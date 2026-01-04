Новини
Трима ранени при руски атаки в Харковска област! Един загинал и двама ранени при украински удар в Белгородска област
  Тема: Украйна

Трима ранени при руски атаки в Харковска област! Един загинал и двама ранени при украински удар в Белгородска област

4 Януари, 2026 16:40 899 37

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • белгородска област-
  • харковска област

През последното денонощие украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 39 от общо 52 дрона, с които Русия е атакувала Украйна, предаде Укринформ

Трима ранени при руски атаки в Харковска област! Един загинал и двама ранени при украински удар в Белгородска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили атакуваха тази нощ населени места в Чугуевски и Купянски район на Харковска област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в изявление в "Телеграм", цитирана от Укринформ, пише БТА.

"В село Мартовое, в Печенежска община, се запалиха къща и беседка с обща площ над 200 кв. м. Трима души са ранени", се казва в изявлението.

В село Калугина-Башкировка, в Чугуевски район, са се запалили два гаража и две коли. В село Жуков Яр, във Великобурлукска община, е изгоряла жилищна сграда с площ от 150 кв. м.

Според Укринформ броят на жертвите на руския ракетен удар по Харков на 2 януари е нараснал на трима.

През последното денонощие украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 39 от общо 52 дрона, с които Русия е атакувала Украйна, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на украинската ПВО в "Телеграм".

От 19:00 ч. на 3 януари врагът атакува с 52 ударни дрона тип "Шахед" и "Гербер", както и други видове дронове, изпратени от посоките Курск, Орел, Брянск в Русия и Донецк във временно окупираната територия на Украйна. Около 40 от тях бяха дронове "Шахед". Въздушната атака бе отблъсната от авиацията, ракетните части земя-въздух, частите за електронна война и дронове, както и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили, се казва в съобщението на украинската ПВО.

Един човек загина и още двама души бяха ранени в руската гранична Белгородска област, след като украински дрон удари кола, съобщиха днес местните власти, малко преди началото на мирните преговори за прекратяване на почти 4-годишната война в Париж тази седмица, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията цитира изявление на губернатора на областта Вячеслав Гладков. По думите му сред ранените има и малко дете.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна отговаря подобаващо

    14 23 Отговор
    Трепе рашисти без милост...

    Коментиран от #9, #18

    16:42 04.01.2026

  • 2 Тест

    8 6 Отговор
    Това е най-тъпата война ever. Ни единия бие ни другия

    Коментиран от #35

    16:43 04.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Доналд Тръмп, номер Едно

    12 16 Отговор
    Нула жертви, максимум резултат по време на 25-минутната американска военна операция 👍

    16:45 04.01.2026

  • 7 Путин да е благодарен на Запада!

    13 22 Отговор

    До коментар #3 от "Избий":

    Още го пазят жив.Другото е тинтири-минтири копейски фантасмагории ни опрки.

    16:47 04.01.2026

  • 8 Българин

    10 20 Отговор
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #11

    16:48 04.01.2026

  • 9 Докато драскаше вчера

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна отговаря подобаващо":

    за Тръмп и Мадуро. , Русия си върна Добирополе.

    Коментиран от #16

    16:49 04.01.2026

  • 10 Пустиняка

    3 6 Отговор
    Тия ще е се млатятоще двеста години.

    16:50 04.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 матю хари

    9 14 Отговор
    Венецуела беше репетиция. Следват томахавки по Москваи залавянето на Путин от Делта Форс.

    Коментиран от #17, #19, #23, #34

    16:56 04.01.2026

  • 15 ТРИМА РАНЕНИ ОТ РУСИТЕ

    16 3 Отговор
    А НАРКОТО НЕ САМО РАНЯВА А И УБИВА И ПРЕДИ ДНИ 16 УБИТИ МИРНИ ГРАЖДАНИ. И СЕГА КОЙ Е ПО ГОЛЯМ ГАДНЯР. ПУТИН ИЛИ ПРОСЕЩИЯТ УБИЕЦ ЗЕЛЬО НАРКОТО. КОГА ЗАХЛЕБЕ С ДВЕ ТРИ ЛИНИИ НЯМА СПИРАЧКА.

    16:59 04.01.2026

  • 16 Димяща ушанка

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Докато драскаше вчера":

    Утре влизам в Киев!! Около 14 часа. НА 200%.

    16:59 04.01.2026

  • 17 Доналд Тръмп, номер Едно

    6 11 Отговор

    До коментар #14 от "матю хари":

    Никой няма да пипа Путин, той е полезния идиот !!!
    Докато в Украйна има война, по света ще има Мир, Америка ще просперира. Цинично, но истина.

