ISW: Кремъл настоява САЩ да се откажат от продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна

Кремъл продължава усилията си да разубеди Съединените щати да не продават на Украйна крилати ракети „Томахоук“. Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за руското издание „Комерсант“, публикувано на 15 октомври под заглавие „Европа иска да превърне конфликта в Украйна във войната на Тръмп“, че подобна сделка би представлявала „изключително сериозна ескалация“, предава News.bg.
Според анализ на Института за изследване на войната (ISW), Лавров е подчертал, че такъв ход би нанесъл „огромни щети“ на процеса на нормализиране на отношенията между Москва и Вашингтон, постигнат след управлението на бившия президент Джо Байдън.
ISW отбелязва, че евентуалното предоставяне на ракети „Томахоук“ на Украйна би било огледален отговор на руската практика да използва собствени далекобойни крилати ракети срещу украински цели. От 2022 г. Русия редовно прилага различни типове оръжия с голям обсег - сред тях „Калибър“, „Кинжал“ и „Искандер“.
През ноември 2024 г. Москва извърши безпрецедентен удар с балистични ракети със среден обсег чрез системата „Орешник“, снабдена с множество независимо насочващи се бойни глави (MIRV).
Американските ракети „Томахоук“ биха могли да дадат възможност на украинските сили да поразяват ключови руски военни обекти в дълбочината на територията на Русия – включително завода за дронове „Шахед“ в Елабуга, Татарстан, и авиобазата „Енгелс-2“ в Саратовска област, откъдето се изстрелват стратегическите бомбардировачи на Москва.
Администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да заявява подкрепа за Украйна преди срещата му с Володимир Зеленски, насрочена за 17 октомври. На 15 октомври Тръмп потвърди, че е обсъдил с украинския лидер възможността САЩ да продадат ракети „Томахоук“ на Киев.
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет коментира същия ден, че Вашингтон ще предприеме „необходимите стъпки“, ако Русия не се съгласи скоро на мирни преговори. Той призова съюзниците да увеличат военната помощ за Украйна, като подчерта, че „боеспособна украинска армия и силно, водено от Европа НАТО са ключови за възпирането на руската агресия“.
Според Хегсет САЩ са готови да „направят своята част“, за да укрепят европейската сигурност.
Кремъл, от своя страна, продължава опитите си да подкопае единството в НАТО и подкрепата за Украйна. Лавров заяви, че Европа се стреми да превърне конфликта в Украйна във „война на Тръмп“ и че Зеленски и европейските лидери се опитват да отклонят американския президент от „правия път“.
Междувременно нидерландски военни съобщиха за наблюдение на неидентифицирани дронове близо до учение на НАТО в Полша - пореден подобен инцидент в Европа. Според информация на NOS от 14 октомври, нидерландското Министерство на отбраната е потвърдило, че участници в учението са засекли дронове и смущения в комуникационните системи.
Все още не е ясно дали дроновете или контрамерките срещу тях са причинили тези смущения. Идентичността на операторите остава неизвестна. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отрече руско участие и заяви, че Дания не е отправила официално запитване по случая.
Според ISW подобни инциденти може да са част от руската стратегия „Фаза нула“, целяща подготовка за евентуална бъдеща война с НАТО.
Европейските партньори на Украйна обявиха нови пакети военна помощ по време на срещата на Контактната група по отбрана на Украйна във формат „Рамщайн“ на 15 октомври. Хегсет подчерта, че САЩ очакват държавите членки на НАТО да продължат да предоставят ресурси чрез инициативата PURL (списък с приоритетни украински нужди).
Финландия официално се присъедини към PURL, а Литва обеща 30 милиона долара за програмата. Нидерландия също обяви, че ще предостави 90 милиона евро за производството на разузнавателни и ударни дронове в Украйна.
В същото време Великобритания засилва натиска върху руската икономика. На 15 октомври външният министър Ивет Купър съобщи, че Лондон е наложил санкции на държавната компания „Роснефт“, частната „Лукойл“ и 44 танкера от т.нар. „сенчест флот“ на Русия, който заобикаля международните ограничения.
