Полша: Никой не трябва да оказва натиск на Украйна за териториални отстъпки, той трябва да е срещу Русия

Никой не трябва да оказва натиск върху Украйна да прави териториални отстъпки — вместо това натискът трябва да бъде върху Русия, за да прекрати агресията си, написа в „Екс“ полският премиер Доналд Туск, цитиран от Укринформ.



„Никой от нас не трябва да оказва натиск върху Зеленски по отношение на териториални отстъпки. Всички трябва да оказваме натиск върху Русия, за да прекрати агресията си. Политиката на отстъпки никога не е била път към справедлив и траен мир“, каза Туск.



Укринформ припомня, че в медиите се появи информация, че по време на преговорите в Белия дом специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф е оказал натиск върху Украйна да отстъпи Донецка област на Русия.



По време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп на 17 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се присъедини към предстоящата среща на Тръмп с (руския президент Владимир) Путин в Будапеща.

Поддържането на европейска солидарност с Украйна, бореща се срещу руската инвазия, днес е по-важно от всякога, заяви полският премиер Доналд Туск по повод на разговорите между президентите на САЩ и Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна в петък в Белия дом украинския държавен глава Володимир Зеленски. Но Тръмп разби надеждите на Украйна за бързи доставки на крилати ракети "Томахок", които биха могли да наклонят везните в почти тригодишния конфликт, твърдейки, че САЩ се нуждаят от ракетите и че предоставянето им на Украйна може да ескалира напрежението между САЩ и Русия.

След срещата Зеленски разговаря по телефона с редица европейски лидери, включително Туск.

"След разговорите на президента Зеленски в Белия дом и с европейските лидери, едно е абсолютно ясно: солидарността на Европа с Украйна срещу руската агресия днес е по-важна от всякога", написа Туск в социалната платформа "Екс".