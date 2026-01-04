Трима ранени при руски атаки в Харковска област! Един загинал и двама ранени при украински удар в Белгородска област

Руските сили атакуваха тази нощ населени места в Чугуевски и Купянски район на Харковска област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в изявление в "Телеграм", цитирана от Укринформ, пише БТА.
"В село Мартовое, в Печенежска община, се запалиха къща и беседка с обща площ над 200 кв. м. Трима души са ранени", се казва в изявлението.
В село Калугина-Башкировка, в Чугуевски район, са се запалили два гаража и две коли. В село Жуков Яр, във Великобурлукска община, е изгоряла жилищна сграда с площ от 150 кв. м.
Според Укринформ броят на жертвите на руския ракетен удар по Харков на 2 януари е нараснал на трима.
През последното денонощие украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 39 от общо 52 дрона, с които Русия е атакувала Украйна, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на украинската ПВО в "Телеграм".
От 19:00 ч. на 3 януари врагът атакува с 52 ударни дрона тип "Шахед" и "Гербер", както и други видове дронове, изпратени от посоките Курск, Орел, Брянск в Русия и Донецк във временно окупираната територия на Украйна. Около 40 от тях бяха дронове "Шахед". Въздушната атака бе отблъсната от авиацията, ракетните части земя-въздух, частите за електронна война и дронове, както и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили, се казва в съобщението на украинската ПВО.
Един човек загина и още двама души бяха ранени в руската гранична Белгородска област, след като украински дрон удари кола, съобщиха днес местните власти, малко преди началото на мирните преговори за прекратяване на почти 4-годишната война в Париж тази седмица, предаде Асошиейтед прес.
Агенцията цитира изявление на губернатора на областта Вячеслав Гладков. По думите му сред ранените има и малко дете.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна отговаря подобаващо
Коментиран от #9, #18
16:42 04.01.2026
2 Тест
Коментиран от #35
16:43 04.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Доналд Тръмп, номер Едно
16:45 04.01.2026
7 Путин да е благодарен на Запада!
До коментар #3 от "Избий":Още го пазят жив.Другото е тинтири-минтири копейски фантасмагории ни опрки.
16:47 04.01.2026
8 Българин
Коментиран от #11
16:48 04.01.2026
9 Докато драскаше вчера
До коментар #1 от "Украйна отговаря подобаващо":за Тръмп и Мадуро. , Русия си върна Добирополе.
Коментиран от #16
16:49 04.01.2026
10 Пустиняка
16:50 04.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 матю хари
Коментиран от #17, #19, #23, #34
16:56 04.01.2026
15 ТРИМА РАНЕНИ ОТ РУСИТЕ
16:59 04.01.2026
16 Димяща ушанка
До коментар #9 от "Докато драскаше вчера":Утре влизам в Киев!! Около 14 часа. НА 200%.
16:59 04.01.2026
17 Доналд Тръмп, номер Едно
До коментар #14 от "матю хари":Никой няма да пипа Путин, той е полезния идиот !!!
Докато в Украйна има война, по света ще има Мир, Америка ще просперира. Цинично, но истина.
Коментиран от #24, #25
17:00 04.01.2026
18 Демократ
До коментар #1 от "Украйна отговаря подобаващо":Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за изроУди.
Коментиран от #27
17:02 04.01.2026
19 Колко си емемент....н
До коментар #14 от "матю хари":Но не от менделеевата таблица от ония от махалата. Шишкавите. Тоя Тръмп ако само опит направи ще бъде елиминиран и много покрай него. А ти просто си объркал обекта.СЛЕДВА ЕВРЕЙЧЕ НАРКО КЛОУНЧЕ.
17:04 04.01.2026
20 Българин
17:04 04.01.2026
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:06 04.01.2026
22 Зевзек
Ааа не е вярно те "смелите" украинци винаги свалят 52 от общо 39 дрона с великите Пейтриъти.
Коментиран от #31
17:06 04.01.2026
23 Абе тука
До коментар #14 от "матю хари":само малко умници ли драскат?!Съвет:млади момчета и момичета,първо се ограмотете политически,пък тогава пишете !
17:07 04.01.2026
24 Владимир Путин, президент
До коментар #17 от "Доналд Тръмп, номер Едно":"...Никой няма да пипа Путин, той е полезния идиот !!!.."
Виде ли сега Дончо къв рейтинг ти напраскаха мойте избиратели и кой е силния на деня ? 🎅🎅🎅
17:08 04.01.2026
25 Европеец
До коментар #17 от "Доналд Тръмп, номер Едно":"Америка ще просперира. Цинично, но истина"
Пък Европа ще затъва - цинично но истина. Ама пък вас нито Европа нито България ви интересува - важното е господарите да са добре и да си крадват на воля.
17:10 04.01.2026
26 Курд Околянов
Коментиран от #28, #29, #36
17:12 04.01.2026
27 Евроджендър
До коментар #18 от "Демократ":Демократична ценност са еднополовите бракове и гей-парадите - ние за това мразим Путин защото не ги разрешава.
17:13 04.01.2026
28 Антитрол
До коментар #26 от "Курд Околянов":"Путин за четири години е наникъде в Украйна"
За това пък разпиля натото ви и постави Европа на колене - я кажи сега колко ви е сплотено натото.
17:15 04.01.2026
29 и.диот
До коментар #26 от "Курд Околянов":все едно сравняваш мушмула с тиква, ве де..бил
17:16 04.01.2026
30 Украинец
17:17 04.01.2026
31 Миролюб Войнов, коментатор
До коментар #22 от "Зевзек":"...смелите украинци винаги свалят 52 от общо 39 дрона..."
Вече Четири Года ги свалят, независимо дали посоченото количество е вярно !!! Това буди уважение и Респект, все пак 👍
Коментиран от #33
17:20 04.01.2026
32 Шампион
17:22 04.01.2026
33 Зевзек
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, коментатор":Вече Четири Года ги свалят, независимо дали посоченото количество е вярно !!!
Ама пък останаха без ток от голямото сваляне ама това е от отломките нали?
17:23 04.01.2026
34 украйна
До коментар #14 от "матю хари":Този е ударен от боздуган по погрешка вместо с томахавка.Как пък не спря с умнотиите.
17:27 04.01.2026
35 Българин
До коментар #2 от "Тест":Фронтът е дълъг около 1200 км.През декември са завзети около 700 кв.км.
17:29 04.01.2026
36 Цветан Ризов Цънцаров
До коментар #26 от "Курд Околянов":Тръмп е розов тапир и лукава мишка на който скоро ще му окапят топките. Путин е мъжкар и боец който всички обичат освен гейовете като теб!!!
17:37 04.01.2026
37 Глас от бункера
17:45 04.01.2026