CNN: Тръмп и Зеленски се разминаха за бъдещето на войната в Украйна. Киев няма на получи "Томахоук" ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се разминаха относно бъдещия ход на събитията в украинския конфликт, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Те описаха разговорите в Белия дом на 17 октомври като „напрегната, честна и на моменти неудобна дискусия“, по време на която Тръмп „директно и откровено“ даде да се разбере на Зеленски, че Киев няма да получи ракети с голям обсег от Вашингтон „засега“.

Според източник на CNN, Тръмп смятал, че Украйна се стреми да ескалира и удължи конфликта. След третата им среща в Белия дом Тръмп и Зеленски нямат съгласие относно бъдещето на конфликта в Украйна, заключи мрежата.

Зеленски определи срещата като „остроумна дискусия“ в публикация в социалните мрежи, но заяви, че резултатът от нея „наистина може да помогне за приближаването на тази война към края ѝ“.

По-рано Axios, позовавайки се на източници, съобщи също, че Тръмп е казал на Зеленски, че Съединените щати в момента не възнамеряват да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна. Според изданието американският лидер е дал ясно да се разбере, че дипломацията е негов настоящ приоритет и че доставката на ракети може да подкопае това.