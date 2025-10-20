Новини
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг и уби двама работници ВИДЕО

20 Октомври, 2025 06:41, обновена 20 Октомври, 2025 06:44 397 1

  • хонконг-
  • самолет-
  • инцидент-
  • загинали

Жертвите са се намирали в превозно средство, четиричленният екипаж е откаран в болница

Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг и уби двама работници ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Товарен самолет, излязъл от пистата при кацане в Хонконг, удари превозно средство на земята, при което загинаха двама наземни работници, съобщиха летищните власти, цитирани от ВВС и БНР.

По първоначални данни четиримата души екипаж са спасени и откарани в болница.

Самолетът Боинг 744 извършвал полет от Обединените арабски емирства до международното летище на Хонконг, което е един от най-оживените товарни аеропортове в света. Машината излязла от пистата при кацането си и паднала в морето.

Започнало е разследване на причината за инцидента, подчертаха местните власти.

Междувременно са отменени десетки товарни полети, но пътническите продължават да се изпълняват по график.


  • 1 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор
    Следващия катастрофирал самольот ще е ИЛ-96 300ПУ 😁👍

    06:57 20.10.2025

