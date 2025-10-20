Новини
Полша: Никой не трябва да оказва натиск на Украйна за териториални отстъпки, той трябва да е срещу Русия
  Тема: Украйна

Полша: Никой не трябва да оказва натиск на Украйна за териториални отстъпки, той трябва да е срещу Русия

20 Октомври, 2025 05:31, обновена 20 Октомври, 2025 06:31 1 183 23

Политиката на отстъпки никога не е била път към справедлив и траен мир, заяви премиерът Доналд Туск

Полша: Никой не трябва да оказва натиск на Украйна за териториални отстъпки, той трябва да е срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Никой не трябва да оказва натиск върху Украйна да прави териториални отстъпки — вместо това натискът трябва да бъде върху Русия, за да прекрати агресията си, написа в „Екс“ полският премиер Доналд Туск, цитиран от Укринформ.

„Никой от нас не трябва да оказва натиск върху Зеленски по отношение на териториални отстъпки. Всички трябва да оказваме натиск върху Русия, за да прекрати агресията си. Политиката на отстъпки никога не е била път към справедлив и траен мир“, каза Туск.

Укринформ припомня, че в медиите се появи информация, че по време на преговорите в Белия дом специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф е оказал натиск върху Украйна да отстъпи Донецка област на Русия.

По време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп на 17 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се присъедини към предстоящата среща на Тръмп с (руския президент Владимир) Путин в Будапеща.

Поддържането на европейска солидарност с Украйна, бореща се срещу руската инвазия, днес е по-важно от всякога, заяви полският премиер Доналд Туск по повод на разговорите между президентите на САЩ и Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Още новини от Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна в петък в Белия дом украинския държавен глава Володимир Зеленски. Но Тръмп разби надеждите на Украйна за бързи доставки на крилати ракети "Томахок", които биха могли да наклонят везните в почти тригодишния конфликт, твърдейки, че САЩ се нуждаят от ракетите и че предоставянето им на Украйна може да ескалира напрежението между САЩ и Русия.

След срещата Зеленски разговаря по телефона с редица европейски лидери, включително Туск.

"След разговорите на президента Зеленски в Белия дом и с европейските лидери, едно е абсолютно ясно: солидарността на Европа с Украйна срещу руската агресия днес е по-важна от всякога", написа Туск в социалната платформа "Екс".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    32 3 Отговор
    Овцете имат наглостта да дават съвети на вълците.

    05:43 20.10.2025

  • 2 име

    30 3 Отговор
    Правилно, никакви отстъпки пред бандерите, само денацифициране. Англичаните имат една поговорка " За да възпиташ един човек, трябва да си почнал от баба му". Руснаците, ако искат да унищажат неонацизма в Украйна, трябва едно 250г да правят селекция на територията. Другия вариант е създаването на няква квази държава Бандеристан, където да се съберат всички неонацисти и руснаците да си ги бомбят докато урсулите и тусковците крадат пари уж за тях.

    05:43 20.10.2025

  • 3 Гуслик

    10 2 Отговор
    И ние да си кажем думата, пане !

    05:47 20.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин..

    20 5 Отговор
    Много се бавят руснаците! Отдавна трябваше да сринат киев с орешници! Украйна винаги е била Русия!

    05:49 20.10.2025

  • 6 Лъжа и истина

    25 4 Отговор
    Западът и Сащ искаха война и си я получиха. Сега, когато Русия ви победи, няма да рИвете...!

    05:49 20.10.2025

  • 7 Чупката!

    13 5 Отговор
    Тоя грозник да не знае много, да не иде Полша у киреча!

    05:51 20.10.2025

  • 8 койдазнай

    6 13 Отговор
    Войната не е за земи, а за международния ред. Русия се бие за правото си да налага интересите си с военна сила, милиони жертви и унищожение на държави. И ако задържи и 1 кв. м украинска земя, то сегашния международен ред е унищожен. Новият ще се определи след поредната световна война.

    05:53 20.10.2025

  • 9 Полоний

    14 3 Отговор
    Този го инсталираха от ЕС като евроястреб сред кокошарника от прибалтийските мисирки.

    Коментиран от #19

    05:55 20.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Туск получи среден пръст

    7 3 Отговор
    от Тръмп.

    06:00 20.10.2025

  • 12 Жоро

    11 2 Отговор
    Тоя с 15% одобрение се изказа.Защо във "Факти" са "изпуснали"тази подромност?

    06:02 20.10.2025

  • 13 Иван

    4 3 Отговор
    И срещу Полша-- да върне Силезия на Германия.

    06:04 20.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иван

    3 4 Отговор
    Бълxаритe подкрепят Туск и укри.

    06:08 20.10.2025

  • 17 Никой

    6 3 Отговор
    Няма агресия - момчета - Хитлер нападна Москва - счупи си зъбите - чак и супер танкове измисли.

    Отново обградихте тази - по същество - студена земя.

    Всеки път - се повтаря - Наполеон - Хитлер. Студено се повтаря.

    06:08 20.10.2025

  • 18 Деменция

    10 2 Отговор
    Не си спомням европейската солидарност да е подкрепила Истанбулския мир в началото на войната и запазването на украинските територии според него, оттеглянето на руските войски. и спирането на боевете. Всички лидери тогава и сега само твърдят, че подкрепят Украйна докато тя не победи и се готвят за нова европейска война. Единствено Орбан положи някакви усилия да спре наливането на масло в огъня. Не ни е нужна солидарност в името на войната. Нужна ни е солидарност в името на мира и разбирателството. Лидери, които не разбират това, губят подкрепата на своите народи.

    06:09 20.10.2025

  • 19 Българин....

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Полоний":

    Този е част от тихата армия на ционистите инсталирани в повечето държави и правителства по цял свят..послушно и вярно програмирани на контролират света! Мерцове Кирчовци Костовисти Херберасти Урсули Макарони Сакскуборги и тъка нататък! Само Русия им се опъна!

    06:19 20.10.2025

  • 20 Каунь

    1 1 Отговор
    Айде и тоя се изказа неподготвен

    06:36 20.10.2025

  • 21 Защо е написано Полша в заглавието, а не

    1 1 Отговор
    Доналд Туск? Този господин вече само формално представлява полската държава и скоро ще потъне в забрава.

    06:38 20.10.2025

  • 22 ОСВЕН РУСКАТА АРМИЯ

    0 0 Отговор
    МИСИРЧЕТО МИ
    И ТОВА Е ДОСТАТЪЧНО

    06:39 20.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
