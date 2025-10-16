Новини
ISW: Кремъл настоява САЩ да се откажат от продажбата на ракети „Томахоук" на Украйна

ISW: Кремъл настоява САЩ да се откажат от продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна

16 Октомври, 2025 07:25

Москва предупреждава за „сериозна ескалация“, докато Вашингтон и съюзниците засилват военната подкрепа за Киев

ISW: Кремъл настоява САЩ да се откажат от продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Кремъл продължава усилията си да разубеди Съединените щати да не продават на Украйна крилати ракети „Томахоук“. Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за руското издание „Комерсант“, публикувано на 15 октомври под заглавие „Европа иска да превърне конфликта в Украйна във войната на Тръмп“, че подобна сделка би представлявала „изключително сериозна ескалация“, предава News.bg.

Според анализ на Института за изследване на войната (ISW), Лавров е подчертал, че такъв ход би нанесъл „огромни щети“ на процеса на нормализиране на отношенията между Москва и Вашингтон, постигнат след управлението на бившия президент Джо Байдън.

ISW отбелязва, че евентуалното предоставяне на ракети „Томахоук“ на Украйна би било огледален отговор на руската практика да използва собствени далекобойни крилати ракети срещу украински цели. От 2022 г. Русия редовно прилага различни типове оръжия с голям обсег - сред тях „Калибър“, „Кинжал“ и „Искандер“.

През ноември 2024 г. Москва извърши безпрецедентен удар с балистични ракети със среден обсег чрез системата „Орешник“, снабдена с множество независимо насочващи се бойни глави (MIRV).

Американските ракети „Томахоук“ биха могли да дадат възможност на украинските сили да поразяват ключови руски военни обекти в дълбочината на територията на Русия – включително завода за дронове „Шахед“ в Елабуга, Татарстан, и авиобазата „Енгелс-2“ в Саратовска област, откъдето се изстрелват стратегическите бомбардировачи на Москва.

Администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да заявява подкрепа за Украйна преди срещата му с Володимир Зеленски, насрочена за 17 октомври. На 15 октомври Тръмп потвърди, че е обсъдил с украинския лидер възможността САЩ да продадат ракети „Томахоук“ на Киев.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет коментира същия ден, че Вашингтон ще предприеме „необходимите стъпки“, ако Русия не се съгласи скоро на мирни преговори. Той призова съюзниците да увеличат военната помощ за Украйна, като подчерта, че „боеспособна украинска армия и силно, водено от Европа НАТО са ключови за възпирането на руската агресия“.

Според Хегсет САЩ са готови да „направят своята част“, за да укрепят европейската сигурност.

Кремъл, от своя страна, продължава опитите си да подкопае единството в НАТО и подкрепата за Украйна. Лавров заяви, че Европа се стреми да превърне конфликта в Украйна във „война на Тръмп“ и че Зеленски и европейските лидери се опитват да отклонят американския президент от „правия път“.

Междувременно нидерландски военни съобщиха за наблюдение на неидентифицирани дронове близо до учение на НАТО в Полша - пореден подобен инцидент в Европа. Според информация на NOS от 14 октомври, нидерландското Министерство на отбраната е потвърдило, че участници в учението са засекли дронове и смущения в комуникационните системи.

Все още не е ясно дали дроновете или контрамерките срещу тях са причинили тези смущения. Идентичността на операторите остава неизвестна. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отрече руско участие и заяви, че Дания не е отправила официално запитване по случая.

Според ISW подобни инциденти може да са част от руската стратегия „Фаза нула“, целяща подготовка за евентуална бъдеща война с НАТО.

Европейските партньори на Украйна обявиха нови пакети военна помощ по време на срещата на Контактната група по отбрана на Украйна във формат „Рамщайн“ на 15 октомври. Хегсет подчерта, че САЩ очакват държавите членки на НАТО да продължат да предоставят ресурси чрез инициативата PURL (списък с приоритетни украински нужди).

Финландия официално се присъедини към PURL, а Литва обеща 30 милиона долара за програмата. Нидерландия също обяви, че ще предостави 90 милиона евро за производството на разузнавателни и ударни дронове в Украйна.

В същото време Великобритания засилва натиска върху руската икономика. На 15 октомври външният министър Ивет Купър съобщи, че Лондон е наложил санкции на държавната компания „Роснефт“, частната „Лукойл“ и 44 танкера от т.нар. „сенчест флот“ на Русия, който заобикаля международните ограничения.

По данни на британските власти приходите от продажбите на петрол на тези компании продължават да финансират руските военни действия в Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аааааааа нема,нема.

    17 7 Отговор
    Нема.

    07:25 16.10.2025

  • 3 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    31 21 Отговор
    Точка.

    07:28 16.10.2025

  • 4 Снимката кърти😂

    42 28 Отговор
    Кремълският, дърт катър изглежда потресен от решението на Тръмп за Томахавките.

    Коментиран от #50, #93

    07:28 16.10.2025

  • 5 Снимката кърти😂

    Кремълският, дърт катър изглежда потресен от решението на Тръмп за Томахавките.

    07:28 16.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 14 Отговор
    Четиримата галкини корморани се и -з а.кали компетентно преди мен.

    Коментиран от #67

    07:29 16.10.2025

  • 7 Да не четем

    25 23 Отговор
    Само че запада моли русия да не продава ядрени технологии на Иран и сев.корея....ажто и други желаещи ще има виждайки как запада силово налага интересите си

    Коментиран от #10

    07:29 16.10.2025

  • 8 аz СВОПобеда 80

    25 19 Отговор
    Един детайл!Над 1000 убийства са извършени във вътрешноста на Русия от завършилите се от СВО.Това са официалните данни.А неофициалните...🤣🤣🤣

    07:31 16.10.2025

  • 9 Кееф

    28 15 Отговор
    Страх тресе кочината.

    07:32 16.10.2025

  • 10 Изпражнението гайтанджиева

    11 14 Отговор

    До коментар #7 от "Да не четем":

    Руска дезинформация.

    Коментиран от #19

    07:33 16.10.2025

  • 11 Факти

    26 19 Отговор
    ISW: Кремъл настоява САЩ да се откажат от продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна, защото може да ядат дървото

    07:33 16.10.2025

  • 13 пРосия +страната на идиотите

    20 13 Отговор
    8-10 годишно момченца и момиченца маршируват облечени във военни униформи.

    Коментиран от #92

    07:35 16.10.2025

  • 15 Лавров

    13 7 Отговор
    Освен това шефа настоява да му доставите розов Еднорог.

    07:39 16.10.2025

  • 16 Руското ПВО

    20 13 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Няма да видим томахавките.Но ще ги чуем.💥

    07:39 16.10.2025

  • 17 тва е чудесно

    17 10 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    за какво реве импиратора ви тогава, вместо гордо да покаже могъщата сила на руската армия и ПВО.

    Коментиран от #97

    07:40 16.10.2025

  • 18 Зенитчик😁

    15 11 Отговор
    Лава знае, че Томахавките са кошмара за всяко ПВО...

    07:41 16.10.2025

  • 19 И какво

    18 5 Отговор

    До коментар #10 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Точно според теб ще спре руснаците да не доставят ядрени технологии на приятелски страни?! Дори и Мадуро ще е навит

    07:41 16.10.2025

  • 23 майна

    18 15 Отговор
    Рашките да се омитат от Украйна .

    Коментиран от #46

    07:44 16.10.2025

  • 24 Ами

    16 13 Отговор
    Понеже границите на Украйна на фронта приближават Киев и няма как наркоманът и подбудителите му да обяснят за какво разсипаха Украйна и народа и като се сетят за границите от Минските споразумения и желанията за Крим на бандерите :) и сега са решили да разстояние и европейския съюз и нсто и САЩ,дето и без туй са затънали до шия в очите на гласоподавателите си.Понякога обаче не трябва много да се пречи на глупаците да правят отново грешки,защото те водят накрая до цялостна промяна с пълно изчистване :)))

    07:45 16.10.2025

  • 25 Елементарно

    19 15 Отговор
    Томахавките ще задълбочат брутално кризата с горивата и електричеството на Територията... Затова цвили конья.

    07:46 16.10.2025

  • 26 Нещо много

    12 12 Отговор
    ги е шубе рушките от томахавката!

    07:46 16.10.2025

  • 27 Изключително неизключителните

    18 19 Отговор
    Сащ са технологично изостанали - дори с 1 трилион военен бюджет не могат да направят хиперзвуково оръжие! В сравнение - руският военен бюджет е около 200 млрд и руснаците от десетилетие имат вече доказани дузина от тях. Само със заплахи и пропаганда наука не се прави! Сещайте се за умопомрачителната корупция на сенаторите и от двете партии, които гласуват в полза на ВПК. Но, ако слушаш Фабриката за лъжи ЦРУ, опонентите на Сащ са корумпирани и диктатори...

    Коментиран от #33, #62, #73

    07:48 16.10.2025

  • 30 Рефер

    29 15 Отговор
    Рашистите искат само те да удрят, а Украйна да си трае... Е... правилата се променят...

    Коментиран от #45

    07:50 16.10.2025

  • 31 Шушумигин

    17 7 Отговор
    Защо?Нали са безвредни!Нека се набутват да купуват !

    07:50 16.10.2025

  • 32 Въпросче

    14 10 Отговор
    А Кремъл какво ще предложи на Венецуела ?

    Коментиран от #74

    07:51 16.10.2025

  • 33 Вярвай си...

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Изключително неизключителните":

    Безплатно е...

    Коментиран от #44

    07:51 16.10.2025

  • 34 Нема страшно

    8 6 Отговор
    Те да аналогови,едноходови !

    07:52 16.10.2025

  • 35 Хахахаха

    17 12 Отговор
    Рашите да вдигат байрака, а да не настояват.

    Коментиран от #48

    07:53 16.10.2025

  • 38 Безтрусин

    8 4 Отговор
    Те и да не бъдат свалени,са много криви!Нищо няма да оцелеят !

    07:56 16.10.2025

  • 39 Факт е че

    10 7 Отговор
    НАТО въвежда джендър-терминология, "войник" било обидно название. Та тия ли ще воват. Аз лично се съмнявам!

    Коментиран от #47

    07:56 16.10.2025

  • 41 Артилерист

    14 7 Отговор
    Западняците, начело със САЩ, не се интересуват от мнението на Русия. Те даже най-доброжелателното предупреждение го смятат за слабост и покана за засилване на натиска. Така им е удобно, защото дават само оръжията и парите си, но украинците умират на фронта със стотици хиляди, милиони от населението бедстват. Но не са малко тези, които искат руското ръководство да действа по-твърдо...

    Коментиран от #57

    07:58 16.10.2025

  • 42 Исторически факти

    13 6 Отговор
    Сащ са във фалит.

    ЧЕСТИТО, КРАВАРОПОКЛОННИЦИ!

    07:58 16.10.2025

  • 43 Не баитесь

    10 3 Отговор
    Складовете са празни!Я изровят от някъде,една,две ракети !

    07:59 16.10.2025

  • 44 Ами

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "Вярвай си...":

    То и ютуба е безплатно да видиш какво става с границите от Минските споразумения и сегашните:))или с тома хоците ще има контраматуп,най много така догодина Русия да си върне и Одеса:)))То на Бисмарк поне можеше да вярвате на думите му за най изгодните първи предложения на руснаците:))),то ако щете и баш пророците начело с американският Едгар Кейси и той предупреждава,ама карай,май е за добро :)))

    07:59 16.10.2025

  • 45 Гошо

    12 17 Отговор

    До коментар #30 от "Рефер":

    Ще дадат на хусите на Венецуела и на други. И какво ще стане трета световна.Не става така дайте да дадем.....

    Коментиран от #65

    08:00 16.10.2025

  • 46 Варненец

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "майна":

    Ти па що не ходиш на ми4ка си πайнаа ?

    08:00 16.10.2025

  • 47 1001

    11 5 Отговор

    До коментар #39 от "Факт е че":

    Думи като "пилот" са обидни и трябва да бъдат заменени с "алтернативи, включващи пола", се казва в насоките на НАТО. Според това езиково ръководство на НАТО терминът летец - airman, сложна дума, съдържаща корена "мъж", трябва да бъде заменен с думи като "персонал на военновъздушните сили", "летателен персонал" или "въздушен корпус". Авторите предупреждават, че термините, включващи пола, са остарели и могат да причинят негодувание сред жените и сексуалните малцинства.

    08:02 16.10.2025

  • 48 Абе

    12 15 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    Като гледаме границите от Минските споразумения и сегашните,догодина ще вдигнат флагът на победата и в Одеса :))))Руската Одеса и тя подарена в знак на добра воля на Украйна:)

    Коментиран от #61, #66

    08:02 16.10.2025

  • 49 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    10 7 Отговор
    Що пищи външния блатен кон,нали уж томахавките били "стари: и те имали най-могучято пъвъо в мирето?!

    Коментиран от #54, #56

    08:05 16.10.2025

  • 50 Абе

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Снимката кърти😂":

    Може да е катър ама не е кранта като тебе.

    08:06 16.10.2025

  • 51 Кривоверен алкаш

    4 4 Отговор
    Мо...Оня не е ли чифтокопитен,та си го изтрил...

    08:09 16.10.2025

  • 52 Tомахавката

    11 9 Отговор
    Руснаците са страхливци, ще хвърчат петолъчки

    Коментиран от #70, #95

    08:10 16.10.2025

  • 53 Койчо

    10 8 Отговор
    Цял свят знае че руският братски народ не иска война, защото загиналите и безследно изчезналите по време на всички войни водени от Русия са неизброими, самата държава е устроена така че тя се управлява от шепа военнолюбци (тоталитаризъм). Светът спря една тежка религиозна война Газа- израел, стигна се до помирение, но алчността на тази шепа за територии и власт нападна свой братски народ, какви изводи да си правим За ссср

    Коментиран от #58, #59

    08:11 16.10.2025

  • 54 Ханзи Флик

    8 4 Отговор

    До коментар #49 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    Защото това ще ги принуди да използват страшни оръжия! Никой не може да спечели война с ядрена държава!

    08:11 16.10.2025

  • 55 Исторически факти

    6 5 Отговор
    Бай Пън пак президент! За да досъсипе Краварника... Е, и Рижавият се справя мн добре.

    Коментиран от #60

    08:11 16.10.2025

  • 56 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #49 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    Защото като го докарат Украйна да връща и Одеса и тогава хептен няма да могат да обяснят каква им е била идеята за мир чрез сила на ястребите смешници и наркоманът:)))И бай Дончо и той ще се окаже в отбора на глупаците разсипали Украйна:))))

    08:12 16.10.2025

  • 57 ДА ОБОБЩИМ

    8 7 Отговор

    До коментар #41 от "Артилерист":

    Като не можеш да си свършиш навреме тридневната СВО,сега ще ядеш дървото.Зспадът даде предостатъчно време на ватенките.Това,че ватенките са некадърни е проблем на самите ватенки,не на Запада.

    Коментиран от #64

    08:12 16.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Абе

    6 5 Отговор

    До коментар #53 от "Койчо":

    Койчо,виж тези територии Русия кога ги е подарила барабар с хората на Украйна и защо и помисли Путин има ли морално право да остави своите да им забраняват руския в собствените им земи и на геноцид.И помисли ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика,дали щеше да има сила и нас да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)Мисли Койчо ,мисли и тогава пиши:)))

    08:15 16.10.2025

  • 60 Мойчо

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Исторически факти":

    С краварника си отива и Европа. Бай Доню това иска!!!

