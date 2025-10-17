Новини
Силна експлозия разтърси жилищен блок в Букурещ, има жертви

Общо 130 души от румънската жандармерия са мобилизирани в зоната на инцидента

Силна експлозия разтърси жилищен блок в Букурещ, има жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трета жертва на силната експлозия в румънската столица Букурещ тази сутрин е била открита от издирвателно-спасителните екипи на Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF), съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на ръководителя на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат, предаде БТА.

Експлозията стана тази сутрин в осеметажен жилищен блок в сектор 5 на Букурещ, като засегна апартаменти между първия и петия етаж, както и друг блок в близост.

Арафат допълни, че има риск от срутване на блока, където е станала експлозията, и призова гражданите да не се опитват да влизат в сградата или в засегнатата зона.

По информация на Аджерпрес ранените при инцидента са вече 17, като двама от тях са в тежко състояние. Тринадесет от тях са били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ.

Според министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете трима от ранените са с тежки изгаряния.

След експлозията ученици и преподаватели от гимназия, която се намира близо до мястото на експлозията, бяха евакуирани. По информация на Училищния инспекторат на община Букурещ, цитирана от Аджерпрес, има ученици, които са "пострадали леко" и които са получили медицински грижи, след което са били прибрани от родителите си.

Жителите на Букурещ са получили предупреждение чрез системата "Ро-Алърт" (RO-ALERT) да избягват движение в зоната и да спазват препоръките на властите.

Към момента ситуацията се наблюдава в реално време, като властите оглеждат терена с дрон с цел откриването на пострадали от експлозията лица и документиране на инцидента от въздуха.

По информация на агенцията общо 130 души от румънската жандармерия са мобилизирани в зоната на инцидента, за да осигурят защитата на гражданите, да ограничат периметъра и да подпомогнат намесата на властите.

Междувременно правителствен говорител съобщи, че румънският премиер Илие Боложан е в постоянен контакт с ръководителя на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат и министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете.

Временният кмет на румънската столица Стелиан Буждувяну заяви, че на хората, засегнати от експлозията, ще бъде осигурен подслон.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагаренко

    15 5 Отговор
    Орешник

    Коментиран от #6, #7

    14:12 17.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 7 Отговор
    Орешник или Искандер?🦍🦧😪🦧🦍

    14:16 17.10.2025

  • 3 Румънешку

    10 5 Отговор
    Да се държи линия за взрив на газовата инсталация! Орешник да не се споменава!

    14:23 17.10.2025

  • 4 Ами

    10 1 Отговор
    Пропан бутан се казва ... Бит и бира в източния блок. Монтират бомби в жилищата си да готвят яхния на тях. Това е манталитет на много поколения бедност.

    Коментиран от #5

    14:37 17.10.2025

  • 5 456

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Експлозията е прекалено силна ,за една бутилка Бутан пропан. Трябва да са били няколко ,или да си е зареждал някой батерията на колата и пропан ако е имало...ама пак е много

    Коментиран от #8

    14:40 17.10.2025

  • 6 Не,не

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тагаренко":

    Букорешник е била.

    14:48 17.10.2025

  • 7 Ами май е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тагаренко":

    Дурачник, като теб де...

    14:51 17.10.2025

  • 8 Пионер

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "456":

    Имаш право, човече, може би и ти си бил близко до работа с природен газ, както и аз през преобладаващата част от почти 40-те си от трудови си години преди пенсионирането. А защо не се споменава поне някакво обстоятелство около причината !?- вероятно и там разследващите нямат охота да се изказват неподготвени или и там си имат непогрешими газови олигарси- лека им пръст на загиналите и оздравяване на пострадалите.

    14:59 17.10.2025