По данни на британските власти приходите от продажбите на петрол на тези компании продължават да финансират руските военни действия в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аааааааа нема,нема.
07:25 16.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
07:28 16.10.2025
4 Снимката кърти😂
Коментиран от #50, #93
07:28 16.10.2025
5 Снимката кърти😂
07:28 16.10.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #67
07:29 16.10.2025
7 Да не четем
Коментиран от #10
07:29 16.10.2025
8 аz СВОПобеда 80
07:31 16.10.2025
9 Кееф
07:32 16.10.2025
10 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #7 от "Да не четем":Руска дезинформация.
Коментиран от #19
07:33 16.10.2025
11 Факти
07:33 16.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пРосия +страната на идиотите
Коментиран от #92
07:35 16.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лавров
07:39 16.10.2025
16 Руското ПВО
До коментар #12 от "Мишел":Няма да видим томахавките.Но ще ги чуем.💥
07:39 16.10.2025
17 тва е чудесно
До коментар #12 от "Мишел":за какво реве импиратора ви тогава, вместо гордо да покаже могъщата сила на руската армия и ПВО.
Коментиран от #97
07:40 16.10.2025
18 Зенитчик😁
07:41 16.10.2025
19 И какво
До коментар #10 от "Изпражнението гайтанджиева":Точно според теб ще спре руснаците да не доставят ядрени технологии на приятелски страни?! Дори и Мадуро ще е навит
07:41 16.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 майна
Коментиран от #46
07:44 16.10.2025
24 Ами
07:45 16.10.2025
25 Елементарно
07:46 16.10.2025
26 Нещо много
07:46 16.10.2025
27 Изключително неизключителните
Коментиран от #33, #62, #73
07:48 16.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Рефер
Коментиран от #45
07:50 16.10.2025
31 Шушумигин
07:50 16.10.2025
32 Въпросче
Коментиран от #74
07:51 16.10.2025
33 Вярвай си...
До коментар #27 от "Изключително неизключителните":Безплатно е...
Коментиран от #44
07:51 16.10.2025
34 Нема страшно
07:52 16.10.2025
35 Хахахаха
Коментиран от #48
07:53 16.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Безтрусин
07:56 16.10.2025
39 Факт е че
Коментиран от #47
07:56 16.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Артилерист
Коментиран от #57
07:58 16.10.2025
42 Исторически факти
ЧЕСТИТО, КРАВАРОПОКЛОННИЦИ!
07:58 16.10.2025
43 Не баитесь
07:59 16.10.2025
44 Ами
До коментар #33 от "Вярвай си...":То и ютуба е безплатно да видиш какво става с границите от Минските споразумения и сегашните:))или с тома хоците ще има контраматуп,най много така догодина Русия да си върне и Одеса:)))То на Бисмарк поне можеше да вярвате на думите му за най изгодните първи предложения на руснаците:))),то ако щете и баш пророците начело с американският Едгар Кейси и той предупреждава,ама карай,май е за добро :)))
07:59 16.10.2025
45 Гошо
До коментар #30 от "Рефер":Ще дадат на хусите на Венецуела и на други. И какво ще стане трета световна.Не става така дайте да дадем.....
Коментиран от #65
08:00 16.10.2025
46 Варненец
До коментар #23 от "майна":Ти па що не ходиш на ми4ка си πайнаа ?
08:00 16.10.2025
47 1001
До коментар #39 от "Факт е че":Думи като "пилот" са обидни и трябва да бъдат заменени с "алтернативи, включващи пола", се казва в насоките на НАТО. Според това езиково ръководство на НАТО терминът летец - airman, сложна дума, съдържаща корена "мъж", трябва да бъде заменен с думи като "персонал на военновъздушните сили", "летателен персонал" или "въздушен корпус". Авторите предупреждават, че термините, включващи пола, са остарели и могат да причинят негодувание сред жените и сексуалните малцинства.
