботокса има ток само на площада около бункера, а уж менделеева таблица вика кабааев!

    06:33 16.10.2025

  • 7 Наивник

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    Много филми си гледал , тези които поддържаща Виетнам са в реанимация. А никой не бяга от благата на цивилизацията, даже такива като теб.

    Коментиран от #10

    06:34 16.10.2025

  • 8 Атина Палада

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Баш Българин":

    Лежи си ти тинята и чакай асвабадителите с китка и вазелинец уръце

    06:36 16.10.2025

  • 10 Хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наивник":

    Тя за това великата американска армия спечели войната срещу Виетнам нали ? Кажи една война която Сащ е спечелила ? Ако не знаеш ,да ти помогна ? Само гражданската война в САЩ ,никоя друга .

    06:56 16.10.2025

  • 11 демократ

    0 2 Отговор
    Как тази миризлива държава стана комунистическа.
    Комунизмя е тунора на човечеството.

    07:01 16.10.2025