Макрон осъди дръзката кражба на ценни бижута от Лувъра

19 Октомври, 2025 12:52, обновена 20 Октомври, 2025 05:30

Полицията води разследване, няма информация за пострадали хора

Макрон осъди дръзката кражба на ценни бижута от Лувъра - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Френският президент Еманюел Макрон снощи осъди дръзката кражба на бижута от Лувъра в Париж и я нарече атака срещу културната история на Франция, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Кражбата от Лувъра е атака срещу културно богатство, което ценим, защото е част от нашата история“, заяви Макрон. „Ще възстановим произведенията и ще изправим извършителите пред съда. Под ръководството на прокуратурата в Париж се прави всичко възможно, за да се постигне това“, добави той.

Макрон каза още, че проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.

„Това ще гарантира съхранението и защитата на това, което съставлява нашата памет и нашата култура“, заяви президентът.

Телевизионният канал Бе Еф Ем Те Ве публикува откъси от аматьорско видео, в които се вижда как крадците извършват престъплението в изложбената зала, където се намират френските кралски бижута. На кадрите се вижда как един от извършителите, облечен в светлоотразителна жилетка, отваря със сила една от витрините.

Прокурорът Лоре Беко заяви пред телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве, че са откраднати осем скъпоценни бижута. Сред тях са колие и обици, принадлежали на императрица Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон.

Откраднати са и друго колие, чифт обици и корона от колекциите на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, както и две брошки и корона, принадлежали на съпругата на Наполеон Трети.

Короната, която е изключително скъпоценен предмет, украсен със смарагди и стотици диаманти, е била изгубена от крадците по време на обира и по-късно е възстановена. Според информации в медиите короната е била повредена.

Инцидентът е станал в неделя сутринта, няма информация за пострадали хора. Заради извънредната ситуацията властите са решили да затворят музея. По непотвърдена информация няколко крадци са успели да влязат в галерията на Аполон във френския музей и да откраднат бижута.

Според френски медии група мъже са пристигнали с мотоциклети до Лувъра. Съобщава се, че трима мъже с верижни триони са проникнали в галерията и са откраднали „безценни“ бижута за 7 минути.

Министерството на вътрешните работи потвърди, че в Лувъра няма пострадали. „Беше необходимо да се евакуират хората, за да се запазят следи и улики, за да могат разследващите да работят спокойно“, обявиха властите. „Евакуацията на обществеността премина без инциденти“, обясниха от Министерството на вътрешните работи.

Разположен в Париж, Лувърът е най-големият музей в света с близо 73 000 квадратни метра изложбена площ. Първоначално е построен през 1546 г. като дворец за френското кралско семейство. Крал Франсоа Първи е бил любител на изкуството и е възнамерявал Лувърът да покаже неговата колекция. Последвалите крале значително разширили колекциите от произведения на изкуството. Днес Лувърът е дом на над 35 000 произведения на изкуството - включително известната картина „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи - и привлича около 30 000 посетители дневно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    35 4 Отговор
    тоя на снимката е зеленски , требат пари за пушкала

    12:55 19.10.2025

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    43 2 Отговор
    Открадната е ГРЕШНАТА МАДОНА С ГОЛЕМИТЕ БОМБИ и ПУКНАТАТА ВАЗА С ГОЛЕМИТЕ МАРГАРИТИ

    12:56 19.10.2025

  • 3 пешо

    21 1 Отговор
    много бързо сменихте снимката

    12:56 19.10.2025

  • 4 Пешо Кюстендилецо

    43 6 Отговор
    Май там беше къде турили една мома на стената, не знам кой я беше рисувал, и всичко че се изтрепе да оди да я види. Е що толко? У Кюстендил у галерията е пълно с моми къде Владимир Димитров Майсторо е нарисувал човеко, картини да дрънкат, оно ми се юрнали да одат у Париж да зяпат. Улавци.

    Коментиран от #6

    12:57 19.10.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    33 4 Отговор
    Ами нормално 70% от населението на Париж са африканци и араби,а те именно с това са известни

    13:05 19.10.2025

  • 6 Исторически парк

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо Кюстендилецо":

    Защото за оная мома Холивуд направиха десетки филми да я рекламират😆😝

    13:05 19.10.2025

  • 7 име

    43 4 Отговор
    Много важно, урусла открадна милиарди от схемата с ваксините, в ОПГ с киевската хунта заграбиха поне десет пъти по толкова с пощощите за бандерестан (смятай кво става щом един рустем умрелов има само в САЩ 10 имота) и сега ни подготвя схема с превъоръжаване, където един господ знае колко милиарда ще потънат. А вие сте тръгнали за някакви бижута да ревете!

