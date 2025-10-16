Новини
Украинската увереност расте: Тръмп като ключов фактор за подкрепата на Киев
  Тема: Украйна

Украинската увереност расте: Тръмп като ключов фактор за подкрепата на Киев

16 Октомври, 2025 10:53 454 16

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • киев-
  • володмир зеленски-
  • подкрепа-
  • сащ

Зеленски се надява на прекратяване на войната, докато САЩ увеличават помощта и натиска върху Кремъл

Украинската увереност расте: Тръмп като ключов фактор за подкрепата на Киев - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските власти демонстрират новооткрита увереност, отбелязва Политико, като ключов фактор за това е президентът на САЩ Доналд Тръмп, предава News.bg.

Въпреки масираните руски въздушни удари по енергийната система на Украйна, в Киев се разпространява убеждението, че краят на конфликта може да е на хоризонта. Надеждите са, че през пролетта или лятото руският президент Владимир Путин ще започне преговори за примирие.

На закрито парламентарно заседание с депутати от партията си „Слуга на народа“ украинският президент Володимир Зеленски посочи, че нахлуването на Русия в източната част на страната може да бъде последната голяма офанзива. Той добави, че страната ще трябва да преживее още една сурова зима, но има реална възможност за примирие.

За да се постигне това, Русия трябва да бъде подложена на по-голям икономически и военен натиск, така че Путин да разбере, че удължаването на конфликта няма да донесе ползи за него, а само ще отслаби Русия.

Тръмп, който посредничи за прекратяването на огъня в Газа, изглежда решен да сложи край и на войната в Украйна. Високопоставена украинска делегация, включително началникът на кабинета Андрий Йермак и премиерът Юлия Свириденко, обсъжда във Вашингтон как да се използва натискът върху Путин и как да се помогне на Украйна да издържи на руските удари през зимата.

Президентът Зеленски ще се срещне лично с Тръмп в Белия дом, като украинските представители смятат, че ситуацията може да се обърне в тяхна полза. В обръщение пред израелски законодатели Тръмп заяви, че се стреми към прекратяване на войната с Русия, поставяйки го сред приоритетите на американската външна политика.

Отношенията между Зеленски и Тръмп значително се подобриха след напрежението през февруари, когато американският лидер остро критикуваше украинския президент. Сега срещите между двамата са по-дружелюбни, а Тръмп дори похвали Зеленски като „смел човек“ на Общото събрание на ООН.

Вашингтон наскоро увеличи обмена на разузнавателна информация с украинските сили, което подпомага удари на далечни разстояния по енергийни цели в Русия. Обсъжда се и възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“, с цел да се засили натискът върху Кремъл, въпреки риска от ескалация.

В резултат картите започват да се обръщат в полза на Зеленски, а украинските представители се надяват тенденцията да продължи, въпреки непредсказуемостта на Тръмп.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъ

    11 0 Отговор
    Зеления забрави ли как го изритаха като мръсно коте от краварника

    10:58 16.10.2025

  • 2 Украинската увереност расте от приходите

    10 0 Отговор
    в чекмеджарницата им

    ама ще увисят нос
    като подпишат и клекнат на Руските условия

    Коментиран от #4, #10

    10:58 16.10.2025

  • 3 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Интересна новина от тръмп.ще.създава фонд на украинската победа.демек ще събира пари за киев.като се сетя какъв миротворец беше и всеки фен на путлер как си падаше по него...другари още ли сте на мнение че тръмп е вашия човек?

    10:58 16.10.2025

  • 4 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Украинската увереност расте от приходите":

    Така е .остават им около три дена и всьо!киев пада в неделя.парада е пред паметника на бандера!в понеделник в десет.одеса пада и тя в понеделник.да не изпуснеш ей!

    Коментиран от #16

    10:59 16.10.2025

  • 5 Дориана

    7 0 Отговор
    Глупости , които сънува Зеленскии. Русия унищожава Украйна и нито ЕС , нито Тръмп могат да спрат Путин. Тяхна ще е отговорността , ако предизвикат нова Световна война, защото чрез военна сила война не може да спре особено по отношение на Русия. Ако желанието им е ЕС и Русия да се избият тогава да продължават да се превъоръжават, но да знаят , че унищожават собствените си народи.

    Коментиран от #7, #9

    11:00 16.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Дори права си.киев пада до неделя.и всьо!парада е вече обявен в понеделник в десет .

    11:02 16.10.2025

  • 8 си дзън

    0 3 Отговор
    Писаха, че много розови фламинга се били излюпили...

    Коментиран от #11

    11:04 16.10.2025

  • 9 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Коментар от русуфилякъ садържащ единствено пожелателно мислене . 4ри гудини Русия унищожава Украйна - много добре го каза,а уж беше за денацификация,а и да не забравяме че това е ,, братска страна ",нали. Ама нищо, нека Запада да е виновен

    Коментиран от #14

    11:05 16.10.2025

  • 10 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Украинската увереност расте от приходите":

    Не разбирам какъв е проблема на вас русуфилякъ с Украйна

    11:06 16.10.2025

  • 11 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Има не е като да няма.по едно на ден се люпи ама се очаква да станат по три до нова година.после бързо политат и във феодосия нефтобазата още не може да изгасне.цяла седмица вече.

    11:06 16.10.2025

  • 12 ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЪМП

    7 0 Отговор
    ПОКАЗВА ,ЧЕ Е МАРИОНЕТКА НА ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА.НЯМА ОТКЪСВАНЕ.

    11:06 16.10.2025

  • 13 Ццц

    3 0 Отговор
    Дрогираният отново се е заредил с оптимизъм от дилъра си 🤣. Щом мечтае, че Русия ще клекне като Хамас след украински военен натиск, значи този път материала е наистина добър.

    11:07 16.10.2025

  • 14 Опростачен,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Банкерите не са ни братя.

    11:07 16.10.2025

  • 15 Баш психиатър

    1 0 Отговор
    А Дончо иска наградата за мир???

    11:08 16.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

