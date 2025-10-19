Макрон осъди дръзката кражба на ценни бижута от Лувъра

Френският президент Еманюел Макрон снощи осъди дръзката кражба на бижута от Лувъра в Париж и я нарече атака срещу културната история на Франция, предаде ДПА, цитирана от БТА.



„Кражбата от Лувъра е атака срещу културно богатство, което ценим, защото е част от нашата история“, заяви Макрон. „Ще възстановим произведенията и ще изправим извършителите пред съда. Под ръководството на прокуратурата в Париж се прави всичко възможно, за да се постигне това“, добави той.



Макрон каза още, че проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.



„Това ще гарантира съхранението и защитата на това, което съставлява нашата памет и нашата култура“, заяви президентът.



Телевизионният канал Бе Еф Ем Те Ве публикува откъси от аматьорско видео, в които се вижда как крадците извършват престъплението в изложбената зала, където се намират френските кралски бижута. На кадрите се вижда как един от извършителите, облечен в светлоотразителна жилетка, отваря със сила една от витрините.



Прокурорът Лоре Беко заяви пред телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве, че са откраднати осем скъпоценни бижута. Сред тях са колие и обици, принадлежали на императрица Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон.



Откраднати са и друго колие, чифт обици и корона от колекциите на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, както и две брошки и корона, принадлежали на съпругата на Наполеон Трети.



Короната, която е изключително скъпоценен предмет, украсен със смарагди и стотици диаманти, е била изгубена от крадците по време на обира и по-късно е възстановена. Според информации в медиите короната е била повредена.

Инцидентът е станал в неделя сутринта, няма информация за пострадали хора. Заради извънредната ситуацията властите са решили да затворят музея. По непотвърдена информация няколко крадци са успели да влязат в галерията на Аполон във френския музей и да откраднат бижута.

Според френски медии група мъже са пристигнали с мотоциклети до Лувъра. Съобщава се, че трима мъже с верижни триони са проникнали в галерията и са откраднали „безценни“ бижута за 7 минути.

Министерството на вътрешните работи потвърди, че в Лувъра няма пострадали. „Беше необходимо да се евакуират хората, за да се запазят следи и улики, за да могат разследващите да работят спокойно“, обявиха властите. „Евакуацията на обществеността премина без инциденти“, обясниха от Министерството на вътрешните работи.

Разположен в Париж, Лувърът е най-големият музей в света с близо 73 000 квадратни метра изложбена площ. Първоначално е построен през 1546 г. като дворец за френското кралско семейство. Крал Франсоа Първи е бил любител на изкуството и е възнамерявал Лувърът да покаже неговата колекция. Последвалите крале значително разширили колекциите от произведения на изкуството. Днес Лувърът е дом на над 35 000 произведения на изкуството - включително известната картина „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи - и привлича около 30 000 посетители дневно.