08:02 16.10.2025
48 Абе
До коментар #35 от "Хахахаха":Като гледаме границите от Минските споразумения и сегашните,догодина ще вдигнат флагът на победата и в Одеса :))))Руската Одеса и тя подарена в знак на добра воля на Украйна:)
Коментиран от #61, #66
08:02 16.10.2025
49 пРОСИЯ Е КОЧИНА
Коментиран от #54, #56
08:05 16.10.2025
50 Абе
До коментар #4 от "Снимката кърти😂":Може да е катър ама не е кранта като тебе.
08:06 16.10.2025
51 Кривоверен алкаш
08:09 16.10.2025
52 Tомахавката
Коментиран от #70, #95
08:10 16.10.2025
53 Койчо
Коментиран от #58, #59
08:11 16.10.2025
54 Ханзи Флик
До коментар #49 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":Защото това ще ги принуди да използват страшни оръжия! Никой не може да спечели война с ядрена държава!
08:11 16.10.2025
55 Исторически факти
Коментиран от #60
08:11 16.10.2025
56 Ами
До коментар #49 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":Защото като го докарат Украйна да връща и Одеса и тогава хептен няма да могат да обяснят каква им е била идеята за мир чрез сила на ястребите смешници и наркоманът:)))И бай Дончо и той ще се окаже в отбора на глупаците разсипали Украйна:))))
08:12 16.10.2025
57 ДА ОБОБЩИМ
До коментар #41 от "Артилерист":Като не можеш да си свършиш навреме тридневната СВО,сега ще ядеш дървото.Зспадът даде предостатъчно време на ватенките.Това,че ватенките са некадърни е проблем на самите ватенки,не на Запада.
Коментиран от #64
08:12 16.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Абе
До коментар #53 от "Койчо":Койчо,виж тези територии Русия кога ги е подарила барабар с хората на Украйна и защо и помисли Путин има ли морално право да остави своите да им забраняват руския в собствените им земи и на геноцид.И помисли ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика,дали щеше да има сила и нас да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)Мисли Койчо ,мисли и тогава пиши:)))
08:15 16.10.2025
60 Мойчо
До коментар #55 от "Исторически факти":С краварника си отива и Европа. Бай Доню това иска!!!
08:15 16.10.2025
61 ТОМАХОУК
До коментар #48 от "Абе":Ако путин не беше нарушил Минските договорености един милион руснаци щяха да са живи.Даже щяха да имат ръце и крака.
Коментиран от #69
08:15 16.10.2025
62 Ааа
До коментар #27 от "Изключително неизключителните":Ще Ви открия голяма тайна. Всички балистични ракети с оперативно-тактически и по-голям радиус на действие са хиперзвукови. Да старата немска V2 е била хиперзвукова.
08:18 16.10.2025
63 явер
08:20 16.10.2025
64 Ами
До коментар #57 от "ДА ОБОБЩИМ":То и накрая такава победа ще обявите,като финландската срещу Русия:)))Върнали цяла Карелия и няколко още по малки области ама удържали:)))И тук така се вижда колкото по дълго ,толкова границите на Украйна по малки и по на запад,дотук върната територия колкото България:)Колкото повече по 3 дни минават,толко по неприятни стават предложенията на руснаците,както е предупредил отдавна и Бисмарк:))))Затова пишете тези 3 дни за победа по бързо,че догодина да не връщат и Одеса:)))
Коментиран от #68
08:22 16.10.2025
65 А Северна Корея и Иран
До коментар #45 от "Гошо":имаха ли право да дават на Раша?
08:22 16.10.2025
66 Хахахаха
До коментар #48 от "Абе":Като гледам, къде бяха рашите пред Киев, преди 3 години и като гледам къде са сега, другата година ще пазят Белгород.
08:24 16.10.2025
67 А ти другарю
До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Направо се изс....р@ пак в гащите си.
