Експлозия в завод в Мисисипи причини изтичане на амоняк и евакуация

Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила жителите на околните райони да се евакуират, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви в публикация в "Екс", че службите за спешна помощ от целия щат реагират на изтичането на безводен амоняк в завода на Си Еф Индъстрийс северно от град Язу.
Няма съобщения за загинали или ранени, каза той.
"Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането", каза той.
Министерството на околната среда на Мисисипи заяви в публикация в "Екс", че "операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност".
Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за царевични и пшенични растения. Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.
1 Механик
Там всичко е под контрол и в името на човешкото здраве и добруване. Парите там са без значение.
Коментиран от #6
09:49 06.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Специално за Ицето Грозев
09:54 06.11.2025
4 Мишел
Коментиран от #7
09:55 06.11.2025
5 хай ван
До коментар #2 от "Иван":гэлтай си белтъчините и не мучи от обора
10:29 06.11.2025
6 гайке
До коментар #1 от "Механик":в рушия как е?
10:29 06.11.2025
7 мишле
До коментар #4 от "Мишел":научихте ли се да прайте гвоздей
10:30 06.11.2025