Силна експлозия разтърси жилищен блок в Букурещ, има жертви

Трета жертва на силната експлозия в румънската столица Букурещ тази сутрин е била открита от издирвателно-спасителните екипи на Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF), съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на ръководителя на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат, предаде БТА.
Експлозията стана тази сутрин в осеметажен жилищен блок в сектор 5 на Букурещ, като засегна апартаменти между първия и петия етаж, както и друг блок в близост.
Арафат допълни, че има риск от срутване на блока, където е станала експлозията, и призова гражданите да не се опитват да влизат в сградата или в засегнатата зона.
По информация на Аджерпрес ранените при инцидента са вече 17, като двама от тях са в тежко състояние. Тринадесет от тях са били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ.
Според министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете трима от ранените са с тежки изгаряния.
След експлозията ученици и преподаватели от гимназия, която се намира близо до мястото на експлозията, бяха евакуирани. По информация на Училищния инспекторат на община Букурещ, цитирана от Аджерпрес, има ученици, които са "пострадали леко" и които са получили медицински грижи, след което са били прибрани от родителите си.
Жителите на Букурещ са получили предупреждение чрез системата "Ро-Алърт" (RO-ALERT) да избягват движение в зоната и да спазват препоръките на властите.
Към момента ситуацията се наблюдава в реално време, като властите оглеждат терена с дрон с цел откриването на пострадали от експлозията лица и документиране на инцидента от въздуха.
По информация на агенцията общо 130 души от румънската жандармерия са мобилизирани в зоната на инцидента, за да осигурят защитата на гражданите, да ограничат периметъра и да подпомогнат намесата на властите.
Междувременно правителствен говорител съобщи, че румънският премиер Илие Боложан е в постоянен контакт с ръководителя на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат и министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете.
Временният кмет на румънската столица Стелиан Буждувяну заяви, че на хората, засегнати от експлозията, ще бъде осигурен подслон.
A powerful explosion occurred this morning in an eight-story apartment building in Bucharest, resulting in at least 3 fatalities and 13 injuries pic.twitter.com/18Fu4gQqjM— Brave Romania (@brave_romania) October 17, 2025
1 Тагаренко
Коментиран от #6, #7
14:12 17.10.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
14:16 17.10.2025
3 Румънешку
14:23 17.10.2025
4 Ами
Коментиран от #5
14:37 17.10.2025
5 456
До коментар #4 от "Ами":Експлозията е прекалено силна ,за една бутилка Бутан пропан. Трябва да са били няколко ,или да си е зареждал някой батерията на колата и пропан ако е имало...ама пак е много
Коментиран от #8
14:40 17.10.2025
6 Не,не
До коментар #1 от "Тагаренко":Букорешник е била.
14:48 17.10.2025
7 Ами май е
До коментар #1 от "Тагаренко":Дурачник, като теб де...
14:51 17.10.2025
8 Пионер
До коментар #5 от "456":Имаш право, човече, може би и ти си бил близко до работа с природен газ, както и аз през преобладаващата част от почти 40-те си от трудови си години преди пенсионирането. А защо не се споменава поне някакво обстоятелство около причината !?- вероятно и там разследващите нямат охота да се изказват неподготвени или и там си имат непогрешими газови олигарси- лека им пръст на загиналите и оздравяване на пострадалите.
14:59 17.10.2025