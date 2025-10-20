От Лувъра бяха откраднати „безценни бижута“. Френският министър на правосъдието: Провалихме се

Ден след грандиозния обир в Лувъра, френската полиция е по петите на четирима престъпници, похитили осем "скъпоценности на френската корона". Деянието същевременно повдига въпроси за сигурността на музеите, предаде АФП, съобщи БТА.

Носещ белезите на организирана престъпност, този дързък обир посред бял ден в най-големия музей в света, който приема близо 9 милиона посетители годишно и приютява 35 000 произведения на изкуството на площ от 73 000 квадратни метра, предизвика международен отзвук.

Деянието породи и политическа полемика и поднови дебата за сигурността на френските музеи, които са "много уязвими", според признанието на министъра на вътрешните работи Лоран Нунес.

"Провалихме се", каза на свой ред френският министър на правосъдието Жералд Дарманен по общественото радио "Франс ентер", тъй като престъпниците успяха "да поставят товарен асансьор на публично място, да се качат на него за няколко минути, за да откраднат безценни бижута и да създадат плачевен образ на Франция".

Малко след отварянето на музея в неделя, около 9:30 ч., след като са разрязали стъклото на прозореца с ъглошлайф, двама крадци са проникнали в Галерията на Аполон, поръчана от Луи XIV, за да възвеличи славата си на Краля Слънце. Залата съхранява "кралската колекция от скъпоценни камъни и диаманти на короната", която наброява около 800 експоната.

Според полицейски източник извършителите с маски на лицата са разрязали две витрини - сцена, частично заснета на мобилен телефон, вероятно от посетител, и излъчена от новинарските канали, и са откраднали девет предмета, всички от XIX век.

Един от крадците, който се вижда на записа, е носил светлоотразителна жилетка.

Разследващите, които разполагат и със записи от охранителни камери, са иззели такава жилетка, намерена от "гражданин", според прокурорката на Париж Лор Бекюо.

Короната на императрица Евгения, съпругата на Наполеон III (император от 1852 до 1870 г.), е оставена от престъпниците по време на бягството им. От Министерството на културата казват, че състоянието ѝ се проверява.

Според властите обаче са откраднати осем предмета с "неизмерима културна стойност".

Сред тях са тиарата на Евгения с близо 2000 диаманта и колието от сапфирени парюри на последната френска кралица Мария-Амелия (съпруга на Луи-Филип I, крал на Франция от 1830 до 1848 г.), и на Хортензия дьо Боарне (майка на Наполеон III). Според сайта на Лувъра бижуто е с осем сапфира и 631 диаманта.

Операцията е продължила седем минути. По думите на Лоран Нунес тя е дело на "опитни" крадци, които може да са "чужденци" и "вероятно" са известни с подобни деяния.

Според Министерството на културата, благодарение на намесата на служители на музея, престъпниците са били прогонени, оставяйки оборудването си.

Откраднатите предмети са трудни, ако не и невъзможни за препродажба в сегашното им състояние. Следователно, според прокурорката Лор Бекюо, има две хипотези: извършителите може да са действали "в полза на поръчител" или да са искали да се сдобият със "скъпоценни камъни, за да извършват операции по пране на пари".

Обирът - първият в Лувъра от 1998 г., когато е открадната картина на френския художник Жан-Батист Камий Коро, която така и не е открита, подновява дебата за сигурността на музеите. По-слабо охранявани от банките и притежаващи съкровища от злато и сребро, те са мишена на престъпни групировки.

"Докъде ще стигне разпадането на държавата?", каза с възмущение лидерът на крайнодесния "Национален сбор" Жордан Бардела, осъждайки "непоносимото унижение" за Франция.

Според Министерството на културата алармите, монтирани на външния прозорец на галерията, както и на двете витрини с висока степен на сигурност, са се задействали. Те "са били в действие" и охраната "е получила сигнал", казва Лор Бекюо. "Остава въпросът дали охранителите са чули тези аларми и дали те действително са се задействали в помещението, в което е извършен обирът", допълва прокурорката.

"Ще намерим произведенията и извършителите ще бъдат предадени на правосъдието", обеща в неделя президентът на Франция Еманюел Макрон, който каза, че обирът в Лувъра е "атака срещу френското културно наследство".

Във връзка със случая са мобилизирани 60 следователи.

Лувърът днес остава затворен.