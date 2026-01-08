Новини
Сирийската армия нанесе нови удари в Алепо

8 Януари, 2026

Започналите във вторник сражения принудиха хиляди цивилни да напуснат домовете си

Сирийската армия нанесе нови удари в Алепо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сирийската армия нанесе нови удари в някои части на град Алепо, в Северозападна Сирия, след като по-рано днес призова местните жители да се евакуират и обвини оглавяваните от кюрди Сирийски демократични сили (СДС), че извършват нападения от райони с преобладаващо кюрдско население, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Армията разпространи няколко карти, в които са посочени зоните на планирани удари, и призова цивилните да се евакуират незабавно.

Командирът на операциите обяви и комендантски час в кварталите "Шейх Максуд" и "Ашрафие".

Започналите във вторник сражения принудиха хиляди цивилни да напуснат домовете си. В хода на сблъсъците бяха убити няколко души.

"Към настоящият момент около 13 500 души са напуснали жилищата си. В повечето случаи става дума за жени, деца, хора със специални нужди, пациенти, евакуирани от болници, на някои от които бе оказана медицинска помощ в линейки", заяви Файсал Али, който оглавява операциите на сирийските отбранителни сили в гр. Алепо.

СДС от заявиха, че техни бойци участват в интензивни сражения срещу съюзнически на Дамаск фракции помощници близо до Сирийския квартал в Алепо. По думите на СДС сирийската армия и съюзниците ѝ са претърпели тежки загуби.

Насилието и противоречивите изявления на воюващите страни показват, че се ожесточава противопоставянето между Дамаск и кюрдските власти, които се съпротивляват срещу приобщаването им към централното правителство, коментира Ройтерс.

Премиерът на регионалното правителство на Кюрдистан – Масрур Барзани, заяви, че е дълбоко обезпокоен от атаките срещу кюрдските квартали в Алепо. Барзани предупреди, че нападанията срещу цивилни и опитите да се промени демографската структура на района се равняват на "етническо прочистване". Кюрдският лидер също така призова всички страни към сдържаност, предпазване на цивилните и намиране на път към диалог.

СДС са подкрепяна от САЩ военна коалиция, която контролира голяма част от Североизточна Сирия. Вашингтон беше техен партньор в борбата им срещу "Ислямска държава". В хода на продължилата 14 г. гражданска война в Сирия кюрдските власти установиха полуавтономна администрация в тези райони, както и в някои части на Алепо. Кюрдите се противопоставиха на цялостното им интегриране в оглавяваното от ислямисти централно правителство в Дамаск, което дойде на власт след отстраняването на тогавашния президент Башар Асад в края на 2024 г. ,

Дамаск и СДС миналата година постигнаха споразумение, което предвиждаше до края на 2025 г. кюрдската военна коалиция да бъде напълно приобщена към централното правителство и неговата армия. Впоследствие обаче се оказа, че е постигнат ограничен напредък в този процес, за което и двете страни се обвиняват взаимно, отбелязва Ройтерс.

САЩ се опитаха да посредничат и в неделя имаше преговори, които приключиха без осезаеми резултати.

Дипломати предупреждават, че неуспехът на интегрирането на СДС към сирийската армия създава риск от нова вълна от насилие, която може да въвлече и Турция в конфликта. Анкара предупреди, че ще предприеме военни действия срещу кюрдските бойци, които смята за терористи.

Турция днес заяви, че ако Дамаск поиска от нея помощ, ще я получи.


Сирия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Терористи се бият с терористи ,вместо да зачаткат заедно по Еврейска държава.

    Коментиран от #2

    20:48 08.01.2026

  • 2 Где

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Асад?

    Коментиран от #3

    20:52 08.01.2026

  • 3 Сатана Z

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Где":

    Харчи си парите и живее в палат на Рубльовка.
    Някакви други тъпи въпроси имаш ли ,или ще си бъркаш в носа да вадиш цифки?

    20:55 08.01.2026

  • 4 БЗНС

    7 1 Отговор
    Всички проблеми явно навсякьде започват с СДС ! Ние цьфнахме та вьрзахме с СДС!

    20:56 08.01.2026

  • 5 Дааа

    2 0 Отговор
    Квартал Ешрефие почти е под контрола на сирийската армия

    21:06 08.01.2026

