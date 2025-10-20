Новини
Свят »
Франция »
От Лувъра бяха откраднати „безценни бижута“. Френският министър на правосъдието: Провалихме се

От Лувъра бяха откраднати „безценни бижута“. Френският министър на правосъдието: Провалихме се

20 Октомври, 2025 18:11 903 26

  • лувър-
  • франция-
  • париж-
  • обир-
  • музей-
  • бижута

Деянието породи политическа полемика и поднови дебата за сигурността на френските музеи, които са "много уязвими"

От Лувъра бяха откраднати „безценни бижута“. Френският министър на правосъдието: Провалихме се - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ден след грандиозния обир в Лувъра, френската полиция е по петите на четирима престъпници, похитили осем "скъпоценности на френската корона". Деянието същевременно повдига въпроси за сигурността на музеите, предаде АФП, съобщи БТА.

Носещ белезите на организирана престъпност, този дързък обир посред бял ден в най-големия музей в света, който приема близо 9 милиона посетители годишно и приютява 35 000 произведения на изкуството на площ от 73 000 квадратни метра, предизвика международен отзвук.

Деянието породи и политическа полемика и поднови дебата за сигурността на френските музеи, които са "много уязвими", според признанието на министъра на вътрешните работи Лоран Нунес.

"Провалихме се", каза на свой ред френският министър на правосъдието Жералд Дарманен по общественото радио "Франс ентер", тъй като престъпниците успяха "да поставят товарен асансьор на публично място, да се качат на него за няколко минути, за да откраднат безценни бижута и да създадат плачевен образ на Франция".

Малко след отварянето на музея в неделя, около 9:30 ч., след като са разрязали стъклото на прозореца с ъглошлайф, двама крадци са проникнали в Галерията на Аполон, поръчана от Луи XIV, за да възвеличи славата си на Краля Слънце. Залата съхранява "кралската колекция от скъпоценни камъни и диаманти на короната", която наброява около 800 експоната.

Според полицейски източник извършителите с маски на лицата са разрязали две витрини - сцена, частично заснета на мобилен телефон, вероятно от посетител, и излъчена от новинарските канали, и са откраднали девет предмета, всички от XIX век.

Един от крадците, който се вижда на записа, е носил светлоотразителна жилетка.

Разследващите, които разполагат и със записи от охранителни камери, са иззели такава жилетка, намерена от "гражданин", според прокурорката на Париж Лор Бекюо.

Короната на императрица Евгения, съпругата на Наполеон III (император от 1852 до 1870 г.), е оставена от престъпниците по време на бягството им. От Министерството на културата казват, че състоянието ѝ се проверява.

Според властите обаче са откраднати осем предмета с "неизмерима културна стойност".

Сред тях са тиарата на Евгения с близо 2000 диаманта и колието от сапфирени парюри на последната френска кралица Мария-Амелия (съпруга на Луи-Филип I, крал на Франция от 1830 до 1848 г.), и на Хортензия дьо Боарне (майка на Наполеон III). Според сайта на Лувъра бижуто е с осем сапфира и 631 диаманта.

Операцията е продължила седем минути. По думите на Лоран Нунес тя е дело на "опитни" крадци, които може да са "чужденци" и "вероятно" са известни с подобни деяния.

Според Министерството на културата, благодарение на намесата на служители на музея, престъпниците са били прогонени, оставяйки оборудването си.

Откраднатите предмети са трудни, ако не и невъзможни за препродажба в сегашното им състояние. Следователно, според прокурорката Лор Бекюо, има две хипотези: извършителите може да са действали "в полза на поръчител" или да са искали да се сдобият със "скъпоценни камъни, за да извършват операции по пране на пари".

Обирът - първият в Лувъра от 1998 г., когато е открадната картина на френския художник Жан-Батист Камий Коро, която така и не е открита, подновява дебата за сигурността на музеите. По-слабо охранявани от банките и притежаващи съкровища от злато и сребро, те са мишена на престъпни групировки.

"Докъде ще стигне разпадането на държавата?", каза с възмущение лидерът на крайнодесния "Национален сбор" Жордан Бардела, осъждайки "непоносимото унижение" за Франция.

Според Министерството на културата алармите, монтирани на външния прозорец на галерията, както и на двете витрини с висока степен на сигурност, са се задействали. Те "са били в действие" и охраната "е получила сигнал", казва Лор Бекюо. "Остава въпросът дали охранителите са чули тези аларми и дали те действително са се задействали в помещението, в което е извършен обирът", допълва прокурорката.

"Ще намерим произведенията и извършителите ще бъдат предадени на правосъдието", обеща в неделя президентът на Франция Еманюел Макрон, който каза, че обирът в Лувъра е "атака срещу френското културно наследство".

Във връзка със случая са мобилизирани 60 следователи.

Лувърът днес остава затворен.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 2 Отговор
    Макрона да дава оставка.

    18:12 20.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    7 2 Отговор
    Цялата неолиберална система е в помощ на престъпниците във всички страни подчинени на неолибералната капиталистическа система!

