42 милиона души в САЩ може да останат без хранителна помощ заради спирането на работата на правителството

Приблизително 42 милиона души в Съединените щати рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи CNN.
Телевизията отбеляза, че един на всеки осем американци получава хранителни купони чрез Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP). Резервният фонд на програмата е приблизително 6 милиарда долара, но общата сума на плащанията към физически лица ще се увеличи до 8 милиарда долара през ноември. Така Министерството на земеделието на САЩ може да се изправи пред възможността напълно да изчерпи фонда след две седмици.
Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране.
Ако спирането на работата на федералното правителство продължи, администрацията на САЩ може да прибегне до крайни мерки и завинаги да отмени много програми, подкрепени от демократите, заяви Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, по Fox News.
„Ще видим какво ще се случи, ако правителството не отвори отново следващата седмица. Не знам колко дълго ще продължи. Републиканците може да се наложи да прибегнат до крайни мерки“, предупреди Хасет, обвинявайки за спирането работата на администрацията демократичните политически опоненти.
„Можем да спрем почти всичко, освен отбранителните програми, защото националната ни сигурност е важна. Но президентът може да вземе любимите неща на демократите и да ги спре завинаги. Законно е, но той все още не го е направил“, отбеляза Хасет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Манчо
Коментиран от #7
23:04 18.10.2025
2 Пха
23:05 18.10.2025
3 БОЗА
23:05 18.10.2025
4 Я па тея
23:05 18.10.2025
5 стоян георгиев
23:06 18.10.2025
6 От 348 милиона население
Като знам, че Америка е страна на възможностите тия 42 милиона сигурно нямат достатъчно пари за черен хайвер.
23:07 18.10.2025
7 Гражданин на НРБ
До коментар #1 от "Бай Манчо":Да идват в Красно село да ровят из купчините боклук на Червената Василка, който превърна столицата в град от Бангладеш.
23:07 18.10.2025
8 Фащисани
23:07 18.10.2025
9 Последния Софиянец
23:07 18.10.2025
10 да ходят да работят тия
23:08 18.10.2025
11 Гадняр
23:11 18.10.2025
12 бай Бай
23:13 18.10.2025
13 Хубаво давате
23:14 18.10.2025
14 Българин
23:18 18.10.2025
15 Путин
23:20 18.10.2025
16 Сатана Z
23:23 18.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Песков
23:24 18.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Черен чайник
23:27 18.10.2025
21 Историк
23:28 18.10.2025
22 Луд
23:33 18.10.2025
23 Факт
23:34 18.10.2025
24 Артилерист
23:34 18.10.2025
25 Лелеее
Ето докъде докараха страната на "неограничените възможности" либерастките политики. Същото пропадане е и в Европа и вече не е нужно да си "теоретик на конспирацията", за да го видиш!
23:36 18.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да живее братския американски народ
Коментиран от #31
23:38 18.10.2025
28 Ако от 300
Коментиран от #30
23:40 18.10.2025
29 Хи Хи
00:03 19.10.2025
30 Посещавал ли си
До коментар #28 от "Ако от 300":Китай един човек не можеш да видиш да проси или да бърка в кофите за боклук безплатно образование и медицинска помощ няма бездомни и е два до три пъти по евтино от Сащ
00:06 19.10.2025
31 Хи Хи
До коментар #27 от "Да живее братския американски народ":ГЛУПОСТИ !!! Има и жадни, има и гладни, има и много се търкалят на улицата !!!
00:07 19.10.2025