    Коментиран от #8

    13:10 19.10.2025

  • 9 Брех ко

    14 1 Отговор
    Ще ги претопят да си направят златни зъби! 😬

    13:23 19.10.2025

  • 10 Опааа

    15 3 Отговор
    Путин…той е! Търсете в Москва.

    13:36 19.10.2025

  • 11 Хе Хе

    10 2 Отговор
    Да не са откраднали банана на семейството на Макарончо

    13:48 19.10.2025

  • 12 "безценни"

    15 2 Отговор
    Защо безценни е в кавички? Не са достатъчно ценни?

    Коментиран от #15

    13:56 19.10.2025

  • 13 Брей,

    13 1 Отговор
    Тези апашори много бавни бе! Нашите гепят със скоростта на светлината. За справка: парламенто, резиденто, кметенто и т.н.

    14:04 19.10.2025

  • 14 Джиджи джиджини

    8 1 Отговор
    Така обозначават в Италия с най-общ израз украшенията тип бижута. Ние пък използваме думата "джунджурии". Но някои от тези неща наистина имат баснословни цени. Освен чрез тайни продажби за частни колекционери, няма къде другаде да ги пласират. Дори и разглобени не могат да ги разпродадат, защото най-ценните скъпоценни камъни отдавна са каталогизирани и описани.

    Коментиран от #16

    14:16 19.10.2025

  • 15 посейдон

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от ""безценни"":

    Защото мисирките са почти толкова грамотни , колкото и безценният играч на бистришките тигри .

    14:17 19.10.2025

  • 16 праведен

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Джиджи джиджини":

    Може,може,ще нарежат камъните на по малки а златото ще го претопят.

    Коментиран от #22

    14:21 19.10.2025

  • 17 Кар Мен

    7 0 Отговор
    Чакаме поредния филм БЛОКбасър за обира на Лувъра! - сигурно набират статисти от Игнатиевските мегани!

    14:40 19.10.2025

  • 18 Тези крадци

    6 0 Отговор
    Ще са хора на Мерц да знаете пичове

    14:51 19.10.2025

  • 19 Леле майкоооо...

    7 0 Отговор
    Според френски медии група мъже са пристигнали с мотоциклети до Лувъра. Съобщава се, че трима мъже с верижни триони са проникнали в галерията и са откраднали „безценни“ бижута за 7 минути.

    14:52 19.10.2025

  • 21 Абе не ни обяснявайте моля

    7 0 Отговор
    Крал Франсоа Първи на какво точно е бил-бил любител щото явно нищо не разбирате от темата... бил е любител основно на пеееедофилията и пеееедерастията и няма нищо общо с Лувъра

    14:56 19.10.2025

  • 22 Не е баш тъй

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "праведен":

    Да откраднеш от Лувъра за да нарежеш или претопиш ценности е несериозно. Самата стойност на изложените експонати е баснословна и никой професионален обирджия няма да ги претопи. А че са професионалисти е ясно, обир на най-пазения музей като Лувър за 7 минути говори за това. Вероятно става въпрос за поръчка подплатена с няколко милиона евро от ценител олигарх.

    15:21 19.10.2025

  • 23 Хихи

    4 1 Отговор
    Путин, Петров и Боширов да. Фиксират СВО

    15:24 19.10.2025

  • 24 Прекалено късо име

    5 0 Отговор
    Едни крадци откраднали от други крадци.

    15:25 19.10.2025

  • 25 Луд

    6 0 Отговор
    Не е нужна никаква охрана,Един жичкаджия да направи вълчи капан и е готово.Харчат много пари за нищото и пак са жертви на крадци а можеха крадците да са жертви на жицата.

    15:28 19.10.2025

  • 26 естествено косовари

    2 0 Отговор
    като на банкоматите в швейцария, тротинетки!!!!

    22:05 19.10.2025

  • 27 Алооооо Луи Дьо Фюнес

    1 0 Отговор
    къде си със селски полицаи от Сен тропе ?

    22:07 19.10.2025

  • 29 Няма

    0 0 Отговор
    срамна професия,щом си перфектен!

    05:36 20.10.2025

  • 30 Гориил

    1 1 Отговор
    Имало е трагични случаи на ценности, откраднати от руски музеи, открити в колекцията на Лувъра, особено след Втората световна война. Човек може само да си представи пътищата, по които тези ограбени съкровища са попаднали във френските музеи.Не вярвам в некомпетентността на френските изкустоведи...

    05:41 20.10.2025

  • 31 Осъдения

    1 0 Отговор
    Тая глупава фраза "осъди" (тоя кадия ли е?), правилно е да се каже възмути или ядоса!?!

    06:11 20.10.2025

