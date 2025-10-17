Новини
„Със сигурност става дума за изтичане на газ:" експлозията в Букурещ е засегнала над 400 души

„Със сигурност става дума за изтичане на газ:“ експлозията в Букурещ е засегнала над 400 души

17 Октомври, 2025 15:32

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама от пострадалите в експлозия, която избухна тази сутрин в жилищен блок в Букурещ, които са с тежки изгаряния, ще бъдат транспортирани за лечение в болници в чужбина, съобщи премиерът Илие Боложан, цитиран от Аджерпрес, предаде БТА.

Трима души загинаха, а най-малко 17 са ранени в резултат на експлозията в осеметажна жилищна сграда в Сектор 5 на румънската столица, като двама от пострадалите са в тежко състояние, съобщи по-рано днес Департаментът за извънредни ситуации.

Боложан заяви, че най-вероятно засегнатият блок в квартал Рахова няма да може да бъде възстановен и ще трябва да бъде разрушен. По думите му наличните информации сочат, че става дума за изтичане на газ.

"За съжаление тази сутрин се случи една трагедия и изразявам своите съчувствия към семействата на загиналите, ранените, всички жители на този блок, защото на практика животът им беше преобърнат (…) Разбрах, че има трима загинали и двама души в доста тежко състояние. Министърът на здравеопазването ми съобщи, че за двама от пострадалите, които са със сериозни изгаряния, е решено да бъдат прехвърлени в чужбина. Останалите пострадали са в стабилно състояние", посочи премиерът.

По думите на Боложан експлозията е засегнала над 400 души и правителството заедно с местните власти ще се опита да окаже подкрепа на жителите на блока. Той добави, че се е свързал с временния кмет на Букурещ Стелиан Буждувяну, за да организират осигуряването на място за настаняване на хората от пострадалата сграда.

"Засегнати са стотици хора, които живееха в блока, вероятно над 400 души, защото е доста голям блок (...) В случай че блокът не може да бъде възстановен, трябва да видим каква е ситуацията със застраховките на апартаментите в този блок. За съжаление, установяваме, че малка част от жилищата са застраховани", отбеляза още Боложан, като обеща мерки за подкрепа за жителите на пострадалия блок.

В интервю за румънското национално радио Боложан посочи още, че "със сигурност става дума за изтичане на газ" и обясни каква е зоната на отговорност на доставчика на газ и каква - на асоциацията на собствениците, съобщава сайтът Хотнюз.

Боложан посочи, че е имало изтичане на газ вътре в блока, а компанията доставчик Дистригаз е била уведомена и предишния ден е спряла газоснабдяването на сградата. По думите му експлозията вероятно е предизвикана, защото някое лице е скъсало пломбата на Дистригаз, с която е било спряно захранването с газ на целия блок.

"От записите на диспечерската служба на оператора Дистригаз те са били уведомени за проблем, отишли са там предишния ден, установили са, че има проблеми вътре, спрели са захранването с газ на този блок, запечатали са компонента, който блокира (снабдяването). Получили са обаждане и тази сутрин, отишли са отново там, установили са, че пломбата вече не е на мястото си. Значи вероятно някой се е намесил и на практика е възстановил захранването в целия блок. Веднага след като екипът е бил там, е станала тази експлозия", обясни премиерът.

Аджерпрес съобщава, че прокурорите в Букурещ са започнали предварително разследване по случая.

Блокът в квартал Рахова, където експлозията тази сутрин разруши два етажа, има 108 апартамента и е бил построен през 1981 г., като е част от строителството след опустошителното земетресение от 1977 г., когато стандартите за безопасност, особено сеизмичните, са повишени, уточнява Хотнюз.

Националният институт по геофизика съобщи, че днешната експлозия е била регистрирана от две от сеизмичните станции в Букурещ като еквивалентна на земетресение с местен магнитуд 1,2.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мср4е,

    20 3 Отговор
    Американски или руски газ ? Там е ключа за бараката

    Коментиран от #4

    15:36 17.10.2025

  • 2 Това ако стане

    18 2 Отговор
    с новото строителство, всички клечки за зъби набедени за стоманобетонни колони са долу.

    15:36 17.10.2025

  • 3 Я пък тоя

    16 5 Отговор
    На заблудените украински дронове вече им казват - изтичане на газ.

    15:41 17.10.2025

  • 4 Хихи

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мср4е,":

    Диктаторски газ поразява само цивилни. Но може да е и украинска ПВО ракета...

    15:43 17.10.2025

  • 5 Гошо

    12 2 Отговор
    Който ползва руска недемократизирана газ е това му се случва Газта може да е руска но като мине процес на демократизация в някоя щатска фирма автоматично става безопасна

    15:43 17.10.2025

  • 6 Хибридояд

    9 3 Отговор
    Аз виждам една руска дрона да се подава в блока.

    15:46 17.10.2025

  • 7 Механик

    12 4 Отговор
    Тоя блок да не е талашитен бе? Каква газ ви гони? То го избочило като виетнамска колиба, тия газове сънуват.
    Приказаки за хора, дето не са виждали взривове.
    Тука е ДЕТОНИРАНО нещо което е еквивалентно на поне 5 кг. тротил.

    Коментиран от #13

    15:47 17.10.2025

  • 8 Цвете

    5 1 Отговор
    ОТ ТОВА ПО- ЛОШО НЯМА. ИДВА ЗИМА, МИЛИТЕ ХОРА. ТРЯБВА ЧОВЕЩИНА, ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ЗНАЕ, КАКВО МОЖЕ ДА ГО СТИГНЕ, ЕЙ ТАКА, НЕОЧАКВАНО.НО ,АКО НАИСТИНА ИМА ЧОВЕК, КОЙТО Е РАЗПРОМБИРАЛ ПОСТАВЕНАТА ОТ ФИРМАТА ПЛОМБА, НЕ МУ ЗАВИЖДАМ, КАКВО ПРИЧИНИ НА ВСИЧКИ.

    15:47 17.10.2025

  • 9 Макробиолог

    3 2 Отговор
    Убава работа, ама румънска.

    15:50 17.10.2025

  • 10 На газ беше евтино май

    3 0 Отговор
    И при нас е пълно с газифицирани панелки

    15:58 17.10.2025

  • 11 Хе хе...

    3 0 Отговор
    Е как бе, не е ли виновен Путин?

    16:17 17.10.2025

  • 12 ЯМБОЛИЯ

    0 0 Отговор
    Газта води до това. Атомната енергия води до поражения като Чернобил и Фукушима. Петролът замърсява всичко. Затова бъдещето ще бъде възобновяемата енергия.

    Коментиран от #14

    16:25 17.10.2025

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Защо мислиш, че не е газ? Има много случаи на цели сринати сгради или наполовина в цял свят от газ. Испания , Русия, Китай ,Франция и други. Ами къщата в Банкя , дето не остана нищо от нея? Метан -газ Гризу в мините или пропан-бутан. Смесени с кислорода от въздуха в определено съотношение са взривоопасна смес.

    16:25 17.10.2025

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЯМБОЛИЯ":

    Само трябва да намерят начин да водят стабилно честотата на мрежата. Иначе като в Испания.

    16:30 17.10.2025

  • 15 Фифо

    1 0 Отговор
    Наблегнете на проблемите у нас, после при съседите. Те са по богати, по човечни ще се оправят. Ние имаме по големи кризи, финансови, правителствени, евра, корупция и тн.

    16:46 17.10.2025

