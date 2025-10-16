Тръмп и Зеленски решават в Белия дом за "украинско настъпление" на фронта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинските въоръжени сили възнамеряват да „преминат в настъпление“ и той планира да вземе решение по този въпрос на среща с Володимир Зеленски.

„Те искат да преминат в настъпление и аз ще взема решение по този въпрос“, каза Тръмп пред репортери, коментирайки предстоящата среща със Зеленски.

По-рано тази седмица Доналд Тръмп потвърди плановете си да се срещне с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври. Зеленски от своя страна изрази надеждите си за среща с американския лидер, за да поиска отново оръжия с голям обсег.

В цяла Украйна са задействани системите за въздушна тревога, а в няколко града, включително Харков и Полтава, са чути експлозии.

Тревогата е била задействана първо в Киев в 5:17 ч. българско време, а след това, според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на страната, сирени са били задействани в цяла Украйна в рамките на минути.

Според украинските медии, експлозии са били чути в Харков, както и в Кировоград, Полтава и Изюм.