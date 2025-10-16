Украинската увереност расте: Тръмп като ключов фактор за подкрепата на Киев

Украинските власти демонстрират новооткрита увереност, отбелязва Политико, като ключов фактор за това е президентът на САЩ Доналд Тръмп, предава News.bg.
Въпреки масираните руски въздушни удари по енергийната система на Украйна, в Киев се разпространява убеждението, че краят на конфликта може да е на хоризонта. Надеждите са, че през пролетта или лятото руският президент Владимир Путин ще започне преговори за примирие.
На закрито парламентарно заседание с депутати от партията си „Слуга на народа“ украинският президент Володимир Зеленски посочи, че нахлуването на Русия в източната част на страната може да бъде последната голяма офанзива. Той добави, че страната ще трябва да преживее още една сурова зима, но има реална възможност за примирие.
За да се постигне това, Русия трябва да бъде подложена на по-голям икономически и военен натиск, така че Путин да разбере, че удължаването на конфликта няма да донесе ползи за него, а само ще отслаби Русия.
Тръмп, който посредничи за прекратяването на огъня в Газа, изглежда решен да сложи край и на войната в Украйна. Високопоставена украинска делегация, включително началникът на кабинета Андрий Йермак и премиерът Юлия Свириденко, обсъжда във Вашингтон как да се използва натискът върху Путин и как да се помогне на Украйна да издържи на руските удари през зимата.
Президентът Зеленски ще се срещне лично с Тръмп в Белия дом, като украинските представители смятат, че ситуацията може да се обърне в тяхна полза. В обръщение пред израелски законодатели Тръмп заяви, че се стреми към прекратяване на войната с Русия, поставяйки го сред приоритетите на американската външна политика.
Отношенията между Зеленски и Тръмп значително се подобриха след напрежението през февруари, когато американският лидер остро критикуваше украинския президент. Сега срещите между двамата са по-дружелюбни, а Тръмп дори похвали Зеленски като „смел човек“ на Общото събрание на ООН.
Вашингтон наскоро увеличи обмена на разузнавателна информация с украинските сили, което подпомага удари на далечни разстояния по енергийни цели в Русия. Обсъжда се и възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“, с цел да се засили натискът върху Кремъл, въпреки риска от ескалация.
В резултат картите започват да се обръщат в полза на Зеленски, а украинските представители се надяват тенденцията да продължи, въпреки непредсказуемостта на Тръмп.
1 Ъхъъъ
10:58 16.10.2025
2 Украинската увереност расте от приходите
ама ще увисят нос
като подпишат и клекнат на Руските условия
Коментиран от #4, #10
10:58 16.10.2025
3 стоян георгиев
10:58 16.10.2025
4 стоян георгиев
До коментар #2 от "Украинската увереност расте от приходите":Така е .остават им около три дена и всьо!киев пада в неделя.парада е пред паметника на бандера!в понеделник в десет.одеса пада и тя в понеделник.да не изпуснеш ей!
Коментиран от #16
10:59 16.10.2025
5 Дориана
Коментиран от #7, #9
11:00 16.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
До коментар #5 от "Дориана":Дори права си.киев пада до неделя.и всьо!парада е вече обявен в понеделник в десет .
11:02 16.10.2025
8 си дзън
Коментиран от #11
11:04 16.10.2025
9 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "Дориана":Коментар от русуфилякъ садържащ единствено пожелателно мислене . 4ри гудини Русия унищожава Украйна - много добре го каза,а уж беше за денацификация,а и да не забравяме че това е ,, братска страна ",нали. Ама нищо, нека Запада да е виновен
Коментиран от #14
11:05 16.10.2025
10 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "Украинската увереност расте от приходите":Не разбирам какъв е проблема на вас русуфилякъ с Украйна
11:06 16.10.2025
11 стоян георгиев
До коментар #8 от "си дзън":Има не е като да няма.по едно на ден се люпи ама се очаква да станат по три до нова година.после бързо политат и във феодосия нефтобазата още не може да изгасне.цяла седмица вече.
11:06 16.10.2025
12 ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЪМП
11:06 16.10.2025
13 Ццц
11:07 16.10.2025
14 Опростачен,
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Банкерите не са ни братя.
11:07 16.10.2025
15 Баш психиатър
11:08 16.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.