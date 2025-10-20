От Лувъра бяха откраднати „безценни бижута“. Френският министър на правосъдието: Провалихме се

Ден след грандиозния обир в Лувъра, френската полиция е по петите на четирима престъпници, похитили осем "скъпоценности на френската корона". Деянието същевременно повдига въпроси за сигурността на музеите, предаде АФП, съобщи БТА.
Носещ белезите на организирана престъпност, този дързък обир посред бял ден в най-големия музей в света, който приема близо 9 милиона посетители годишно и приютява 35 000 произведения на изкуството на площ от 73 000 квадратни метра, предизвика международен отзвук.
Деянието породи и политическа полемика и поднови дебата за сигурността на френските музеи, които са "много уязвими", според признанието на министъра на вътрешните работи Лоран Нунес.
"Провалихме се", каза на свой ред френският министър на правосъдието Жералд Дарманен по общественото радио "Франс ентер", тъй като престъпниците успяха "да поставят товарен асансьор на публично място, да се качат на него за няколко минути, за да откраднат безценни бижута и да създадат плачевен образ на Франция".
Малко след отварянето на музея в неделя, около 9:30 ч., след като са разрязали стъклото на прозореца с ъглошлайф, двама крадци са проникнали в Галерията на Аполон, поръчана от Луи XIV, за да възвеличи славата си на Краля Слънце. Залата съхранява "кралската колекция от скъпоценни камъни и диаманти на короната", която наброява около 800 експоната.
Според полицейски източник извършителите с маски на лицата са разрязали две витрини - сцена, частично заснета на мобилен телефон, вероятно от посетител, и излъчена от новинарските канали, и са откраднали девет предмета, всички от XIX век.
Един от крадците, който се вижда на записа, е носил светлоотразителна жилетка.
Разследващите, които разполагат и със записи от охранителни камери, са иззели такава жилетка, намерена от "гражданин", според прокурорката на Париж Лор Бекюо.
Короната на императрица Евгения, съпругата на Наполеон III (император от 1852 до 1870 г.), е оставена от престъпниците по време на бягството им. От Министерството на културата казват, че състоянието ѝ се проверява.
Според властите обаче са откраднати осем предмета с "неизмерима културна стойност".
Сред тях са тиарата на Евгения с близо 2000 диаманта и колието от сапфирени парюри на последната френска кралица Мария-Амелия (съпруга на Луи-Филип I, крал на Франция от 1830 до 1848 г.), и на Хортензия дьо Боарне (майка на Наполеон III). Според сайта на Лувъра бижуто е с осем сапфира и 631 диаманта.
Операцията е продължила седем минути. По думите на Лоран Нунес тя е дело на "опитни" крадци, които може да са "чужденци" и "вероятно" са известни с подобни деяния.
Според Министерството на културата, благодарение на намесата на служители на музея, престъпниците са били прогонени, оставяйки оборудването си.
Откраднатите предмети са трудни, ако не и невъзможни за препродажба в сегашното им състояние. Следователно, според прокурорката Лор Бекюо, има две хипотези: извършителите може да са действали "в полза на поръчител" или да са искали да се сдобият със "скъпоценни камъни, за да извършват операции по пране на пари".
Обирът - първият в Лувъра от 1998 г., когато е открадната картина на френския художник Жан-Батист Камий Коро, която така и не е открита, подновява дебата за сигурността на музеите. По-слабо охранявани от банките и притежаващи съкровища от злато и сребро, те са мишена на престъпни групировки.
"Докъде ще стигне разпадането на държавата?", каза с възмущение лидерът на крайнодесния "Национален сбор" Жордан Бардела, осъждайки "непоносимото унижение" за Франция.
Според Министерството на културата алармите, монтирани на външния прозорец на галерията, както и на двете витрини с висока степен на сигурност, са се задействали. Те "са били в действие" и охраната "е получила сигнал", казва Лор Бекюо. "Остава въпросът дали охранителите са чули тези аларми и дали те действително са се задействали в помещението, в което е извършен обирът", допълва прокурорката.
"Ще намерим произведенията и извършителите ще бъдат предадени на правосъдието", обеща в неделя президентът на Франция Еманюел Макрон, който каза, че обирът в Лувъра е "атака срещу френското културно наследство".
Във връзка със случая са мобилизирани 60 следователи.
Лувърът днес остава затворен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
18:12 20.10.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #12
18:15 20.10.2025
3 Цвете
18:16 20.10.2025
4 Хохо Бохо
Коментиран от #13
18:17 20.10.2025
5 Театър "Сълза и смях"
18:17 20.10.2025
6 Провалихме се
и с милиарди дет харизахте на бункера заради Русия
заради пришълците дето ще им приемете вярата в бъдеще
заради огромни ви дългове като тук
скоро ще имате и подобен стандарт като тук на живот
18:19 20.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Споко бе
18:21 20.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лувъра, та Лувъра
18:22 20.10.2025
12 Меншевик
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Деньги нет! Путлер въведе купони в Русия! И ергенски данък Ура другари!.
18:23 20.10.2025
13 Видьо Видев
До коментар #4 от "Хохо Бохо":Бойко Борисов е посредствен човек, който ражда посредствена стока – политически продукти.
Вниманието си дължи на купен пиар в българските медии,
които са на 113-то място, след повечето африкански медии!!!
Колкото по-скапан е политическият продукт ГЕРБ,
толкова повече ресурс трябва да се продаде като качествена стока.
Но има равнище на посредственост, което никакви пари не могат да компенсират.
Затова Борисов е безпомощен неможач в управлението след изборите!
Затова винаги Борисов се оправдава с ПП/ДБ.
Затова и така лесно Пеевски се изгаври с Борисов и политическият му продукт ГЕРБ.
Затова Пеевски толкова лесно изяде Борисов!
Както свинята изяжда тиква!
18:24 20.10.2025
14 Абе оуууу
Коментиран от #23
18:25 20.10.2025
15 ТИР
18:25 20.10.2025
16 Инна
Несомненно, ако служителите, отговарящи за охраната на произведения на изкуството в музеите, даните инструкции се прятат в случай на тревоги, то воров ждёт блестящее бъдеще. Във всеки друг музей на света ценнейшие драгоценности са представени в бронираните и глухите зали. В Лувре всеки, дори без оръжие, може да проникне през белия ден през прозореца (без сомнения, не бронирано, благодарение на френските архитекти, които, безусловно, са създали този недостатък) и за 5 минути да разбие витрина (без сомнения, не бронированную, за да се отвори толкова бързо) с помощта на служители, които се спрягат с величайшим хладнокровием!
Ние също знаем, че директорът на музея умудри се да намери бюджет в размер на 477 000 евро за оборудване на новия стол, тъй като това, което вече беше в нейното разположение, не е подошло. Това е настоящият символ на погибащата Франция
Коментиран от #26
18:26 20.10.2025
17 Киро е
18:27 20.10.2025
18 Абе да кажат колко дават
18:30 20.10.2025
19 Гост
18:30 20.10.2025
20 Я по сериозно моля...
18:40 20.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Телиш
18:43 20.10.2025
23 Страно защо са решили обаче
До коментар #14 от "Абе оуууу":моторния трион да е марка "беларус"
18:45 20.10.2025
24 батВесо
18:49 20.10.2025
25 коко
18:57 20.10.2025
26 коко
До коментар #16 от "Инна":Сначала научись писать по-болгарски ,но знай что болгары не дураки как русские..
19:01 20.10.2025