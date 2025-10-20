Товарен самолет, излязъл от пистата при кацане в Хонконг, удари превозно средство на земята, при което загинаха двама наземни работници, съобщиха летищните власти, цитирани от ВВС и БНР.
По първоначални данни четиримата души екипаж са спасени и откарани в болница.
Самолетът Боинг 744 извършвал полет от Обединените арабски емирства до международното летище на Хонконг, което е един от най-оживените товарни аеропортове в света. Машината излязла от пистата при кацането си и паднала в морето.
Започнало е разследване на причината за инцидента, подчертаха местните власти.
Междувременно са отменени десетки товарни полети, но пътническите продължават да се изпълняват по график.
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг и уби двама работници ВИДЕО
20 Октомври, 2025 06:41
Жертвите са се намирали в превозно средство, четиричленният екипаж е откаран в болница
Pyccкий Карлик
06:57 20.10.2025