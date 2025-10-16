Новини
Свят »
Украйна »
Тръмп и Зеленски решават в Белия дом за "украинско настъпление" на фронта
  Тема: Украйна

Тръмп и Зеленски решават в Белия дом за "украинско настъпление" на фронта

16 Октомври, 2025 06:29, обновена 16 Октомври, 2025 06:35 858 53

  • украйна-
  • експлозии-
  • тръмп-
  • зеленски-
  • русия

Експлозии в Харков и Полтава, над цяла Украйна е обявена въздушна тревога

Тръмп и Зеленски решават в Белия дом за "украинско настъпление" на фронта - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинските въоръжени сили възнамеряват да „преминат в настъпление“ и той планира да вземе решение по този въпрос на среща с Володимир Зеленски.

„Те искат да преминат в настъпление и аз ще взема решение по този въпрос“, каза Тръмп пред репортери, коментирайки предстоящата среща със Зеленски.

По-рано тази седмица Доналд Тръмп потвърди плановете си да се срещне с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври. Зеленски от своя страна изрази надеждите си за среща с американския лидер, за да поиска отново оръжия с голям обсег.

В цяла Украйна са задействани системите за въздушна тревога, а в няколко града, включително Харков и Полтава, са чути експлозии.

Тревогата е била задействана първо в Киев в 5:17 ч. българско време, а след това, според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на страната, сирени са били задействани в цяла Украйна в рамките на минути.

Според украинските медии, експлозии са били чути в Харков, както и в Кировоград, Полтава и Изюм.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДРАНГ НАХТ ОСТЕН

    6 6 Отговор
    ХАРЕСАХ КАВИЧКИТЕ

    06:37 16.10.2025

  • 2 Факт

    8 15 Отговор
    Русия е империалистически агресор и терорист номер едно в света.

    Коментиран от #10

    06:38 16.10.2025

  • 3 Копейка

    9 4 Отговор
    Тук каква ни е далаверата?

    06:39 16.10.2025

  • 4 Не разбрал

    11 9 Отговор
    Накъде ще "настъпва" Зеления Владо?

    Коментиран от #24

    06:40 16.10.2025

  • 5 Мнението

    8 14 Отговор
    Украинците са свикнали, но тепърва ще става едновременно горещо💥💥💥 и студено в Раша...

    Коментиран от #11

    06:40 16.10.2025

  • 6 Луд с картечница

    10 7 Отговор
    Ааа явно пак Перемога и Контранаступ ще има и къв се явява "миротвореца " Тръмп в случая ,не се сещам .

    06:40 16.10.2025

  • 7 Войната я започна русия

    5 13 Отговор
    Ще свърши когато САЩ решат.Резко!!!

    Коментиран от #41

    06:42 16.10.2025

  • 8 аz СВОПобеда 80

    5 5 Отговор
    Каква стана тя 🤣
    Каква стана тя 🤣

    06:42 16.10.2025

  • 9 Българка 😺-Маца

    9 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански !

    06:43 16.10.2025

  • 10 ЕДИНСТВЕНИЯТ ФАКТ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Е ЧЕ ИМА ЛИПСА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ГОРНИЯТ ТИ ЕТАЖ

    06:43 16.10.2025

  • 11 ТАКА Е

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мнението":

    САМОСИНДИКАЛНО И НА ГРУПИ С БЯЛ БАИРЯК

    06:46 16.10.2025

  • 12 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    12 5 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и безсилие козяшки зюмбюли ,бай Дончо и той всеки ден си джафка безобидно ,но не вреди ,а Искандера гордо лети ли лети за ужас на враговете !

    06:46 16.10.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 9 Отговор
    Тръмп и Зеленски решават в Белия дом за "украинско настъпление" на фронта.

    А питаха ли дали може кръчмаря ?

    Клоун и палячо тогедер.