08:25 16.10.2025
68 Ами има безброй видеа
До коментар #64 от "Ами":В каква кочина ре руската част на Карелия и в съседната област на Финландия.Два свята.Единят е в 19 век...
Коментиран от #78
08:25 16.10.2025
69 Абе
До коментар #61 от "ТОМАХОУК":Интересно как той ги наруши,нали бандерите искаха да връщат Крим,пък и Меркел и Оланд си признаха кой искал да се преразглеждат:)Е преразглеждат се сега:)))Който иска да сравнява границите:))))и да се държи за прословутите 3 дни:)))
08:25 16.10.2025
70 Руснаков
До коментар #52 от "Tомахавката":Не са страхливци,те са оФце...безмисловно стадо....ще изгорят като слама в огън..
Коментиран от #87
08:26 16.10.2025
71 Голям смях
Кво се обърка? Коньят що цвили?
08:27 16.10.2025
72 Ъъъъъъъъ
Защо няма да променят тази? Ми защото тя приключва, въпреки усилията на западната преса да скрие това. Покровск е откъснат от света - всички пътища към и от Покровск са отрязани и в момента "чистачите" зачистват терена от укронацитата, които отказват да се предават. В Купянск е същата картина. Всички пътища са отрязани. В Славянск вече е започнала евакуация, а в Крематорск ще започне съвсем скоро. Славянск и Крематорск са последните два по-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол.....Паднат ли те, пада и Донецка област. Ако си мислите, че това е руска пропаганда, замислете се защо се евакуират хората от Салвянск? Опорните на Зеления за пред Келог, че украинската армия контраатакува и си връща територии, са за да убедят САЩ, че всичко е под контрол и им трябва малко помощ, за да обърнат хода на събитията. Това няма нищо общо с реалността.
Коментиран от #79, #82, #91
08:27 16.10.2025
73 55555
До коментар #27 от "Изключително неизключителните":А от къде ги открадна Русия?!!!
08:28 16.10.2025
74 55555
До коментар #32 от "Въпросче":Нямането си.!!
Коментиран от #76
08:29 16.10.2025
75 Краснов-
08:29 16.10.2025
76 Сетих се
До коментар #74 от "55555":Ние можем да предложим нашите Путинофили на Венецуела!!!
08:30 16.10.2025
77 Pyccкий Карлик
За Четири Года тъпчене в Украйна, руската федерация постигна от каски до томахавки. Завтра ще пристигнат и Трайдънтите. Молодци вперед 😄😄😄
08:31 16.10.2025
78 Ами
До коментар #68 от "Ами има безброй видеа":То видео има и от Москва и Русия и от Марио пол даже ,иначе Содом и Гомор преди да се разруши и той изглежда блазнещ:))))Ама е ясно как завършва,иначе то и от Париж гледахме извратена Олимпиада с медали за бойлер на мъже над жени в непозната,обаче нещата се променят и във Франция е въпрос на време и не само там:))А и кочина вече е относително понятие ,новият генофонд из Европа хич не харесва подобни терминии свинското като цяло:)))и Содом и Гомора:))
08:32 16.10.2025
79 ЪХЪ
До коментар #72 от "Ъъъъъъъъ":Копейките сте безподобна иzzмет.Броите някакви територии,а не броите избитите като улични кучета руски войничета.
Коментиран от #83, #89
08:33 16.10.2025
80 Катърът вече знае
08:35 16.10.2025
81 Абе копейкки
08:36 16.10.2025
82 На светлинни години си от истината
До коментар #72 от "Ъъъъъъъъ":Скоро ще го осъзнаеш.
Коментиран от #84
08:37 16.10.2025
83 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #79 от "ЪХЪ":"....а не броите избитите като улични кучета руски войничета.
Това не са руски войничета, а наемници, които се бият за пари. Не са закарани там насила, за разлика от украинците, които ги ловят по улиците като животни.Така че, хайде да насочиш милосърдието си към украинските войничета.
08:39 16.10.2025
84 Ъъъъъъъ
До коментар #82 от "На светлинни години си от истината":Абсолютно!
