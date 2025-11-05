Новини
Нови разкрития за обира в Лувъра: поръчителят на операцията може да е чужденец

5 Ноември, 2025 16:10 597 10

Единият от обвиняемите освен това е казал, че не е знаел, че обира главния музей на Франция

Един от обвиняемите във Франция по делото за обира в Лувъра е казал, че поръчителят на операцията може да е чужденец, пише в. "Паризиен", цитиран от БТА.

Според изданието двама от обвиняемите са признали пред следователите, че са действали по указание на някои поръчители от престъпна организация. Единият от тях е споменал за възможен поръчител в чужбина, но не е посочил името му.

Единият от обвиняемите освен това е казал, че не е знаел, че обира главния музей на Франция. По думите му той е мислил, че е проникнал в музей, който "просто се намира до...пирамидата". Другият обвиняем твърди, че е мислил, че прониква в "някаква затворена сграда, където в неделя не би трябвало да има посетители".

В. "Паризиен" пише, че задържаните най-вероятно са били "просто зъбни колелца в сложния механизъм на обира". Според информацията на вестника един от заподозрените е блогър, известен в социалните мрежи с псевдонима Doudou Cross Bitume, който изпълнява каскади с мотоциклет.

Според версията на следователите той е един от двамата души, които са проникнали в сградата на Лувъра. Преди това той е привличал вниманието на правоохранителните органи 15 пъти, включително като участник в обир на бижутериен магазин. По делото за обира на Лувъра обаче той ще бъде съден по член за умишлено увреждане на държавна собственост, а не в грабеж.

Понастоящем четиримата заподозрени в обира на Лувъра остават в ареста, като срещу тях са повдигнати обвинения. Смята се, че двама от тях са разбили витрините в музея, докато третият ги е чакал под прозорците на скутер.

На 19 октомври четиримата извършители проникнаха в Лувъра с помощта на автохидравличен подемник. При обира бяха разбити витрини в Галерията на Аполон и откраднати бижута на френската корона, оценени на 88 милиона евро. Прокурорът на Париж Лор Бекюо също предположи, че поръчителите може да са чужденци. По случая работят над 100 следователи, но засега не са открити никакви следи от откраднатите скъпоценности.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Нови разкрития за обира в Лувъра: поръчителят на операцията може да е чужденец.

    Тов.Друмев нали?

    16:15 05.11.2025

  • 2 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Ние се досещаме кой е.

    16:17 05.11.2025

  • 3 илюшин

    2 0 Отговор
    Втората стъпка ще е да уточнят , че е руснак. и третата да докажат , че е ... а да ...Путин.

    16:18 05.11.2025

  • 4 Един

    0 0 Отговор
    от извършителите е от Мали , беднотия , война - едва ли от там някой ще поръча обира ! Друг пък го заловиха преди да отлети за Алжир .

    16:19 05.11.2025

  • 5 може да е чужденец

    1 0 Отговор
    Нови разкрития или гадания

    смешкофци
    не смеят и да ги притиснат шармаците
    да си изпеят майчиното мляко
    и на кои баршеди са изпратили парите да им ги пазят

    16:20 05.11.2025

  • 6 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Чакай чакай, нека познаем... Путин?

    Коментиран от #7

    16:20 05.11.2025

  • 7 чичково червенотиквенече

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    М, то в Ермитажа има повече съкровища.
    Виж патока зад океана е много алчно създание.

    16:27 05.11.2025

  • 8 Баце...

    0 0 Отговор
    обзавежда къщата в Барселона и са му трябвали някои сувенири за хола?!

    16:30 05.11.2025

  • 9 Георги

    0 1 Отговор
    Нека позная рускоговорящ с инициали В.В.П. и живеел някъде в района на Кремъл.

    16:31 05.11.2025

  • 10 А на бас

    0 0 Отговор
    Че са българи!

    16:37 05.11.2025