    Коментиран от #17

    06:46 16.10.2025

  • 14 Според мен 🤔

    10 10 Отговор
    Кризата с горивата... и електричеството в Русия ще се задълбочи рязко...
    Томахавките са сериозен проблем за всяко ПВО.

    Коментиран от #22, #31

    06:47 16.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тодоров

    6 7 Отговор
    Тръмпоча и него вятър го вее на бял кон ,усилено върви по стъпките на дядо Самоходко .

    06:48 16.10.2025

  • 17 В бункера ли е "кръчмаря"? 😂

    10 6 Отговор

    До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Путлер ще свърши като Хитлер.

    Коментиран от #21, #23

    06:48 16.10.2025

  • 18 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 5 Отговор
    Ще падне пак яко загрузка на блатня вата, купейките за това са изкарани в тъмни зори да реват на умрело ро бунищата!

    06:50 16.10.2025

  • 19 Сталинка

    6 6 Отговор
    Щом Тръмп ще решава дали да настъпват или да не настъпват,значи той е главнокомандващият и това е вече неговата война.

    06:50 16.10.2025

  • 20 Съвет

    6 7 Отговор
    Ако пак ще контранастъпват, Тръмп да им осигури ръкавици за плевене, че миналия път точно избуялите плевели прецакаха пролетната контраофанзива. Е то нормално де, укро чернозема е така наторен от бандерите и натювските доброволци, че съвсем закономерно плевелите избуяват

    06:50 16.10.2025

  • 21 Дядо Ванго

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "В бункера ли е "кръчмаря"? 😂":

    Не го мисли ,яж ,пий и си носи новите дрехи ,така или иначе няма да го дочакаш .

    06:50 16.10.2025

  • 22 Маи знаеш

    4 9 Отговор

    До коментар #14 от "Според мен 🤔":

    много за томахавките от твърде много седяне ВЪРХУ тях

    06:50 16.10.2025

  • 23 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "В бункера ли е "кръчмаря"? 😂":

    Или като садам, края на диктаторите терористи винаги е един и същ, прав си!

    Коментиран от #29, #32

    06:51 16.10.2025

  • 24 Няма

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Не разбрал":

    какво да ми "настъпва" ами да хвърля кърпата !

    06:51 16.10.2025

  • 25 любопитен

    6 5 Отговор
    „Те искат да преминат в настъпление и аз ще взема решение по този въпрос“, каза Тръмп", та с кой казвате, че воювала Русия?

    Коментиран от #33, #51

    06:52 16.10.2025

  • 26 Гошо

    5 6 Отговор
    "Тръмп и Зеленски решават в Белия дом за украинско настъпление на фронта", а иначе " Експлозии в Харков и Полтава, над цяла Украйна е обявена въздушна тревога"

    06:53 16.10.2025

  • 27 оня с коня

    2 5 Отговор
    Глад мори добитъка ,отрано са пуснали Галкините корморани на паша ,че се очертава дълга ,студена и гладна зима ,даже местата около кофите на ресторанта на шеф Ангелов предварително са резервирани .

    06:53 16.10.2025

  • 28 Българка 😺-Маца

    5 3 Отговор
    Но от толкова удряне от втарая остана само леш и скрап, трябва да го призная!

    Коментиран от #34

    06:53 16.10.2025

  • 29 Гошо

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ще виси от башнята бункерното до като го изкълват гаргите, от мен да го запомните!

    06:55 16.10.2025

  • 30 Нормално ☝️

    7 3 Отговор
    Раша отива в клoзета на историята при СССР и крайцера. Главната заслуга е на бункерния "шахматист"...

    06:55 16.10.2025

  • 31 Защо квичат орките?

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Според мен 🤔":

    Ами защото Томахоук дават отклонение до 1-1,5 метра.С тази бойна глава всеки удар е страшен!

    06:55 16.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "любопитен":

    С путлер, той е най големия враг на проссия, никой не е загрузил повече вата от бункерното!