    Коментиран от #12

    18:15 20.10.2025

  • 3 Цвете

    8 0 Отговор
    НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ, ВИНАГИ ДА ВЪРВИТЕ СЛЕД СЪБИТИЯТА И ТО СЕ СЛУЧВА ЕЖЕДНЕВНО.???? А ДА ТРИЕТЕ СТЕ ПЪРВИ???? ЧЕТЕТЕ ЛИ ИЗОБЩО ЧУЖДАТА ПРЕСА, ИЛИ ПИЕТЕ КАФЕ? 🇧🇬🇨🇵

    18:16 20.10.2025

  • 4 Хохо Бохо

    14 2 Отговор
    Бабиния лувъра не може да си опази, тръгнал с Путин да воюва. Жалка жалкост

    Коментиран от #13

    18:17 20.10.2025

  • 5 Театър "Сълза и смях"

    12 1 Отговор
    Путин е виновен пак, но тази новина е от преди няколко дни

    18:17 20.10.2025

  • 6 Провалихме се

    6 1 Отговор
    отдавна това е ясно че сте некадърни като тукашните бръмбари
    и с милиарди дет харизахте на бункера заради Русия
    заради пришълците дето ще им приемете вярата в бъдеще
    заради огромни ви дългове като тук
    скоро ще имате и подобен стандарт като тук на живот

    18:19 20.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Споко бе

    4 0 Отговор
    Българи са ... ще си платите и ще ги върнат

    18:21 20.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лувъра, та Лувъра

    5 0 Отговор
    Чудо голямо. Декември и БНБ ...

    18:22 20.10.2025

  • 12 Меншевик

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Деньги нет! Путлер въведе купони в Русия! И ергенски данък Ура другари!.

    18:23 20.10.2025

  • 13 Видьо Видев

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    Бойко Борисов е посредствен човек, който ражда посредствена стока – политически продукти.
    Вниманието си дължи на купен пиар в българските медии,
    които са на 113-то място, след повечето африкански медии!!!
    Колкото по-скапан е политическият продукт ГЕРБ,
    толкова повече ресурс трябва да се продаде като качествена стока.
    Но има равнище на посредственост, което никакви пари не могат да компенсират.
    Затова Борисов е безпомощен неможач в управлението след изборите!
    Затова винаги Борисов се оправдава с ПП/ДБ.
    Затова и така лесно Пеевски се изгаври с Борисов и политическият му продукт ГЕРБ.

    Затова Пеевски толкова лесно изяде Борисов!
    Както свинята изяжда тиква!

    18:24 20.10.2025

  • 14 Абе оуууу

    9 0 Отговор
    Кой го интересуват алармите, монтирани на външния прозорец.... чук, тесла и вълшебните думички....

    Коментиран от #23

    18:25 20.10.2025

  • 15 ТИР

    4 0 Отговор
    Само дано не са докторите и инженерите,,,,

    18:25 20.10.2025

  • 16 Инна

    3 1 Отговор
    Коментар на читателя Le Figaro:

    Несомненно, ако служителите, отговарящи за охраната на произведения на изкуството в музеите, даните инструкции се прятат в случай на тревоги, то воров ждёт блестящее бъдеще. Във всеки друг музей на света ценнейшие драгоценности са представени в бронираните и глухите зали. В Лувре всеки, дори без оръжие, може да проникне през белия ден през прозореца (без сомнения, не бронирано, благодарение на френските архитекти, които, безусловно, са създали този недостатък) и за 5 минути да разбие витрина (без сомнения, не бронированную, за да се отвори толкова бързо) с помощта на служители, които се спрягат с величайшим хладнокровием!
    Ние също знаем, че директорът на музея умудри се да намери бюджет в размер на 477 000 евро за оборудване на новия стол, тъй като това, което вече беше в нейното разположение, не е подошло. Това е настоящият символ на погибащата Франция

    Коментиран от #26

    18:26 20.10.2025

  • 17 Киро е

    1 0 Отговор
    От Пазарджик ...

    18:27 20.10.2025

  • 18 Абе да кажат колко дават

    2 0 Отговор
    И да не умуват. Че нещо и две цигулки Стратевариус ми залежават

    18:30 20.10.2025

  • 19 Гост

    1 1 Отговор
    Е не може само далаверата и схемата да гледате вечно. Вие съвсем го изпуснахте тоя свят бе, корумпета...

    18:30 20.10.2025

  • 20 Я по сериозно моля...

    3 0 Отговор
    1799 г. тея неща Наполеон ги краде на 7 март от Яфа от албанците ! Ъхъъъ точно от албанците ...

    18:40 20.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Телиш

    1 1 Отговор
    Саяна, пияна, къде шофираш през ноща, волан изтърва камион не видя и хайде в катафалката.

    18:43 20.10.2025

  • 23 Страно защо са решили обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе оуууу":

    моторния трион да е марка "беларус"

    18:45 20.10.2025

  • 24 батВесо

    3 0 Отговор
    Такива скъпи експонати трябва да се пазят освен с аларми и с полиция. А тези служители там явно и не са гледали един филм, даваха го преди време по телевизията, как двама крадци, облечени в работно облекло, влизат спокойно в Лувъра, свалят скъпа картина от стената, уж за реставрация, и си тръгват с нея, без някой да се усъмни. Не си спомням заглавието на филма.

    18:49 20.10.2025

  • 25 коко

    4 0 Отговор
    Когато бях в Лувър се учудих как е възможно национални съкровища да стоят в стъклени шкафове практически без охрана и помислих че това са дубликати. А това били оригиналите...Срамота,драги франсета,наакахте се! Сами сте си виновни, все едно да покажеш на куче салам...

    18:57 20.10.2025

  • 26 коко

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Инна":

    Сначала научись писать по-болгарски ,но знай что болгары не дураки как русские..

    19:01 20.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания