CNN: Тръмп и Зеленски се разминаха за бъдещето на войната в Украйна. Киев няма на получи "Томахоук" ВИДЕО

18 Октомври, 2025 04:12, обновена 18 Октомври, 2025 04:23 557 4

  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • зеленски-
  • тръмп-
  • ракети

Американският президент „директно и откровено“ даде да се разбере, че Украйна "засега" няма да получи ракети с голям обсег от Вашингтон

CNN: Тръмп и Зеленски се разминаха за бъдещето на войната в Украйна. Киев няма на получи "Томахоук" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се разминаха относно бъдещия ход на събитията в украинския конфликт, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Те описаха разговорите в Белия дом на 17 октомври като „напрегната, честна и на моменти неудобна дискусия“, по време на която Тръмп „директно и откровено“ даде да се разбере на Зеленски, че Киев няма да получи ракети с голям обсег от Вашингтон „засега“.

Според източник на CNN, Тръмп смятал, че Украйна се стреми да ескалира и удължи конфликта. След третата им среща в Белия дом Тръмп и Зеленски нямат съгласие относно бъдещето на конфликта в Украйна, заключи мрежата.

Зеленски определи срещата като „остроумна дискусия“ в публикация в социалните мрежи, но заяви, че резултатът от нея „наистина може да помогне за приближаването на тази война към края ѝ“.

По-рано Axios, позовавайки се на източници, съобщи също, че Тръмп е казал на Зеленски, че Съединените щати в момента не възнамеряват да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна. Според изданието американският лидер е дал ясно да се разбере, че дипломацията е негов настоящ приоритет и че доставката на ракети може да подкопае това.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Елементарно Уотсън !

    1 2 Отговор
    Абсолютни глупости и нелепи внушения . Какво казва един политик и какво прави в действителност са две различни понятия.

    04:31 18.10.2025

  • 2 Клоуна Зеленски

    4 1 Отговор
    отново бе унижен.
    Явно си повярваха той и европуделите , че Тръмп ще му даде такова оръжие.

    04:40 18.10.2025

  • 3 среднощен

    4 0 Отговор
    "..Според източник на CNN, Тръмп смятал, че Украйна се стреми да ескалира и удължи конфликта.."

    Без коментар...

    04:45 18.10.2025

  • 4 Скучно

    3 0 Отговор
    Вече са скучни тези новини. Наркоманчето хленчи, проси пари, Тръмп му казва (за кой ли
    път) - твоята няма да стане както досега. Евролиберастките лидери намело с Урсула се мъчат да измъкнат още средства. Войната продължава и май май се превръща в новина за последна страница. САЩ и Русия засилват икономиката, Европа бавно колабира. Китай печели от всичко.

    04:46 18.10.2025