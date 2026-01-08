Ирак национализира управлявано от „Лукойл” нефтено находище

Иракското правителство одобри национализацията на производството на петрол в петролното находище „Западна Курна 2“, което е концесия на „Лукойл“, в съответствие с клаузите на договора с руската компания, съобщи в. „Нешънъл”, цитиран от БТА.

Кабинетът е решил да поиска одобрение за финансиране на дейността му чрез сметката за нефтеното находище „Маджнун”, която ще бъде захранвана с постъпленията от пратки суров петрол, продадени от Държавната организация за продажба на петрол.

Иракското министерство на петрола ще поеме управлението на „Западна Курна 2“, за да предотврати потенциални прекъсвания на производството, заради санкциите срещу „Лукойл“. Руският енергиен гигант обяви форсмажор в най-големия си обект през ноември м.г., след като новите санкции на САЩ и Обединеното кралство затрудниха работата му в Ирак.

След санкциите „Западна Курна 2“ привлече интереса на редица инвеститори, включително американските „Ексън Мобайл“ (Exxon Mobil) и „Шеврон” (Chevron).

Добивът в „Западна Курна 2“, което е едно от най-големите находища в света, остава стабилен на нива от 465 000 до 480 000 барела на ден. Находището осигурява около 0,5 процента от световните доставки на петрол и 9 процента от общия добив в Ирак - вторият по големина производител в ОПЕК след Саудитска Арабия.