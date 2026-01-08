Израел потвърди назначаването на Николай Младенов на ключова позиция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир - орган, който се предвижда съгласно плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, представен от американския президент Доналд Тръмп миналата есен, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
По-рано днес Младенов проведе срещи с Нетаняху и с израелския президент Ицхак Херцог в Йерусалим.
Нетаняху съобщи за назначението именно след срещата с Младенов.
Назначението бележи важна стъпка напред по прилагането на плана за мир на Тръмп, който боксува след като първата му фаза беше задействана и се стигна до прекратяване на войната в палестинския анклав, продължила две години.
Работата по втората фаза на плана така и не успяваше да постигне напредък след това, отбелязва АП.
Николай Младенов е бил депутат в 39-ото Народно събрание (2001-2005 г.). Той е бил и член на Европейския парламент (2007- 2009 г). Заемал е постовете министър на отбраната (2009-2010 г.) и министър на външните работи (2010-2013 г.).
През 2013 г. е назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак (UNAMI). От 2015 г. до края на 2020 г. е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес. На този пост той играе ключова роля в усилията за деескалация на напрежението между Израел и палестинците.
Планът за мир на Тръмп за ивицата Газа предвижда територията да бъде управлявана от палестинско технократско правителство – временно и аполитично – под наблюдението на Съвет за мир.
Според американското издание „Аксиос“ Тръмп трябва да обяви създаването му следващата седмица. В публикацията се уточнява, че Съветът ще има 15 представители, включително от Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Турция.