    08:15 16.10.2025

  • 61 ТОМАХОУК

    7 9 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    Ако путин не беше нарушил Минските договорености един милион руснаци щяха да са живи.Даже щяха да имат ръце и крака.

    Коментиран от #69

    08:15 16.10.2025

  • 62 Ааа

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Изключително неизключителните":

    Ще Ви открия голяма тайна. Всички балистични ракети с оперативно-тактически и по-голям радиус на действие са хиперзвукови. Да старата немска V2 е била хиперзвукова.

    08:18 16.10.2025

  • 63 явер

    5 5 Отговор
    Страха е голямо шубе, защото орките не могат да ги свалят и ракетите направо в Кремъл. Дребната орка Путин, нали хвалеше Орешник, Кинжал, какво става с тях, май няма много ракети и пуска е труден. По-големи глупаци от руснаците няма, а този техният глупав ръководител е върха на сладоледа.

    08:20 16.10.2025

  • 64 Ами

    5 5 Отговор

    До коментар #57 от "ДА ОБОБЩИМ":

    То и накрая такава победа ще обявите,като финландската срещу Русия:)))Върнали цяла Карелия и няколко още по малки области ама удържали:)))И тук така се вижда колкото по дълго ,толкова границите на Украйна по малки и по на запад,дотук върната територия колкото България:)Колкото повече по 3 дни минават,толко по неприятни стават предложенията на руснаците,както е предупредил отдавна и Бисмарк:))))Затова пишете тези 3 дни за победа по бързо,че догодина да не връщат и Одеса:)))

    Коментиран от #68

    08:22 16.10.2025

  • 65 А Северна Корея и Иран

    9 4 Отговор

    До коментар #45 от "Гошо":

    имаха ли право да дават на Раша?

    08:22 16.10.2025

  • 66 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    Като гледам, къде бяха рашите пред Киев, преди 3 години и като гледам къде са сега, другата година ще пазят Белгород.

    08:24 16.10.2025

  • 67 А ти другарю

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Направо се изс....р@ пак в гащите си.

    08:25 16.10.2025

  • 68 Ами има безброй видеа

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    В каква кочина ре руската част на Карелия и в съседната област на Финландия.Два свята.Единят е в 19 век...

    Коментиран от #78

    08:25 16.10.2025

  • 69 Абе

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "ТОМАХОУК":

    Интересно как той ги наруши,нали бандерите искаха да връщат Крим,пък и Меркел и Оланд си признаха кой искал да се преразглеждат:)Е преразглеждат се сега:)))Който иска да сравнява границите:))))и да се държи за прословутите 3 дни:)))

    08:25 16.10.2025

  • 70 Руснаков

    7 5 Отговор

    До коментар #52 от "Tомахавката":

    Не са страхливци,те са оФце...безмисловно стадо....ще изгорят като слама в огън..

    Коментиран от #87

    08:26 16.10.2025

  • 71 Голям смях

    11 3 Отговор
    Абе русофили, нали Тръмпи беше ваш човек? 🤣
    Кво се обърка? Коньят що цвили?

    08:27 16.10.2025

  • 72 Ъъъъъъъъ

    5 10 Отговор
    САЩ имат зелена светлина за продажбата на "томахавки", но те няма да променят нищо в тази война. Само ще доведат до ТСВ....Или си мислите, че е майтап това?🤣
    Защо няма да променят тази? Ми защото тя приключва, въпреки усилията на западната преса да скрие това. Покровск е откъснат от света - всички пътища към и от Покровск са отрязани и в момента "чистачите" зачистват терена от укронацитата, които отказват да се предават. В Купянск е същата картина. Всички пътища са отрязани. В Славянск вече е започнала евакуация, а в Крематорск ще започне съвсем скоро. Славянск и Крематорск са последните два по-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол.....Паднат ли те, пада и Донецка област. Ако си мислите, че това е руска пропаганда, замислете се защо се евакуират хората от Салвянск? Опорните на Зеления за пред Келог, че украинската армия контраатакува и си връща територии, са за да убедят САЩ, че всичко е под контрол и им трябва малко помощ, за да обърнат хода на събитията. Това няма нищо общо с реалността.