Много скоро ще стане ясно кой е на светлинни години и кой не.
08:41 16.10.2025
85 Опа
08:42 16.10.2025
86 Така е
Такъв е живота... Заем брашно☝️ тъпкано се връща...
08:43 16.10.2025
87 пРустаков
До коментар #70 от "Руснаков":Ти вярваш ли в това което си написал.
08:47 16.10.2025
88 руски плач
Коментиран от #94
08:49 16.10.2025
89 Хахахаха
До коментар #79 от "ЪХЪ":Явно като погледнеш в огледалото виждаш само иzzмет а си мислиш че и другите са като тебе.
08:50 16.10.2025
90 факуса
Коментиран от #102
08:51 16.10.2025
91 Ще горят много складове с боеприпаси,
До коментар #72 от "Ъъъъъъъъ":рафинерии и електрически съоръжения... Смятай сам какви ще са последствията за башибозука на агресора и това на руснаците в самата Русия.
Това което се случваше с Украйна досега ще има огледално отражение и в Русия.
08:53 16.10.2025
92 факуса
До коментар #13 от "пРосия +страната на идиотите":по добре отколкот в розови гащи момченца мислещи какво са
08:53 16.10.2025
93 Загорели базирани курабийки
До коментар #4 от "Снимката кърти😂":Нищо не е настоявала Русия. Не се ловете на глупостите им! Да купуват евро-будалите колкото си искат Томахоук и да ги подаряват на Украйна!!!
Това което предупреждава Русия е, натовци да не ги изстелват!!!
Да обучат американците за година-две украинци да ги ползват(ако има украйна дотогава), не е проблем!!! Но кодовете натовците никога няма да им дадат.
Освен това Тръмп още не ги е "дал"!
Коментиран от #98
08:56 16.10.2025
94 Абе
До коментар #88 от "руски плач":Скубят и си връщат подарените на Украйна земи:))))А от контранступа на Украйна оскубани се оказаха и ястребите като Макрончо и другите подобни смешници:))))С томахоците освен още територии да върнат на Русия и да подобрят ядрената програма на Северна Корея и още няколко други държави друго няма да постигнат:))))и дръжте тезата за 3 дни ,тя и накрая само тя ще ви остане:)))(
08:56 16.10.2025
95 факуса
До коментар #52 от "Tомахавката":да,от страх почти до полша стигнаха,а смелия запад от два дрона напълни гащите и стени почна да вдига,ама и за смях не ставате бе центавоси
08:59 16.10.2025
96 🤣......
Коментиран от #101
09:01 16.10.2025
97 И кога е "ревал" Путин?
До коментар #17 от "тва е чудесно":Просто предупреждава за да не се случи нещо "непредизвикано"
И да няма после "Ама Путин обеща, пък излъга пак"
Коментиран от #99, #100
09:04 16.10.2025
98 Ти да не си мислиш че Русия ще..
До коментар #93 от "Загорели базирани курабийки":.... нарежда кой ще ги изстрелва и обучава, и какви кодове ще се дават, и за Таурусите важи, ще ги изстрелват тези които Тръмп и Мерц решат, и кремълските мишки нямат думата, че такива ми ти работи копейко.
09:06 16.10.2025
99 И какво непредизвикано може...
До коментар #97 от "И кога е "ревал" Путин?":Да се случи?
09:08 16.10.2025
100 под каква статия коментираш
До коментар #97 от "И кога е "ревал" Путин?":Кремъл настоява САЩ да се откажат от продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна
09:09 16.10.2025
101 "Рев" няма
До коментар #96 от "🤣......":Има само предупреждение американци или натовци да не ги изстелват.
09:10 16.10.2025
102 И какво ще направи Русия?
До коментар #90 от "факуса":Ще нападне Европа ли?, ама първо трябва да се измъкнат от калните ниви в Донбас, те буксуват там, колко вече?, февруари догодина ще станат четири.
09:12 16.10.2025