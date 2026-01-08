Ирак национализира управлявано от „Лукойл” нефтено находище

Иракското правителство одобри национализацията на производството на петрол в петролното находище „Западна Курна 2“, което е концесия на „Лукойл“, в съответствие с клаузите на договора с руската компания, съобщи в. „Нешънъл”, цитиран от БТА.
Кабинетът е решил да поиска одобрение за финансиране на дейността му чрез сметката за нефтеното находище „Маджнун”, която ще бъде захранвана с постъпленията от пратки суров петрол, продадени от Държавната организация за продажба на петрол.
Иракското министерство на петрола ще поеме управлението на „Западна Курна 2“, за да предотврати потенциални прекъсвания на производството, заради санкциите срещу „Лукойл“. Руският енергиен гигант обяви форсмажор в най-големия си обект през ноември м.г., след като новите санкции на САЩ и Обединеното кралство затрудниха работата му в Ирак.
След санкциите „Западна Курна 2“ привлече интереса на редица инвеститори, включително американските „Ексън Мобайл“ (Exxon Mobil) и „Шеврон” (Chevron).
Добивът в „Западна Курна 2“, което е едно от най-големите находища в света, остава стабилен на нива от 465 000 до 480 000 барела на ден. Находището осигурява около 0,5 процента от световните доставки на петрол и 9 процента от общия добив в Ирак - вторият по големина производител в ОПЕК след Саудитска Арабия.
1 Пак аз бе
Коментиран от #15
21:14 08.01.2026
2 Садам
21:16 08.01.2026
3 Здравей копейка
Коментиран от #7, #9
21:16 08.01.2026
4 Руснаците
21:17 08.01.2026
5 Голямото Ди
21:17 08.01.2026
6 Нов мощен удар
21:17 08.01.2026
8 Хахахаха
21:19 08.01.2026
9 ФАКТ!
До коментар #3 от "Здравей копейка":Мадуро го предадоха руските военни дето уж го пазеха.Пожертваха кубинците.
21:19 08.01.2026
10 въстановяване на
(Присвоил наследство от баща му :).)
21:19 08.01.2026
11 Иракчанин
21:21 08.01.2026
12 Ъхъ!!!
Коментиран от #16, #34
21:23 08.01.2026
13 Факт
Коментиран от #56
21:24 08.01.2026
14 Нормално
21:24 08.01.2026
15 Адрес 4000
До коментар #1 от "Пак аз бе":Остави ги последните дни са в режим на кататония
Единствено се кефят на дроновите атаки в Украйна
Жалки душици
Не виждат как всички генг-бенгят великата супер сила Москалия
Коментиран от #18, #24
21:29 08.01.2026
16 Дайджест
До коментар #12 от "Ъхъ!!!":Ако не бяха дружествени държави със Русия режимите на Саддам и Мадуро,то Венецуела и Ирак щяха да са по-богати от Дубай.
Коментиран от #17, #21
21:30 08.01.2026
17 Анонимен
До коментар #16 от "Дайджест":Не са ли били и не-дружествени!
21:32 08.01.2026
18 Остава да се замислиш
До коментар #15 от "Адрес 4000":че и да тролиш и да не тролиш, Русия ще си вземе нейното до Днепър. САЩ ще точи ЕС и ще го тика към разпад, но пък то ко ли и ти дреме.
Коментиран от #22
21:32 08.01.2026
19 Бря
Да ви кажем ли една друга разлика? Ирак 1935-та година е имал 3 милиона население, а България е имала 5 милиона население. 1989-та Ирак има 33 милона население, а България 8.4 милиона.
Каква е приликата? И двете държави са били под Османска власт. А каква е разликата? България е била под Съветска окупация, а Ирак - не.
21:32 08.01.2026
20 Ае копейките
Коментиран от #31
21:33 08.01.2026
21 Ни позна
До коментар #16 от "Дайджест":Ако бяха послушни лакеи на САЩ, щяха да ги точат и да робуват.
Коментиран от #23
21:34 08.01.2026
23 Там пишеше
До коментар #21 от "Ни позна":и да тролиш и да не тролиш, Русия ще си вземе нейното до Днепър, а САЩ ще източва ЕС. Но ко ли ти и дреме.
Коментиран от #28
21:36 08.01.2026
24 Пак аз
До коментар #15 от "Адрес 4000":Съмнявам се, че са те разбрали :))
21:37 08.01.2026
25 Време беше
21:37 08.01.2026
26 Бях парав
До коментар #22 от "Ха ха ха ха":Трола ко ли му дреме, че САЩ унищожи Украйна за да унищожи Европа.
21:37 08.01.2026
27 ?????
Ирак е хубаво да национализира, но във Венецуела е хубаво да се денационализира.
Или не съм прав?
Тва май е друго? Или не?
21:39 08.01.2026
29 Ххах
21:40 08.01.2026
30 Тити
Коментиран от #35, #47
21:40 08.01.2026
31 Бе центарджичетата
До коментар #20 от "Ае копейките":На Ротшилд е. Бегайте сега да ревете на Сосос.
Коментиран от #37
21:41 08.01.2026
32 Здравей
До коментар #28 от "Здрасти дудук":Всяка вечер такава се виждаш и все ми се нервираш. Аз вина нямам, че са те опроостачили. 😀
21:44 08.01.2026
33 Путиноид
Искаше Движуха
Ето я Движухата .
Наритаха Лукойл и от Ирак .
Такъв скапан ГЕЙО СТРАТЕГ
Никога не е имало е Историята на Мускалието
Коментиран от #36
21:45 08.01.2026
34 Где
До коментар #12 от "Ъхъ!!!":Танкер?
21:45 08.01.2026
36 Абе важното е да си щастлива
До коментар #33 от "Путиноид":докато тролиш и САЩ унищожава Европа. За света и тероризма няма да говорим. 😀
Коментиран от #39
21:47 08.01.2026
37 Да бре Рублоидиот
До коментар #31 от "Бе центарджичетата":На Ротшилд
Затова в Кремъл реват на умрело .
Хахаха хахахахаха хахахахаха
Няма по Проззти Вещества от Капейките.
21:48 08.01.2026
38 Копейка,
21:48 08.01.2026
39 Да Щастие
До коментар #36 от "Абе важното е да си щастлива":Е да Гледаш
Как Ритат РУСКИТЕ Пияндурници
Отвсякъде .
Нали целия свят беше със
Тях Ма Пар.цал ?
Коментиран от #40
21:49 08.01.2026
40 Там пишеше
До коментар #39 от "Да Щастие":Важното е да си щастлива, докато САЩ унищожава Европа. Това трола и да чете не може. 😀
Коментиран от #42, #43, #46
21:50 08.01.2026
42 САЩ унищожи
До коментар #40 от "Там пишеше":Лукойл
Ма Пар.цал .
Коментиран от #44
21:53 08.01.2026
43 Къде това там пишеше?
До коментар #40 от "Там пишеше":На дървения ти нужник на селУ🤣
Коментиран от #45, #50, #53, #57, #58, #59
21:55 08.01.2026
44 Така е
До коментар #42 от "САЩ унищожи":Ама и Европа. Но на трола ко му дреме за Европа, че САЩ я унищожава.
21:55 08.01.2026
46 Там пишеше
До коментар #40 от "Там пишеше":Да ходиш да прегледаш контейнерите зад Кауфланда.
Коментиран от #48, #49
21:57 08.01.2026
47 Щото
До коментар #30 от "Тити":требе още някой циганин за да крадете.
21:59 08.01.2026
49 Е аз нямам работа
До коментар #46 от "Там пишеше":като трроляците по контейнерите. Минавам само да им фърля да зобят.
22:00 08.01.2026
51 До…
Коментиран от #52, #54
22:03 08.01.2026
52 Поглед
До коментар #51 от "До…":Тва Вацев ли ти го каза или Ванга 😂😂😂
22:07 08.01.2026
54 15 коментар чети
До коментар #51 от "До…":Фъсня.
22:18 08.01.2026
55 Хааа
22:18 08.01.2026
56 Анонимен
До коментар #13 от "Факт":Това прави Лукойл България по-безинтересна за големите акули.
22:19 08.01.2026
