"Искат да свалят Мадуро и да вземат петрола": Венецуела скочи срещу обявените от Тръмп тайни операции на ЦРУ в страната

Венецуелското правителство осъди изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, потвърждаващо, че е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции срещу страната.

„Венецуела отхвърля войнствените и екстравагантни изявления на президента на Съединените щати, в които той публично признава, че е разрешил операции срещу мира и стабилността на Венецуела. Това безпрецедентно твърдение представлява тежко нарушение на международното право и Устава на Организацията на обединените нации и задължава международната общност да осъди подобни очевидно прекомерни и неразбираеми изявления“, се казва в изявление на венецуелското правителство, публикувано от министъра на комуникациите и информацията Алфред Нанес.

Венецуелските власти заявиха, че следят с безпокойство плановете на ЦРУ и разполагането на американски войски в Карибския регион.

„Очевидно е, че подобни маневри са насочени към легитимиране на операция за „смяна на режима“ с крайна цел завземане на венецуелски петролни ресурси. Освен това, изявленията на американския лидер имат за цел да стигматизират венецуелската и латиноамериканската миграция“, се казва в документа.

Каракас отбелязва, че Венецуела официално е представила това оплакване на извънредна среща на външните министри на CELAC и е поискала незабавен регионален отговор.

„Утре нашата постоянна мисия към ООН ще предаде този апел на Съвета за сигурност и Генералния секретар, като изисква отчетност от правителството на САЩ и спешни мерки за предотвратяване на военна ескалация в Карибския регион, обявен за мирна зона на CELAC през 2014 г. Международната общност трябва да разбере, че безнаказаността за подобни действия ще доведе до опасни политически последици, които трябва да бъдат спрени незабавно“, се казва в комюникето.

Ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди публикация на „Ню Йорк Таймс“, че Белият дом е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела, насочени към дестабилизиране на правителството на президента Николас Мадуро.

През септември САЩ многократно използваха военните си, за да унищожат лодки, за които се твърди, че превозват наркотици край бреговете на Венецуела. Американският канал NBC съобщи, че американските военни работят по варианти за удари срещу наркотрафиканти във Венецуела и подобни удари биха могли да започнат в рамките на няколко седмици.