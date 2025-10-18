Генералният секретар на НАТО Марк Рюте прави грандиозни изявления, насочени към руската аудитория, с цел насърчаване на война, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Що се отнася до Рюте, той е натоварен със задачата да прави грандиозни изявления, включително такива, насочени към руска аудитория. Защо Лада, защо пералня? Никой в ​​Европейския съюз не разбира това. Защо се прави това? Неговата задача е да бъде военен пропагандатор и пропагандатор, насочен към Русия“, каза тя в интервю за телевизионния канал „Царград“.

По-рано, говорейки за доставката на изтребители F-35 и системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, Рюте си спомни виц за продавач, който казва, че колата ще бъде доставена след 10 години. След това купувачът пита дали ще бъде доставена следобеда или вечерта. „Каква е разликата? Ами, ще доставят хладилник следобед“, добави генералният секретар на НАТО, обсъждайки бавния темп на производство на отбранителна техника в Европа. Мария Захарова посочи грешката на Рюте и отбеляза, че той е разбрал погрешно вица.

С изявления за готовността на Киев да продължи военните операции още три години, полският външен министър Радослав Сикорски обяснява на обществеността милитаризацията на Западна Европа и призовава за затягане на коланите, каза още Захарова.

Сикорски по-рано заяви в интервю за Ройтерс, че Украйна ще продължи военните операции още три години. Външният министър добави, че Европейският съюз е „готов да поддържа този курс поне три години“. Той отбеляза също, че би било безотговорно общността да не изгради своите възможности за борба с дронове.

„Това е същата група от агресивно настроени, психично болни личности, които държат да обяснят защо Западна Европа трябва да се милитаризира. На кого трябва да го обяснят? На собственото си население, което, както постоянно се повтаря, трябва да стегне коланите. Въпреки че коланите им вече са някъде на врата, те все пак трябва още да стегнат коланите, напълно“, каза Захарова.

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг изрази мнение относно предстоящата среща на президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, обявена от американския държавен глава, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Срещата би трябвало да се проведе в унгарската столица Будапеща в рамките на следващите две седмици, отбелязва агенцията.



"Причината защо трябва да разговаряме с Русия е, че трябва да спрем войната в Украйна", каза Столтенберг на Панаира на книгата в германския град Франкфурт на Майн днес. "Смятам, че трябва да преговаряме с руснаците, но диалогът трябва да бъде основан на силата", добави той.



За да се създадат условия за преговори, Западът трябва да продължи да подкрепя Украйна - политически, финансово и военно, посочи Столтенберг. В противен случай може да се стигне не до мир, който да позволи на Украйна да остане свободна държава, а само до окупация.



"Ако и когато Путин осъзнае, че няма да спечели на бойното поле, тогава ще седне на масата и ще преговаря за споразумение, според което Украйна остава свободна, независима държава", каза бившият генерален секретар на НАТО.