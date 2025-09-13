Новини
Експлозия в бар в Мадрид

Експлозия в бар в Мадрид

13 Септември, 2025 18:17

Трима от пострадалите са в сериозно състояние

Експлозия в бар в Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Взрив в Мадрид рани 21 души, от които трима са в сериозно състояние, предаде испанското издание „Мундо“, цитирано от БТА.

Експлозията е станала в 15:01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. При взрива е пострадала и намиращата се над заведението жилищната сграда.

На мястото работят 18 екипа на пожарната на Мадрид, които продължават да разчистват отломките от пострадалото от взрива заведение. Има и 13 екипа на гражданска защита и екипи на бърза помощ. Издирват се хора, затрупани под отломките.


Испания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАПАДНИ КРЕТЕНИ

    16 2 Отговор
    РУСНАЦИТЕ СА ВИНОВНИ ЗАПИШЕТЕ ГО НА ТЯХНАТА СМЕТКА

    18:20 13.09.2025

  • 2 Гоце Делчев

    9 1 Отговор
    Вероятно Русия е виновна. За всичко.

    Коментиран от #8

    18:24 13.09.2025

  • 3 Ами да, те

    7 1 Отговор
    тъй правят заведенията в Мадрид, експлодират

    18:26 13.09.2025

  • 4 Оня с рикията

    7 1 Отговор
    Газовите бутилки не са издържали на напъна от правене на дюнери и са си казали: край...

    18:27 13.09.2025

  • 5 Ейййй, вече

    7 1 Отговор
    стана опасно и по заведения да ходи човек. Наркомафията си разчиства сметките.

    18:28 13.09.2025

  • 6 Ето затова

    5 1 Отговор
    Испания официално забрани използването на тютюневи изделия вейпове и електронни цигари по плажовете. Те са като фитил и от средиземноморието взривяват барове в Мадрид на 500 км и повече.
    Никой повече да не ходи в Испания защото е страшно и опасно.

    18:33 13.09.2025

  • 7 Бъдете внимателни

    2 8 Отговор
    Бъдете бдителни и много внимателни. Случи ли се по света и особено в Европа някаква мизерия или гадост, знайте, че непременно са замесени руснаци или техни агенти. Забележите ли нещо странно около вас, руска реч или хора които изглеждат съмнителни, веднага се обърнете към компетентните органи. Ако сте убедени че това са руснаци или руски агенти и можете да се справите сами- неутрализирайте ги бързо, хладнокръвно и безкомпромисно. Ако считате, че не бихте се справили, отдалечете се на безопасно разстояние, но по възможност да следите ситуацията, и тогава информирайте органите.

    18:40 13.09.2025

  • 8 Рускиня

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гоце Делчев":

    Путин гол до кръста на полянка в Москва си играеше да вдига кутия.
    Как се прави, консервена мет. кутия от едната страна напълно отворена, а от другата се пробива само една дупка в средата. Изкопава се дупка е почвата поставя се карабит и залирва се с вода и поставяш отгоре руското устройство, запушваш отделеният газ излиза през дупката и от далеч на пръчка вързана запалена хартия насочваш към изтичащия газ и ура грим и руската ракета лети на горе! А Путин зле преценил както за всичко и кутията праснал кафенето!
    Ах ти лош Путинчо, верата ти фашистка!

    Коментиран от #9

    19:16 13.09.2025

  • 9 Ха-ха ха-ха супер

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Рускиня":

    Навремето в една селска махала си играех на тази игра.
    Не знаех че кутията може да излети чак до спаньол Мадрид но да си правят сметката.

    19:21 13.09.2025

  • 10 Испанците

    0 0 Отговор
    имат силна антиизраелска позиция и трябва да очакват фойерверки . Интересен е случая и с Чарли Кърк ,много съмнителни версии се появиха .

    19:44 13.09.2025