    Коментиран от #79, #82, #91

    08:27 16.10.2025

  • 73 55555

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Изключително неизключителните":

    А от къде ги открадна Русия?!!!

    08:28 16.10.2025

  • 74 55555

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Въпросче":

    Нямането си.!!

    Коментиран от #76

    08:29 16.10.2025

  • 75 Краснов-

    5 2 Отговор
    Потресен съм защо 4 години Путин е още в Донбас.

    08:29 16.10.2025

  • 76 Сетих се

    6 0 Отговор

    До коментар #74 от "55555":

    Ние можем да предложим нашите Путинофили на Венецуела!!!

    08:30 16.10.2025

  • 77 Pyccкий Карлик

    4 1 Отговор
    Накратко ....
    За Четири Года тъпчене в Украйна, руската федерация постигна от каски до томахавки. Завтра ще пристигнат и Трайдънтите. Молодци вперед 😄😄😄

    08:31 16.10.2025

  • 78 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Ами има безброй видеа":

    То видео има и от Москва и Русия и от Марио пол даже ,иначе Содом и Гомор преди да се разруши и той изглежда блазнещ:))))Ама е ясно как завършва,иначе то и от Париж гледахме извратена Олимпиада с медали за бойлер на мъже над жени в непозната,обаче нещата се променят и във Франция е въпрос на време и не само там:))А и кочина вече е относително понятие ,новият генофонд из Европа хич не харесва подобни терминии свинското като цяло:)))и Содом и Гомора:))

    08:32 16.10.2025

  • 79 ЪХЪ

    4 4 Отговор

    До коментар #72 от "Ъъъъъъъъ":

    Копейките сте безподобна иzzмет.Броите някакви територии,а не броите избитите като улични кучета руски войничета.

    Коментиран от #83, #89

    08:33 16.10.2025

  • 80 Катърът вече знае

    6 2 Отговор
    Истината е, че Раша отива в двете 00 (WC) 🤣 на историята...

    08:35 16.10.2025

  • 81 Абе копейкки

    7 0 Отговор
    Къде е бендзина?

    08:36 16.10.2025

  • 82 На светлинни години си от истината

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ъъъъъъъъ":

    Скоро ще го осъзнаеш.

    Коментиран от #84

    08:37 16.10.2025

  • 83 Ъъъъъъъъъъ

    3 3 Отговор

    До коментар #79 от "ЪХЪ":

    "....а не броите избитите като улични кучета руски войничета.

    Това не са руски войничета, а наемници, които се бият за пари. Не са закарани там насила, за разлика от украинците, които ги ловят по улиците като животни.Така че, хайде да насочиш милосърдието си към украинските войничета.

    08:39 16.10.2025

  • 84 Ъъъъъъъ

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "На светлинни години си от истината":

    Абсолютно!
    Много скоро ще стане ясно кой е на светлинни години и кой не.

    08:41 16.10.2025

  • 85 Опа

    3 0 Отговор
    Русия може да понесе удари с томахоук. Те и без това ги удрят с какво ли не. Превърнаха я в разграден двор. Томахавките просто ще доведат до още разрушения в Русия.

    08:42 16.10.2025

  • 86 Така е

    8 1 Отговор
    Криво му е на конья, че сега на Украйна ще се даде възможност и тя да удря силно и където иска по Територията ...

    Такъв е живота... Заем брашно☝️ тъпкано се връща...

    08:43 16.10.2025

  • 87 пРустаков

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Руснаков":

    Ти вярваш ли в това което си написал.

    08:47 16.10.2025

  • 88 руски плач

    3 3 Отговор
    руZките Фашисти си скубят касите за тридневното СВО!?!?

    Коментиран от #94

    08:49 16.10.2025

  • 89 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "ЪХЪ":

    Явно като погледнеш в огледалото виждаш само иzzмет а си мислиш че и другите са като тебе.