    Коментиран от #24, #25

    17:00 04.01.2026

  • 18 Демократ

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна отговаря подобаващо":

    Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за изроУди.

    Коментиран от #27

    17:02 04.01.2026

  • 19 Колко си емемент....н

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "матю хари":

    Но не от менделеевата таблица от ония от махалата. Шишкавите. Тоя Тръмп ако само опит направи ще бъде елиминиран и много покрай него. А ти просто си объркал обекта.СЛЕДВА ЕВРЕЙЧЕ НАРКО КЛОУНЧЕ.

    17:04 04.01.2026

  • 20 Българин

    5 8 Отговор
    Слава на Украйна!

    17:04 04.01.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 1 Отговор
    "временно окупираната територия на Украйна" - Това е най-смешното в цялата статия..

    17:06 04.01.2026

  • 22 Зевзек

    8 3 Отговор
    "украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 39 от общо 52 дрона"

    Ааа не е вярно те "смелите" украинци винаги свалят 52 от общо 39 дрона с великите Пейтриъти.

    Коментиран от #31

    17:06 04.01.2026

  • 23 Абе тука

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "матю хари":

    само малко умници ли драскат?!Съвет:млади момчета и момичета,първо се ограмотете политически,пък тогава пишете !

    17:07 04.01.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    "...Никой няма да пипа Путин, той е полезния идиот !!!.."

    Виде ли сега Дончо къв рейтинг ти напраскаха мойте избиратели и кой е силния на деня ? 🎅🎅🎅

    17:08 04.01.2026

  • 25 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    "Америка ще просперира. Цинично, но истина"

    Пък Европа ще затъва - цинично но истина. Ама пък вас нито Европа нито България ви интересува - важното е господарите да са добре и да си крадват на воля.

    17:10 04.01.2026

  • 26 Курд Околянов

    6 5 Отговор
    За два часа Трълм подчини Венецуела, а Путин за четири години е наникъде в Украйна. Тръмп арестува Мадуро и почти никой не уби. Зеленски е на свобода, а Путин изби над милион украинци. Едното е американска работа, а другото е руска работа.

    Коментиран от #28, #29, #36

    17:12 04.01.2026

  • 27 Евроджендър

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Демократ":

    Демократична ценност са еднополовите бракове и гей-парадите - ние за това мразим Путин защото не ги разрешава.

    17:13 04.01.2026

  • 28 Антитрол

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Курд Околянов":

    "Путин за четири години е наникъде в Украйна"

    За това пък разпиля натото ви и постави Европа на колене - я кажи сега колко ви е сплотено натото.

    17:15 04.01.2026

  • 29 и.диот

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Курд Околянов":

    все едно сравняваш мушмула с тиква, ве де..бил

    17:16 04.01.2026

  • 30 Украинец

    4 1 Отговор
    Слава Русия.

    17:17 04.01.2026

  • 31 Миролюб Войнов, коментатор

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Зевзек":

     "...смелите украинци винаги свалят 52 от общо 39 дрона..."

    Вече Четири Года ги свалят, независимо дали посоченото количество е вярно !!! Това буди уважение и Респект, все пак 👍

    Коментиран от #33

    17:20 04.01.2026

  • 32 Шампион

    4 1 Отговор
    Още трима американски генерала се задавиха с понички:Люк Шоу ,Ричард Блезерс и Пол Волкановски.Господата са координирали ударите по Крим.Светла им памет!

    17:22 04.01.2026

  • 33 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, коментатор":

    Вече Четири Года ги свалят, независимо дали посоченото количество е вярно !!!

    Ама пък останаха без ток от голямото сваляне ама това е от отломките нали?

    17:23 04.01.2026

  • 34 украйна

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "матю хари":

    Този е ударен от боздуган по погрешка вместо с томахавка.Как пък не спря с умнотиите.

    17:27 04.01.2026

  • 35 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тест":

    Фронтът е дълъг около 1200 км.През декември са завзети около 700 кв.км.

    17:29 04.01.2026

  • 36 Цветан Ризов Цънцаров

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Курд Околянов":

    Тръмп е розов тапир и лукава мишка на който скоро ще му окапят топките. Путин е мъжкар и боец който всички обичат освен гейовете като теб!!!

    17:37 04.01.2026

  • 37 Глас от бункера

    1 0 Отговор
    Това са дреболии... Всичко е под контрол...

    17:45 04.01.2026

