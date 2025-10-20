Сензационният обир в Лувъра: шок и възмущение във Франция

Много французи реагираха с недоумение на новината за сензационната кражба в Лувъра. „Не е за вярване, че някой може да дойде с подвижна стълба, да счупи стъкла и да задигне скъпоценностите на френската корона – и то в самия център на Париж“, казва млад мъж пред Лувъра, цитиран от АРД.

Възмущение цари и в средите на политиците. Френският президент Еманюел Макрон осъди деянието като атака срещу френската култура: „Кражбата в Лувъра е атака срещу културно наследство, което ценим, защото е част от нашата история“, заяви той. Дясната националистическа партия „Национален сбор“ на Марин Льо Пен определи случилото се като „унижение за Франция“. Най-известният френски експерт по въпросите на аристокрацията Стефан Берн описва станалото така: „Това е като да откраднат семейните ти скъпоценности“.

Според парижката прокурорка Лоре Бекуо се издирва банда от четирима души, които са извършили зрелищната кражба с маски и след това са избягали с помощта на „на мощни скутери“. Възможно е извършителите да са само „дребни риби“, зад които може би стои престъпна организация като поръчител, твърди още прокурорката. Следователите могат да се опират и на кадри от видеонаблюдението на музея, който е сред най-големите туристически атракции в Париж.

Брошки, диадеми и огърлици

Общо осем безценни кралски бижута са откраднати от престъпниците: брошки, диадеми и колиета с диаманти и перли от времето на Луи XIV и на Френската империя през 19 век. Историческите бижута са били изложени в две от витрините на галерията „Аполон” на първия етаж в южната крило на Лувъра. Крадците са проникнали през балкон, до който са стигнали с подемник, монтиран върху камион, а самата кражба е била извършена само за броени минути.

Крадците обаче са изпуснали една от скъпоценностите по време на бягството си. Това е короната на императрица Южени де Монтихо, съпругата на Наполеон III, последният монарх на Франция, абдикирал през 1870 г., която е украсена с над 1000 диаманта. Короната явно е паднала от ръцете на крадците и се е счупила.

Откраднати са били още колие с осем сапфира и 631 диаманта, принадлежало на кралиците Мари-Амели и Ортанс. Освен това - медальон с 32 смарагда и 1138 диаманта, принадлежал на Мари-Луиз, втората съпруга на Наполеон Бонапарт. Съществува риск „някои от диамантите да бъдат продадени на пазара поотделно, което би затруднило значително възстановяването на бижутата“, заяви пред вестник „Le Parisien“ експерт, запознат с разследването.

Недостатъчно персонал?

След обира се чуват много критики, че през последните години културните власти във не са инвестирали достатъчно в сигурността на Лувъра. Още през февруари неговата директорка Лоранс де Кар отправи призив за помощ, като заяви, че най-големият музей в света е в лошо състояние. Тя имаше предвид предимно лошото състояние на самата сграда.

Синдикатите на свой ред припомнят, че и част от персонала, отговарящ за сигурността на Лувъра, е била съкратена: „За десет години бяха съкратени 190 работни места в областта на сигурността. Това съответства на 15 процента от персонала“, казва синдикалистката Елиз Мюлер, цитирана от АРД.

Междувременно във Франция се води ожесточена дискусия за сигурността на френските музеи. „В този случай се провалихме“, призна министърът на правосъдието Жерар Дарманен. Според него станалото създава „много негативна представа за Франция“.

Министерството на културата отговори на критиките с изявление, в което се казваше, че алармите на външния прозорец на галерията „Аполон“ и на двете засегнати витрини са се задействали навреме, а професионалните и незабавни реакции на петима служители на музея са предотвратили още по-големи загуби.

Не е първият такъв инцидент в Лувъра

Лувърът има дълга история на кражби и опити за грабежи. Една от най-известните е кражбата през 1911 г., когато „Мона Лиза“ изчезна от музея. Междувременно тя отново е на мястото си и привлича около 20 000 посетители дневно.

Лувърът е най-посещаваният музей в света - през миналата година той е посрещнал близо девет милиона посетители. Колекцията на музея включва над 35 000 произведения на изкуството. За да се справи с потока от посетители, има строги ограничения за достъп с предписани маршрути за посетители и заграждения пред най-популярните експонати, пише още АРД.