Експлозия в завод в Мисисипи причини изтичане на амоняк и евакуация

Експлозия в завод в Мисисипи причини изтичане на амоняк и евакуация

6 Ноември, 2025 09:42 598 7

Операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо

Експлозия в завод в Мисисипи причини изтичане на амоняк и евакуация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила жителите на околните райони да се евакуират, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви в публикация в "Екс", че службите за спешна помощ от целия щат реагират на изтичането на безводен амоняк в завода на Си Еф Индъстрийс северно от град Язу.

Няма съобщения за загинали или ранени, каза той.

"Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането", каза той.

Министерството на околната среда на Мисисипи заяви в публикация в "Екс", че "операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност".

Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за царевични и пшенични растения. Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.


САЩ
