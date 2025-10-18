Новини
42 милиона души в САЩ може да останат без хранителна помощ заради спирането на работата на правителството

18 Октомври, 2025 22:54, обновена 18 Октомври, 2025 23:02

Администрацията на Вашингтон може да прибегне до крайни мерки и завинаги да отмени много програми, подкрепени от демократите, заради шътдауна

42 милиона души в САЩ може да останат без хранителна помощ заради спирането на работата на правителството - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Приблизително 42 милиона души в Съединените щати рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи CNN.

Телевизията отбеляза, че един на всеки осем американци получава хранителни купони чрез Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP). Резервният фонд на програмата е приблизително 6 милиарда долара, но общата сума на плащанията към физически лица ще се увеличи до 8 милиарда долара през ноември. Така Министерството на земеделието на САЩ може да се изправи пред възможността напълно да изчерпи фонда след две седмици.

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране.

Ако спирането на работата на федералното правителство продължи, администрацията на САЩ може да прибегне до крайни мерки и завинаги да отмени много програми, подкрепени от демократите, заяви Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, по Fox News.

„Ще видим какво ще се случи, ако правителството не отвори отново следващата седмица. Не знам колко дълго ще продължи. Републиканците може да се наложи да прибегнат до крайни мерки“, предупреди Хасет, обвинявайки за спирането работата на администрацията демократичните политически опоненти.

„Можем да спрем почти всичко, освен отбранителните програми, защото националната ни сигурност е важна. Но президентът може да вземе любимите неща на демократите и да ги спре завинаги. Законно е, но той все още не го е направил“, отбеляза Хасет.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Манчо

    17 0 Отговор
    Да ровят по кофите.

    Коментиран от #7

    23:04 18.10.2025

  • 2 Пха

    17 0 Отговор
    Купонна система. Старите американци я помнят. Младите ще я научат.

    23:05 18.10.2025

  • 3 БОЗА

    22 0 Отговор
    42 МИЛИОНА...и не при Путин в "пропаднала" Русия..американска мечта,а.... ;-)

    23:05 18.10.2025

  • 4 Я па тея

    17 0 Отговор
    Да одат да бачкат. Я на помощи ли карам?

    23:05 18.10.2025

  • 5 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    разревах се.

    23:06 18.10.2025

  • 6 От 348 милиона население

    2 13 Отговор
    42 милиона са на помощи за храни.
    Като знам, че Америка е страна на възможностите тия 42 милиона сигурно нямат достатъчно пари за черен хайвер.

    23:07 18.10.2025

  • 7 Гражданин на НРБ

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Манчо":

    Да идват в Красно село да ровят из купчините боклук на Червената Василка, който превърна столицата в град от Бангладеш.

    23:07 18.10.2025

  • 8 Фащисани

    12 0 Отговор
    голямата депресия.....хаха.

    23:07 18.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Нали САЩ са най богатата страна?

    23:07 18.10.2025

  • 10 да ходят да работят тия

    12 1 Отговор
    42 милиона и няма да се нуждаят от хранителна помощ.Каквото и да значи това ,хранителна помощ...

    23:08 18.10.2025

  • 11 Гадняр

    17 0 Отговор
    Кукловодите май са решили да дръпнат шалтера на 50-те пола, наркоманите и социала....??

    23:11 18.10.2025

  • 12 бай Бай

    8 0 Отговор
    Олеле беднотия до шия!

    23:13 18.10.2025

  • 13 Хубаво давате

    12 1 Отговор
    съвети да ходят да работят, ама това надали са читави хора. По-вероятно фентанилови наркомани.

    23:14 18.10.2025

  • 14 Българин

    11 0 Отговор
    Това значи ли, че 10% от американците са гладуващи бездомни просяци на помощи...? И не е ли по-добре, да си със външна тоалетна, но да си е все пак ТВОЯТА тоалетна...???

    23:18 18.10.2025

  • 15 Путин

    6 0 Отговор
    Да ви пратя бутчета и салам, моя салам!

    23:20 18.10.2025

  • 16 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Освен без храна тия 42 милиона американоси могат да останат без подслон в случай,че Китайците спрат вноса на кашони за бездомните по улиците.

    23:23 18.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Песков

    2 0 Отговор
    Салам със сирене

    23:24 18.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Черен чайник

    0 0 Отговор
    Долно племе

    23:27 18.10.2025

  • 21 Историк

    3 0 Отговор
    Щатите приключиха...Скоро ще наблюдаваме разпада им, и възникването на множество държави в Северна Америка! Днес Китай пуснаха на Стоковия пазар 11 трилиона $ облигации от външния дълг на САЩ с емитиран падеж 2030 година...

    23:28 18.10.2025

  • 22 Луд

    2 2 Отговор
    Тези са от 55те милиона които 4поколение Не са работили никога.Америка е наи богатата страна в света .Кои може да издържа такава маса хора освен САЩ.Във Индия има хора които се хранят веднъж на 10дни глад цял живот добре че медитират та преживяват.Положението във световен мащаб не е розово ,Ние имаме всичко но сме мързеливи на село живеят но яица от магазина се купуват. МЪРЗЕЛ ДО ДУПКА.

    23:33 18.10.2025

  • 23 Факт

    2 5 Отговор
    Тия фейкове са от 44 та година ,за загниващия запад и прогнилата Америка,но всички там отиват,в Брайтън бийч руснаците са няколко милиона

    23:34 18.10.2025

  • 24 Артилерист

    5 0 Отговор
    42 милиона души на хранителна помощ не са ли твърде много за славещите се за богати САЩ? Че то това не са ли купони за основни храни за поддържане живота на толкова много народ? Няколко региона в Русия имаха проблем с доставката на кокоши яйца и англосакската пропаганда ни наду главите с умиращите от глад, нали, руснаци, а тука става дума за системно недохранени милиони хора! Какво става с прехвалените богати американци, а?

    23:34 18.10.2025

  • 25 Лелеее

    4 0 Отговор
    42 милиона души в Съединените щати рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември !!

    Ето докъде докараха страната на "неограничените възможности" либерастките политики. Същото пропадане е и в Европа и вече не е нужно да си "теоретик на конспирацията", за да го видиш!

    23:36 18.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да живее братския американски народ

    0 5 Отговор
    Сащ се грижат за народа си,гладни и жадни няма,има и безплатни нощувки,докато в най бедните държави като русия индия,бразили Китаи норд Корея,хората са роби и умират от глад и студ

    Коментиран от #31

    23:38 18.10.2025

  • 28 Ако от 300

    4 0 Отговор
    Милиона население, 42 получават хранителна помощ, егати и “богатата” държава са щатите!

    Коментиран от #30

    23:40 18.10.2025

  • 29 Хи Хи

    1 0 Отговор
    Ако се търкалят на улицата никой, повтарям НИКОЙ няма да ги вземе на работа, щото нямат адрес !! За да почнеш работа трябва АДРЕС !!!!!

    00:03 19.10.2025

  • 30 Посещавал ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ако от 300":

    Китай един човек не можеш да видиш да проси или да бърка в кофите за боклук безплатно образование и медицинска помощ няма бездомни и е два до три пъти по евтино от Сащ

    00:06 19.10.2025

  • 31 Хи Хи

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да живее братския американски народ":

    ГЛУПОСТИ !!! Има и жадни, има и гладни, има и много се търкалят на улицата !!!

    00:07 19.10.2025