    Коментиран от #36

    06:57 16.10.2025

  • 34 Пастор илиан илиин

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Българка 😺-Маца":

    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    Коментиран от #44

    06:57 16.10.2025

  • 35 Отвори

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Устенцата!

    Коментиран от #37

    06:58 16.10.2025

  • 36 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ма НАФ тине смучкаш пак сиренясали евроФУюве рано сабален?

    Коментиран от #39

    06:59 16.10.2025

  • 37 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Отвори":

    Забърши изхода си дето го направих ВХоД от потеклият еякулат+ кафяво.

    07:00 16.10.2025

  • 38 Сатана Z

    1 2 Отговор
    А ще пускат ли бензина в смехдържавата, казаха ли от пасьола!?

    Коментиран от #42

    07:00 16.10.2025

  • 39 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ами соkkkaм квото има под ръка ,да не ми присъхва гърлото от сухия въздух на климатика .

    07:01 16.10.2025

  • 40 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Какво е това настъпление посред зима?

    Коментиран от #45

    07:01 16.10.2025

  • 41 напиши си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Войната я започна русия":

    ТИТЛАТА -СЪР и името-ЕЛТЪН дЖОН

    07:01 16.10.2025

  • 42 Тишо културиста

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Емили на теб бензин не ти требе ,буташ щепсела и политаш с тротинетката 🛴.

    07:02 16.10.2025

  • 43 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 4 Отговор
    Маман Галка днес е наела повече фиркаджиики от вчера цели 4 розови пен дела.

    Вчера бяха 3-ма.

    Коментиран от #46, #48

    07:03 16.10.2025

  • 44 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Пастор илиан илиин":

    Страшна мощ, 4та година село не е заграбира, а замина полтора милиона вята за крематорките!

    07:03 16.10.2025

  • 45 Ами Нети

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Последния Софиянец":

    Настъпват хохохолите единствено към новооткритото военно гробище в Куев с капацитет от 130000-250000 места .

    07:04 16.10.2025

  • 46 Небинарен модерен ляв

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Четирима дебила ,това е вече сила !

    07:05 16.10.2025

  • 47 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    1 0 Отговор
    При Покровск, за кой ли път. Масирана руска атака с механизирана техника и мотоциклети разбита от ВСУ. Въпреки взривения от руснаците тръбопровод с амоняк, путинистите са избити като пилци.

    07:05 16.10.2025

  • 48 Синчето на Соловьов

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не говори така за нас

    07:06 16.10.2025

  • 49 Уса

    2 1 Отговор
    Само да внимават да не се настъпват при настъплението,че много боли

    07:08 16.10.2025

  • 50 ами

    2 2 Отговор
    ха ха ха -независима украина чака тръмп да вземе решение

    07:08 16.10.2025

  • 51 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "любопитен":

    С кой ли воюва путинягата

    07:09 16.10.2025

  • 52 Голям смях и обрат...

    2 0 Отговор
    Пуделите на Путлер и руските тротинетки, които хвалеха Тръмп сега са шокирани от диаметрално, противоположната му позиция. 😂

    07:09 16.10.2025

  • 53 Артилерист

    3 0 Отговор
    Какво настъпление са искали украинците? Та те са смляни и руските войски настъпват по всички основни направления. Това че Буданов не мести линиите по картата на бойните действия въобще не означава, че войските са в застой. Напредъка на руските войски не се признава за да не се внася допълнителна паника в и без това безнадеждното положение. В центъра Купянск например, е образуван капан, в който са попаднали 1000 бойци, които имали само една пролука на юг с широчина 200 м, която била под обстрел. Изобщо там има паника и невиждано от началото на СВО предаване на групи от по 10-20 войника.
    На Днепропетровското направление се счита, че отбраната е пробита и се очертава оперативен простор за настъпващите руски войски.
    Няма резерви за запушване на пробивите, както и за противодействие на руските удари със средства за далечно поразяване...

    07:12 16.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания