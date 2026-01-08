Новини
Находището осигурява около 0,5 процента от световните доставки на петрол

Ирак национализира управлявано от „Лукойл” нефтено находище - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иракското правителство одобри национализацията на производството на петрол в петролното находище „Западна Курна 2“, което е концесия на „Лукойл“, в съответствие с клаузите на договора с руската компания, съобщи в. „Нешънъл”, цитиран от БТА.

Кабинетът е решил да поиска одобрение за финансиране на дейността му чрез сметката за нефтеното находище „Маджнун”, която ще бъде захранвана с постъпленията от пратки суров петрол, продадени от Държавната организация за продажба на петрол.

Иракското министерство на петрола ще поеме управлението на „Западна Курна 2“, за да предотврати потенциални прекъсвания на производството, заради санкциите срещу „Лукойл“. Руският енергиен гигант обяви форсмажор в най-големия си обект през ноември м.г., след като новите санкции на САЩ и Обединеното кралство затрудниха работата му в Ирак.

След санкциите „Западна Курна 2“ привлече интереса на редица инвеститори, включително американските „Ексън Мобайл“ (Exxon Mobil) и „Шеврон” (Chevron).

Добивът в „Западна Курна 2“, което е едно от най-големите находища в света, остава стабилен на нива от 465 000 до 480 000 барела на ден. Находището осигурява около 0,5 процента от световните доставки на петрол и 9 процента от общия добив в Ирак - вторият по големина производител в ОПЕК след Саудитска Арабия.


  • 1 Пак аз бе

    26 31 Отговор
    Копейки видяхте ли как третополовите американски жендари плениха за един ден два руски танкера?ха ха

    Коментиран от #15

    21:14 08.01.2026

  • 2 Садам

    21 27 Отговор
    Да с ръкавица им бръкнахме на матрьошките

    21:16 08.01.2026

  • 3 Здравей копейка

    20 25 Отговор
    Пуслер е започнат бясно чистене на подчинени около себе си от параноя, че ще свърши чрез предателство като приятеля си Мъдуро в Ню Йорк

    Коментиран от #7, #9

    21:16 08.01.2026

  • 4 Руснаците

    22 27 Отговор
    Само нашите копейки ги имат за сила

    21:17 08.01.2026

  • 5 Голямото Ди

    8 15 Отговор
    И аз така ще направя с Нефтохима, преди отново да си го приватизирам.

    21:17 08.01.2026

  • 6 Нов мощен удар

    19 23 Отговор
    В зурлите на копейките.

    21:17 08.01.2026

  • 8 Хахахаха

    17 12 Отговор
    Пфуууу, иракчаните и те нацисти излязоха! Хахахаха.

    21:19 08.01.2026

  • 9 ФАКТ!

    11 24 Отговор

    До коментар #3 от "Здравей копейка":

    Мадуро го предадоха руските военни дето уж го пазеха.Пожертваха кубинците.

    21:19 08.01.2026

  • 10 въстановяване на

    13 5 Отговор
    Национализация на нефтено находище на собствена територия ми звучи бизнесменски извратено.
    (Присвоил наследство от баща му :).)

    21:19 08.01.2026

  • 11 Иракчанин

    14 19 Отговор
    Писна ни руски навлеци ,да отиват в България там ги чакат на Дунав а с ляб и сол

    21:21 08.01.2026

  • 12 Ъхъ!!!

    13 17 Отговор
    Де-е-ей!!! Колко много му се събра на Пуся - американците му задигнаха Венецуела, украинците му подпалиха рафинериите и му гърмят тръбопроводите, а сега и Ирак му прибира находището! Еми така е: "Да би мирно седяло, не би чудо видяло".

    Коментиран от #16, #34

    21:23 08.01.2026

  • 13 Факт

    10 11 Отговор
    Много силен отговор!

    Коментиран от #56

    21:24 08.01.2026

  • 14 Нормално

    20 11 Отговор
    САЩ създават терористи и бандити по света.

    21:24 08.01.2026

  • 15 Адрес 4000

    11 18 Отговор

    До коментар #1 от "Пак аз бе":

    Остави ги последните дни са в режим на кататония
    Единствено се кефят на дроновите атаки в Украйна
    Жалки душици
    Не виждат как всички генг-бенгят великата супер сила Москалия

    Коментиран от #18, #24

    21:29 08.01.2026

  • 16 Дайджест

    12 19 Отговор

    До коментар #12 от "Ъхъ!!!":

    Ако не бяха дружествени държави със Русия режимите на Саддам и Мадуро,то Венецуела и Ирак щяха да са по-богати от Дубай.

    Коментиран от #17, #21

    21:30 08.01.2026

  • 17 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дайджест":

    Не са ли били и не-дружествени!

    21:32 08.01.2026

  • 18 Остава да се замислиш

    15 11 Отговор

    До коментар #15 от "Адрес 4000":

    че и да тролиш и да не тролиш, Русия ще си вземе нейното до Днепър. САЩ ще точи ЕС и ще го тика към разпад, но пък то ко ли и ти дреме.

    Коментиран от #22

    21:32 08.01.2026

  • 19 Бря

    12 17 Отговор
    Значи Ирак може, България не може.... Какво излезе, че Ирак е независима и повече държава, а България московска колония.

    Да ви кажем ли една друга разлика? Ирак 1935-та година е имал 3 милиона население, а България е имала 5 милиона население. 1989-та Ирак има 33 милона население, а България 8.4 милиона.

    Каква е приликата? И двете държави са били под Османска власт. А каква е разликата? България е била под Съветска окупация, а Ирак - не.

    21:32 08.01.2026

  • 20 Ае копейките

    13 8 Отговор
    Лукойл руски ли е или марсиански?

    Коментиран от #31

    21:33 08.01.2026

  • 21 Ни позна

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дайджест":

    Ако бяха послушни лакеи на САЩ, щяха да ги точат и да робуват.

    Коментиран от #23

    21:34 08.01.2026

  • 23 Там пишеше

    13 10 Отговор

    До коментар #21 от "Ни позна":

    и да тролиш и да не тролиш, Русия ще си вземе нейното до Днепър, а САЩ ще източва ЕС. Но ко ли ти и дреме.

    Коментиран от #28

    21:36 08.01.2026

  • 24 Пак аз

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Адрес 4000":

    Съмнявам се, че са те разбрали :))

    21:37 08.01.2026

  • 25 Време беше

    9 9 Отговор
    Да изгонят Сатаната

    21:37 08.01.2026

  • 26 Бях парав

    10 8 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха ха ха":

    Трола ко ли му дреме, че САЩ унищожи Украйна за да унищожи Европа.

    21:37 08.01.2026

  • 27 ?????

    15 7 Отговор
    Ъхъ.
    Ирак е хубаво да национализира, но във Венецуела е хубаво да се денационализира.
    Или не съм прав?
    Тва май е друго? Или не?

    21:39 08.01.2026

  • 29 Ххах

    5 8 Отговор
    Егати тоя страх от Москва, европейците искат да вкарват войски при миирно решение подкрепено и от тях самите руснаци, а те сънуват евро сили дори е сега където все още няма мирно решение, както се казва Страх мори добитъка на Раша за паша

    21:40 08.01.2026

  • 30 Тити

    8 13 Отговор
    Рашистите изпиха още една студена вода щом Ирак може защо и България не го направи?

    Коментиран от #35, #47

    21:40 08.01.2026

  • 31 Бе центарджичетата

    12 6 Отговор

    До коментар #20 от "Ае копейките":

    На Ротшилд е. Бегайте сега да ревете на Сосос.

    Коментиран от #37

    21:41 08.01.2026

  • 32 Здравей

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Здрасти дудук":

    Всяка вечер такава се виждаш и все ми се нервираш. Аз вина нямам, че са те опроостачили. 😀

    21:44 08.01.2026

  • 33 Путиноид

    6 9 Отговор
    Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ

    Искаше Движуха

    Ето я Движухата .

    Наритаха Лукойл и от Ирак .

    Такъв скапан ГЕЙО СТРАТЕГ

    Никога не е имало е Историята на Мускалието

    Коментиран от #36

    21:45 08.01.2026

  • 34 Где

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Ъхъ!!!":

    Танкер?

    21:45 08.01.2026

  • 36 Абе важното е да си щастлива

    11 6 Отговор

    До коментар #33 от "Путиноид":

    докато тролиш и САЩ унищожава Европа. За света и тероризма няма да говорим. 😀

    Коментиран от #39

    21:47 08.01.2026

  • 37 Да бре Рублоидиот

    8 12 Отговор

    До коментар #31 от "Бе центарджичетата":

    На Ротшилд

    Затова в Кремъл реват на умрело .

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    Няма по Проззти Вещества от Капейките.

    21:48 08.01.2026

  • 38 Копейка,

    4 9 Отговор
    Имш ли леб за вечеря?

    21:48 08.01.2026

  • 39 Да Щастие

    3 12 Отговор

    До коментар #36 от "Абе важното е да си щастлива":

    Е да Гледаш
    Как Ритат РУСКИТЕ Пияндурници
    Отвсякъде .

    Нали целия свят беше със

    Тях Ма Пар.цал ?

    Коментиран от #40

    21:49 08.01.2026

  • 40 Там пишеше

    8 6 Отговор

    До коментар #39 от "Да Щастие":

    Важното е да си щастлива, докато САЩ унищожава Европа. Това трола и да чете не може. 😀

    Коментиран от #42, #43, #46

    21:50 08.01.2026

  • 42 САЩ унищожи

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Там пишеше":

    Лукойл

    Ма Пар.цал .

    Коментиран от #44

    21:53 08.01.2026

  • 43 Къде това там пишеше?

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Там пишеше":

    На дървения ти нужник на селУ🤣

    Коментиран от #45, #50, #53, #57, #58, #59

    21:55 08.01.2026

  • 44 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "САЩ унищожи":

    Ама и Европа. Но на трола ко му дреме за Европа, че САЩ я унищожава.

    21:55 08.01.2026

  • 46 Там пишеше

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Там пишеше":

    Да ходиш да прегледаш контейнерите зад Кауфланда.

    Коментиран от #48, #49

    21:57 08.01.2026

  • 47 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тити":

    требе още някой циганин за да крадете.

    21:59 08.01.2026

  • 49 Е аз нямам работа

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Там пишеше":

    като трроляците по контейнерите. Минавам само да им фърля да зобят.

    22:00 08.01.2026

  • 51 До…

    5 4 Отговор
    Ниско интелигентното същество неспособно да се информира , до пак аз бе - двата танкера не са руски София е бил пълен и е китайски , Маринелата от самото си построяване принадлежи на турска компания от 2020 година е към сенчестия флот на Венуцела , на него е имало 3 грузинци 20 окрайнци и 2 руснака , Идиотчето пак се изложи !

    Коментиран от #52, #54

    22:03 08.01.2026

  • 52 Поглед

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "До…":

    Тва Вацев ли ти го каза или Ванга 😂😂😂

    22:07 08.01.2026

  • 54 15 коментар чети

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "До…":

    Фъсня.

    22:18 08.01.2026

  • 55 Хааа

    2 1 Отговор
    Хахаа абе тия руснаци навсякъде бе по битер от всички други държави.Хахахаа и от Африка ще ги изгонят.

    22:18 08.01.2026

  • 56 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Това прави Лукойл България по-безинтересна за големите акули.

    22:19 08.01.2026

