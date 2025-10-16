Украинската увереност расте: Тръмп като ключов фактор за подкрепата на Киев

Украинските власти демонстрират новооткрита увереност, отбелязва Политико, като ключов фактор за това е президентът на САЩ Доналд Тръмп, предава News.bg.

Въпреки масираните руски въздушни удари по енергийната система на Украйна, в Киев се разпространява убеждението, че краят на конфликта може да е на хоризонта. Надеждите са, че през пролетта или лятото руският президент Владимир Путин ще започне преговори за примирие.

На закрито парламентарно заседание с депутати от партията си „Слуга на народа“ украинският президент Володимир Зеленски посочи, че нахлуването на Русия в източната част на страната може да бъде последната голяма офанзива. Той добави, че страната ще трябва да преживее още една сурова зима, но има реална възможност за примирие.

За да се постигне това, Русия трябва да бъде подложена на по-голям икономически и военен натиск, така че Путин да разбере, че удължаването на конфликта няма да донесе ползи за него, а само ще отслаби Русия.

Тръмп, който посредничи за прекратяването на огъня в Газа, изглежда решен да сложи край и на войната в Украйна. Високопоставена украинска делегация, включително началникът на кабинета Андрий Йермак и премиерът Юлия Свириденко, обсъжда във Вашингтон как да се използва натискът върху Путин и как да се помогне на Украйна да издържи на руските удари през зимата.

Президентът Зеленски ще се срещне лично с Тръмп в Белия дом, като украинските представители смятат, че ситуацията може да се обърне в тяхна полза. В обръщение пред израелски законодатели Тръмп заяви, че се стреми към прекратяване на войната с Русия, поставяйки го сред приоритетите на американската външна политика.

Отношенията между Зеленски и Тръмп значително се подобриха след напрежението през февруари, когато американският лидер остро критикуваше украинския президент. Сега срещите между двамата са по-дружелюбни, а Тръмп дори похвали Зеленски като „смел човек“ на Общото събрание на ООН.

Вашингтон наскоро увеличи обмена на разузнавателна информация с украинските сили, което подпомага удари на далечни разстояния по енергийни цели в Русия. Обсъжда се и възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“, с цел да се засили натискът върху Кремъл, въпреки риска от ескалация.

В резултат картите започват да се обръщат в полза на Зеленски, а украинските представители се надяват тенденцията да продължи, въпреки непредсказуемостта на Тръмп.