    08:50 16.10.2025

  • 90 факуса

    2 3 Отговор
    покажете поне за последно некво достойнство и кажете,че ви трябва война,русия не иска да да разтъртва света,но ако я принудите ще го направи

    Коментиран от #102

    08:51 16.10.2025

  • 91 Ще горят много складове с боеприпаси,

    7 2 Отговор

    До коментар #72 от "Ъъъъъъъъ":

    рафинерии и електрически съоръжения... Смятай сам какви ще са последствията за башибозука на агресора и това на руснаците в самата Русия.
    Това което се случваше с Украйна досега ще има огледално отражение и в Русия.

    08:53 16.10.2025

  • 92 факуса

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "пРосия +страната на идиотите":

    по добре отколкот в розови гащи момченца мислещи какво са

    08:53 16.10.2025

  • 93 Загорели базирани курабийки

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Снимката кърти😂":

    Нищо не е настоявала Русия. Не се ловете на глупостите им! Да купуват евро-будалите колкото си искат Томахоук и да ги подаряват на Украйна!!!
    Това което предупреждава Русия е, натовци да не ги изстелват!!!
    Да обучат американците за година-две украинци да ги ползват(ако има украйна дотогава), не е проблем!!! Но кодовете натовците никога няма да им дадат.
    Освен това Тръмп още не ги е "дал"!

    Коментиран от #98

    08:56 16.10.2025

  • 94 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "руски плач":

    Скубят и си връщат подарените на Украйна земи:))))А от контранступа на Украйна оскубани се оказаха и ястребите като Макрончо и другите подобни смешници:))))С томахоците освен още територии да върнат на Русия и да подобрят ядрената програма на Северна Корея и още няколко други държави друго няма да постигнат:))))и дръжте тезата за 3 дни ,тя и накрая само тя ще ви остане:)))(

    08:56 16.10.2025

  • 95 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Tомахавката":

    да,от страх почти до полша стигнаха,а смелия запад от два дрона напълни гащите и стени почна да вдига,ама и за смях не ставате бе центавоси

    08:59 16.10.2025

  • 96 🤣......

    0 0 Отговор
    Конь трева пасе и томахавка го апеше, 🤣, голям рев няколко дена, голямо нещо, нали Томахавките бяха нищо работа за ПВОто на Русия, щяха да ги унищожават още преди да са пристигнали, а завода в Алабуга го пиши бегал🤣, ев@в@хте се чичо Дони, подигравхте му се, лъгахте го, и най накрая той свали моркова от тоягата, а американската тояга е много голяма, сега ще ви подпали задните части. 💥💥🔥🔥

    Коментиран от #101

    09:01 16.10.2025

  • 97 И кога е "ревал" Путин?

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "тва е чудесно":

    Просто предупреждава за да не се случи нещо "непредизвикано"

    И да няма после "Ама Путин обеща, пък излъга пак"

    Коментиран от #99, #100

    09:04 16.10.2025

  • 98 Ти да не си мислиш че Русия ще..

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Загорели базирани курабийки":

    .... нарежда кой ще ги изстрелва и обучава, и какви кодове ще се дават, и за Таурусите важи, ще ги изстрелват тези които Тръмп и Мерц решат, и кремълските мишки нямат думата, че такива ми ти работи копейко.

    09:06 16.10.2025

  • 99 И какво непредизвикано може...

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "И кога е "ревал" Путин?":

    Да се случи?

    09:08 16.10.2025

  • 100 под каква статия коментираш

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "И кога е "ревал" Путин?":

    Кремъл настоява САЩ да се откажат от продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна

    09:09 16.10.2025

  • 101 "Рев" няма

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "🤣......":

    Има само предупреждение американци или натовци да не ги изстелват.

    09:10 16.10.2025

  • 102 И какво ще направи Русия?

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "факуса":

    Ще нападне Европа ли?, ама първо трябва да се измъкнат от калните ниви в Донбас, те буксуват там, колко вече?, февруари догодина ще станат четири.

    09:12 16.10.2025

